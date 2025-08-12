Bcachefs будет исключён из ядра Linux из-за конфликта между разработчиком и мэйнтейнерами

|
|1.2, Аноним (2), 22:59, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Ссылка на сайт bcachefs, ссылка на статью опеннета о включении bcachefs в состав ядра, июньская новость о конфликте и возможном исключении bcachefs из состава ядра.
Так и не понял, что ноаого-то произошло?
|
|
|
|2.25, нах. (?), 23:57, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
таки возможное стало свершившимся. В целом, конечно, и хрен с ней, поскольку layered fs нужны примерно никому, штука основанная опять двадцать-пять на btree (про который Шишкин все уже написал), EC не работает, навечно, видимо, застряв в incomplete, снапшоты и сабволы даже еще более примитивные чем у бырбыры, ни для бэкапа ни для управления пространством не годятся, just a fancy directories (которые еще и долго удаляются).
т.е. никакого применения ни в промышленности ни для хомячков не просматривается даже при идеальном сценарии, только для любителей подкроватных серверов с "от шести до восьми сата коннекторов".
|
|
|
|3.56, дАнон (?), 01:24, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
вот для подкроватных сервов как раз ничего кроме него нету
|
|1.5, Аноним (5), 23:13, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> проблема носит системный характер и касается ... всей группы мейнтейнеров файловых систем и подсистемы виртуальной памяти
Вот это разборки там... Может пора заморозить ядро?
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 23:16, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну заморозь себе ядро, выбери версию и зафиксируй, кто ж мешает.
|
|1.7, XeXe (?), 23:18, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Этот Кент тот еще кент, конечно, но думаю - дело не в этом. Bcachefs, развиваемая Кентом почти в одиночку, выглядит сильно приличнее btrfs, в которую вкинуты лямы денег и человеко-часов. Просто кто-то не умеет признавать ошибки и пользуется своим служебным положением.
Ну а Линус давно на крючке у тех корпов, что им пользуются. Я бы даже сказал - на CoC'е.
|
|
|
|
|
|3.57, дАнон (?), 01:25, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
но и btrfs не пушка. вот даже в последних апдейтах чёт там бустят, давно вышедшее
|
|1.10, Аноним (10), 23:28, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Реальных причин две: 1) Линус уже старый и его мозг не тянет постоянный хакинг ядра 2) у корпораций своё видение того, как должны выглядеть файловые системы
|
|1.11, чатжпт (?), 23:29, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
разработчик фс - это как клеймо на социальных скилах. что с ними не так
|
|
|
|2.34, Аноним (34), 00:08, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Слишком умные? Хотят достигать результата, а не просто одеваться по моде и обсуждать у кофемашины прошедшую поездку в отпуск?
|
|
|
|
|
|4.39, Аноним (-), 00:20, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Не, это точно нет.
Он книги "как заметать следы после убийства" купил после(!!) совершения преступления.
Странно что он не косил под умственно отсталого))
|
|
|
|5.63, Аноним (63), 02:13, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я сильно сомневаюсь, что в США (или в любом другом государстве) могут в принципе продаваться такие книги. Свобода письменного книжного слова и публичных выступлений в США, конечно, священны, но если докажут что хоть один преступник, купивший книгу, воспользовался советом из неё для реального преступления - то сядет и продавец книги, и издатель, и автор, как соучастники, которые специально в качестве пособничества в совершении преступлений книгу делали и распространяли.
|
|
|
|6.68, Илья (??), 02:38, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Свобода письменного книжного слова и публичных выступлений в США, конечно, священны
смешно. Хoxлы до сих пор так думают
|
|6.72, Аноним (72), 03:15, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Одни названия чего стоят: "Поваренная книга анархиста" "Как убить" (в 6 томах между прочим) , "Руководство Унабомбера по взрыву университетов" , "Азбука домашнего терроризма" , "Активное гражданское неповиновение" , "Азбука домашнего терроризма" ... Американцы самая читающая нация в мире . :)
|
|1.13, dannyD (?), 23:33, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Кент 100% прав - критические исправления ФС должны вноситься немедленно.
Поэтому у него нет другого выбора как НЕ быть привязанным к разработке ядра.
Линус всё верно разрулил.
|
|
|
|2.14, Аноним (14), 23:36, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И да, и нет.
Дистры очень неохотно включают патчи для больших фич.
В Fedora их практически нет - уже засада.
Насчёт Debian/Ubuntu не в курсе.
Arch как будто не против.
|
|2.18, Аноним (18), 23:44, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> критические исправления ФС должны вноситься немедленно.
Критические исправления ФС вноситься вообще не должны, потому что в код изначально не должны попадать критические проблемы для которых нужны критические исправления. Пусть идёт на курсы повышения квалификации и учится в тестирование.
