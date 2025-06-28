Линус Товальдс намерен исключить Bcachefs из ядра Linux 6.17

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|1.4, Аноним (4), 10:58, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> При этом он готов к прекращению поставки Bcachefs в основном составе ядра Linux и это не убьёт проект
Нет, убъёт. Bcachefs задумывалась как аналог zfs, но в ядре. Не будет в ядре – зачем тогда оно? Есть протестированный и годами отлаженный zfs. А Bcachefs никто без ядра тыкать не будет.
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|2.7, Аноним (7), 11:00, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну продолжит он пушить отдельно в свою ветку. Что изменится? Кому надо, тот ядро запатчит.
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|3.16, Аноним (4), 11:11, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я написал что изменится – повысится порог входа, а ради молодой ФС без тестов в проде мало кому оно нужно.
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|2.18, gnugpl (?), 11:12, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Затем что zfs это тормоз сжирающий всю память хоста хоть 2Тб и при этом все равно замедляет диски уровня cm7-r/cm7-v в 10 (!) раз.
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|3.54, Аноним (54), 12:19, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ZFS will use too much memory
Generally – where memory is fast: use of memory is a good thing. Unused (free) memory can be thought of as wasteful.
ZFS and FreeBSD combine to make good use of memory. This goodness includes releasing, when appropriate. Simplified:
1.first, an amount of memory put to good use with ZFS
2.then, a memory-hungry application wants some of that amount
3.the application gets what it wants.
заметка в разделе мифы https://wiki.freebsd.org/Myths
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|4.85, нах. (?), 13:52, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ZFS and FreeBSD combine to make good use of memory. This goodness
вот в этом месте и вкрался п-дёж. Эта комбинация немного односторонняя. Иначе бы и не понадобился миллион параметров, позволяющий вручную штурвалом на глаз управлять этим good use.
> 1.first, an amount of memory put to good use with ZFS
> 2.then, a memory-hungry application wants some of that amount
она шмякается по sig6 - что ты легко мог бы проверить сам, а не сборник мифов пересказывать.
Что еще пол-беды (ну добавишь свопа).
Но попробуй сам СВОП переложить на zfs - и...и...и... правильно - очень легко получишь красивый интерлок. (Нет, это не единственное, к сожалению [к сожалению потому что это-то понятно легко обойти] место где такой интерлок может проявляться. Просто наиболее понятная чайникам демонстрация как проявления, так и причин. Для более сложных надо лезть глубоко в предмет и разжевывать некоторые неочевидные вещи. Нет, это не исключительное свойство zfs. Но можно было сделать лучше. Не захотели альтернативно-одаренные разработчики фри.)
> заметка в разделе мифы https://wiki.freebsd.org/Myths
Draft content for a page that was removed in October 2023
просто прекрасно. Но в целом где, как ни в разделе мифы, такому и быть.
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|3.69, Аноним (69), 13:05, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Затем что zfs это тормоз сжирающий всю память хоста хоть 2Тб и при этом все равно замедляет диски уровня cm7-r/cm7-v в 10 (!) раз.
Очередной миф из разряда "сталинские репрессии".
Пользователям ZFS годится для поржать.
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|4.73, Аноним (73), 13:21, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Очередной миф из разряда "сталинские репрессии".
> Пользователям ZFS годится для поржать.
Хочешь сказать что разрабы ZFS тоже врут и отрицают правду, как и сталинисты?
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|5.97, YetAnotherOnanym (ok), 14:07, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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<trollmode>
А ты можешь доказать, что сталинисты врут, опираясь на архивные документы, а не на перепечатки из "Огонька" 1989 года?
</trollmode>
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|2.20, нах. (?), 11:14, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нет, убъёт. Bcachefs задумывалась как аналог zfs, но в ядре.
Вообще ни разу не. Это ты с бырбыр перепутал, вот та задумывалась. А получилось что получилось.
Не поддерживает практически ничего из возможностей zfs, ради которых ту и нужно ставить.
При этом zfs не поддерживает практически ничего из возможностей bcache, интегрированных в эту фс.
> Не будет в ядре – зачем тогда оно?
