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Выпуск GhostBSD 20.08

10.08.2020 23:17

Доступен релиз десктоп-ориентированного дистрибутива GhostBSD 20.08, построенного на базе платформы TrueOS и предлагающего пользовательское окружение MATE. По умолчанию в GhostBSD применяется система инициализации OpenRC и файловая система ZFS. Поддерживается как работа в Live-режиме, так и установка на жесткий диск (используется собственный инсталлятор ginstall, написанный на языке Python). Загрузочные образы сформированы для архитектуры x86_64 (2.5 ГБ).

В новой версии обновлены базовая система, ядро и приложения, в том числе задействован новый выпуск рабочего стола MATE 1.24. В менеджер обновлений добавлена опция для резервного копирования загрузочного окружения перед установкой обновления.



  1. Главная ссылка к новости (http://ghostbsd.org/20.08.04_r...)
  2. OpenNews: Выпуск GhostBSD 20.04
  3. OpenNews: Доступен OS108 9.0, пользовательский дистрибутив на основе NetBSD
  4. OpenNews: Прекращена разработка TrueOS (бывший PC-BSD)
  5. OpenNews: Выпуск FuryBSD 12.1, Live-сборки FreeBSD с рабочими столами KDE и Xfce
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива NomadBSD 1.3.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53528-ghostbsd
Ключевые слова: ghostbsd
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  • 1.1, Дениска (??), 23:22, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Одобряю.
     
     
  • 2.13, Кайф (?), 01:22, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это извращение в духе линукса страдать и ждать пока завезут поддержку того или иного драйвера, спрашивается а зачем если есть таже винда и не нужно рассказывать сказки что винда это дорого, если обычная игра в стим стоит 2к, про коммерческий софт я вообще молчу
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 01:39, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в линуксе нет нормального дециматора. Все скоммуниздили один код с бородатых времен и тащут из проги в прогу (я понял это когда потыкал decomb). Причем этот код настолько упорот, что даже на абсолютно стабильном контенте лажает. Только в винде есть нормальный плагин. Конечно, его можно завести в Wine. Но насколько это кошерно? Что самое страшное, на линуксе его не только нет, но он никому и не нужен.

    Кайф, как ты относишься к Wine?

     
     
  • 4.23, Кайф (?), 01:45, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine конечно кривой, но не настолько как Линукс
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:25, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ZFS, вроде, серверная ФС? Зачем на desktop нужна ZFS?
     
     
  • 2.15, Кайф (?), 01:28, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Затем же зачем и XFS, подаренная великодушной SGI криворуким пингвинам и которой оные очень гордятся ведь это настоящий Энтерпрайз, а не подделки на колене
     
  • 2.31, Кайф (?), 01:54, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, что интересно и очень показательно, несмотря на все суперинновационные Ext3/4 и Btrfs,запиленная покойной SGI в 90-х спустя почти тридцать лет XFS является самой совершенной фс для Линукс
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 23:35, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GhostBSD - прекрасное название для BSD-системы. Призраков ведь никто не видит, кроме психически больных и упоротых, вот и с BSD так же.

     
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 23:35, 10/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ахаха, в русской раскладке GhostBSD - ПрщыеИЫВ
     
  • 2.10, zzz (??), 00:46, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Две медали Петросяна Незванного этому господину
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:51, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И при этом как бы не совсем понятно, зачем и для кого? Эти два вопроса можно отнести к 90% BSD и Linux систем.

    1) Не проще было бы объединиться с разработчиками FreeBSD, зачем делать ещё один форк или что бы то ни было?

    2) Идея BSD на десктопе мертва с самого начала. Как бы для кого это? Проблема с драйверами + софта мало, пользователи сидят на Windows / macOS / user-friendly Linux дистрибутивах, системные администраторы, программисты и другие тоже под Linux.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:00, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 1) Не проще было бы объединиться с разработчиками FreeBSD, зачем делать ещё один форк или что бы то ни было?

    Добавить openRC и MATE в базу фри? Нет.

    > Проблема с драйверами + софта мало,

    https://repology.org/
    > Top repositories
    > By total number of packaged projects
    > AUR - 55388
    > nix (nixpkgs unstable) - 51366
    > Debian+derivs (Raspbian Testing) - 33738
    > FreeBSD Ports - 26987
    > Fedora (Fedora 29) - 22296
    > Gentoo (Funtoo 1.4) - 19081

    Ох уж эти опеннетные знатоки.

    > пользователи сидят на Windows / macOS / user-friendly Linux дистрибутивах, системные администраторы, программисты и другие тоже под Linux.

    Все опеннетные анонимы так говорят, а значит это правда!


     
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:21, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну по факту ты загружаешься в неё и этого нет. того нет третьего нет, а вон то нормально не сделать, и это тоже. Зато сеть нетворк манагером настраивается, да.
     
     
  • 4.8, zzz (??), 00:42, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего конкретно нет, что ты аж работать не можешь и нет аналогов?
     
