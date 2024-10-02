Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.1

2.18 , Аноним ( 18 ), 15:20, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние же можно заменить archinstall. Для себя не стал юзать:

- Не хочу настраивать apparmor руками.

- С UEFI есть куча вопросов. Свои ключи долго. А если shim, то придется все равно подписывать ядро. Но это и для арча, и для манжаро, и для endeavor

3.33 , Аноним ( 56 ), 16:10, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние

> же можно заменить archinstall.

> Для себя не стал юзать:

> - Не хочу настраивать apparmor руками.

> - С UEFI есть куча вопросов. Свои ключи долго. А если shim,

> то придется все равно подписывать ядро.

> Но это и для арча, и для манжаро, и для endeavor Ну вот сейчас есть arch gui https://github.com/arch-linux-gui пожалуйста пользуйся, только это меня почему то не вдохновляет, может через полгода сайт с репами будет закрыт.

3.62 , Аноним ( 56 ), 18:13, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А почему не арч? В чем отличие, не считая каламерес? Но последние

> же можно заменить archinstall. А вот может иногда надо live сессию что то поделать, или просто посмотреть релиз, надо ли его ставить.

2.20 , OpenEcho ( ? ), 15:23, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ИМХО, единственный толковый наследователь Арча - ArtixLinux, значительно меньше детей и адекватные сопровождающие. Жаль только что нет нечто подобного LiveUSB как у MX-linux, а так толковый роллинг

3.24 , 12yoexpert ( ok ), 15:43, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – только вот стрёмно на него переходить, вдруг забьют через неделю

4.32 , Аноним ( 56 ), 16:05, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > только вот стрёмно на него переходить, вдруг забьют через неделю Нда все эти дистро arch, когда через полгода год ты не можешь запустить пк и пользоваться потому что надо обновлять keyrings, и скачивать 5000 gb обновлений.

3.53 , Аноним ( 47 ), 17:30, 02/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать И значительно больше кpacнoглaзия Потому что, будем честны, всякие альтернативы...