The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск дистрибутива Armbian 22.08

01.09.2022 08:39

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 22.08, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs.

Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Для упрощения создания своих системных образов, пакетов и редакций дистрибутива предоставляется SDK. Для подкачки используется ZSWAP. При входе по SSH предоставляется опция для использования двухфакторной аутентификации. В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86. В качестве файловой системы применяется ZFS. Предлагаются готовые пакеты для запуска пользовательских окружений на базе KDE, GNOME, Budgie, Cinnamon, i3-wm, Mate, Xfce и Xmonad.

Особенности выпуска:

  • Добавлена поддержка платы Rockchip RK3588 Rock 5b WIP.
  • Пакеты синхронизированы с репозиториями Debian 11. Пакеты с ядром Linux обновлены до версий 5.15 и 5.19.
  • Включены дополнительные механизмы для анализа безопасности кода.
  • Усилено тестирование процессов обновления ядра и u-boot, подобные тесты теперь могут выполняться после каждого изменения.
  • Реализовано применение автоматизированных сборочных процессов для еженедельной пересборки образов, развиваемых сообществом.
  • Улучшена документация для разработчиков и сопровождающих платы.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 22.05
  3. OpenNews: В Fedora Linux 37 намерены прекратить поддержку 32-разрядной архитектуры ARM
  4. OpenNews: Intel, AMD и ARM представили UCIe, открытый стандарт для чиплетов
  5. OpenNews: BHI - новая уязвимость класса Spectre в процессорах Intel и ARM
  6. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57711-armbian
Ключевые слова: armbian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:46, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    > В состав входит эмулятор box64, позволяющий запускать программы, собранные для процессоров на базе архитектуры x86.

    не позволяющий

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:08, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что работает и что нет? Можно поподробнее?
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:12, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    >В качестве файловой системы применяется ZFS.

    Это на одноплатниках-то, на SD-карте? Совсем с головушкой плохо у разрабов.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:20, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что больших баз данных там никто хранить не будет  можно и посмузихлёбить.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:32, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    старушка ext2 или же посвежевше f2fs наше всё для такого
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:23, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спасёт тебя f2fs. Я пробовал, флешки дохнут точно так же, как и на ext4.
     
  • 2.8, pfg21 (ok), 10:02, 01/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    решил прост сменить ориентацию на более продвинутую, не ну а чё рынок серверов он вкуснееее и сытнеее каких-то мелких побрякушек :)
     

  • 1.4, Аноним (5), 09:19, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    ZFS! ZFS, Карл!
     
  • 1.10, Аноним (9), 10:26, 01/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Зачем оно нужно, если есть Slarm64?

    >Для подкачки используется ZSWAP.

    Дебилы.

    >Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64.

    А нельзя 2 вместо 30? Одно для ARM, одно для ARM64. Представьте, какая красота была бы?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру