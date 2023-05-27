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Выпуск Wine 8.9

27.05.2023 05:38

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации WinAPI - Wine 8.9. С момента выпуска версии 8.8 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 284 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 8.0.0.
  • Доведён до конца перевод PostScript-драйвера в формат исполняемых файлов PE (Portable Executable).
  • В API DirectSound добавлена поддержка эффекта Доплера.
  • Повышена производительность GdiPlus.
  • Продолжена работа над добавлением полной поддержки Wayland.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игры Need For Speed Underground и сервиса Battle.net.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Silverlight 5.x, Wine Notepad, Framemaker 8, Rich Edit, Visio 2003.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 8.8
  3. OpenNews: Началось продвижение поддержки Wayland в основной состав Wine
  4. OpenNews: В Wine добавлена поддержка HDR для Vulkan
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59205-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 05:45, 27/05/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Need For Speed Underground, Battle.net.

    Battle.net это такие игры игровые что киберспортивное залогинивание всея планетное приносит особый кайф любителям жанра клавиатурный экшен.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 06:38, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это просто классические вольные опеннетные перевод-верстка-..., в оригинальном анонсе вообще нет такого разделения, там скопом описаны багофиксы
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 06:57, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там да, вообще исправлением жуков занимались в своем недоразвитом языке. Они и правда думают что исправление жуков это правильное выражение и живые люди прямо так и выражаются.
     

  • 1.2, Аноним (3), 06:35, 27/05/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр

    всё жду и надеюсь увидеть там обливион, а так пока только божественная 11

     
     
  • 2.6, ivan_erohin (?), 06:58, 27/05/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.4, n00by (ok), 06:40, 27/05/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    В этот выпуск включена 3-я часть наработок по Wayland.
    Это не так заметно пользователю, как эффекта Доплера, но работа идёт и, судя по датам, есть некий план, изменения публикуются раз в месяц.


    winewayland.drv: part 3: Handle dynamic wl_output events
    created 1 month ago by Alexandros Frantzis
    updated 14 hours ago

    winewayland.drv: part 2: Display configuration enhancements
    created 2 months ago by Alexandros Frantzis
    updated 1 month ago

    winewayland.drv: part 1: Introduce the Wayland driver
    created 3 months ago by Alexandros Frantzis
    updated 2 months ago

     
  • 1.9, Аноним (9), 08:07, 27/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ну, раз закрыты ошибки в Need For Speed Underground и Battle.net, то Adobe Acrobat и FineReader работают.
     
  • 1.10, Random (??), 08:55, 27/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Мне главное, чтобы MetaTrader5 надёжно и быстро работал, игры пофиг.
     

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