оно никогда и не было для удовлетворения чесотки вечно озабоченных "нивведренивведре". Оно было для реализации технологий, которые ее автор счел нужными и полезными (_себе_ ну или своим заказчикам, а ты васян можешь мимо крокодить, раз не разбираешься)
> Есть протестированный и годами отлаженный zfs.
с годами неисправляющимися _известными_ багами because of lack of resources(c)(tm) (и желания) и архитектурными проблемами нулевых годов, которые исправлять некому и опять же не на что.
Те ее фичи которые на самом деле нужны и интересны - в линуксе (ну а значит теперь уже и нигде вообще) использовать все равно нельзя. Остается только работающая реализация raid-z, но кому оно кроме васян-сторов нужно? Все кому надо хранить петабайты, давно уже отказались от пихания всех дисков в одну корзинку, и хранят их в распределенных кластерах. Где zfs лишняя совершенно.
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|3.28, Аноним (4), 11:19, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще ни разу не.
Можешь скинуть. Что не удалят из ядра некоторые тоже говорили. Предрекаю bcachefs популярность ниже zfs и смерть подобную reiserfs (которая когда-то была популярна в узких кругах и аноны её даже использовали).
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|3.82, нах. (?), 13:40, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Аналогов ZFS быть не может - ни в одной нормальной FS нет
> раздельного с ядром кеша.
во-первых нет никакого "неядерного кэша". (ARC вполне себе в ядре)
во-вторых если ты имел в виду buffer cache ("ни в одной нормальной" внезапно сводится к "кривым линукс-онли поделкам" - нигде кроме линукса прямой копии его буферного кэша нет) - то нет, разумеется, метаданные все кэшируют сами кто как может, как раз из-за фееричной бесполезности буферного кэша в таких случаях.
И если мы отдаем фс управление физическими устройствами, а не набор блоков непонятных характеристик - то очевидно что и кэшировать уже надо не блоки.
Понятия, кстати, не имею, как автор бкэшфс собирается обходить эту проблему.
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|1.10, Аноним (10), 11:05, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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С каждой новостью про бкэшфс становится ясно что от нее (фс) надо держаться подальше. Если оставить в сторону эмоции действующих лиц, то разработчик продвинул в ядро фс, которая перманентно требует немедленных исправлений во избежание вероятных потерь данных. То есть оно перманентно настолько кривое, что вот если вот сейчас ее не пропатчить вот тут то возможен кирдык. И пропатчить это малой кровью никак нельзя - надо кучу кода переворошить. И история это повторяется с завидной регулярностью. Вот допустим есть пользователь этой фс - он что, теперь за рпспоследним ядром перманентно должен гоняться? Dkms - самое правильное место для этой фс
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|2.39, нах. (?), 11:33, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А остальным разработчикам - просто наплевать на твои данные и исправлять они ничего и не собирались, обратитесь в техподдержку вашего дистрибутива.
Как там бырбырбыр поживает - уже можно пользоваться raid6? А, опять нет.
Про всякие "silent corruption" тебе помог бы поиск прямо по этому сайту, но ты ж не будешь, тебе главное квакнуть.
> Вот допустим есть пользователь этой фс - он что, теперь за рпспоследним ядром перманентно
> должен гоняться?
в случае фс в разработке - да, а если тебя это не устраивает - вероятно ты не понимаешь, зачем та фс вообще нужна.
С dkms, как и подчеркивает автор - разработка просто станет медленней и неэффективнее, потому что фс завязана на фичи ядра, которые тоже есть только в самых последних версиях.
На поддержку миллиона вариантов ядерного апи, каждый день нового - он ресурсы тратить не только не хочет, но и физически не сможет - т.е этот dkms точно так же будет совместим только с последним или вовсе с еще недовыпущенным.
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|3.96, нах. (?), 14:02, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Используем ext4 и не рыпаемся.
ext2 же ж! Ext4 еще недостаточно устарела и окостенела, в ней, представляешь, тоже бывают ошибки, ведущие к потере или скрытой порче данных.
