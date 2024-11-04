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Дистрибутив Manjaro внедряет систему отправки телеметрии о системе

04.11.2024 22:11

Разработчики дистрибутива Manjaro Linux, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей, объявили о начале тестирования нового сервиса MDD (Manjaro Data Donor), предназначенного для сбора статистики о системе и её отправке на внешний сервер проекта. Автор MDD намеревался включить отправку телеметрии по умолчанию (opt-out), но решение ещё не утверждено и, судя по возражениям некоторых разработчиков и пользователей, вероятно телеметрия будет предложена в виде опции, требующей предварительного согласия пользователя (запрос на включение телеметрии предлагается добавить в интерфейс приветствия после первой загрузки).

В качестве основного мотива отправки телеметрии по умолчанию называется желание улучшить подсчёт реальных пользователей дистрибутива, число которых до сих пор подсчитывалось чрез анализ запросов к хосту ping.manjaro.org, отправляемых через NetworkManager. По мнению разработчиков этого недостаточно, так как учёт пользователей в привязке к IP-адресу не является точным и не позволяет отслеживать статистику по системам во времени из-за того, что большинство пользователей не имеют постоянных IP-адресов или работают через трансляторы адресов.

Помимо получения информации о числе пользователей сервис MDD также позволит проанализировать сведения о применяемом оборудовании и выбранном пользователем программном окружении. MDD написан на языке Python и вызывает утилиту inxi с параметрами "-Fxxx" для получения полного отчёта с информацией о системе. Отчёт включает такие данные как имя хоста, версия ядра, версии компонентов рабочего стола, подробную информацию об оборудовании и задействованных драйверах, сведения о размере и разрешении экрана, MAC-адреса сетевых устройств, данные о разбивке диска, информацию о числе запущенных процессов и установленных пакетов, версии базовых пакетов, таких как systemd, gcc, bash и PipeWire.

Отправленные данные сохраняются на сервере проекта в СУБД ClickHouse и визуализируются при помощи платформы Grafana. IP-адреса пользователей не сохраняются, а в качестве идентификатора системы используется хэш от содержимого файла /etc/machine-id.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.1
  3. OpenNews: Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
  4. OpenNews: GNOME представил инструментарий для сбора телеметрии
  5. OpenNews: Отчёт GNOME с обобщением данных, полученных после сбора телеметрии
  6. OpenNews: В Fedora 42 намерены реализовать телеметрию и изменить модель доступа к дискам и flatpak
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62174-manjaro
Ключевые слова: manjaro, telemetry
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:10, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Какой ужас! Нас, то есть, вас посчитают. И рано или поздно, однажды ночью...
     
     
  • 2.3, 12yoexpert (ok), 23:11, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего страшного, оно сломается с ближайшим апдейтом
     
     
  • 3.18, Искандер по хохляцким роддомам (?), 23:43, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, Искандер по хохляцким роддомам (?), 23:45, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.24, Искандер по хохляцким роддомам (?), 23:48, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.26, Искандер по хохляцким роддомам (?), 23:49, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.2, Аноним (2), 23:10, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >  в качестве идентификатора системы используется хэш от содержимого файла /etc/machine-id

    Зачем тогда mac адреса собирать?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:21, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    – Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие уши? – спросила Красная Шапочка. – Чтоб лучше тебя слышать! – Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза! – Это чтоб лучше тебя видеть! – Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки? – Чтоб легче тебя обнять. – Ох, бабушка, какой у тебя, однако, большой рот! – Это чтоб легче было тебя проглотить!
     
     
  • 3.25, Искандер по хохляцким роддомам (?), 23:49, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 2.51, Аноним (51), 02:31, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вдруг вы его по крону регулярно меняете?
     
     
  • 3.62, мяв (?), 03:56, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я и МАС при каждом подключении к сети(ну, т.е. после каждого саспенда) меняю. это одна опция в NM.
     
     
  • 4.64, мяв (?), 04:03, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а, блин, там, видимо, перманентный МАС собирается.. ну, тогда да.
     

  • 1.6, anonnn (?), 23:21, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    вот вам и ос с дружественным интерфейсом )
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:26, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну надо как-то монетизировать, а тут такая толпа хомяков. Тоже дело.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:37, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > толпа хомяков

    Фу, как грубо.
    Привыкайте к "дата доноры"! ))

     

  • 1.8, Аноним (8), 23:31, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > сервис MDD также позволит проанализировать сведения о применяемом оборудовании и выбранном пользователем программном окружении

    Я так и не понял, какие конкретно улучшения смогут сделать разработчики  Manjaro на основании этих данных?

    Они же только дистр пилят - не дрова или подобные низкоуровневые компоненты, и даже не DE. Ну вот что они могут сделать? Дропнуть наименее популярное из набора KDE/Xfce/Gnome или X11/Wayland?

