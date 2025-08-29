The OpenNET Project / Index page

ФС Bcachefs в ядре Linux переведена в режим внешнего сопровождения

29.08.2025 23:17

Линус Торвальдс изменил статус поддержки bcachefs в ядре Linux на "внешнее сопровождение" (Externally maintained). В примечании к изменению отмечено, что решение принято после длительных дискуссий, как публичных, так и приватных. Фактически новый статус подразумевает прекращение приёма изменений для Bcachefs, но сохранение данной ФС в замороженном виде в основном составе ядра. До того как Кент Оверстрит на деле не докажет возможность корректного взаимодействия с другими разработчиками ядра и способность следовать устоявшимся правилам разработки, дальнейшая разработка Bcachefs будет производиться вне кодовой базы ядра.

  • 1.1, Аноним (1), 23:25, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и хорошо. Напоминает фондовый рынок, все знают, что у компании вот-вот будет дефолт, но в новостях говорят, что в Багдаде всё спокойно.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:40, 29/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Злой Кент испортил Линусу весь евротрип. Люди пляшут, напиваются, празднуют свадьбы. А Линусу не терпелось приехать поскорее домой и выпилить bcachefs из своей якобы личной собственности. Что ж, поздравим Линуса с реализацией давно накипевшего замысла.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:01, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не его собственность, там его кода уже почти не осталось. Он просто мейнтейнер, к-й управляет проектом. Кент всегда может форкнуть ядро, впрочем как и любой другой программист. Ну а ваще жаль конечно этого добряка Кента.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:10, 30/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.8, Ali (??), 00:37, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато ты сможешь без задержек и сюрпризов получить свежее ядро. Давно не падало ядро на ровном месте.
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:11, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, конкурент btrfs не помешал бы.
     
  • 1.9, Аноним (9), 01:11, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Модули AUFS, ZFS не включены в ядро и никаких скандалов.
     

  • 1.11, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 01:53, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Админы, если вы выкладываете новость об административных решениях, то почему нет возможности обсудить их разумность?

    Что плохого в моём предыдущем комменте?

    Ведь случись такое у нас, в России, тут бы была куча комментариев о знаменитом русском бизнесе. И вы бы их не тёрли. А про святого Линуса такое писать нельзя.

     
  • 1.12, Аноним (12), 02:09, 30/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.13, Аноним (12), 02:10, 30/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы и с хpуcтом он так поступил; типа «xотите xpуcт в ведре? Пошли вон во внешнее сопровождение!»
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 03:52, 30/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поступил бы. Он прямо и открыто заявлял, что хочет раст в ядре, для начала на равных с си. Лучшее, что ты можешь сделать для своей фантазии — форкнуть и выбросить самостоятельно.
     

