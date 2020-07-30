Во FreeBSD существенно оптимизированы операции поиска в VFS

Во FreeBSD приняты изменения, позволяющие выполнять операции поиска в VFS без блокировок (lockless lookup). Оптимизации реализованы для файловых систем TmpFS, UFS и ZFS, но пока не распространяется на ACL, Capsicum, доступ к файловым дескрипторам, символические ссылки и ".." в путях. Для указанных возможностей осуществляется откат на старый механизм определения файлов.

Проведённый на TmpFS тест, измеряющий время доступа к разным файлам, показал увеличение производительности с 2165816 до 151216530 операций в секунду (прирост в 69 раз). Другой тест показал снижение времени выполнения задания с 23 до 14 секунд.



