Bcachefs будет исключён из ядра Linux из-за конфликта между разработчиком и мэйнтейнерами

Файловая система Bcachefs будет удалена из основного дерева ядра Linux. Несмотря на технические достоинства и активное развитие, судьба проекта осложнилась из-за затянувшегося конфликта между его автором Кентом Оверстритом (Kent Overstreet) и ведущими мэйнтейнерами подсистем виртуальной памяти (VM) и файловых систем (FS).

Bcachefs — одна из файловых систем Linux, конкурирующая с Btrfs и ZFS, и использующая механизм Copy-on-Write (COW), при котором изменения не приводят к перезаписи данных - новое состояние записывается в новое место, после чего меняется указатель актуального состояния. Исключение Bcachefs из основного дерева ядра усложнит жизнь пользователям, которым придётся полагаться на сторонние сборки или ждать официального возвращения в основную ветку разработки.

Конфликт между Кентом и рядом ключевых мэйнтейнеров продолжается уже несколько лет. По словам участников, дело не столько в технических аспектах или нарушении процедур разработки ядра, сколько в потере доверия. Недавний спор о том, была ли функция journal_rewind исправлением ошибки или новой функциональностью, стала последней каплей и Линус Торвальдс прямо заявил, что для восстановления доверия необходима длительная демонстрация конструктивной работы с другими мэйнтейнерами.

Линус Торвальдс считает, что проблема носит системный характер и касается не только его лично, но и всей группы мейнтейнеров файловых систем и подсистемы виртуальной памяти. Любые обещания "вести себя лучше" недостаточны — нужны реальные доказательства, что взаимодействие с другими разработчиками проходит без конфликтов. По мнению Линуса, это должно происходить, пока Bcachefs будет поддерживаться вне основного дерева ядра.

Кент Оверстрит считает, что Bcachefs уже стабилен и имеет широкую пользовательскую базу. Он уверяет, что соблюдает правила слияния изменений и вносит исправления только в критических случаях. При этом Кент выступает за работающий процесс подготовки релизов, который позволит быстро доставлять исправления пользователям.

Судьба Bcachefs в ближайшей перспективе, по всей видимости, будет связана с его развитием вне основной кодовой базы ядра — через дистрибутивы Linux и сторонние репозитории. Восстановление доверия может занять годы и потребует от Кента активного участия в других проектах ядра и сотрудничества с уважаемыми мэйнтейнерами.

Материал написан, как результат личной переписки с Линусом и Кентом, которая, к сожалению, не позволяет разглашать более подробные детали.



