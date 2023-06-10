Выпуск Wine 8.10

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|1.1, НАГИЕВ.2024 (?), 08:06, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ..., Adobe Premiere Pro CS3
под linoops теперь есть нормальный видеоредактор?
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|2.9, svm (??), 09:36, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальный, нативный видеоредактор есть давно и прекрасно работает:
Davinci Resolve.
Зачем вам Адобское поделие, да ещё под wine?
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|2.5, Аноним (5), 08:38, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ток не ной когда в очередной раз обнулится или похерит теги.
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