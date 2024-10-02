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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.1

02.10.2024 14:25

Состоялся релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.1, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (4.1 ГБ), GNOME (4 ГБ) и Xfce (3.8 ГБ), сформированными для архитектуры x86_64 и различных плат на базе процессоров ARM. При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXQt и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Особенности выпуска:

  • Редакция на базе GNOME обновлена до корректирующего выпуска GNOME 46.5.
  • Редакция на основе KDE обновлена до версии KDE Plasma 6.1. Приложения KDE обновлены до KDE Gear 24.08.
  • Редакция на основе Xfce продолжает поставляться с версией Xfce 4.18.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.10. Дополнительно доступны пакеты с LTS-выпусками ядра 6.1 и 6.6.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.0
  4. OpenNews: Релиз фреймворка для создания установщиков Calamares 3.3.0
  5. OpenNews: Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61973-manjaro
Ключевые слова: manjaro, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:35, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кстати если это роллинг зачем ему версии и зачем эта новость?  На каждую сборку мира может админ тоже будет по новости выпускать?
     
     
  • 2.4, Аноним на удалёнке (?), 14:36, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а вообще да, не понятно. Но вот у манджаро есть версии например. Хз зачем, просто для внутреннего пользования :)
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:39, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а если у роллинг релиза не будет новостей о новых версиях, то как новички будут узнавать о его существовании?
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 14:47, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же как и про арч. А так получается что сабж попса.
     
  • 3.66, Bob (??), 18:33, 02/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.37, Ulrih (ok), 16:20, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чтобы CD-диски рассылать у кого нет интернета в доступе
     
  • 2.46, Аноним (46), 17:03, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у Арча тоже есть версии: 2024.10.01. У Манжары по-своему чуток. Просто наименование снапшота, только и всего.
     
  • 2.47, Аноним (47), 17:04, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кстати если это роллинг зачем ему версии и зачем эта новость?  
    > На каждую сборку мира может админ тоже будет по новости выпускать?

    Ничего вы не понимаете, сударь, в подогревании инфоповодов. Вот чего у манджаристов не отнять, так это агрессивный колхозно-полевой ;)
    А так, в целом согласен, это как каждый раз недельные и месячные билды других дистров рекламировать.

     
  • 2.63, Аноним (63), 18:16, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем админа сайта утруждать? Пусть каждый собраший мир сам запостит об этом новость.
     
  • 2.67, Аноним (67), 18:35, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не версия, это дата
     

  • 1.5, Аноним (6), 14:38, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXQt и i3.

    Жаль что так СРС есть на выбор. Было бы больше, было было лучшее УТП.

     
     
  • 2.21, Аноним (2), 15:25, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Cost per click
     
     
  • 3.23, 12yoexpert (ok), 15:41, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Communist Party of China
     
     
  • 4.34, Аноним (6), 16:10, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самостоятельная работа студента (далее СРС)
    учись студент
     
     
  • 5.60, Аноним (60), 18:01, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я Amstrad вспомнил.
     
  • 2.64, Аноним (63), 18:19, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучшее УТП

    Устройство Тёплого Пола

     

  • 1.7, Аноним (7), 14:44, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вчера ушел с Manjaro на Mint 22
     
     
  • 2.11, ЛютыйКалл (?), 14:53, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему ? Чем Mint лучше ?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:01, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главная проблема манжары - это идиотское замораживание пакетов и весьма частая несовместимость с AUR, проистекающая из того что PKGBUILD'в рассчитываются на Arch.

    При этом, они подают AUR через гуевый Pamac как обычный репозиторий, что в корне неверно, и часто приводит к негативному опыту у людей которые в ебилды до этого не могли.

     
     
  • 4.50, Аноним (47), 17:19, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так идиотское замораживание пакетов это одна из главных её фич, это типа с-ста... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.16, ололоев (?), 15:03, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стабильнее
     
  • 3.49, Аноним (47), 17:11, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он работает по удобству та же манджара, но без роллинга, что плюс в виде минуса ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.69, Аноним (67), 18:36, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем Mint лучше ?