     
  • 5.17, Zgen (?), 01:32, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gparted например
     
     
  • 6.22, Кайф (?), 01:40, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого! А что умеет Gparted кроме линуксячих фс? Может NTFS или ExFAT?
     
  • 5.29, Аноним (29), 01:53, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чего конкретно нет, что ты аж работать не можешь и нет аналогов?

    Заходишь, а bash нет, systemd нет, сертификата о том что это настоящий UNIX™® тоже нет, зато целая новость на опеннете!
    Тут не то что работать, тут аж кушать не можешь!


     
  • 2.11, Кайф (?), 01:15, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзерырендли Линукс это тот что кое как поддерживает оборудование пятилетней давности, в котором от слова совсем не поддерживается аппаратное ускорение, который не умеет в периферию сложнее USB flash(в режиме FAT розумеется), про мутные шрифты, упоротую цветовую гамму и адский дизайн в стиле лишь бы было вырвиглазнее и испорченное зрение ты наверное забыл, да?
     
     
  • 3.14, Аноним (7), 01:26, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это ты сейчас фряху описал, да? Нда, видимо всё ещё хуже, чем я полагал. Зачем так жить?
     
     
  • 4.16, Кайф (?), 01:30, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И фряхи это тоже касается, просто нужно быть честным перед собой, а не упоротым фанатиком
     
     
  • 5.21, Аноним (7), 01:39, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну просто с линуксом это не имеет ничего общего. И никогда не имело, во всяком случае последние лет 10-15. Без фанатизма, на альтернативных ОС (вроде виндоус) всё ещё хуже и намного. А на маках всё ок пока у тебя нет проблем, но если они появись, то ты в большой заднице. Что остаётся? Не амига ос же, её на пк не поставишь.
     
     
  • 6.25, Кайф (?), 01:47, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да действительно, ты прав на винде настолько не выносимо, что 90% пользователей всех персоналок и буков превозмогая боль вынуждены ей пользоваться...
     
  • 6.26, Кайф (?), 01:48, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи какой смысл врать людям советуя им Линукс для десктопа? Чтобы они тебя потом проклинали?
     
     
  • 7.32, Аноним (32), 01:58, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что простому пользователю такое надо
    Что на десктопе с Линукс он будет гореть в аду
    и слать проклятия?
     
     
  • 8.33, Кайф (?), 02:05, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры, офис с поддержкой OOXML и поддержку аппаратного ускорения при просмотре ви... текст свёрнут, показать
     
  • 8.34, Кайф (?), 02:07, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и чтение внешних дисков и флэшек с NTFS и ExFAT ибо под линуксом любая флэшка... текст свёрнут, показать
     
  • 8.35, Кайф (?), 02:13, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ещё нормальный рендеринг шрифтов, кстати за испорченное зрение могут реально ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.12, Кайф (?), 01:17, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Полная дурь предлагать пользователям что Куколдикс что бздю, потому что они нехрена нормально не работают на железа типичного обывателя хрущевок и человековейников
     
     
  • 3.24, Minona (ok), 01:45, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снова Вы в треде. Где словарь для "одарённых"? Как Вам донести мысль, что слова имеют значение?
     
     
  • 4.27, Кайф (?), 01:50, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только инклюзивные слова имеют значение
     
  • 4.28, Кайф (?), 01:50, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не инклюзивен, так что не обращай внимания
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:45, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лично мне подобное интересно. Возможно придется переходить на десктоп бсд с линукс-десктоп. Это станет актуальным если популярность десктоп линукса продолжит расти и вырастет заинтересованность вирусописателей создавать вирусы под десктоп-линукс (имеются ввиду НЕ сервер-ориентированные трояны и ботнеты, которых масса и которые не актуальны для линукс-десктопа).
    Тогда для меня вырастут вероятности получить себе локально вредонос после серфа в инете. У меня на линуксе крипта. Не хочу чтобы меня откейлоггерели и сперли кошельлки. Пока линукс десктоп слабо распространен, подобную вирусню под него создавать тупо не выгодно.
    Станет линукс популярнее - станет целью. Тогда видимо привет БСД или еще какая не сильно популярная дичь.
     
     
  • 2.18, Кайф (?), 01:35, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вотчина FreeBSD это сервера, зачем так извращаться над ней? Это тоже самое, если бы макось позиционировали и продвигали как серверную ось
     
  • 2.30, Аноним (32), 01:54, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди в Генту
     
  • 2.37, Аноним (37), 02:27, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вырастет заинтересованность вирусописателей создавать вирусы под десктоп-линукс

    И с каждым будет README с инструкциями по запуску?)

     

  • 1.36, Аноним (37), 02:24, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот не представляю, чем БСДя могла бы меня заинтересовать? Ну хоть чем-нибудь? - Да ничем!
     
     
  • 2.38, Кайф (?), 02:31, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам спросил, сам ответил
     
  • 2.39, Аноним (-), 02:34, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот не представляю, чем БСДя могла бы меня заинтересовать? Ну хоть чем-нибудь?
    > - Да ничем!

    Возможностью наБСДения в БСДешной теме. Очевидно же.


     

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