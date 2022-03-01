Выпуск дистрибутива Armbian 22.02

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 22.02, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip и Samsung Exynos. Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64. Особенности выпуска: Реализована возможность формирования непрерывно обновляемых сборок на основе пакетов из Debian Sid (unstable) в дополнение к сборкам на базе Debian 11.

Подготовлены сборки на базе предстоящего релиза Ubuntu 22.04.

Реализованы стабильные и непрерывно обновляемые сборки для плат на базе архитектур x86 и ARM, использующих UEFI, сформированные на базе загрузчика Grub из Debian/Ubuntu вместо u-boot.

Добавлены 64-разрядные сборки, специально оптимизированные для плат Raspberry Pi.

Представлен новый фреймворк для подключения расширений к сборочной системе (Extensions Build Framework).

Улучшено тестирование сборок в системах непрерывной интеграции.



