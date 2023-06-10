Выпуск Wine 8.10

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.10. С момента выпуска версии 8.9 было закрыто 13 отчётов об ошибках и внесено 271 изменение. Наиболее важные изменения: Для трансляции всех обращений из PE-файлов в Unix-библиотеки задействован интерфейс системных вызовов. В win32u на интерфейс системных вызовов переведены все экспортируемые функции и функции ntuser.

Улучшена поддержка ограничения (clipping) перемещения курсора мыши заданной областью на экране.

Добавлена поддержка заполнителей виртуальной памяти (зарезервированные области памяти с типом placeholder). В библиотеке ntdll в функции NtFreeVirtualMemory() добавлена поддержка флага MEM_COALESCE_PLACEHOLDERS, а в функции NtUnmapViewOfSectionEx() флага MEM_PRESERVE_PLACEHOLDER.

Обновлены файлы с локалью и базой часовых поясов.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MSN Messenger Live 2009, Lync 2010, Adobe Premiere Pro CS3, Quicken 201X, uTorrent 2.2.0, Creo Elements/Direct Modeling Express 4.0/6.0, Honeygain, PmxEditor 0.2.7.5,

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Animated Puzzles.



