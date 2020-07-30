Во FreeBSD существенно оптимизированы операции поиска в VFS

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|1.2, Аноним (-), 10:09, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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этот tmpfs всё равно не отдаёт нормально память системе после удаления файлов, в отличие от UFS2 поверх RAM-диска, так что толку с него...
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|2.13, анонн (ok), 12:01, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> этот tmpfs всё равно не отдаёт нормально память системе после удаления файлов, в отличие от UFS2 поверх RAM-диска, так что толку с него...
За лет 9 использования в качестве /tmp и штатного портового WRKDIRPREFIX для сборки софта (в том числе и уже давно при сборке жрущей несколько гигов лисы) - не замечал.
"Не отдает память после удаления" оно только в случае "висящих" файлодескрипторов.
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|5.16, Аноним (-), 15:15, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дыр
Блин, а зачем нам в линуксе дыры? Может и хорошо что нет? oO
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|4.10, Аноним (5), 10:48, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ладно, а если серьёзно, какие цифры у линукса в этом контексте будут?
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|3.7, Аноним (7), 10:26, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Срочно пишите Линусу пусть замедлит VFS в 69 раз, нет лучше в 70 раз.
Дальше я потом напишу что делать...
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|3.12, Кирилл (??), 11:28, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Печально, что в линуксе нет даже этого.
В Линуксе уже 10 лет как это есть. LOOKUP_RCU
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