     

  • 1.9, Аноним (9), 23:32, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Manjaro - всё.
     

  • 1.10, dannyD (?), 23:33, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>в качестве идентификатора системы используется хэш от содержимого файла /etc/machine-id

    хи-хи... уменя этот файл в темпах на рамдиске, в етках только ссыль на него, каждый ребут - новый id )))

    эт я не хвастаюсь, эт я советую.

     
     
  • 2.21, dannyD (?), 23:45, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, и вторая ссыль находится /var/lib/dbus/@machine-id
     
     
  • 3.44, Аноним (5), 01:01, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что у тебя такого крутится на локалхосте, что ты боишься доверить этому замечательному ПО свой machine-id?
     
  • 2.54, 12yoexpert (ok), 03:05, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    руками делал или есть скрипт для экспертов?
     
  • 2.63, мяв (?), 04:00, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тоже так.
    в сервисе dbus-а, в start_pre и по snooze'у каждые 5 мин.
    сам файл в /run/dbus(который ограничен до группы messagebus по дефолту) в /var/lib/dbus - симлинк.
    в /etc вообще нет ничего и никогда не было
     

  • 1.12, Аноним (12), 23:39, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Еще раз подтверждает, что лучше использовать базовые дистриубтивы: в случае бомжары - Arch.
     
  • 1.14, Аноним (14), 23:40, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все эти жаро, ендейвор, кеши, гаруды - дрянь. Если нужен арч - нужно ставить арч, а не выбирать каламарес дистр под него.
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:42, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе
     

  • 1.19, Искандер по хохляцким роддомам (?), 23:44, 04/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.27, Аноним (27), 23:54, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >вызывает утилиту inxi с параметрами "-Fxxx" для получения полного отчёта с информацией о системе. Отчёт включает такие данные как имя хоста, версия ядра, версии компонентов рабочего стола, подробную информацию об оборудовании и задействованных драйверах, сведения о размере и разрешении экрана, MAC-адреса сетевых устройств, данные о разбивке диска, информацию о числе запущенных процессов и установленных пакетов, версии базовых пакетов, таких как systemd, gcc, bash и PipeWire.

    Вот такие обезличенные сведения. Да, тут знание IP уже и не требуется.

     
  • 1.28, Аноним (28), 00:00, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно отреверсить код и напихать им мусора сгенеренного из /dev/random
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 00:21, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отреверсить скрипт на питоне?
     
     
  • 3.46, Аноним (28), 01:33, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, представь себе, то что код открыт еще не значит что ему можно скормить что угодно.
    Поэтому правильный термин именно отреверсить чтобы отправить Манжарцам мусор.
     

  • 1.29, Аноним (-), 00:02, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, Аноним (30), 00:13, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу возникает закономерный вопрос. А зачем вам число пользователей? Эта инфа обычна нужна потенциальным инвесторам, которые собираются что то втюхивать. А нам ведь это в любом случае не надо. Так что лучше и не начинать.

    Это как анонимный сбор статистики об железе от Steam. АНОНИМНЫЙ. Но нам нужен твой MAC-адрес и серийники дисков. Анонимно. Да.

     
     
  • 2.32, Аноним (30), 00:25, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прост логика зашкаливает. Надо вам узнать, че у мя за проц или видушка? Чисто для статистики? Да не жалко. Но сорян. Если вам нужен пусть даже хэш MAС-адреса или серийника диска, то это уже инфа, по которой мой конкретный комп можно идентифицировать. А это уже ни чуточки не анонимно.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 00:45, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Номер паспорта напротив данных о железе стоит? Нет. Значит анонимно. Ты ещё спроси зачем Максик собирает айпи адреса Анонимов на этом сайте и хранит их вечно.  
     
     
  • 4.41, Аноним (30), 00:47, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимно - значит без привязки к юзеру. Т.е. вот хочу знать, что ляма юзеров до сих пор PC XT. Вот и знаю. А когда есть хэш мака - всегда можно придти к вам домой и сверить. А там уж и паспорт можно будет прикрутить. Дело не хитрое.
     
  • 4.42, Аноним (30), 00:52, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даж можно домой не приходить. Можно продать инфу "партнеру", а он своей софтной по маку сверит. И вот уже привет фингерпринтинг. Осталось только где-то невзначай спалить ФИО и дело в шляпе.
     
  • 4.43, Аноним (43), 00:55, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты ещё спроси зачем Максик собирает

    а как он повышение по службе будет получать?

    пс: 37377

     
  • 2.34, Аноним (34), 00:31, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но нам нужен твой MAC-адрес

    Твой телефон не слил эту (и многую другую) информацию сразу как ты его купил и подключил к интернету?

