Релиз дистрибутива Manjaro Linux 25.0 и альфа-выпуск атомарной редакции Manjaro Summit

Опубликован релиз дистрибутива Manjaro Linux 25.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (4.5 ГБ и 3.7 ГБ), GNOME (4.3 ГБ и 3.1 ГБ) и Xfce (4 ГБ и 3.2 ГБ), сформированными для архитектуры x86_64 и различных плат на базе процессоров ARM. При участии сообщества дополнительно развиваются сборки с Budgie, Cinnamon, Deepin, LXQt и i3. Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжён графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы. Особенности выпуска: Редакция на базе GNOME обновлена до выпуска GNOME 48, в котором реализована поддержка HDR, тройной буферизации, стековой компоновки уведомлений, глобальных сочетаний клавиш. Расширен конфигуратор. Добавлены оптимизации потребления памяти и производительности.

Редакция на основе KDE обновлена до версий KDE Plasma 6.3 и KDE Gear 24.12.

Редакция на основе Xfce обновлена до версии 4.20.

Ядро Linux обновлено до версии 6.14. Дополнительно доступны пакеты с LTS-выпусками ядра 6.1 и 6.6. Отдельно представлен первый альфа-выпуск редакции Manjaro Summit, системное окружение в которой распространяется в виде единого монолитного образа, монтируемого в режиме только для чтения и обновляемого целиком в атомарном режиме. Для загрузки доступен установочный образ с GNOME, размером 2 ГБ (x86_64), поддерживающий загрузку только на системах с UEFI. Из рабочих столов пока поддерживается только GNOME, но доступны шаблоны для создания сборок с KDE Plasma, Xfce и COSMIC (например, для установки KDE можно выполнить команду "arkdep deploy manjaro-summit-kde"). Монолитный системный образ формируется на основе пакетной базы Arch Linux при помощи инструментария arkdep, развиваемого проектом Arkane Linux. Инструментарий написан на Bash и представляет собой обвязку над GNU Coreutils, wget, curl и Systemd. Для установки обновления следует использовать команду "sudo arkdep deploy", а для оценки изменений в предложенном обновлении - "arkdep diff". В качестве файловой системы задействована Btrfs. Обновление производится через загрузку нового системного образа в отдельный подраздел (subvolume) Btrfs и переключение на него во время загрузки. В случае проблем предусмотрена возможность отката на прошлое состояние (при сбое в процессе загрузки нового образа подобный откат производится автоматически при помощи systemd-bless-boot). Новые обновления формируются раз в неделю. Дополнительные программы устанавливаются в пакетах в формате Flatpak. Программы также можно устанавливать в виде отдельных от системы слоёв, например, для установки Firefox можно выполнить "arkdep layer firefox". Для установки графических программ в контейнерах и создания окружений с начинкой из других дистрибутивов в поставку включён инструментарий Distrobox и графический интерфейс BoxBuddy. Предусмотрен режим отключения блокировки изменений в корневом разделе и использования штатного пакетного менеджера pacman, но установленные таким образом пакеты будут потеряны после очередного обновления системы и их придётся устанавливать заново.



