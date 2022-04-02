Выпуск дистрибутива Nitrux 2.1 с рабочим столом NX Desktop

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.1.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma, а также фреймворк построения интерфейсов пользователя MauiKit, на основе которого развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 2.4 ГБ, а сокращённого с оконным менеджером JWM - 1.5 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями. Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix. Отдельно проектом ведётся разработка пользовательского окружения Maui Shell, которое автоматически адаптируется к размеру экрана и доступным методам ввода информации, и может применяться не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Окружение развивает концепцию "Convergence", подразумевающую возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui Shell может запускаться как со своим композитным сервером Zpace, использующим Wayland, так и через запуск отдельно оболочки Cask внутри сеанса на основе X-сервера. Основные новшества Nitrux 2.1: Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.24.3, KDE Frameworks 5.92.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.12.3.

По умолчанию задействовано ядро Linux 5.16.3 с патчами Xanmod. Для установки также предложены пакеты с обычными и Xanmod-сборками ядер 5.15.32 и 5.17.1, а также ядро 5.16 с патчами Liquorix и ядра 5.15.32 и 5.17.1 от проекта Linux Libre.

Обновлены версии программ, включая Firefox 98.0.2 и LibreOffice 7.3.1.3.

В меню приложений добавлен ярлык для установки клиента Steam.

Добавлены пакеты с прошивками для устройств Broadcom 43xx и Intel SOF (Sound Open Firmware).

Добавлены пакеты с FUSE-модулем ifuse для iPhone и iPod Touch, а также с библиотекой libmobiledevice и приложениями для взаимодействия с iOS.