    Лучше чем манжара

     
  • 2.25, Аноним (25), 15:43, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    логичнее было бы на эндеворос
     
     
  • 3.48, Аноним (46), 17:04, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот да, кстати. Либо Artix, там есть выбор инита.
     
     
  • 4.51, Аноним (47), 17:24, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот да, кстати. Либо Artix, там есть выбор инита.

    Вот кстати Artix тут лишний. Потому что это для борцунов и копротивленцев системде. Попутно с получением добавочных ненужных рядовому пользователю кpacнoглaзий в виде сношательств с несовместимостью некоторых пакетов с openrc и несобираемых под эту НЁХ для АУРа пакетов из ауровских пакетбилдов.

    Artix для тех идейных копротивленцев, которые понимают зачем им это надо и для тех, кто готов с ним ковыряться, для всех остальных изкоробочные Арчи это Эндевор и Арко. Манжара уже не совсем Арч, она уже не просто изкоробка, но с затеями, типа для хомячков, но по факту ещё как посмотреть. ))

     
     
  • 5.56, Аноним (56), 17:36, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вот да, кстати. Либо Artix, там есть выбор инита.
    > Вот кстати Artix тут лишний. Потому что это для борцунов и копротивленцев
    > системде. Попутно с получением добавочных ненужных рядовому пользователю кpacнoглaзий
    > в виде сношательств с несовместимостью некоторых пакетов с openrc и несобираемых
    > под эту НЁХ для АУРа пакетов из ауровских пакетбилдов.

    Тоже не понимаю этих борцов с systemd.
    Зато оно стартует быстрее на 1 3 сек. Зато больше ничем оно и не выделяется.

     

  • 1.12, Дебиан стронг (?), 14:53, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не, мне дистр нужен работать/развлекаться, а не обновлять/перезагружать.
     
     
  • 2.28, 12yoexpert (ok), 15:56, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ты деловой человек
     
  • 2.36, Аноним (56), 16:20, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, мне дистр нужен работать/развлекаться, а не обновлять/перезагружать.
    > да ты деловой человек

    Человек удивляется что дистро используют по прямому назначению а не для садомазохизма.

     

  • 1.17, Someone (??), 15:04, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    У меня с ним дружбы не случилось. Он глючный. И он портит Arch.
    В итоге пользуюсь EndeavourOS.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:20, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние же можно заменить archinstall.

    Для себя не стал юзать:
    - Не хочу настраивать apparmor руками.
    - С UEFI есть куча вопросов. Свои ключи долго. А если shim, то придется все равно подписывать ядро.

    Но это и для арча, и для манжаро, и для endeavor

     
     
  • 3.33, Аноним (56), 16:10, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние
    > же можно заменить archinstall.
    > Для себя не стал юзать:
    > - Не хочу настраивать apparmor руками.
    > - С UEFI есть куча вопросов. Свои ключи долго. А если shim,
    > то придется все равно подписывать ядро.
    > Но это и для арча, и для манжаро, и для endeavor

    Ну вот сейчас есть arch gui https://github.com/arch-linux-gui пожалуйста пользуйся, только это меня почему то не вдохновляет, может через полгода сайт с репами будет закрыт.

     
  • 3.62, Аноним (56), 18:13, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние
    > же можно заменить archinstall.

    А вот может иногда надо live сессию что то поделать, или просто посмотреть релиз, надо ли его ставить.

     
  • 2.20, OpenEcho (?), 15:23, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ИМХО, единственный толковый наследователь Арча - ArtixLinux, значительно меньше детей и адекватные сопровождающие. Жаль только что нет нечто подобного LiveUSB как у MX-linux, а так толковый роллинг
     
     
  • 3.24, 12yoexpert (ok), 15:43, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только вот стрёмно на него переходить, вдруг забьют через неделю
     
     
  • 4.32, Аноним (56), 16:05, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > только вот стрёмно на него переходить, вдруг забьют через неделю

    Нда все эти дистро arch, когда через полгода год ты не можешь запустить пк и пользоваться потому что надо обновлять keyrings, и скачивать 5000 gb обновлений.

