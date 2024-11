Выпуск Wine 9.21 и Wine staging 9.21

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.21. С момента выпуска 9.20 было закрыто 16 отчётов об ошибках и внесено 230 изменений. Наиболее важные изменения: В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.

Заголовочные файлы изменены для обеспечения компиляции кода на C++.

Внесены исправления, связанные с обработкой завершения операций ввода-вывода (I/O) при выполнении синхронных операций с файлами.

В D3DX9 реализована поддержка форматов представления цвета 64bpp RGBA и 48bpp RGB в изображениях PNG.

Реализована утилита sort.exe.

Решена проблема с работой режима Drag&Drop при запуске wine в Ubuntu 24.04.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: IP Camera Viewer 4.x, MusicBee, MediRoutes, Paint Shop Pro 9.01, AnyRail.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Timeshift, Call of Duty 2 modding tools, Rise of Nations: Rise of Legends 2010, Saints Row 2, Shard of Dreams, Metal Gear Solid V. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.21, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 358 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.21 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесена поддержка D3DX9-функции D3DXOptimizeVertices. Добавлены патчи с реализацией метода IDirectMusicSegment8::GetAudioPathConfig в dmime и изменением поведения метода IDirectMusicScript::EnumRoutine в dmscript.