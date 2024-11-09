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Выпуск Wine 9.21 и Wine staging 9.21

09.11.2024 11:14

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.21. С момента выпуска 9.20 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 230 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.
  • Заголовочные файлы изменены для обеспечения компиляции кода на C++.
  • Внесены исправления, связанные с обработкой завершения операций ввода-вывода (I/O) при выполнении синхронных операций с файлами.
  • В D3DX9 реализована поддержка форматов представления цвета 64bpp RGBA и 48bpp RGB в изображениях PNG.
  • Реализована утилита sort.exe.
  • Решена проблема с работой режима Drag&Drop при запуске wine в Ubuntu 24.04.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: IP Camera Viewer 4.x, MusicBee, MediRoutes, Paint Shop Pro 9.01, AnyRail.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Timeshift, Call of Duty 2 modding tools, Rise of Nations: Rise of Legends 2010, Saints Row 2, Shard of Dreams, Metal Gear Solid V.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.21, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 358 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.21 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесена поддержка D3DX9-функции D3DXOptimizeVertices. Добавлены патчи с реализацией метода IDirectMusicSegment8::GetAudioPathConfig в dmime и изменением поведения метода IDirectMusicScript::EnumRoutine в dmscript.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.20 и Wine staging 9.20
  3. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 406, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
  6. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62205-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:02, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Внесены исправления, связанные с обработкой завершения операций ввода-вывода (I/O) при выполнении синхронных операций с файлами

    Через io_uring, надеюсь.

     
     
  • 2.9, llolik (ok), 15:49, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял, это вот про это https://gitlab.winehq.org/wine/wine/-/merge_requests/6768 исправление бага https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=57388 . Там просто  Elizabeth Figura (автор ntsync-а) проверок добавила и всё.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 16:47, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю что именно благодаря этому фиксу у меня наконец-то заработал цигвиновский баш. Спасибо ребятам!

    sh-5.2$ uname -a
    CYGWIN_NT-10.0-19043 localhost 3.5.4-1.x86_64 2024-08-25 16:52 UTC x86_64 Cygwin

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:19, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Опять линуксойды воруют программы с других платформ!
    Профессиональное ПО от профессионалов и для профессионалов только на windows! На 2 стулья сидеть не получится - жопу порвёте.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:59, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну у тебя-то она уже подорвалась.
     
  • 2.12, Аноним (-), 17:27, 09/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:55, 09/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FP2 запускается ?
    https://store.steampowered.com/app/1601580/Frostpunk_2/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:28, 09/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через стимовский протон запускается, отсутствует только генерация кадров через FSR3. На голом вайне не проверял
     

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