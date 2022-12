Выпуск дистрибутива Armbian 22.11. Разработка Orange Pi OS на базе Arch Linux

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 22.11, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. В качестве файловой системы применяется ZFS. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad. Особенности выпуска: Добавлена поддержка плат Bananapi M5, Odroid M1 и Rockpi 4C plus.

Улучшена поддержка плат Rockpi S.

Пакеты синхронизированы с репозиториями Debian 11. Обновление ядра Linux до свежих веток по умолчанию приостановлено в рамках работы по повышению стабильности.

Началось формирование еженедельно обновляемых сборок, поддерживаемых сообществом.

Добавлены ультракомпактные сборки, оптимизированные для развёртывания отдельных программ.

Добавлена поддержка сборки для систем на базе архитектуры RISC-V c UEFI. Дополнительно можно отметить разработку специализированного дистрибутива Orange Pi OS (Arch) для плат Orange Pi, основанного на пакетной базе Arch Linux. В качестве пользовательских окружений предлагается на выбор GNOME, KDE и Xfce. В состав входят типовые для настольных систем приложения, включая KODI, LibreOffice, Inkscape, Thunderbird, VLC, VS Code и Neochat. Дистрибутив будет поставляться с графическим инсталлятором и программой начальной настройки, позволяющей при первом запуске настроить такие параметры, как часовой пояс, язык, раскладку клавиатуры и Wi-Fi, а также добавить учётные записи. Новый дистрибутив дополнит ранее предлагаемые для Orange Pi сборки Orange Pi OS (Droid) на базе Android и Orange Pi OS (OH) на базе OpenHarmony, а также официально формируемые образы на базе Ubuntu, Debian и Manjaro.