Но это, с другой стороны, касается и всего ядра. Было бы нормальное тестирование, не нужны были бы заморозки и эти окна слияния из прошлого века. Индустрия давно уже доросла до stable trunk, только отдельные монокопролиты за ней не успевают.
|
|
|
|3.41, Аноним (34), 00:22, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Можно ваше мнение, как именно нужно тестировать проект, основная задача которого... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.64, Аноним (65), 02:15, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Какие нахрен железки, вася Под ФС уже абстрактное блочное устройство, она ни пр... большой текст свёрнут, показать
|
|2.32, Аноним (-), 00:07, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможно Кенту следует почитать книги по разработке?
Там есть такие интересные разделы как тестирование.
А то вываливать пользователям кучу кода, который им грохает данные.. это не профессионально, что ли.
|
|
|
|3.44, Аноним (34), 00:28, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> кучу кода, который им грохает данные
Драйвер же был "в разработке". Никто и не ожидал, что он будет стабильно и надёжно работать. В чём проблема?
> книги по разработке
Тем временем "книги по разработке": "Не бывает софта без ошибок!"
|
|3.53, Аноним (53), 01:07, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А то вываливать пользователям кучу кода, который им грохает данные.. это не профессионально, что ли
Литерали всему линуксу можно, а ему нет.. это предвзято, что ли
|
|1.15, Аноним (18), 23:38, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
Давно пора, надоело уже про эти сопли читать Пострадают от этого решения и bcac... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.19, Аноним (19), 23:46, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё оно так, и я об этом говорю уже лет 20.
Настолько огромный и важный проект разрабатывать по ... почте?
Это шутка такая?
|
|
|
|3.24, _ (??), 23:54, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нет.
Оно конечно подустарело... но!
Это вполне себе решение для _настолько_ распределённой разработки.
А ты зря вошёлвайти(С), лучше выйди отседа! :)
|
|
|
|4.47, Аноним (-), 00:34, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Work on 6.16 came from 2,057 developers
Это что много?
Особенно с учетом, что они пилят разные куски к̶о̶п̶р̶о̶л̶и̶т̶а̶ монолита.
Я думаю голубиная почта это просто дань дидам, которые нового осилить не могут.
У линукс фоундешн есть достаточно ресурсов для создания или развертывания своего багтрекера/системы управления проектами.
Зато удобно искать свой ответ на свой вопрос в письме 21/25.
Если его вообще заметят)
|
|
|
|5.54, Аноним (53), 01:10, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А в чём ещё такой прорве народа скидывать код, в дискорде?
Ничего лучше plain text человечество не изобрело
|
|4.66, Аноним (65), 02:21, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это вполне себе решение для _настолько_ распределённой разработки.
Linux ничем уникальным в своей распределённости не является. Даже примечательным. Есть на порядок большие по размеру кода и числу участников как свободные проекты, так и монорепы бигтеха, и везде для менеджмента кодовой базы включая issue, pr и код ревью используются инструменты для этого предназначенные, а мейллисты используются только в linux и ещё десятке древних "проектов одного деда". Что намекает что linux такой же проект.
|
|
|
|5.75, Аноним (75), 03:40, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Есть на порядок большие по размеру кода и числу участников как свободные проекты, так и монорепы бигтеха
Например какие?
|
|1.16, Аноним (-), 23:41, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> потребует от Кента активного участия в других проектах ядра
Нафига Кенту участвовать в чем-то кроме файлухи?
Или это типа в нагрузку чтобы грехи отмаливал?
> и сотрудничества с уважаемыми мэйнтейнерами.
Ахаха! Кучку старых увОжаемых прдунов держится зубами за насиженное местечко и гнобит молодых. Никогда такого не было и вот опять.
Жаль нет подробностей с кем именно он поругался.
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 23:48, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Нафига Кенту участвовать в чем-то кроме файлухи?
Вообще, Кент посылал изменения в MM и VFS, и там были вещи, которые по качеству совсем не очень, и фиксы были достаточно критичными.
> Жаль нет подробностей с кем именно он поругался.
Если почитать LKML, всё там есть.
|
|
|
|3.30, Аноним (30), 00:02, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем вообще начитать какой-то срач по поводу поздних пулов? Двигаешь в след. релиз и точка.
|
|2.29, нах. (?), 00:01, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Нафига Кенту участвовать в чем-то кроме файлухи?
потому что у нас уже есть одна zfs где
#ifdef SOLARIS
мы возвращаем системе память как только она ей потребовалась
#else
да идите вы... нате вам tunable ограничивающий общее потребление и крутитесь как хотите
(потому что в вашем ядре нет нужных нам интерфейсов и пропихнуть их невозможно)
#endif
|
|1.17, Аноним (14), 23:44, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Часто одна из бед очень талантливых людей - это отсутствие скиллов по общению и урегулированию разногласий. Если бы Кент был хоть чуть чуть спокойней, уравновешенней и рациональней, ничего бы этого не произошло.
