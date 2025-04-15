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Релиз дистрибутива Manjaro Linux 25.0 и альфа-выпуск атомарной редакции Manjaro Summit

15.04.2025 13:34

Опубликован релиз дистрибутива Manjaro Linux 25.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (4.5 ГБ и 3.7 ГБ), GNOME (4.3 ГБ и 3.1 ГБ) и Xfce (4 ГБ и 3.2 ГБ), сформированными для архитектуры x86_64 и различных плат на базе процессоров ARM. При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXQt и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Особенности выпуска:

  • Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 48, в котором реализована поддержка HDR, тройной буферизации, стековой компоновки уведомлений, глобальных сочетаний клавиш. Расширен конфигуратор. Добавлены оптимизации потребления памяти и производительности.
  • Редакция на основе KDE обновлена до версий KDE Plasma 6.3 и KDE Gear 24.12.
  • Редакция на основе Xfce обновлена до версии 4.20.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.14. Дополнительно доступны пакеты с LTS-выпусками ядра 6.1 и 6.6.

Отдельно представлен первый альфа-выпуск редакции Manjaro Summit, системное окружение в которой распространяется в виде единого монолитного образа, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого целиком в атомарном режиме. Для загрузки доступен установочный образ с GNOME, размером 2 ГБ (x86_64), поддерживающий загрузку только на системах с UEFI. Из рабочих столов пока поддерживается только GNOME, но доступны шаблоны для создания сборок с KDE Plasma, Xfce и COSMIC (например, для установки KDE можно выполнить команду "arkdep deploy manjaro-summit-kde").

Монолитный системный образ формируется на основе пакетной базы Arch Linux при помощи инструментария arkdep, развиваемого проектом Arkane Linux. Инструментарий написан на Bash и представляет собой обвязку над GNU Coreutils, wget, curl и Systemd. Для установки обновления следует использовать команду "sudo arkdep deploy", а для оценки изменений в предложенном обновлении - "arkdep diff".

В качестве файловой системы задействована Btrfs. Обновление производится через загрузку нового системного образа в отдельный подраздел (subvolume) Btrfs и переключение на него во время загрузки. В случае проблем предусмотрена возможность отката на прошлое состояние (при сбое в процессе загрузки нового образа подобный откат производится автоматически при помощи systemd-bless-boot). Новые обновления формируются раз в неделю.

Дополнительные программы устанавливаются в пакетах в формате Flatpak. Программы также можно устанавливать в виде отдельных от системы слоёв, например, для установки Firefox можно выполнить "arkdep layer firefox". Для установки графических программ в контейнерах и создания окружений с начинкой из других дистрибутивов в поставку включён инструментарий Distrobox и графический интерфейс BoxBuddy. Предусмотрен режим отключения блокировки изменений в корневом разделе и использования штатного пакетного менеджера pacman, но установленные таким образом пакеты будут потеряны после очередного обновления системы и их придётся устанавливать заново.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.manjaro.org/t/ma...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 24.2
  3. OpenNews: Игровая консоль OrangePi Neo, поставляемая с Manjaro Linux
  4. OpenNews: Дистрибутив Manjaro внедряет систему отправки телеметрии о системе
  5. OpenNews: Разработчики Manjaro Linux представили атомарно обновляемый вариант дистрибутива
  6. OpenNews: Дистрибутив Manjaro будет развиваться коммерческой компанией
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63080-manjaro
Ключевые слова: manjaro
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 13:58, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, починят ли когда-нибудь архитект установщик? А то сейчас сфера применения Manjaro ограничена готовыми сборками DE.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:02, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда, ибо это дистр от школьников-арчеводов! Пользуйся дебианом или покупай ред хат, где всё гарантировано!
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 14:47, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu стандарт де-факто. Ну или какой там у вас импортозаместитель.
     
     
  • 4.16, BorichL (ok), 15:09, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 15:25, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.19, Аноним (10), 15:29, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, Алексей (??), 15:30, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никогда, ибо это дистр от школьников-арчеводов! Пользуйся дебианом или покупай ред хат,
    > где всё гарантировано!

    Спасибо, нам очень важно ваше мнение (сарказм)


     
  • 2.11, Аноним (10), 14:49, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >А то сейчас сфера применения Manjaro ограничена готовыми сборками DE.

    При этом в Манджаре нет многих новых СРС о которых можно прочитать на опеннете. Банальный набор тот де что и в Убунту, не считаю тайловых, которые никому не нужны.

     
     
  • 3.15, Феодосий (?), 15:08, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это каких?
    Стильного и молодежного китайского deepin и аналоговнентного замесителя fly?
    Так они же а) не open-source, б) напичканы закладками и в) фунциклируют только под полудохлый Х11.

    Или речь о дубовом tde? Так ему 100 лет, какой же он новый?

     
  • 2.17, Феодосий (?), 15:15, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это будет бессмысленная трата сил.
    В 95% случаев, свежеустановленная система должна уже содержать и типовое ДЕ, и широкий набор драйверов, и прикладного ПО навроде плееров, офисов, самбы и вайна.

    А 5% энтузиастам никто не мешает "вычистить ненужное". Делов там на 30 минут (арч собирать дольше)

     

  • 1.7, Аноним (7), 14:07, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (4.5 ГБ и 3.7 ГБ), GNOME (4.3 ГБ и 3.1 ГБ) и Xfce (4 ГБ и 3.2 ГБ), сформированными для архитектуры x86_64 и различных плат на базе процессоров ARM.

    Из всего этого на различные платы на базе процессоров ARM есть смысл ставить разве что XFCE. И то на NAND не влезет.

     
     
  • 2.8, Аноним (6), 14:15, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    XFCE нет смысла ставить на ARM. Для ARM jwm достаточно, ну или icewm, который по-жирнее немного.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:45, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На старом компе лучше всего у меня показал Enlightenment, про который почему-то никто не вспоминает. Может и на ARM покажет себя неплохо.
     
  • 2.13, Аноним (10), 14:49, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё, неужели на ARM64 нет ноутбуков на Али?
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:31, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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