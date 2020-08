Выпуск GhostBSD 20.08

2.6 , Аноним ( 6 ), 00:00, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 1) Не проще было бы объединиться с разработчиками FreeBSD, зачем делать ещё один форк или что бы то ни было? Добавить openRC и MATE в базу фри? Нет. > Проблема с драйверами + софта мало, https://repology.org/

> Top repositories

> By total number of packaged projects

> AUR - 55388

> nix (nixpkgs unstable) - 51366

> Debian+derivs (Raspbian Testing) - 33738

> FreeBSD Ports - 26987

> Fedora (Fedora 29) - 22296

> Gentoo (Funtoo 1.4) - 19081 Ох уж эти опеннетные знатоки. > пользователи сидят на Windows / macOS / user-friendly Linux дистрибутивах, системные администраторы, программисты и другие тоже под Linux. Все опеннетные анонимы так говорят, а значит это правда!

3.7 , Аноним ( 7 ), 00:21, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну по факту ты загружаешься в неё и этого нет. того нет третьего нет, а вон то нормально не сделать, и это тоже. Зато сеть нетворк манагером настраивается, да.

4.8 , zzz ( ?? ), 00:42, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чего конкретно нет, что ты аж работать не можешь и нет аналогов?

5.17 , Zgen ( ? ), 01:32, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Gparted например

6.22 , Кайф ( ? ), 01:40, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ого! А что умеет Gparted кроме линуксячих фс? Может NTFS или ExFAT?

5.29 , Аноним ( 29 ), 01:53, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чего конкретно нет, что ты аж работать не можешь и нет аналогов? Заходишь, а bash нет, systemd нет, сертификата о том что это настоящий UNIX™® тоже нет, зато целая новость на опеннете!

Тут не то что работать, тут аж кушать не можешь!



2.11 , Кайф ( ? ), 01:15, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Юзерырендли Линукс это тот что кое как поддерживает оборудование пятилетней давности, в котором от слова совсем не поддерживается аппаратное ускорение, который не умеет в периферию сложнее USB flash(в режиме FAT розумеется), про мутные шрифты, упоротую цветовую гамму и адский дизайн в стиле лишь бы было вырвиглазнее и испорченное зрение ты наверное забыл, да?

3.14 , Аноним ( 7 ), 01:26, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это ты сейчас фряху описал, да? Нда, видимо всё ещё хуже, чем я полагал. Зачем так жить?

4.16 , Кайф ( ? ), 01:30, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И фряхи это тоже касается, просто нужно быть честным перед собой, а не упоротым фанатиком

5.21 , Аноним ( 7 ), 01:39, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну просто с линуксом это не имеет ничего общего. И никогда не имело, во всяком случае последние лет 10-15. Без фанатизма, на альтернативных ОС (вроде виндоус) всё ещё хуже и намного. А на маках всё ок пока у тебя нет проблем, но если они появись, то ты в большой заднице. Что остаётся? Не амига ос же, её на пк не поставишь.

6.25 , Кайф ( ? ), 01:47, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да действительно, ты прав на винде настолько не выносимо, что 90% пользователей всех персоналок и буков превозмогая боль вынуждены ей пользоваться...

6.26 , Кайф ( ? ), 01:48, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажи какой смысл врать людям советуя им Линукс для десктопа? Чтобы они тебя потом проклинали?

7.32 , Аноним ( 32 ), 01:58, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что простому пользователю такое надо

Что на десктопе с Линукс он будет гореть в аду

и слать проклятия?

8.33 , Кайф ( ? ), 02:05, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Игры, офис с поддержкой OOXML и поддержку аппаратного ускорения при просмотре ви... 8.34 , Кайф ( ? ), 02:07, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и чтение внешних дисков и флэшек с NTFS и ExFAT ибо под линуксом любая флэшка... 8.35 , Кайф ( ? ), 02:13, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да ещё нормальный рендеринг шрифтов, кстати за испорченное зрение могут реально ... 2.12 , Кайф ( ? ), 01:17, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Полная дурь предлагать пользователям что Куколдикс что бздю, потому что они нехрена нормально не работают на железа типичного обывателя хрущевок и человековейников

3.24 , Minona ( ok ), 01:45, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Снова Вы в треде. Где словарь для "одарённых"? Как Вам донести мысль, что слова имеют значение?

4.27 , Кайф ( ? ), 01:50, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только инклюзивные слова имеют значение

4.28 , Кайф ( ? ), 01:50, 11/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я не инклюзивен, так что не обращай внимания