Выпуск GhostBSD 20.11

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|1.1, leibniz (ok), 10:59, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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BSD много, но не каждому хочется говорить — long live... Этот всё же из таких. Лучше с «чистой» FreeBSD повозиться, заодно разобравшись, что там к чему.
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|2.2, Руматон (?), 11:05, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Добрый день!
Не подскажете, какой дистрибутив имеет смысл ставить людям с домашними потребностями. Типа мама/бабушка и т.п.? Сейчас ставлю им минт, но сам работаю с FreeBSD, а вот десктопные дистрибутивы на базе *BSD не пробовал. Какой посоветуете?
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|4.6, Руматон (?), 12:31, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зашёл на сайт, дошёл до скачивания, а там только 64 битная версия. У целевой аудитории, кому я это рассматриваю - 4гб , это максимум озу. Стоит ли ставить 64-битную систему? Потому с минта хочу спрыгнуть, что они тоже только 64 битные сборки стали выдавать.
Погоняю конечно, погляжу, но не радует такое безальтернативное предложение.
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|5.9, Аноним (9), 12:40, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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64 бита жрёт не сильно больше. Оставьте эти мифы в прошлом.
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|5.12, Diozan (ok), 12:49, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ни что не мешает ставить 64-х разрядную на 4 Гб. 64 - это разрядность регистров процессора и к количеству памяти отношения не имеет, хотя разрядность физической шины памяти тоже 64 разряда.
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|5.13, Аноним (13), 12:50, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для 32-бит вариантов не так-то и много. По опыту со старым AMD-k6 могу сказать, что самый живой - Antix с IceWM, JWM.
Если машина сильно старая, просто подберите старую версию антикса.
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|5.25, cjayho (?), 13:43, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не топикстартер, но лично я сижу на фряхе как десктоп (ноутбук, рабстол КДЕ5) уже около года. Вполне себе юзабельно. На линукс возвращаться желание пропало где-то неделю на вторую.
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|4.16, псевдонимус (?), 13:00, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты шутишь? Это ось для тру хакера, который может нахожу починить или сразу предотвратить поломку.
Хотя если кроме браузера и сцайпа ничего не нужно, сойдёт что угодно.
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|5.26, cjayho (?), 13:44, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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скажите это юзерам mac OS которая тоже является деривативом BSD.
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|6.27, Аноним (27), 13:54, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И которую починить, если та посыпалась, будет на несколько порядков затратнее и сложнее чем венду? Причём, исходников-то у тебя нет, и _починить_ ты и не сможешь ни одну ни вторую.
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|3.5, Аноним (-), 12:23, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучше ни у кого не спрашивать про конкретные дистрибутивы. Стоит самому попробовать все самые популярные.
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|3.8, Тот_Самый_Анонимус (?), 12:39, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Есть смысл ставить винду. Чтобы человек не чертыхалсяна всякие монтирования/размонтирования, и прочие прелести недоюниксов.
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|4.15, анонн (ok), 12:53, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Есть смысл ставить винду.
Кто о чем, а Пингвиняши о ней, любимой? :)
> Чтобы человек не чертыхалсяна всякие монтирования/размонтирования, и прочие прелести недоюниксов.
Автомонтирование прекрасно работает с dsbmd/dsbmc, главное, поддержку всяких exfat поставить не забыть.
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|5.23, псевдонимус (?), 13:27, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но это же надо настраивать...и поставить всякое не забыть.
А он хочет убунту, но фрибсд. Толстый тролль скорее всего.
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|4.21, псевдонимус (?), 13:22, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Семёрку? Есть смысл. Если фаервола человеку настроить. На внешнем устройстве, конечно.
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|4.22, Аноним (22), 13:25, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пс бывают тошные ситуации (вроде слёта графики/фс/связи/физики-контактов-питания), которые в принципе можно починить, например, научив откатывать из образа, но хорошо иметь резервную связь. как пример в x/ф глубоководный горизонт где жена беспомощно тыкает в оборванную сессию скайпа, после чего ищет совершенно альтернативые пути получения информации вспоминая нужные слова.
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|1.14, Аноним (13), 12:51, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, как с этим улучшенным линуксатором чрутануть корень убунты и запустить иксовое приложение.
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