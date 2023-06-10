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Выпуск Wine 8.10

10.06.2023 07:41

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.10. С момента выпуска версии 8.9 было закрыто 13 отчётов об ошибках и внесено 271 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Для трансляции всех обращений из PE-файлов в Unix-библиотеки задействован интерфейс системных вызовов. В win32u на интерфейс системных вызовов переведены все экспортируемые функции и функции ntuser.
  • Улучшена поддержка ограничения (clipping) перемещения курсора мыши заданной областью на экране.
  • Добавлена поддержка заполнителей виртуальной памяти (зарезервированные области памяти с типом placeholder). В библиотеке ntdll в функции NtFreeVirtualMemory() добавлена поддержка флага MEM_COALESCE_PLACEHOLDERS, а в функции NtUnmapViewOfSectionEx() флага MEM_PRESERVE_PLACEHOLDER.
  • Обновлены файлы с локалью и базой часовых поясов.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: MSN Messenger Live 2009, Lync 2010, Adobe Premiere Pro CS3, Quicken 201X, uTorrent 2.2.0, Creo Elements/Direct Modeling Express 4.0/6.0, Honeygain, PmxEditor 0.2.7.5,
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Animated Puzzles.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  3. OpenNews: Выпуск Wine 8.9
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.7 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59272-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, НАГИЕВ.2024 (?), 08:06, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: ..., Adobe Premiere Pro CS3

    под linoops теперь есть нормальный видеоредактор?

     
     
  • 2.2, podman (?), 08:13, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это древняя версия, она начиная с wine 4.0 работала.
     
     
  • 3.3, docker (?), 08:30, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ааа, вот оно что
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:50, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты так ноешь, будто умеешь им пользоваться
     
     
  • 3.8, НАГИЕВ.2024 (?), 09:21, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что там уметь лол кек эщкере... кринжанул с микроэкзперда
     
     
  • 4.10, Тот_Самый_Анонимус__ (?), 10:12, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта нейросеть ещё не проходит тест Тьюринга.
     
  • 2.9, svm (??), 09:36, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный, нативный видеоредактор есть давно и прекрасно работает:
    Davinci Resolve.
    Зачем вам Адобское поделие, да ещё под wine?
     

  • 1.4, Любитель Монеточки (?), 08:36, 10/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    utorrent не нужен. qbittorrent - самый топ
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:38, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ток не ной когда в очередной раз обнулится или похерит теги.
     
     
  • 3.7, dannyD (?), 09:08, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мда, не я один это заметил ?
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:23, 10/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Transmission же.
     
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