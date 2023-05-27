Выпуск Wine 8.9

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|1.1, Аноним (1), 05:45, 27/05/2023 [ответить]
|–1 +/–
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>Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Need For Speed Underground, Battle.net.
Battle.net это такие игры игровые что киберспортивное залогинивание всея планетное приносит особый кайф любителям жанра клавиатурный экшен.
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|2.3, Аноним (3), 06:38, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это просто классические вольные опеннетные перевод-верстка-..., в оригинальном анонсе вообще нет такого разделения, там скопом описаны багофиксы
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|3.5, Аноним (1), 06:57, 27/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там да, вообще исправлением жуков занимались в своем недоразвитом языке. Они и правда думают что исправление жуков это правильное выражение и живые люди прямо так и выражаются.
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|1.2, Аноним (3), 06:35, 27/05/2023 [ответить]
|–1 +/–
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> Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр
всё жду и надеюсь увидеть там обливион, а так пока только божественная 11
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|1.4, n00by (ok), 06:40, 27/05/2023 [ответить]
|+2 +/–
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В этот выпуск включена 3-я часть наработок по Wayland.
Это не так заметно пользователю, как эффекта Доплера, но работа идёт и, судя по датам, есть некий план, изменения публикуются раз в месяц.
winewayland.drv: part 3: Handle dynamic wl_output events
created 1 month ago by Alexandros Frantzis
updated 14 hours ago
winewayland.drv: part 2: Display configuration enhancements
created 2 months ago by Alexandros Frantzis
updated 1 month ago
winewayland.drv: part 1: Introduce the Wayland driver
created 3 months ago by Alexandros Frantzis
updated 2 months ago
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|1.9, Аноним (9), 08:07, 27/05/2023 [ответить]
|+/–
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Ну, раз закрыты ошибки в Need For Speed Underground и Battle.net, то Adobe Acrobat и FineReader работают.
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|1.10, Random (??), 08:55, 27/05/2023 [ответить]
|+/–
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Мне главное, чтобы MetaTrader5 надёжно и быстро работал, игры пофиг.
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