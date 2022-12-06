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Выпуск дистрибутива Armbian 22.11. Разработка Orange Pi OS на базе Arch Linux

06.12.2022 09:59

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 22.11, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. В качестве файловой системы применяется ZFS. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

  • Добавлена поддержка плат Bananapi M5, Odroid M1 и Rockpi 4C plus.
  • Улучшена поддержка плат Rockpi S.
  • Пакеты синхронизированы с репозиториями Debian 11. Обновление ядра Linux до свежих веток по умолчанию приостановлено в рамках работы по повышению стабильности.
  • Началось формирование еженедельно обновляемых сборок, поддерживаемых сообществом.
  • Добавлены ультракомпактные сборки, оптимизированные для развёртывания отдельных программ.
  • Добавлена поддержка сборки для систем на базе архитектуры RISC-V c UEFI.

Дополнительно можно отметить разработку специализированного дистрибутива Orange Pi OS (Arch) для плат Orange Pi, основанного на пакетной базе Arch Linux. В качестве пользовательских окружений предлагается на выбор GNOME, KDE и Xfce. В состав входят типовые для настольных систем приложения, включая KODI, LibreOffice, Inkscape, Thunderbird, VLC, VS Code и Neochat. Дистрибутив будет поставляться с графическим инсталлятором и программой начальной настройки, позволяющей при первом запуске настроить такие параметры, как часовой пояс, язык, раскладку клавиатуры и Wi-Fi, а также добавить учётные записи.

Новый дистрибутив дополнит ранее предлагаемые для Orange Pi сборки Orange Pi OS (Droid) на базе Android и Orange Pi OS (OH) на базе OpenHarmony, а также официально формируемые образы на базе Ubuntu, Debian и Manjaro.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 22.08
  3. OpenNews: Выпуск DietPi 6.0, дистрибутива для одноплатных ПК
  4. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  5. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58271-armbian
Ключевые слова: armbian, arm, debian, orangepi
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:04, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    скриншот - моё почтение
     
  • 2, Аноним (2), 10:04, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Китайцы как всегда дают скриншоты размером в спичечный коробок
     
  • 3, Герострат (?), 10:15, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    Оранжевый ПиОС
     
  • 4, Аноним (4), 10:16, 06/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    > В качестве файловой системы применяется ZFS

    Это не ошибонька в описании? Там просто немножко ресурсы не те, чтобы прям в качестве основной ФС её использовать

     
     
  • 5, Аноним (5), 10:20, 06/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ZFS compilation support" - в оригинальной новости, скорее всего местные журналисты опять нафантазировали лишнего.
     
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