     
     
  • 3.37, Аноним (30), 00:40, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Телефон все равно сливает" - это логическая ошибка. Телефон сливает, но я его купил, зная это. Это компромисс. Я мог купить кнопочный, но купил на Android. Почистил его через ADB от блоатвари, насколько смог. Потому, что с кнопочным в современном мире уже не выжить. С линухом ситуация другая. Если линух тоже будет лить, то зачем он тогда нужен?
     
     
  • 4.59, mistiq (ok), 03:21, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Если линух тоже будет лить, то зачем он тогда нужен?

    И тут логическая ошибка. Ты ставишь его зная это. И тоже чистишь от блатвари. Ну или уходишь на фрю =)

     
     
  • 5.66, nume (ok), 04:19, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты ставишь его зная это. И тоже чистишь от блатвари

    Примеры будут или это очередная выдумка от пользователя windows?

     

  • 1.33, Аноним (30), 00:31, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Спасибо за инфу. Этот дистр у меня стоял на первом месте среди rolling дистров на случай перехода на линух. Теперь на последнем. Телеметрия - это признак желания продавать инфу юзеров третьим лицам. Нам этого не надо. Если бы мы этого хотели - мы бы сидели на винде.
     
     
  • 2.36, Аноним (34), 00:34, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Телеметрия - это признак желания знать что нужно доработать, чем юзеры пользуются, какие фичи для них важны, куда они тыкают мышкой чаще всего и почему промахиваются мимо вот той кнопочки.

    Подправил маленько, можете не благодарить. Но вы можете продолжать верить в плоскую землю и рептилоидов.

     
     
  • 3.38, Аноним (30), 00:43, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да да. И MAC адрес им тоже нужен для того, чтобы я мимо кнопочки не промахивался. И количество юзеров им нужно тоже вовсе не для того, чтобы продаться какому-нибудь торговцу средствами личной гигиены, который будет потом будет вам показывать рекламу в консоли, ога.
     
  • 3.40, Аноним (39), 00:46, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Откуда вы не мамонты такие беретесь? А сайты блокируют чтобы защитить ...детей... Давай больше бреда пиши.  
     

  • 1.35, Аноним (35), 00:33, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пукнум?
     
     
  • 2.49, anonnn (?), 02:22, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РУХНУМ!
     

  • 1.47, Аноним (14), 01:40, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > число которых до сих пор подсчитывалось чрез анализ запросов к хосту ping.manjaro.org, отправляемых через NetworkManager

    Ах он там еще и пингует что-то... Короче, васянодистр во всей красе)

     
  • 1.48, Аноним (48), 02:04, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Следующее обновление, manjaro внедряют инструменты майнинга для сбора донатов тех кто не нажал галочку, а так же соглашение использования вашего пк для статистических научных исследований путем обьединения в кластер из манджаро пользователей.
     
  • 1.52, Вы забыли заполнить поле Name (?), 02:38, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве основного мотива отправки телеметрии по умолчанию называется желание улучшить подсчёт реальных пользователей дистрибутива, число которых до сих пор подсчитывалось чрез анализ запросов к хосту ping.manjaro.org, отправляемых через NetworkManager. По мнению разработчиков этого недостаточно, так как учёт пользователей в привязке к IP-адресу не является точным и не позволяет отслеживать статистику по системам во времени из-за того, что большинство пользователей не имеют постоянных IP-адресов или работают через трансляторы адресов.

    Как эта информация сделает дистрибутив лучше?

     
     
  • 2.56, 12yoexpert (ok), 03:07, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где ты такой бред вычитал, "сделать дистрибьютив лучше"?
     

  • 1.53, Аноним (53), 03:03, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.55, Аноним (48), 03:06, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Geely_Monjaro
     
     
  • 2.57, 12yoexpert (ok), 03:09, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вольво пособничает террористам, так и запишем, спасибо
     

  • 1.58, Аноним (58), 03:11, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > такие данные как имя хоста

    Что ж так скромно, всего лишь имя хоста - почему бы сразу не отправлять пароли и все найденные на диске криптоключи? Это же всё безопасно. Ведь безопасно, да?

     
  • 1.60, Аноним (60), 03:24, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.61, мяв (?), 03:53, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    к слову, а почему б после первого появления не дергать pkgkit, что он сносил welcome-меню с системы к черту?
    что в андройде onetimeinit всю жизнь системы балтается, что в поп ос, что в манжаре.
    на кой оно надо?
    могу еще понять, если бы оно при создании и логине нового юзера появлялось, но нет же.
     
  • 1.65, Аноним (65), 04:12, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Успевайте осваивать Linux From Scratch и собирать свои дистрибутивы, у вас осталось совсем мало времени.
     

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