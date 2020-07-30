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Во FreeBSD существенно оптимизированы операции поиска в VFS

30.07.2020 10:04

Во FreeBSD приняты изменения, позволяющие выполнять операции поиска в VFS без блокировок (lockless lookup). Оптимизации реализованы для файловых систем TmpFS, UFS и ZFS, но пока не распространяется на ACL, Capsicum, доступ к файловым дескрипторам, символические ссылки и ".." в путях. Для указанных возможностей осуществляется откат на старый механизм определения файлов.

Проведённый на TmpFS тест, измеряющий время доступа к разным файлам, показал увеличение производительности с 2165816 до 151216530 операций в секунду (прирост в 69 раз). Другой тест показал снижение времени выполнения задания с 23 до 14 секунд.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/FreeBSDHel...)
  2. OpenNews: Релиз FreeBSD 11.4
  3. OpenNews: Проект FreeBSD принял новый кодекс поведения разработчиков
  4. OpenNews: Уязвимость во FreeBSD, эксплуатируемая через вредоносное USB-устройство
  5. OpenNews: В ZFS on Linux добавлена поддержка FreeBSD
  6. OpenNews: Отчёт о развитии FreeBSD за первый квартал 2020 года
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53442-freebsd
Ключевые слова: freebsd
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  • 1.1, Аноним (-), 10:07, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    nullfs?
    unionfs в ядре когда починят?
     
  • 1.2, Аноним (-), 10:09, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    этот tmpfs всё равно не отдаёт нормально память системе после удаления файлов, в отличие от UFS2 поверх RAM-диска, так что толку с него...
     
     
  • 2.11, Alex_K (??), 11:27, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Proof?
     
  • 2.13, анонн (ok), 12:01, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этот tmpfs всё равно не отдаёт нормально память системе после удаления файлов, в отличие от UFS2 поверх RAM-диска, так что толку с него...

    За лет 9 использования в качестве /tmp и штатного портового WRKDIRPREFIX для сборки софта (в том числе и уже давно при сборке жрущей несколько гигов лисы) - не замечал.
    "Не отдает память после удаления" оно только в случае "висящих" файлодескрипторов.


     
  • 2.14, Аноним (14), 14:28, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз tmpfs отдаёт, а ufs2 поверх md нет.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:14, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прочитал как lockless lockup. Годное название для фичи :D
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 10:15, 30/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Шёл 2020 год...
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:19, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печально, что в линуксе нет даже этого.
     
     
  • 3.6, Fracta1L (ok), 10:23, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Таких тормозов? Да, очень печально (нет)
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:42, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дыр
     
     
  • 5.16, Аноним (-), 15:15, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дыр

    Блин, а зачем нам в линуксе дыры? Может и хорошо что нет? oO

     
  • 4.10, Аноним (5), 10:48, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ладно, а если серьёзно, какие цифры у линукса в этом контексте будут?
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:26, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Срочно пишите Линусу пусть замедлит VFS в 69 раз, нет лучше в 70 раз.
    Дальше я потом напишу что делать...
     
     
  • 4.9, Аноним (8), 10:42, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виновата Нвидиа.
     
  • 3.12, Кирилл (??), 11:28, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Печально, что в линуксе нет даже этого.

    В Линуксе уже 10 лет как это есть. LOOKUP_RCU

     
     
  • 4.15, Dmitry (??), 15:03, 30/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Печально, что в линуксе нет даже этого.
    >В Линуксе уже 10 лет как это есть. LOOKUP_RCU

    https://www.kernel.org/doc/Documentation/filesystems/Locking

    Только почему-то возле операции "lookup:" стоит флажок "shared", а не "no", как, например, у "readlink:"

     
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