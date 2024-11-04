Дистрибутив Manjaro внедряет систему отправки телеметрии о системе

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|1.1, Аноним (1), 23:10, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Какой ужас! Нас, то есть, вас посчитают. И рано или поздно, однажды ночью...
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|1.2, Аноним (2), 23:10, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> в качестве идентификатора системы используется хэш от содержимого файла /etc/machine-id
Зачем тогда mac адреса собирать?
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|2.5, Аноним (5), 23:21, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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– Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие уши? – спросила Красная Шапочка. – Чтоб лучше тебя слышать! – Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза! – Это чтоб лучше тебя видеть! – Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки? – Чтоб легче тебя обнять. – Ох, бабушка, какой у тебя, однако, большой рот! – Это чтоб легче было тебя проглотить!
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|3.62, мяв (?), 03:56, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я и МАС при каждом подключении к сети(ну, т.е. после каждого саспенда) меняю. это одна опция в NM.
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|4.64, мяв (?), 04:03, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а, блин, там, видимо, перманентный МАС собирается.. ну, тогда да.
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|1.7, Аноним (7), 23:26, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну надо как-то монетизировать, а тут такая толпа хомяков. Тоже дело.
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|1.8, Аноним (8), 23:31, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> сервис MDD также позволит проанализировать сведения о применяемом оборудовании и выбранном пользователем программном окружении
Я так и не понял, какие конкретно улучшения смогут сделать разработчики Manjaro на основании этих данных?
Они же только дистр пилят - не дрова или подобные низкоуровневые компоненты, и даже не DE. Ну вот что они могут сделать? Дропнуть наименее популярное из набора KDE/Xfce/Gnome или X11/Wayland?
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|1.10, dannyD (?), 23:33, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>в качестве идентификатора системы используется хэш от содержимого файла /etc/machine-id
хи-хи... уменя этот файл в темпах на рамдиске, в етках только ссыль на него, каждый ребут - новый id )))
эт я не хвастаюсь, эт я советую.
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|3.44, Аноним (5), 01:01, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что у тебя такого крутится на локалхосте, что ты боишься доверить этому замечательному ПО свой machine-id?
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|2.63, мяв (?), 04:00, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тоже так.
в сервисе dbus-а, в start_pre и по snooze'у каждые 5 мин.
сам файл в /run/dbus(который ограничен до группы messagebus по дефолту) в /var/lib/dbus - симлинк.
в /etc вообще нет ничего и никогда не было
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|1.12, Аноним (12), 23:39, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Еще раз подтверждает, что лучше использовать базовые дистриубтивы: в случае бомжары - Arch.
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|1.14, Аноним (14), 23:40, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все эти жаро, ендейвор, кеши, гаруды - дрянь. Если нужен арч - нужно ставить арч, а не выбирать каламарес дистр под него.
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|1.27, Аноним (27), 23:54, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>вызывает утилиту inxi с параметрами "-Fxxx" для получения полного отчёта с информацией о системе. Отчёт включает такие данные как имя хоста, версия ядра, версии компонентов рабочего стола, подробную информацию об оборудовании и задействованных драйверах, сведения о размере и разрешении экрана, MAC-адреса сетевых устройств, данные о разбивке диска, информацию о числе запущенных процессов и установленных пакетов, версии базовых пакетов, таких как systemd, gcc, bash и PipeWire.
Вот такие обезличенные сведения. Да, тут знание IP уже и не требуется.
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|3.46, Аноним (28), 01:33, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, представь себе, то что код открыт еще не значит что ему можно скормить что угодно.
Поэтому правильный термин именно отреверсить чтобы отправить Манжарцам мусор.
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|1.30, Аноним (30), 00:13, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сразу возникает закономерный вопрос. А зачем вам число пользователей? Эта инфа обычна нужна потенциальным инвесторам, которые собираются что то втюхивать. А нам ведь это в любом случае не надо. Так что лучше и не начинать.
Это как анонимный сбор статистики об железе от Steam. АНОНИМНЫЙ. Но нам нужен твой MAC-адрес и серийники дисков. Анонимно. Да.
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|2.32, Аноним (30), 00:25, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прост логика зашкаливает. Надо вам узнать, че у мя за проц или видушка? Чисто для статистики? Да не жалко. Но сорян. Если вам нужен пусть даже хэш MAС-адреса или серийника диска, то это уже инфа, по которой мой конкретный комп можно идентифицировать. А это уже ни чуточки не анонимно.
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|3.39, Аноним (39), 00:45, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Номер паспорта напротив данных о железе стоит? Нет. Значит анонимно. Ты ещё спроси зачем Максик собирает айпи адреса Анонимов на этом сайте и хранит их вечно.
