Линус Товальдс намерен исключить Bcachefs из ядра Linux 6.17

Очередная дискуссия между Линусом Торвальсом и Кентом Оверстритом (Kent Overstreet), автором Bcachefs, завершилась тем, что Линус выразил готовность исключить код Bcachefs из ядра Linux 6.17. При этом Линус принял в состав ядра 6.16 изменения в Bcachefs, ставшие предметом очередного недовольства действиями Кента. Линус написал: Я считаю, что наши пути разойдутся в окне слияния 6.17. Вы очень ясно дали понять, что я не могу подвергать сомнению какие-либо исправления ошибок и должен просто принимать всё подряд. Честно говоря, я не чувствую себя особо комфортно, будучи вовлечённым во всё это, и единственное, с чем мы оба, похоже, действительно согласились в обсуждении, это то, что "мы закончили". Предшествовавшая данному заявлению переписка с Кентом велась в личном порядке и детали пока не ясны. Тем не мене, в обсуждении данной темы Кент написал, что возможно его слова в частной переписке были неправильно истолкованы и он не считает, что BcacheFS следует исключить из ядра. При этом он готов к прекращению поставки Bcachefs в основном составе ядра Linux и это не убьёт проект, хотя и будет огромной проблемой. В случае удаления Bcachefs разработка будет продолжена и данная ФС станет распространяться в форме модуля DKMS. Кент также отметил, что исключение BcacheFS из ядра будет лучшим вариантом для его с Линусом спокойствия, но явно не станет лучшим решением для пользователей и сообщества разработчиков. Споры между Кентом и Линусом вызваны постоянными нарушениями правил отправки изменений и исправлений в ядро. Кент считает, что исправления проблем в ФС должны продвигаться безотлагательно и любыми возможными способами. Линус настаивает на том, что функциональные изменения и крупные исправления допускаются на начальной стадии разработки новой ветки ядра, а поздние кандидаты в релизы сосредоточены только на исправлении ошибок. Кент регулярно нарушает данное правило и присылает крупные изменения в неподходящий момент, что приводит к недовольству Линуса и к новой волне споров. Ранее Линус уже предупреждал Кента о желании удалить Bcachefs из основного ядра, так как Кент продолжает играть один в своей песочнице, не подключается к совместной работе и не желает принимать правила игры сообщества разработчиков ядра. В случае с ядром 6.16 Кент отправил для включения в обновление RC3 набор патчей, среди которых был патч с реализацией новой опции "journal_rewind". Линус написал, что Кент забыл о том, что после закрытия окна приёма функциональных изменений добавление новой функциональности в ядро не допускается, даже если она связана с исправлением других ошибок, так как добавление новых возможностей на поздних стадиях формирования релиза может привести к регрессиям. Кроме того, Bcachefs продолжает позиционироваться как экспериментальная ФС и оперативность устранения ошибок в ней не является столь критичным. Кент ответил, что главная цель разработки - предоставить пользователям работающий код, поэтому он не намерен уступать в вопросах, касающихся исправления ошибок, влияющих на сохранение целостности данных. В отличие от других подсистем ошибки в ФС не решаются перезагрузкой и могут приводить к повреждению данных, поэтому, по мнению Кента, откладывание их исправления до следующего окна приёма изменений недопустимо, даже если подобные исправления требуют внесения крупных изменений. Добавленная опция "journal_rewind" откатывала изменения в журнале для сброса ФС в более раннее состояние. Кент считает, что новая опция должна быть включена безотлагательно, так как она решает проблему с восстановлением ФС у пользователей, столкнувшихся с ошибкой при удалении подразделов и не имеющих резервной копии. Вначале Линус отказался принимать набор патчей с данным изменением в ядро 6.16-RC3, но после личной переписки с Кентом изменил свою позицию и принял изменения в кодовую базу, на основе которой формируется обновление 6.16-RC4.



