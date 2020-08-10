Выпуск GhostBSD 20.08

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|2.13, Кайф (?), 01:22, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это извращение в духе линукса страдать и ждать пока завезут поддержку того или иного драйвера, спрашивается а зачем если есть таже винда и не нужно рассказывать сказки что винда это дорого, если обычная игра в стим стоит 2к, про коммерческий софт я вообще молчу
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|3.20, Аноним (20), 01:39, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в линуксе нет нормального дециматора. Все скоммуниздили один код с бородатых времен и тащут из проги в прогу (я понял это когда потыкал decomb). Причем этот код настолько упорот, что даже на абсолютно стабильном контенте лажает. Только в винде есть нормальный плагин. Конечно, его можно завести в Wine. Но насколько это кошерно? Что самое страшное, на линуксе его не только нет, но он никому и не нужен.
Кайф, как ты относишься к Wine?
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|2.15, Кайф (?), 01:28, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Затем же зачем и XFS, подаренная великодушной SGI криворуким пингвинам и которой оные очень гордятся ведь это настоящий Энтерпрайз, а не подделки на колене
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|2.31, Кайф (?), 01:54, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот, что интересно и очень показательно, несмотря на все суперинновационные Ext3/4 и Btrfs,запиленная покойной SGI в 90-х спустя почти тридцать лет XFS является самой совершенной фс для Линукс
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|1.3, Fracta1L (ok), 23:35, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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GhostBSD - прекрасное название для BSD-системы. Призраков ведь никто не видит, кроме психически больных и упоротых, вот и с BSD так же.
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|1.5, Аноним (5), 23:51, 10/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И при этом как бы не совсем понятно, зачем и для кого? Эти два вопроса можно отнести к 90% BSD и Linux систем.
1) Не проще было бы объединиться с разработчиками FreeBSD, зачем делать ещё один форк или что бы то ни было?
2) Идея BSD на десктопе мертва с самого начала. Как бы для кого это? Проблема с драйверами + софта мало, пользователи сидят на Windows / macOS / user-friendly Linux дистрибутивах, системные администраторы, программисты и другие тоже под Linux.
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|2.6, Аноним (6), 00:00, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 1) Не проще было бы объединиться с разработчиками FreeBSD, зачем делать ещё один форк или что бы то ни было?
Добавить openRC и MATE в базу фри? Нет.
> Проблема с драйверами + софта мало,
https://repology.org/
> Top repositories
> By total number of packaged projects
> AUR - 55388
> nix (nixpkgs unstable) - 51366
> Debian+derivs (Raspbian Testing) - 33738
> FreeBSD Ports - 26987
> Fedora (Fedora 29) - 22296
> Gentoo (Funtoo 1.4) - 19081
Ох уж эти опеннетные знатоки.
> пользователи сидят на Windows / macOS / user-friendly Linux дистрибутивах, системные администраторы, программисты и другие тоже под Linux.
Все опеннетные анонимы так говорят, а значит это правда!
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|3.7, Аноним (7), 00:21, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну по факту ты загружаешься в неё и этого нет. того нет третьего нет, а вон то нормально не сделать, и это тоже. Зато сеть нетворк манагером настраивается, да.
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|4.8, zzz (??), 00:42, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего конкретно нет, что ты аж работать не можешь и нет аналогов?
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|6.22, Кайф (?), 01:40, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ого! А что умеет Gparted кроме линуксячих фс? Может NTFS или ExFAT?
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|5.29, Аноним (29), 01:53, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чего конкретно нет, что ты аж работать не можешь и нет аналогов?
Заходишь, а bash нет, systemd нет, сертификата о том что это настоящий UNIX™® тоже нет, зато целая новость на опеннете!
Тут не то что работать, тут аж кушать не можешь!
