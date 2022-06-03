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Выпуск дистрибутива Armbian 22.05

03.06.2022 08:17

Опубликован выпуск Linux-дистрибутива Armbian 22.05, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip, Radxa и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64.

Особенности выпуска:

  • Добавлена поддержка плат DevTerm A06, Orange Pi R1+ LTS, Radxa Rock 3A и Radxa Zero.
  • Найдены сопровождающие и началась работа по обеспечению поддержки плат ESPRESSObin и Radxa Rock Pi 4.
  • Пакеты синхронизированы с репозиториями Debian 11. Подготовлены альтернативные сборки на базе предстоящего релиза Ubuntu 22.10.
  • Проведена дополнительная работа по тестированию и повышению стабильности сборок для различных плат.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 22.02
  3. OpenNews: Выпуск DietPi 6.0, дистрибутива для одноплатных ПК
  4. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
  5. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS
  6. OpenNews: Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57294-armbian
Ключевые слова: armbian, debian
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 08:35, 03/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    На Orange Pi Zero 2 свежие образы не запускаются. Может другим одноплатникам повезло больше. Даже на форуме армбиан про Zero 2 написано, что отложите пока свой одноплатник и ждите полноценной поддержи. Зато честно.
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:43, 03/06/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ

    systemctl disable rsyslog
    rm -rf /var/log/journal

     
  • 1.5, Константавр (ok), 09:12, 03/06/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Радует. Поздравляю армоплатчиков.

    Но я всё равно не понимаю, зачем они кашу из дебьяна и убунты делают? Разве нельзя выехать на одном дистре? Какие профиты?

     
     
  • 2.8, Viktor (??), 10:27, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю потому, что для серверного использования Debian адекветнее Ubuntu, а для десктопного - наоборот.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:19, 03/06/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    > предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM

    видимо поэтому GNOME-KDE-free

     
     
  • 2.7, Константавр (ok), 09:25, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда сношу все эти ваши "лёхкие" окружения и ставлю кде и чудным образом исправляется отрисовка, уходят лаги и памяти ест лишь чуть больше lxde и вотэтих всех. Зато волосы мягкие и шелковистые.
     

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