     
  • 3.53, Аноним (47), 17:30, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И значительно больше кpacнoглaзия Потому что, будем честны, всякие альтернативы... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.29, Аноним (29), 16:00, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное и адекватное это минт на циннамоне.
     
     
  • 2.31, Аноним (56), 16:03, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
    > и адекватное это минт на циннамоне.

    Я незнаю, может я то то не понимаю, но у меня Manjaro и Arch дольше недели ни один не продержался. Если это не трогать и просто смотреть то это нормально.

     
  • 2.35, Аноним (56), 16:16, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
    > и адекватное это минт на циннамоне.

    Вот говорят щас immutable пилят, может что и получится, https://forum.manjaro.org/t/manjaro-immutable-out-now-for-community-testing/16

     
     
  • 3.58, Надеющийся (?), 17:41, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
    >> и адекватное это минт на циннамоне.
    > Вот говорят щас immutable пилят, может что и получится, https://forum.manjaro.org/t/manjaro-immutable-out-now-for-community-testing/16

    Тоже надеюсь на него, но тут зависит от того, как это будет реализовано и как часто оно будет обновляться?
    Если они завезут в итоге возможность изкоробочной установки не только flatpak, то это будет интересно. А если только они по итогу и останутся, то чем это будет лучше какой-нибудь другой атомарщины?

    А вот если добавят удобные изкоробочные дистробоксы, да ещё и с GUI, так это будет другое дело. А если ещё изкоробочный Nix будет, то вообще будет пушка.


     
  • 2.43, Билли Г. (?), 16:57, 02/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.55, Аноним (47), 17:35, 02/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.54, Аноним (47), 17:33, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
    > и адекватное это минт на циннамоне.

    Про стабильное скорее соглашусь, про адекватное с корицей - спорно.
    Благо есть варианты на XFCE. А вообще самый адекватный их проект это LMDE, он не разваливается от переезда с релиза на релиз, в отличии от Linux Mint, только приходится доставлять человеческую DE и выпиливать этот изкоробочный мрак. Но проще уже тогда оригинальный Debian поствить и подлюкчив минторепу обновиться до него, если вдруг по какой-то причине нужны минтоспецифические пакеты и тулзы.

     
     
  • 3.57, Аноним (56), 17:40, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
    >> и адекватное это минт на циннамоне.

    А вот посмотри manjaro/debian spins by killz.

    Там есть и cinnamon и все разнообразие. И debian, и arch ( manjaro ) spins.
    https://spinsbykilz.com/releases.html
    https://spins.tuxfamily.org/releases.html

     
     
  • 4.59, Аноним (47), 17:43, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> Манджара за последние годы конкретно так себя дискредитовала. Пока что самое стабильное
    >>> и адекватное это минт на циннамоне.
    > А вот посмотри manjaro/debian spins by killz.
    > Там есть и cinnamon и все разнообразие. И debian, и arch (
    > manjaro ) spins.
    > https://spinsbykilz.com/releases.html
    > https://spins.tuxfamily.org/releases.html

    А в чём прикол этих спинов? Это для тех, кто не осилил поставить Arch или Debian с помощию их нативных стредств? Или же там ещё какие-то плюшки свои есть?

     
     
  • 5.61, Аноним (56), 18:09, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в чём прикол этих спинов? Это для тех, кто не осилил
    > поставить Arch или Debian с помощию их нативных стредств? Или же
    > там ещё какие-то плюшки свои есть?

    Вот я тоже думаю в чем прикол этих спинов есть же arch pacstrap и debian debootstrap.

     

  • 1.41, Билли Г. (?), 16:50, 02/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNOME 46.5 уже не актуально. Даёшь GNOME 47 — там трей добавили и Nautilus поправили.
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 18:25, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там шрифты уже можно менять?
     

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