А сейчас на кону его ... контракт с Valve - да, он проболтался об этом на форуме Phoronix, и я беспокоюсь за него. То же самое он подтвердил в личной переписке.
Это, наверное, самая печальная новость в мире Линукса за всё моё время его использования - скоро как 30 лет.
Цитировать Линуса не могу, но, да, он буквально сказал, что Кенту придётся посидеть на обочине разработки основной ветки ядра. В 6.18 bcachefs выкинут на неопределённое время.
Всем удачи,
Артём
|
|
|
|2.26, _ (??), 23:57, 12/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да это всё понятно...
Но хорошую (в теории) ФС - мы теперь не получим...
Может конечно случится чудо ... да кто ж ему дастЪ?!(С)
:(
|
|2.31, нах. (?), 00:07, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
казалось бы - ну вульве-то нахрена очередная бырбыр фесе? Им что, для консоли не хватает одного диска?
|
|
|
|3.36, Аноним (36), 00:14, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не могу цитировать Кента, но Valve нужна ФС, которая одновременно может
* содержать immutable base volume
* поддерживать для него компрессию
* работать быстро
* поддерживать RW overlay
btrfs как будто подходит, но она тормозная и tooling ужасный.
Артём
|
|
|
|4.45, нах. (?), 00:28, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
странные оне... казалось бы - любая (пусть ext4) в r/o, и любая из десятка васянских overlayfs для rw должны быть в разы проще и быстрее, разьве что со снапшотами ничего не получится.
бырбыр на ровном месте могущая спросить за консольку, для пароплойки, понятно, не годится
но хотя бы становится ясным, для кого понапихана вся та стремная автоматика прямо в ядре.
|
|
|
|5.59, дАнон (?), 01:34, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
как минимум дедупликации нету, которая учитывая особенности Proton увы актуальная
|
|2.74, Аноним (75), 03:37, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Артем, а где можно посмотреть код, который вы написали за 30 лет использования линукса? Реально интересно, спасибо заранее.
|
|
|
|2.46, Аноним (-), 00:29, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Столкнулись два барана на горной тропе. Победил старый самец.
Два О_о?
Да там этих баранов - половина переписки!
Один просто решение принял.
|
|1.23, Аноним (18), 23:54, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Часто одна из бед очень талантливых людей - это отсутствие скиллов по общению и урегулированию разногласий.
Это как раз беда средненьких по всем параметрам людей - с одной стороны они, ввиду сильно нелинейного распределения скиллов, круче 95% своих коллег, с другой, в абсолютных значениях далеки от настоящих талантов, поэтому и впадают в заблуждение относительно своего уровня и ценности. Талантливые люди, даже не обладая развитыми социальными навыками, имеют чёткое понимание ситуации и рациональное мышление, и могут строить поведение так чтобы не создавать конфликтов и спокойно добиваться своих целей.
|
|
|
|2.33, Аноним (30), 00:07, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Каждый раз когда Линус пытается прояснить ситуацию получается хуже чем если бы ничего не комментировал.
|
|1.28, Аноним (30), 23:59, 12/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> обещания "вести себя лучше" недостаточны — нужны реальные доказательства
Когда Интел пихал в ядро "инклюзивный" нейминг, то Линус молчал в тряпочку, а тут грозный альфа лев.
|
|
|
|2.35, Аноним (-), 00:14, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А это ужасный "инклюзивный нейминг" пользокам портил данные на диске?
Или может его пихали в фазу разработки, когда нельзя было, как наш герой - фичи под видом фиксов?
Ну так поэтому и мочал, от нейминга мало кому холодно или жарко, в отличии от.
|
|
|
|3.60, дАнон (?), 01:42, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
данные юзеры сами решают отдавать ли альфа версии ФС
другое дело раздутые мусорные заголовки амд и интел
|
|1.40, L29Ah (ok), 00:21, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
файловые системы это опасная тема, дети
нужна психологическая оценка длительной работы с кодом передовых файловых систем на языке C
|
|1.55, Аноним (55), 01:16, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эта драма уже всех порядком утомила. Но Кент тут скорее прав. С одной стороны. А, с другой, "в чужой монастырь" -- это про него.
|
|1.62, Аноним (63), 02:04, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Материал написан, как результат личной переписки с Линусом и Кентом, которая, к сожалению, не позволяет разглашать более подробные детали.
Артём, кто вы такой, что вам личную переписку доверяют?
|
|
|
|2.69, Аноним (69), 02:58, 13/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всего лишь опеннетный эксперт) А опеннетные эксперты, как известно, даже по-круче лор'овских будут!
|
|1.70, Аноним (69), 03:02, 13/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния
Очень умно, ага. Вот есть миллиард перезаписей, повторяющихся в цикле, как скоро диск забъется от такого?
|