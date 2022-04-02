The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Nitrux 2.1 с рабочим столом NX Desktop

02.04.2022 13:47

Опубликован выпуск дистрибутива Nitrux 2.1.0, построенного на пакетной базе Debian, технологиях KDE и системе инициализации OpenRC. Дистрибутив развивает собственный рабочий стол NX Desktop, который представляет собой надстройку над пользовательским окружением KDE Plasma, а также фреймворк построения интерфейсов пользователя MauiKit, на основе которого развивается набор типовых пользовательских приложений, которые можно использовать как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Для установки дополнительных приложений продвигается система самодостаточных пакетов AppImages. Размер полного загрузочного образа составляет 2.4 ГБ, а сокращённого с оконным менеджером JWM - 1.5 ГБ. Наработки проекта распространяются под свободными лицензиями.

Рабочий стол NX Desktop предлагает иное стилевое оформление, собственную реализацию системного лотка, центра вывода уведомлений и различных плазмоидов, таких как конфигуратор сетевых соединений и мультимедийный апплет для регулирования громкости и управления воспроизведением мультимедийного контента. Из приложений, созданных при помощи фреймворка MauiKit, можно отметить файловый менеджер Index (можно использовать и Dolphin), текстовый редактор Note, эмулятор терминала Station, музыкальный проигрыватель Clip, видеопроигрыватель VVave, центр управления приложениями NX Software Center и просмотрщик изображений Pix.

Отдельно проектом ведётся разработка пользовательского окружения Maui Shell, которое автоматически адаптируется к размеру экрана и доступным методам ввода информации, и может применяться не только на настольных системах, но и на смартфонах и планшетах. Окружение развивает концепцию "Convergence", подразумевающую возможность работы с одними и теми же приложениями как на сенсорных экранах смартфона и планшета, так и на больших экранах ноутбуков и ПК. Maui Shell может запускаться как со своим композитным сервером Zpace, использующим Wayland, так и через запуск отдельно оболочки Cask внутри сеанса на основе X-сервера.

Основные новшества Nitrux 2.1:

  • Компоненты рабочего стола NX Desktop обновлены до версий KDE Plasma 5.24.3, KDE Frameworks 5.92.0 и KDE Gear (KDE Applications) 21.12.3.
  • По умолчанию задействовано ядро Linux 5.16.3 с патчами Xanmod. Для установки также предложены пакеты с обычными и Xanmod-сборками ядер 5.15.32 и 5.17.1, а также ядро 5.16 с патчами Liquorix и ядра 5.15.32 и 5.17.1 от проекта Linux Libre.
  • Обновлены версии программ, включая Firefox 98.0.2 и LibreOffice 7.3.1.3.
  • В меню приложений добавлен ярлык для установки клиента Steam.
  • Добавлены пакеты с прошивками для устройств Broadcom 43xx и Intel SOF (Sound Open Firmware).
  • Добавлены пакеты с FUSE-модулем ifuse для iPhone и iPod Touch, а также с библиотекой libmobiledevice и приложениями для взаимодействия с iOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://nxos.org/changelog/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 2.0 с рабочим столом NX Desktop
  3. OpenNews: Представлено новое открытое пользовательское окружение Maui Shell
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Nitrux 1.8.0 с рабочим столом NX Desktop
  5. OpenNews: Дистрибутив Nitrux уходит от использования systemd
  6. OpenNews: ISO-образы дистрибутива Nitrux стали платными
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56955-nitrux
Ключевые слова: nitrux
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:09, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Опять глупостями занимаются, опенрс, собственный рабочий стол - маструбация.
     
  • 2, dullish (ok), 16:12, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо хоть этот болгенос продавать пытаться перестали. Видать, желающих приобщиться к нескучным обоям было не очень много.
     
  • 4, danonimous (?), 16:30, 02/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Может и нужно, OpenRC и ядра для десктопа - хорошие качества. Интерфейс уродский, но никто не мешаешт снести у установить что-нибудь приличное.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру