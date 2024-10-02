Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.1

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|1.2, Аноним (2), 14:35, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Кстати если это роллинг зачем ему версии и зачем эта новость? На каждую сборку мира может админ тоже будет по новости выпускать?
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|2.4, Аноним на удалёнке (?), 14:36, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну а вообще да, не понятно. Но вот у манджаро есть версии например. Хз зачем, просто для внутреннего пользования :)
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|2.6, Аноним (6), 14:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну а если у роллинг релиза не будет новостей о новых версиях, то как новички будут узнавать о его существовании?
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|2.46, Аноним (46), 17:03, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у Арча тоже есть версии: 2024.10.01. У Манжары по-своему чуток. Просто наименование снапшота, только и всего.
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|2.47, Аноним (47), 17:04, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Кстати если это роллинг зачем ему версии и зачем эта новость?
> На каждую сборку мира может админ тоже будет по новости выпускать?
Ничего вы не понимаете, сударь, в подогревании инфоповодов. Вот чего у манджаристов не отнять, так это агрессивный колхозно-полевой ;)
А так, в целом согласен, это как каждый раз недельные и месячные билды других дистров рекламировать.
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|2.63, Аноним (63), 18:16, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем админа сайта утруждать? Пусть каждый собраший мир сам запостит об этом новость.
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|1.5, Аноним (6), 14:38, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXQt и i3.
Жаль что так СРС есть на выбор. Было бы больше, было было лучшее УТП.
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|3.15, Аноним (15), 15:01, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главная проблема манжары - это идиотское замораживание пакетов и весьма частая несовместимость с AUR, проистекающая из того что PKGBUILD'в рассчитываются на Arch.
При этом, они подают AUR через гуевый Pamac как обычный репозиторий, что в корне неверно, и часто приводит к негативному опыту у людей которые в ебилды до этого не могли.
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|4.50, Аноним (47), 17:19, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так идиотское замораживание пакетов это одна из главных её фич, это типа с-ста... большой текст свёрнут, показать
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|3.49, Аноним (47), 17:11, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он работает по удобству та же манджара, но без роллинга, что плюс в виде минуса ... большой текст свёрнут, показать
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|4.51, Аноним (47), 17:24, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот да, кстати. Либо Artix, там есть выбор инита.
Вот кстати Artix тут лишний. Потому что это для борцунов и копротивленцев системде. Попутно с получением добавочных ненужных рядовому пользователю кpacнoглaзий в виде сношательств с несовместимостью некоторых пакетов с openrc и несобираемых под эту НЁХ для АУРа пакетов из ауровских пакетбилдов.
Artix для тех идейных копротивленцев, которые понимают зачем им это надо и для тех, кто готов с ним ковыряться, для всех остальных изкоробочные Арчи это Эндевор и Арко. Манжара уже не совсем Арч, она уже не просто изкоробка, но с затеями, типа для хомячков, но по факту ещё как посмотреть. ))
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|5.56, Аноним (56), 17:36, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вот да, кстати. Либо Artix, там есть выбор инита.
> Вот кстати Artix тут лишний. Потому что это для борцунов и копротивленцев
> системде. Попутно с получением добавочных ненужных рядовому пользователю кpacнoглaзий
> в виде сношательств с несовместимостью некоторых пакетов с openrc и несобираемых
> под эту НЁХ для АУРа пакетов из ауровских пакетбилдов.
Тоже не понимаю этих борцов с systemd.
Зато оно стартует быстрее на 1 3 сек. Зато больше ничем оно и не выделяется.
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|2.36, Аноним (56), 16:20, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не, мне дистр нужен работать/развлекаться, а не обновлять/перезагружать.
> да ты деловой человек
Человек удивляется что дистро используют по прямому назначению а не для садомазохизма.
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|1.17, Someone (??), 15:04, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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У меня с ним дружбы не случилось. Он глючный. И он портит Arch.
В итоге пользуюсь EndeavourOS.
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|2.18, Аноним (18), 15:20, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние же можно заменить archinstall.
Для себя не стал юзать:
- Не хочу настраивать apparmor руками.
- С UEFI есть куча вопросов. Свои ключи долго. А если shim, то придется все равно подписывать ядро.
Но это и для арча, и для манжаро, и для endeavor
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|3.33, Аноним (56), 16:10, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние
> же можно заменить archinstall.
> Для себя не стал юзать:
> - Не хочу настраивать apparmor руками.
> - С UEFI есть куча вопросов. Свои ключи долго. А если shim,
> то придется все равно подписывать ядро.
> Но это и для арча, и для манжаро, и для endeavor
Ну вот сейчас есть arch gui https://github.com/arch-linux-gui пожалуйста пользуйся, только это меня почему то не вдохновляет, может через полгода сайт с репами будет закрыт.
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|3.62, Аноним (56), 18:13, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние
> же можно заменить archinstall.
А вот может иногда надо live сессию что то поделать, или просто посмотреть релиз, надо ли его ставить.
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|2.20, OpenEcho (?), 15:23, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ИМХО, единственный толковый наследователь Арча - ArtixLinux, значительно меньше детей и адекватные сопровождающие. Жаль только что нет нечто подобного LiveUSB как у MX-linux, а так толковый роллинг
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|4.32, Аноним (56), 16:05, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> только вот стрёмно на него переходить, вдруг забьют через неделю
Нда все эти дистро arch, когда через полгода год ты не можешь запустить пк и пользоваться потому что надо обновлять keyrings, и скачивать 5000 gb обновлений.
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|3.53, Аноним (47), 17:30, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
И значительно больше кpacнoглaзия Потому что, будем честны, всякие альтернативы... большой текст свёрнут, показать
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|1.29, Аноним (29), 16:00, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное и адекватное это минт на циннамоне.
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|2.31, Аноним (56), 16:03, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
> и адекватное это минт на циннамоне.
Я незнаю, может я то то не понимаю, но у меня Manjaro и Arch дольше недели ни один не продержался. Если это не трогать и просто смотреть то это нормально.
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|3.58, Надеющийся (?), 17:41, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
>> и адекватное это минт на циннамоне.
> Вот говорят щас immutable пилят, может что и получится, https://forum.manjaro.org/t/manjaro-immutable-out-now-for-community-testing/16
Тоже надеюсь на него, но тут зависит от того, как это будет реализовано и как часто оно будет обновляться?
Если они завезут в итоге возможность изкоробочной установки не только flatpak, то это будет интересно. А если только они по итогу и останутся, то чем это будет лучше какой-нибудь другой атомарщины?
А вот если добавят удобные изкоробочные дистробоксы, да ещё и с GUI, так это будет другое дело. А если ещё изкоробочный Nix будет, то вообще будет пушка.
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|2.54, Аноним (47), 17:33, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
> и адекватное это минт на циннамоне.
Про стабильное скорее соглашусь, про адекватное с корицей - спорно.
Благо есть варианты на XFCE. А вообще самый адекватный их проект это LMDE, он не разваливается от переезда с релиза на релиз, в отличии от Linux Mint, только приходится доставлять человеческую DE и выпиливать этот изкоробочный мрак. Но проще уже тогда оригинальный Debian поствить и подлюкчив минторепу обновиться до него, если вдруг по какой-то причине нужны минтоспецифические пакеты и тулзы.
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|4.59, Аноним (47), 17:43, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
>>> и адекватное это минт на циннамоне.
> А вот посмотри manjaro/debian spins by killz.
> Там есть и cinnamon и все разнообразие. И debian, и arch (
> manjaro ) spins.
> https://spinsbykilz.com/releases.html
> https://spins.tuxfamily.org/releases.html
А в чём прикол этих спинов? Это для тех, кто не осилил поставить Arch или Debian с помощию их нативных стредств? Или же там ещё какие-то плюшки свои есть?
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|5.61, Аноним (56), 18:09, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в чём прикол этих спинов? Это для тех, кто не осилил
> поставить Arch или Debian с помощию их нативных стредств? Или же
> там ещё какие-то плюшки свои есть?
Вот я тоже думаю в чем прикол этих спинов есть же arch pacstrap и debian debootstrap.
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|1.41, Билли Г. (?), 16:50, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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GNOME 46.5 уже не актуально. Даёшь GNOME 47 — там трей добавили и Nautilus поправили.
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