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|4.41, Аноним (30), 00:47, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анонимно - значит без привязки к юзеру. Т.е. вот хочу знать, что ляма юзеров до сих пор PC XT. Вот и знаю. А когда есть хэш мака - всегда можно придти к вам домой и сверить. А там уж и паспорт можно будет прикрутить. Дело не хитрое.
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|4.42, Аноним (30), 00:52, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даж можно домой не приходить. Можно продать инфу "партнеру", а он своей софтной по маку сверит. И вот уже привет фингерпринтинг. Осталось только где-то невзначай спалить ФИО и дело в шляпе.
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|4.43, Аноним (43), 00:55, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты ещё спроси зачем Максик собирает
а как он повышение по службе будет получать?
пс: 37377
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|2.34, Аноним (34), 00:31, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но нам нужен твой MAC-адрес
Твой телефон не слил эту (и многую другую) информацию сразу как ты его купил и подключил к интернету?
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|3.37, Аноним (30), 00:40, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Телефон все равно сливает" - это логическая ошибка. Телефон сливает, но я его купил, зная это. Это компромисс. Я мог купить кнопочный, но купил на Android. Почистил его через ADB от блоатвари, насколько смог. Потому, что с кнопочным в современном мире уже не выжить. С линухом ситуация другая. Если линух тоже будет лить, то зачем он тогда нужен?
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|4.59, mistiq (ok), 03:21, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Если линух тоже будет лить, то зачем он тогда нужен?
И тут логическая ошибка. Ты ставишь его зная это. И тоже чистишь от блатвари. Ну или уходишь на фрю =)
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|5.66, nume (ok), 04:19, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты ставишь его зная это. И тоже чистишь от блатвари
Примеры будут или это очередная выдумка от пользователя windows?
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|1.33, Аноним (30), 00:31, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Спасибо за инфу. Этот дистр у меня стоял на первом месте среди rolling дистров на случай перехода на линух. Теперь на последнем. Телеметрия - это признак желания продавать инфу юзеров третьим лицам. Нам этого не надо. Если бы мы этого хотели - мы бы сидели на винде.
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|2.36, Аноним (34), 00:34, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Телеметрия - это признак желания знать что нужно доработать, чем юзеры пользуются, какие фичи для них важны, куда они тыкают мышкой чаще всего и почему промахиваются мимо вот той кнопочки.
Подправил маленько, можете не благодарить. Но вы можете продолжать верить в плоскую землю и рептилоидов.
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|3.38, Аноним (30), 00:43, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да да. И MAC адрес им тоже нужен для того, чтобы я мимо кнопочки не промахивался. И количество юзеров им нужно тоже вовсе не для того, чтобы продаться какому-нибудь торговцу средствами личной гигиены, который будет потом будет вам показывать рекламу в консоли, ога.
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|3.40, Аноним (39), 00:46, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда вы не мамонты такие беретесь? А сайты блокируют чтобы защитить ...детей... Давай больше бреда пиши.
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|1.47, Аноним (14), 01:40, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> число которых до сих пор подсчитывалось чрез анализ запросов к хосту ping.manjaro.org, отправляемых через NetworkManager
Ах он там еще и пингует что-то... Короче, васянодистр во всей красе)
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|1.48, Аноним (48), 02:04, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Следующее обновление, manjaro внедряют инструменты майнинга для сбора донатов тех кто не нажал галочку, а так же соглашение использования вашего пк для статистических научных исследований путем обьединения в кластер из манджаро пользователей.
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|1.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:38, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве основного мотива отправки телеметрии по умолчанию называется желание улучшить подсчёт реальных пользователей дистрибутива, число которых до сих пор подсчитывалось чрез анализ запросов к хосту ping.manjaro.org, отправляемых через NetworkManager. По мнению разработчиков этого недостаточно, так как учёт пользователей в привязке к IP-адресу не является точным и не позволяет отслеживать статистику по системам во времени из-за того, что большинство пользователей не имеют постоянных IP-адресов или работают через трансляторы адресов.
Как эта информация сделает дистрибутив лучше?
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|1.58, Аноним (58), 03:11, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> такие данные как имя хоста
Что ж так скромно, всего лишь имя хоста - почему бы сразу не отправлять пароли и все найденные на диске криптоключи? Это же всё безопасно. Ведь безопасно, да?
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|1.61, мяв (?), 03:53, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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к слову, а почему б после первого появления не дергать pkgkit, что он сносил welcome-меню с системы к черту?
что в андройде onetimeinit всю жизнь системы балтается, что в поп ос, что в манжаре.
на кой оно надо?
могу еще понять, если бы оно при создании и логине нового юзера появлялось, но нет же.
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|1.65, Аноним (65), 04:12, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Успевайте осваивать Linux From Scratch и собирать свои дистрибутивы, у вас осталось совсем мало времени.
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