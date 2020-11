Выпуск GhostBSD 20.11

2.2 , Руматон ( ? ), 11:05, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Добрый день! Не подскажете, какой дистрибутив имеет смысл ставить людям с домашними потребностями. Типа мама/бабушка и т.п.? Сейчас ставлю им минт, но сам работаю с FreeBSD, а вот десктопные дистрибутивы на базе *BSD не пробовал. Какой посоветуете?



3.3 , leibniz ( ok ), 11:08, 30/11/2020
Здравствуйте. Посмотрите в сторону DragonFly BSD: https://www.dragonflybsd.org/

4.6 , Руматон ( ? ), 12:31, 30/11/2020
Зашёл на сайт, дошёл до скачивания, а там только 64 битная версия. У целевой аудитории, кому я это рассматриваю - 4гб , это максимум озу. Стоит ли ставить 64-битную систему? Потому с минта хочу спрыгнуть, что они тоже только 64 битные сборки стали выдавать. Погоняю конечно, погляжу, но не радует такое безальтернативное предложение.

5.9 , Аноним ( 9 ), 12:40, 30/11/2020
64 бита жрёт не сильно больше. Оставьте эти мифы в прошлом.

5.12 , Diozan ( ok ), 12:49, 30/11/2020
Ни что не мешает ставить 64-х разрядную на 4 Гб. 64 - это разрядность регистров процессора и к количеству памяти отношения не имеет, хотя разрядность физической шины памяти тоже 64 разряда.

5.13 , Аноним ( 13 ), 12:50, 30/11/2020
Для 32-бит вариантов не так-то и много. По опыту со старым AMD-k6 могу сказать, что самый живой - Antix с IceWM, JWM.

Если машина сильно старая, просто подберите старую версию антикса.

5.24 , псевдонимус ( ? ), 13:34, 30/11/2020
Она под кластера..да зря тебе отвечал.

4.10 , Минона ( ok ), 12:40, 30/11/2020
десктоп?!
давно сидите?

давно сидите?

5.25 , cjayho ( ? ), 13:43, 30/11/2020
Я не топикстартер, но лично я сижу на фряхе как десктоп (ноутбук, рабстол КДЕ5) уже около года. Вполне себе юзабельно. На линукс возвращаться желание пропало где-то неделю на вторую.

4.16 , псевдонимус ( ? ), 13:00, 30/11/2020
Ты шутишь? Это ось для тру хакера, который может нахожу починить или сразу предотвратить поломку. Хотя если кроме браузера и сцайпа ничего не нужно, сойдёт что угодно.

5.26 , cjayho ( ? ), 13:44, 30/11/2020
скажите это юзерам mac OS которая тоже является деривативом BSD.

6.27 , Аноним ( 27 ), 13:54, 30/11/2020
И которую починить, если та посыпалась, будет на несколько порядков затратнее и сложнее чем венду? Причём, исходников-то у тебя нет, и _починить_ ты и не сможешь ни одну ни вторую.

3.4 , xm ( ok ), 11:43, 30/11/2020
NomadBSD

3.5 , Аноним ( - ), 12:23, 30/11/2020
Лучше ни у кого не спрашивать про конкретные дистрибутивы. Стоит самому попробовать все самые популярные.

4.7 , Руматон ( ? ), 12:37, 30/11/2020
Попробую, но опыт уже знающих людей лишним быть не может

3.8 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 12:39, 30/11/2020
Есть смысл ставить винду. Чтобы человек не чертыхалсяна всякие монтирования/размонтирования, и прочие прелести недоюниксов.

4.15 , анонн ( ok ), 12:53, 30/11/2020
> Есть смысл ставить винду. Кто о чем, а Пингвиняши о ней, любимой? :) > Чтобы человек не чертыхалсяна всякие монтирования/размонтирования, и прочие прелести недоюниксов. Автомонтирование прекрасно работает с dsbmd/dsbmc, главное, поддержку всяких exfat поставить не забыть.

5.23 , псевдонимус ( ? ), 13:27, 30/11/2020
Но это же надо настраивать...и поставить всякое не забыть. А он хочет убунту, но фрибсд. Толстый тролль скорее всего.

4.21 , псевдонимус ( ? ), 13:22, 30/11/2020
Семёрку? Есть смысл. Если фаервола человеку настроить. На внешнем устройстве, конечно.

3.11 , Минона ( ok ), 12:43, 30/11/2020
если им в инете сидеть -- ХромОС.

3.17 , псевдонимус ( ? ), 13:02, 30/11/2020
Советую настроить ванильную фрибсдю.

3.20 , Аноним ( - ), 13:10, 30/11/2020
Fury/Ghost/Midnight/Nomad: https://www.truenas.com/trueos-discontinuation/

https://project-trident.org/post/os_migration/ насколько актуально не знаю

нужна простая и доступная документация, возможность подключить телефон/принтер, набор программ связанных с областью деятельности, совместимость с особыми условиями, быстрая диагностика и восстановление удаленно или телефоном (наберите английскую эс как доллар и у как дужка, введите пароль из блокнота на нижней полке..)

4.22 , Аноним ( 22 ), 13:25, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – пс бывают тошные ситуации (вроде слёта графики/фс/связи/физики-контактов-питания), которые в принципе можно починить, например, научив откатывать из образа, но хорошо иметь резервную связь. как пример в x/ф глубоководный горизонт где жена беспомощно тыкает в оборванную сессию скайпа, после чего ищет совершенно альтернативые пути получения информации вспоминая нужные слова.