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|1.11, Аноним (73), 11:05, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Т.е., недоразумениe под названием nilfs2 или недоделки типа jfs значит можно включать в ядро, а reiser4 или bcachefs нельзя... Вот такой вот Линукс, свобода - она для кого надо свобода, ага.
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|2.19, Аноним (4), 11:12, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> недоразумениe под названием nilfs2
Это какое ещё недоразумение? Самая надёжная ФС из доступных. Для архивов самое то.
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|3.52, Аноним (73), 12:15, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Самая надёжная ФС из доступных
Ну это маловероятно, а вот то что она самая тормознутая из доступных -- это факт. Кроме того, для хранения архивов не нужны чекпоинты, а там где они пригодились бы эта ФС не работает совершенно. Самая бесполезная файловая система, с какой стороны не посмотри. Да ещё с конским WA вдобавок (вопреки заявлениям, да).
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|4.67, Аноним (4), 12:51, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну это маловероятно, а вот то что она самая тормознутая из доступных -- это факт.
Вы бы разобрались почему и для чего она тормознутая. Тогда поняли почему она самая надёжная.
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|5.87, Аноним (73), 13:55, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Откуда взяться надёжности у ФС, которую пилят полторы калеки и которой никто кроме них больше не пользуется? Лучше бы её выбросили из ядра вместо райзерфс.
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|2.57, Аноним (57), 12:20, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что не так с jfs? с недавних пор пользуюсь(нужна простая фс с динамическими инодами), хотелось бы знать о подводных камнях.
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|1.13, freehck (ok), 11:07, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Линус прав. Процессы важнее кода. Если все будут делать, как Кент, то это печально скажется на стабильности ядра, а этого допускать нельзя.
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|2.63, penetrator (?), 12:40, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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но вот тут
> касающихся исправления ошибок, влияющих на сохранение целостности данных
я согласен с Кентом
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|3.68, freehck (ok), 12:59, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я думаю, что зря.
Если исправление ошибки требует имплементацию новой функциональности — это свидетельствует о том, что драйвер недостаточно стабилен для ядра.
Если разработчикам такое позволять — либо качество кода ядра начнет деградировать, либо релизы превратятся в ад.
Отправить данный драйвер пожить отдельно — в данном случае более верный ход. В некотором смысле это воспитательная работа и сигнал сообществу разработчиков ядра.
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|4.70, Аноним (70), 13:09, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если новая опция чинит файловую ситему, то это исправление, никак не новый функционал.
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|4.88, penetrator (?), 13:58, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> драйвер недостаточно стабилен для ядра
это совсем другая история, можно пометить как эксперементальная фича
вопрос в принципе: бюрократия или срочное исправление, что выбрать красиво оформленный некролог или хорошо зашитый шов без эпикриза
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|3.80, Shevchuk (ok), 13:35, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Необходимости пушить функционал на стадии RC не должно быть примерно никогда:
- экспериментальный код используют те, кто берёт на себя такие риски
- стабильный код в таком просто не нуждается, уж точно не на постоянной основе
¯\_(ツ)_/¯
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|1.14, Кошкажена (?), 11:08, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> так как она решает проблему с восстановлением ФС у пользователей, столкнувшихся с ошибкой при удалении подразедов и не имеющих резервной копии
Зачем в ядро приняли сырой код?
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|2.23, Аноним (4), 11:16, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы популяризовать и дать возможность протестировать. Нестабильные фичи честно помечают на сайте kernel.
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|2.26, нах. (?), 11:19, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Зачем в ядро приняли сырой код?
затем что тысячгласс включая и твой шоколадный - не в состоянии заметить ошибки в коде, пока его не примут в ведро и не начнут массово спотыкаться о грабли разные васяны.
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|1.17, Аноним (17), 11:11, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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А зачем нам вообще 100500 файловых систем? В винде их 2 и все счастливы. Проблема лебедя, рака и щуки - это к сожалению основная проблема Линукса. Я понимаю, что это что то в стиле всем нравится становится независимыми государствами. Это очень веселая игра. Можно нарисовать написать конституцию, свой флаг и придумать свой гимн. Играться в выборы правительства и президента. Но в конечном итоге то что? Если у вас нет ресурсов на то, чтобы быть полноценным государством, то от этого будет только хуже. Всем нравится придумать своему проекту прикольное (нет) название и нарисовать какое-нибудь лого, а потом с пафосом его разрабатывать. Но проблема в том, что 100500 велосипедов на самом деле никому не нужны.
