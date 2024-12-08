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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.2

08.12.2024 11:39

Опубликован релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.2, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (3.9 ГБ), GNOME (3.8 ГБ) и Xfce (3.5 ГБ), сформированными для архитектуры x86_64 и различных плат на базе процессоров ARM. При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXQt и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Особенности выпуска:

  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 47, в котором предложен новый стиль диалоговых окон, улучшена работа на системах с низким разрешением экрана, задействовано аппаратное ускорение кодирования видео при записи скринкастов, полностью переработаны диалоги открытия и сохранения файлов.
  • Редакция на основе KDE обновлена до версии KDE Plasma 6.2. Приложения KDE как и в прошлом выпуске соответствуют ветке KDE Gear 24.08.
  • Редакция на основе Xfce продолжает поставляться с версией Xfce 4.18.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.12. Дополнительно доступны пакеты с LTS-выпусками ядра 6.1 и 6.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Manjaro внедряет систему отправки телеметрии о системе
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.1
  4. OpenNews: Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.0
  6. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62368-manjaro
Ключевые слова: manjaro
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 08/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Релиз роолинга... Так новостей на каждый день хватит.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:56, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Престановка кода из одного угла в другой?
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:54, 08/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    > построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей

    У линукса не бывают начинающих пользователей. Только эксперты.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:55, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как начал сразу эксперт. Поэтому сабж и популярен среди ш...начинающих.
     
     
  • 3.8, Вошёл не в ту айти (?), 12:14, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставил Манджаро - вошёл в ойти. Поставил Убунту и подумал, что вошёл в ойти, показал манджарийцам - они покачали головами и резюмировали, что вошёл лишь на полшышечки. Арчеводы злились, а гентушники смеялись в кулачок.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:55, 08/12/2024 [ответить]  
    		• +/
    Телеметрия уже в комплекте?
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:56, 08/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо самому собирать.
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:05, 08/12/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    В нём всё ещё нужно вручную управлять ядрами? Даже в генте ядро можно обновлять автоматически, лол.
     
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