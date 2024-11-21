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Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.14 с реализацией Direct3D 12

21.11.2024 18:18

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.14 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

  • Добавлена начальная поддержка языка шейдеров MSL (Metal Shading Language), применяемого компанией Apple в графическом API Metal.
  • Реализована поддержка дизассемблера для бинарных эффектов.
  • В библиотеке libvkd3 в интерфейсе ID3D12GraphicsCommandList1 реализован метод OMSetDepthBounds() для динамического изменения допустимого диапазона значений глубины в Z-буфере.
  • Добавлена переменная окружения VKD3D_CAPS_OVERRIDE для переопределения отдаваемой приложениям информации о доступных возможностях, таких как максимально поддерживаемые уровни функциональности и связывания ресурсов.
  • В реализацию языка шейдеров HLSL добавлена начальная поддержка тесселяционных шейдеров. Реализованы встроенные функции dst(), f32tof16(), mad(), modf() и sincos(). Для профилей 1, 2 и 3 моделей шейдеров добавлена поддержка операции "discard". Добавлена поддержка семантики входных данных SV_SampleIndex для фрагментных шейдеров и SV_GroupIndex для вычислительных шейдеров.
  • Реализована большая порция новых инструкций для языка шейдеров GLSL.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  5. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
  6. OpenNews: Выпуск Wine 9.21 и Wine staging 9.21
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62272-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 20:33, 21/11/2024 [ответить]  
    		• –4 +/
    толку то, все пользуются форком от valve.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:52, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто все? Форки от Valve в лучшем случае второго сорта. И всё равно не поддерживают воспроизведение видеовставок с H264 (но хотя бы в некоторых случаях воспроизводится AAC, в остальных и без него).
     

  • 1.5, Аноним (-), 21:49, 21/11/2024 [ответить]  
    		• +/
    dxvk хорош что ты dll с нужной битностью и дайректомХ закидываешь в папку с игрой и она реально плавнее идёт, особенно на слабеньких. тут также работает?
     

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