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|2.22, Аноним (4), 11:16, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это СПО, что хотят то и делают. Если оно вам не нужно – пользуйтесь виндой, никто не заставляет.
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|2.25, gnugpl (?), 11:18, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Настолько счастливы, что винда не может быть использована как дисковый сервер и никогда так не используется, если ваша компания организована чуть лучше ооо "сельские туалеты".
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|2.27, Кошкажена (?), 11:19, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А зачем нам вообще 100500 файловых систем?
Требования разные. Универсальных решений нет.
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|2.33, нах. (?), 11:26, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А зачем нам вообще 100500 файловых систем? В винде их 2 и все счастливы.
вообще-то их там как минимум 4. Эксперт такой эксперт. И три системы управления дисками, почти как в линуксе, хехе.
Причем линукс, когда-то гордившийся тем что поддерживает все на свете и чорта в ступе - за десять лет ниасилил даже корявенькую readonly поддержку одной из (и не потому что невозможно - у парагона все есть, но не для вас).
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|2.51, _kp (ok), 12:14, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>А зачем нам вообще 100500 файловых систем?
Действительно. Зачем всё что ни есть тащить в одном проекте. Сейчас драйверов очень много, и даже контроль принятия обновлений одной командой, это уже узкое место.
С ядром уместно тащить только критически важный минимум, а остальные драйвера правильнее развивать в отдельных проектах.
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|3.61, Аноним (53), 12:37, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>а остальные драйвера правильнее развивать в отдельных проектах
А для какой(каких) именно версии ядра их развивать? Даже LTS одновременно существует несколько.
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|4.72, _kp (ok), 13:11, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы драйверы писали?
Если опустить обновления ради обновлений, как и естественное развитие, то..
Исходник самих драйверов меняется только когда в ядре что то похерят/сломают, или добавят очень полезное. То есть исходник драйвера совместим с версиями ядра от одной версии до другой. А далее собирается с нужными заголовками ядра и архитектуры.
Более того, сторонние драйверы, которых в ядре нет, по другому и не сделаешь.
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|5.76, нах. (?), 13:30, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы драйверы писали?
ну вот ты похоже - нет.
> Исходник самих драйверов меняется только когда в ядре что то похерят/сломают, или
то есть примерно каждый день.
И тем более для bleeding edge исходников, которые для того и писали чтобы использовать то что в ядре еще даже не дописано до конца.
> добавят очень полезное. То есть исходник драйвера совместим с версиями ядра
> от одной версии до другой. А далее собирается с нужными заголовками
угу. Вот ровно с 6.16 и совместим. А с 6.17 - уже нет. И наоборот.
> Более того, сторонние драйверы, которых в ядре нет, по другому и не
> сделаешь.
сторонний драйвер zfs видел когда-нибудь и его конфигуратор? "эта функция принимает четыре аргумента? Нет? Значит пять? Опять нет - шесть?! Да что за нахрен, три что-ли?"
И таких проверок - десятки, если не сотни.
И за каждой такой проверкой - нечеловеческий труд людей, которые во-первых смогли разобраться, что тут опять переделано (без документации, как обычно), во вторых на каждый такой вот случай написать четыре варианта своего кода - потому что если аргументов три, а было шесть - значит еще три параметра стали передаваться каким-то хитрым образом, и их нельзя просто взять и выкинуть.
И в каждой новой версии ядра - опять ломается и опять кому-то лезть разбираться что там понаулучшали и как теперь это починить.
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|2.71, Аноним (70), 13:10, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я тут только что копировал 200 гигов с диска на диск в винде на ее божественнолй NTFS... лучше пусть будет много фс чем такое УГ, которому 100500 лет.