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|2.11, Кайф (?), 01:15, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юзерырендли Линукс это тот что кое как поддерживает оборудование пятилетней давности, в котором от слова совсем не поддерживается аппаратное ускорение, который не умеет в периферию сложнее USB flash(в режиме FAT розумеется), про мутные шрифты, упоротую цветовую гамму и адский дизайн в стиле лишь бы было вырвиглазнее и испорченное зрение ты наверное забыл, да?
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|3.14, Аноним (7), 01:26, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это ты сейчас фряху описал, да? Нда, видимо всё ещё хуже, чем я полагал. Зачем так жить?
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|4.16, Кайф (?), 01:30, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И фряхи это тоже касается, просто нужно быть честным перед собой, а не упоротым фанатиком
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|5.21, Аноним (7), 01:39, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну просто с линуксом это не имеет ничего общего. И никогда не имело, во всяком случае последние лет 10-15. Без фанатизма, на альтернативных ОС (вроде виндоус) всё ещё хуже и намного. А на маках всё ок пока у тебя нет проблем, но если они появись, то ты в большой заднице. Что остаётся? Не амига ос же, её на пк не поставишь.
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|6.25, Кайф (?), 01:47, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да действительно, ты прав на винде настолько не выносимо, что 90% пользователей всех персоналок и буков превозмогая боль вынуждены ей пользоваться...
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|6.26, Кайф (?), 01:48, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажи какой смысл врать людям советуя им Линукс для десктопа? Чтобы они тебя потом проклинали?
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|7.32, Аноним (32), 01:58, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что простому пользователю такое надо
Что на десктопе с Линукс он будет гореть в аду
и слать проклятия?
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|8.33, Кайф (?), 02:05, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Игры, офис с поддержкой OOXML и поддержку аппаратного ускорения при просмотре ви... текст свёрнут, показать
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|8.34, Кайф (?), 02:07, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну и чтение внешних дисков и флэшек с NTFS и ExFAT ибо под линуксом любая флэшка... текст свёрнут, показать
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|8.35, Кайф (?), 02:13, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да ещё нормальный рендеринг шрифтов, кстати за испорченное зрение могут реально ... текст свёрнут, показать
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|2.12, Кайф (?), 01:17, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Полная дурь предлагать пользователям что Куколдикс что бздю, потому что они нехрена нормально не работают на железа типичного обывателя хрущевок и человековейников
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|3.24, Minona (ok), 01:45, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Снова Вы в треде. Где словарь для "одарённых"? Как Вам донести мысль, что слова имеют значение?
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|1.9, Аноним (9), 00:45, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лично мне подобное интересно. Возможно придется переходить на десктоп бсд с линукс-десктоп. Это станет актуальным если популярность десктоп линукса продолжит расти и вырастет заинтересованность вирусописателей создавать вирусы под десктоп-линукс (имеются ввиду НЕ сервер-ориентированные трояны и ботнеты, которых масса и которые не актуальны для линукс-десктопа).
Тогда для меня вырастут вероятности получить себе локально вредонос после серфа в инете. У меня на линуксе крипта. Не хочу чтобы меня откейлоггерели и сперли кошельлки. Пока линукс десктоп слабо распространен, подобную вирусню под него создавать тупо не выгодно.
Станет линукс популярнее - станет целью. Тогда видимо привет БСД или еще какая не сильно популярная дичь.
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|2.18, Кайф (?), 01:35, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вотчина FreeBSD это сервера, зачем так извращаться над ней? Это тоже самое, если бы макось позиционировали и продвигали как серверную ось
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|2.37, Аноним (37), 02:27, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вырастет заинтересованность вирусописателей создавать вирусы под десктоп-линукс
И с каждым будет README с инструкциями по запуску?)
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|1.36, Аноним (37), 02:24, 11/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот не представляю, чем БСДя могла бы меня заинтересовать? Ну хоть чем-нибудь? - Да ничем!
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|2.39, Аноним (-), 02:34, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот не представляю, чем БСДя могла бы меня заинтересовать? Ну хоть чем-нибудь?
> - Да ничем!
Возможностью наБСДения в БСДешной теме. Очевидно же.
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