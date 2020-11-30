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Выпуск GhostBSD 20.11

30.11.2020 10:55

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 20.11.28, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.7 ГБ).

В новой версии предложена новая реализация Live-режима загрузки, в котором вместо UnionFS задействован рамдиск с ZFS, используется сжатие и поддерживается репликация изменений. Обновлено ядро FreeBSD и компоненты пользовательского окружения. Улучшен запуск Linux-приложений при помощи linuxulator, в том числе увеличена производительность Steam. Рабочий стол MATE обновлён до выпуска 1.24.1, а версия Java обновлена с 8 до 14. Повышена производительность менеджера установки приложений Software Station.



  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/20.11.28_r...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.08
  3. OpenNews: Выпуск FuryBSD 2020-Q3, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce
  4. OpenNews: Релиз FreeBSD 12.2
  5. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
  6. OpenNews: Выпуск операционной системы MidnightBSD 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54165-ghostbsdb
Ключевые слова: ghostbsdb, bsd
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  • 1.1, leibniz (ok), 10:59, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    BSD много, но не каждому хочется говорить — long live... Этот всё же из таких. Лучше с «чистой» FreeBSD повозиться, заодно разобравшись, что там к чему.
     
     
  • 2.2, Руматон (?), 11:05, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Добрый день!

    Не подскажете, какой дистрибутив имеет смысл ставить людям с домашними потребностями. Типа мама/бабушка и т.п.? Сейчас ставлю им минт, но сам работаю с FreeBSD, а вот десктопные дистрибутивы на базе *BSD не пробовал. Какой посоветуете?

     
     
  • 3.3, leibniz (ok), 11:08, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравствуйте. Посмотрите в сторону DragonFly BSD: https://www.dragonflybsd.org/
     
     
  • 4.6, Руматон (?), 12:31, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашёл на сайт, дошёл до скачивания, а там только 64 битная версия. У целевой аудитории, кому я это рассматриваю - 4гб , это максимум озу. Стоит ли ставить 64-битную систему? Потому с минта хочу спрыгнуть, что они тоже только 64 битные сборки стали выдавать.

    Погоняю конечно, погляжу, но не радует такое безальтернативное предложение.

     
     
  • 5.9, Аноним (9), 12:40, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    64 бита жрёт не сильно больше. Оставьте эти мифы в прошлом.
     
  • 5.12, Diozan (ok), 12:49, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни что не мешает ставить 64-х разрядную на 4 Гб. 64 - это разрядность регистров процессора и к количеству памяти отношения не имеет, хотя разрядность физической шины памяти тоже 64 разряда.
     
  • 5.13, Аноним (13), 12:50, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для 32-бит вариантов не так-то и много. По опыту со старым AMD-k6 могу сказать, что самый живой - Antix с IceWM, JWM.
    Если машина сильно старая, просто подберите старую версию антикса.
     
  • 5.24, псевдонимус (?), 13:34, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она под кластера..да зря тебе отвечал.
     
  • 4.10, Минона (ok), 12:40, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    десктоп?!
    давно сидите?
     
     
  • 5.25, cjayho (?), 13:43, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не топикстартер, но лично я сижу на фряхе как десктоп (ноутбук, рабстол КДЕ5) уже около года. Вполне себе юзабельно. На линукс возвращаться желание пропало где-то неделю на вторую.
     
  • 4.16, псевдонимус (?), 13:00, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты шутишь? Это ось для тру хакера, который может нахожу починить или сразу предотвратить поломку.

    Хотя если кроме браузера и сцайпа ничего не нужно, сойдёт что угодно.

     
     
  • 5.26, cjayho (?), 13:44, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скажите это юзерам mac OS которая тоже является деривативом BSD.
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 13:54, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И которую починить, если та посыпалась, будет на несколько порядков затратнее и сложнее чем венду? Причём, исходников-то у тебя нет, и _починить_ ты и не сможешь ни одну ни вторую.
     
  • 3.4, xm (ok), 11:43, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    NomadBSD
     
  • 3.5, Аноним (-), 12:23, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше ни у кого не спрашивать про конкретные дистрибутивы. Стоит самому попробовать все самые популярные.
     
     
  • 4.7, Руматон (?), 12:37, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробую, но опыт уже знающих людей лишним быть не может
     
  • 3.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:39, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Есть смысл ставить винду. Чтобы человек не чертыхалсяна всякие монтирования/размонтирования, и прочие прелести недоюниксов.
     
     
  • 4.15, анонн (ok), 12:53, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Есть смысл ставить винду.

    Кто о чем, а Пингвиняши о ней, любимой? :)

    > Чтобы человек не чертыхалсяна всякие монтирования/размонтирования, и прочие прелести недоюниксов.

    Автомонтирование прекрасно работает с dsbmd/dsbmc, главное, поддержку всяких exfat поставить не забыть.


     
     
  • 5.23, псевдонимус (?), 13:27, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это же надо настраивать...и поставить всякое не забыть.

    А он хочет убунту, но фрибсд. Толстый тролль скорее всего.

     
  • 4.21, псевдонимус (?), 13:22, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Семёрку? Есть смысл. Если фаервола человеку настроить. На внешнем устройстве, конечно.
     
  • 3.11, Минона (ok), 12:43, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если им в инете сидеть -- ХромОС.
     
  • 3.17, псевдонимус (?), 13:02, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Советую настроить ванильную фрибсдю.
     
  • 3.20, Аноним (-), 13:10, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fury/Ghost/Midnight/Nomad: https://www.truenas.com/trueos-discontinuation/
    https://project-trident.org/post/os_migration/ насколько актуально не знаю
    нужна простая и доступная документация, возможность подключить телефон/принтер, набор программ связанных с областью деятельности, совместимость с особыми условиями, быстрая диагностика и восстановление удаленно или телефоном (наберите английскую эс как доллар и у как дужка, введите пароль из блокнота на нижней полке..)
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:25, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пс бывают тошные ситуации (вроде слёта графики/фс/связи/физики-контактов-питания), которые в принципе можно починить, например, научив откатывать из образа, но хорошо иметь резервную связь. как пример в x/ф глубоководный горизонт где жена беспомощно тыкает в оборванную сессию скайпа, после чего ищет совершенно альтернативые пути получения информации вспоминая нужные слова.
     

  • 1.14, Аноним (13), 12:51, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, как с этим улучшенным линуксатором чрутануть корень убунты и запустить иксовое приложение.
     
     
  • 2.19, псевдонимус (?), 13:05, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В бихайв убунту запустить и чрутать хоть до ус.ачки.
     

  • 1.18, SSSSAM (?), 13:02, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не нужное не нужно
     
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