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|1.24, Аноним (24), 11:17, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Судя по домену почты, у этого Кента никого нет за спиной. Если бы там был какой-нибудь условный интел, то Линус враз бы переобулся.
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|2.34, gnugpl (?), 11:26, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Редхат присматриваются к этой файлухе как к замене своего Virtual Data Optimizer, может все и наладится.
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|3.44, нах. (?), 11:49, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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НЕ НАДО!
Наладится у них, знаем-знаем. Пепел гластера все еще стучит в наши сердца (не говоря уже о сотне голодных индусов, вынужденных из светлого офиса с кондиционированным воздухом вернуться в рисовое болото по колено в пиявках). Да и с ceph последнее время - "ручка еще не прилетела, но подозрительный шорох в траве уже слышен" - и ведь так у них все, к чему ни прикоснутся.
к тому же vdo это ж всего лишь прозрачное сжатие, чтоб его заменить этой поделкой - надо выбросить не vdo а весь адский трэш с thin lvm, миллионом кастомных правок в xfs, тонной надстроек и подпорок со всех сторон с або-stratis во главе. А на это IBM пойтить не может, так придется топ-топ менеджера увольнять.
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|1.29, Аноним (29), 11:20, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>не желает принимать правила игры сообщества разработчиков ядра
>я не чувствую себя особо комфортно, будучи вовлечённым во всё это
Интересно, хоть кто-нибудь возмутится принудительной уравниловкой и риторикой уровня "code of conduct"? Хотя о чём это я? Откуда взяться возмущению? Линус ведь по определению базовый show me your code гигачад; кто в этом сомневается, тот, как известно, соя и левачок. Так что Линус может что угодно делать и преданная публика будет смотреть с восторгом.
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|1.32, Аноним (32), 11:24, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А куда делись клованы, оравшие, что эта поделка надёжнее BTRFS? Автор этой поделки явно не совсем адеквантый и его ФС такая же. Все мифы о её надёжности оказались пшиком.
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|2.47, Аноним (47), 11:58, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не припомню, чтобы bcachefs теряла данные без возможности восстановления. Когда для btrfs (уже в "стабильном" состоянии в ядре) таких примеров вагон и маленькая тележка.
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|3.60, Аноним (53), 12:30, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Подтверждаю слова Анонима. Сам в 2023 пытался перейти с ReiserFS на BTRFS после того, как Торвальдс объявил, что выкинет последнюю из ядра. Но погорел на этом - полная потеря всех данных. Btrfsck просто сказала: Файловая система на разделе не обнаружена. Вот cижу пока на 6.1 LTS и ReiserFS.
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|1.50, Rastler (ok), 12:12, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо было выработать методику включения в ядро в несколько этапов, что бы не было таких недоразумений. Например, первый этап это включение через dkms, а второй, после стабилизации уже в основную ветку.
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|1.58, Ilya Indigo (ok), 12:20, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если Кент действительно НЕ хочет соблюдать правила цикла подготовки выпусков и сознательно их нарушает, не разделяя изменения на баги и фичи, и ещё спорит с Линусом о том что они не правильны, на понимая зачем они нужны и что он далеко не единственный кто присылает код, который нужно потом тестировать... то да выход только 1.
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|1.59, Аноним (59), 12:23, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это последний остров в море ФС, надежда только на нее. Будет очень жаль, если в ядре ее не будет. Сыровата, это да, пилится одним человеком. Но зато у этого человека правильное отношение к своему делу.
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|1.75, Аноним (75), 13:27, 28/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто вообще такой, этот Кент?
Я не следил за этой драмой, но со стороны Кент выглядит не очень приятным человеком - пытается что-то доказать, спорит, смуту наводит.
А бтрфс это не его проект? Просто что бэкач, что бтрфс, со стороны кажутся мутными проектами, как раз по причине конфликтности их создателей.
Вот есть ехт4, нет же, нашлись очередные умники с nih синдромом, которые пытаются самоутвердиться за чужой счет и облить грязью всех вокруг.
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|2.95, Вандер (?), 14:02, 28/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А когда он тортом был? Унылая каках не умеющая ни в архитектуры ни в разработку.
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