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Выпуск дистрибутива Armbian 22.02

01.03.2022 10:56

Представлен выпуск Linux-дистрибутива Armbian 22.02, предоставляющего компактное системное окружение для различных одноплатных компьютеров на базе процессоров ARM, включая различные модели Raspberry Pi, Odroid, Orange Pi, Banana Pi, Helios64, pine64, Nanopi и Cubieboard на базе процессоров Allwinner, Amlogic, Actionsemi, Freescale / NXP, Marvell Armada, Rockchip и Samsung Exynos.

Для формирования сборок используются пакетные базы Debian и Ubuntu, но окружение полностью пересобирается при помощи собственной сборочной системы с включением оптимизаций для уменьшения размера, увеличения производительности и применения дополнительных механизмов защиты. Например, раздел /var/log монтируется с использованием zram и хранится в ОЗУ в сжатом виде со сбросом данных на накопитель раз в день или при завершении работы. Раздел /tmp монтируется при помощи tmpfs. Проектом поддерживается более 30 вариантов сборок ядра Linux для разных платформ ARM и ARM64.

Особенности выпуска:

  • Реализована возможность формирования непрерывно обновляемых сборок на основе пакетов из Debian Sid (unstable) в дополнение к сборкам на базе Debian 11.
  • Подготовлены сборки на базе предстоящего релиза Ubuntu 22.04.
  • Реализованы стабильные и непрерывно обновляемые сборки для плат на базе архитектур x86 и ARM, использующих UEFI, сформированные на базе загрузчика Grub из Debian/Ubuntu вместо u-boot.
  • Добавлены 64-разрядные сборки, специально оптимизированные для плат Raspberry Pi.
  • Представлен новый фреймворк для подключения расширений к сборочной системе (Extensions Build Framework).
  • Улучшено тестирование сборок в системах непрерывной интеграции.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.armbian.com/newsfl...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Armbian 21.08
  3. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, обновлённый до Debian 11
  4. OpenNews: Подготовлена неофициальная сборка LineageOS 19.0 (Android 12) для Raspberry Pi 4
  5. OpenNews: Началась публикация 64-разрядных сборок дистрибутива Raspberry Pi OS
  6. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56780-armbian
Ключевые слова: armbian, debian, arm
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:05, 01/03/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучший дистрибутив для мини пк на arm
     
  • 2, DmA (??), 11:38, 01/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Надо всё скачивать и складывать на диске... Может пригодится.
     
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