Выпуск CRIU 4.2, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux

1.1, Аноним (1), 09:28, 14/11/2025
Использую в продуктивной системе, здоровья проекту!
1.2, Жироватт (ok), 09:50, 14/11/2025
Попробовал. Хм...Джава-стек сумело корректно сохранить и восстановить
2.3, Аноним (3), 09:54, 14/11/2025
|
А чего там восстанавливать? Только с видеокартами были сложности. Лучше расскажи, какое практическое применение есть? Я могу придумать только продолжительный рендер без возможности прервать и срочное обновление.
3.7, Жироватт (ok), 10:29, 14/11/2025
На старых версия не всегда корректно работал с большим количеством JNI-вызовов, ведь должны захватываться и они.
> Лучше расскажи, какое практическое применение есть?
Рендер, расчеты.
На билдферме может выполняться сборочный процесс.
Иногда просто нежелательно тушить процесс
1.4, Шарп (ok), 09:54, 14/11/2025
>без разрыва уже установленных сетевых соединений
Это невозможно. Другая сторона в сетевом соединении увидит разрыв. Если есть данные прикреплённые к сессии, то они сбросятся.
2.6, Аноним (3), 10:18, 14/11/2025
Другая сторона только отвалится по таймауту. Если не успеет, то всё будет как будто у нас тут небольшой свопинг приключился.
2.9, Аноним (9), 10:33, 14/11/2025
Там специальные подпорки в ядре, позволяющие реконструировать внутреннее состояние сокета без использования вызовов сокетного апи, поэтому сокет будет восстановлен точно в том же состоянии, и если удалённая сторона не затаймаутилась - то она ничего не заметит, закрытия сокета и посылки FIN не происходит, а после разморозки трафик едет дальше, как ни в чём не бывало.
1.5, trolleybus (?), 09:59, 14/11/2025
> Устранено целочисленное переполнение в функции pagemap_len()
А вот это типично сишная проблема. Многие тупо не парятся и везде пишут int, когда даже стандартом не определено, сколько точно байтофф оно занимает, ибо architecture dependent. Про знаковые/беззнаковые вообще молчу. А использовать всякие uint32_t не хотим, это ненужное ненужно.
Даже в расте такой номер не пройдет, если только специально не поиздеваться.
2.8, Пыщь (?), 10:32, 14/11/2025
Понравилась цитата защищавшего расто-операторов, суну сюда: "Это вы себе что-то придумывете. А люди обучаются, исправляют ошибки, получают знания и удовольствие."
