ФС Bcachefs в ядре Linux переведена в режим внешнего сопровождения

|
|1.1, Аноним (1), 23:25, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ну и хорошо. Напоминает фондовый рынок, все знают, что у компании вот-вот будет дефолт, но в новостях говорят, что в Багдаде всё спокойно.
|
|1.4, Аноним (4), 23:40, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Злой Кент испортил Линусу весь евротрип. Люди пляшут, напиваются, празднуют свадьбы. А Линусу не терпелось приехать поскорее домой и выпилить bcachefs из своей якобы личной собственности. Что ж, поздравим Линуса с реализацией давно накипевшего замысла.
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 00:01, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не его собственность, там его кода уже почти не осталось. Он просто мейнтейнер, к-й управляет проектом. Кент всегда может форкнуть ядро, впрочем как и любой другой программист. Ну а ваще жаль конечно этого добряка Кента.
|
|2.8, Ali (??), 00:37, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато ты сможешь без задержек и сюрпризов получить свежее ядро. Давно не падало ядро на ровном месте.
|
|1.11, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 01:53, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Админы, если вы выкладываете новость об административных решениях, то почему нет возможности обсудить их разумность?
Что плохого в моём предыдущем комменте?
Ведь случись такое у нас, в России, тут бы была куча комментариев о знаменитом русском бизнесе. И вы бы их не тёрли. А про святого Линуса такое писать нельзя.
|
|1.13, Аноним (12), 02:10, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот бы и с хpуcтом он так поступил; типа «xотите xpуcт в ведре? Пошли вон во внешнее сопровождение!»
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 03:52, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не поступил бы. Он прямо и открыто заявлял, что хочет раст в ядре, для начала на равных с си. Лучшее, что ты можешь сделать для своей фантазии — форкнуть и выбросить самостоятельно.
|