В ядро Linux 6.18 принята реализация Binder IPC для Android, написанная на Rust

|2.83, Вирт (?), 00:05, 22/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Через десять лет много перепишут на С++ по тем же причинам
Не смогут, в ядро C++. код не принимают.
|1.3, Аноним (3), 21:12, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Коллеги, напомните плиз, в хит параде цвс спор, кто на первом месте? Линукс или андроид?
То-то гугл уже и патчи секурные в аосп не кладет...
|1.13, Аноним (13), 21:39, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
Андройд хорошая штука, но с другой стороны странное поделие. Собирать его пару часов из сурцов? Надо его опакетить, сделать более совместимым с обычными дистрами, чтобы он был просто линухом в джавой и другой оболочкой. И будет супер. Гугель наверно и сам уже догадался, да?
|2.53, Аноним (-), 22:44, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
> Собирать его пару часов из сурцов?
А чего не за 10 минут))?
> Надо его опакетить, сделать более совместимым с обычными дистрами,
Надо! Делай!
Как сделаешь, можешь отчитаться и написать тут статью - мы все поставим тебе плюсиков.
> чтобы он был просто линухом в джавой и другой оболочкой.
"Просто" не получится)
Ну стайбл-нонсенс и все такое.
> И будет супер. Гугель наверно и сам уже догадался, да?
Ага.
И предусмотрительно решил этого не делать.
Более того, начал внедрять хруст, потому что на него у фанатико алергия и приступы неосиляторства.
|1.15, Аноним (3), 21:40, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Коллеги, предполагаю, что в этом трэде соберутся маститые сеньоры от православных и не очень ЯП'ов.
Вот им с вашего дозволения задам вопрос: а для чего сейчас все эти псевдобезопасные языки, когда на сей день при должном умении можно и нужно заставить чатжипити писать код на си, уровня серьёзного сеньора! Для чего все это?!
Скажете веб девелоперов и прочих пистонистов трудоустраивать? Дык и это не осилят. Заводы стоят, руками работать некому!
|2.89, Аноним (-), 00:27, 22/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
> на сей день при должном умении можно и нужно заставить чатжипити писать код на си, уровня серьёзного сеньора!
Мистер! Вам следует меньше потреблять маркетингового буллшита. Все эти LLM могут писать код уровня джуна, но и в этом они хуже, потому что джун хотя бы учится на своих ошибках. Хотя бы на некоторых. Эти же будут совершать одну и ту же ошибку раз за разом, пока ты в свои промпты не добавишь "не совершай ошибку X, проверь Y и Z, прежде чем показывать мне свою песанину". Впрочем и это не панацея.
|1.78, Аноним (78), 23:45, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Зачем принимать в ядро что-то от Андроида? Направление его развития за последние несколько месяцев уже явно было обозначено Гуглом.
|4.91, Аноним (91), 00:44, 22/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну так и пущай Гуголь у себя в репе держит эту нужность для Андроеда. Он же, всё равно, далее не планирует юзерспейсом делится.
|2.82, Аноним (-), 00:00, 22/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
> Зачем принимать в ядро что-то от Андроида? Направление его развития за последние
> несколько месяцев уже явно было обозначено Гуглом.
Просто глянь вклад гугла в ядро. Это во-первых.
А во-вторых, ты хочешь побыковать на Gold sponsor Linux Foundation?
|1.79, Аноним (79), 23:47, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
Много наслышан о крутости этого биндера, так может перенести его в ядро, выкинув все прочие механизмы? Ведь лучше один но крутой, чем много но не очень, так и сложность поддержки упадет в разы.
|1.81, Аноним (81), 23:59, 21/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
>>Они своей модерастией превратили сайт в помойку, куда что-то осмысленное писать, значит себя не уважать.
Поддерживаю!
"Но мы не лыком щиты, мы как питбули, хапанули на своём веку..."
Надо на досуге набросать альтернативу, заодно им поднапрячь. Чтобы порядочные люди могли нормально дискутировать. Да и не побоюсь этого слова троллить. Вай нот!?
|2.84, Аноним (81), 00:10, 22/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
>>>Куда они его тащили? Ядро на си изначально.
> и тоже не могут уровень пройти
Так ты не сравнивай объективную сложность задачи с необходимостью спорить и унижаться перед всякими всякими вахтерами.
> Никакого желания превозмогать и добиваться результата.
Ты про дидов, которые уже не в состоянии выучить ничего нового?
Вы не поверите, но диды, которые топили за си, спорили и с ассемблер адептами, и фортрановодами (академическими), и лисп/адовцами корпоративными. А в итоге просто взяли с сделали это!
Да, в любое время есть свои диды. Конфликт поколений, вот это все.
|