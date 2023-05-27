Выпуск Wine 8.9

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.9. С момента выпуска версии 8.8 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 284 изменения. Наиболее важные изменения: Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 8.0.0.

Доведён до конца перевод PostScript-драйвера в формат исполняемых файлов PE (Portable Executable).

В API DirectSound добавлена поддержка эффекта Доплера.

Повышена производительность GdiPlus.

Продолжена работа над добавлением полной поддержки Wayland.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Need For Speed Underground и сервиса Battle.net.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Silverlight 5.x, Wine Notepad, Framemaker 8, Rich Edit, Visio 2003.



