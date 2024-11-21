Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.14 с реализацией Direct3D 12

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.14 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View). В новой версии: Добавлена начальная поддержка языка шейдеров MSL (Metal Shading Language), применяемого компанией Apple в графическом API Metal.

Реализована поддержка дизассемблера для бинарных эффектов.

В библиотеке libvkd3 в интерфейсе ID3D12GraphicsCommandList1 реализован метод OMSetDepthBounds() для динамического изменения допустимого диапазона значений глубины в Z-буфере.

Добавлена переменная окружения VKD3D_CAPS_OVERRIDE для переопределения отдаваемой приложениям информации о доступных возможностях, таких как максимально поддерживаемые уровни функциональности и связывания ресурсов.

В реализацию языка шейдеров HLSL добавлена начальная поддержка тесселяционных шейдеров. Реализованы встроенные функции dst(), f32tof16(), mad(), modf() и sincos(). Для профилей 1, 2 и 3 моделей шейдеров добавлена поддержка операции "discard". Добавлена поддержка семантики входных данных SV_SampleIndex для фрагментных шейдеров и SV_GroupIndex для вычислительных шейдеров.

Реализована большая порция новых инструкций для языка шейдеров GLSL.



