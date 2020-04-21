The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз nginx 1.18.0

21.04.2020 19:19

После года разработки представлена новая стабильная ветка высокопроизводительного HTTP-сервера и многопротокольного прокси-сервера nginx 1.18.0, которая вобрала в себя изменения, накопленные в рамках основной ветки 1.17.x. В дальнейшем все изменения в стабильной ветке 1.18 будут связаны с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В скором времени будет сформирована основная ветка nginx 1.19, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. Для обычных пользователей, у которых нет задачи обеспечить совместимость со сторонними модулями, рекомендуется использовать основную ветку, на базе которой раз в три месяца формируются выпуски коммерческого продукта Nginx Plus.

В соответствии с апрельским отчетом компании Netcraft nginx используется на 19.56% всех активных сайтов (год назад 20.73%, два года назад 21.02%), что соответствует второму месту по популярности в данной категории (доля Apache соответствует 27.64%, Google - 10.03%, Microsoft IIS - 4.77%). При этом при рассмотрении всех сайтов nginx сохраняет лидерство и занимает 36.91% рынка (год назад 27.52%), в то время как доля Apache соответствует 24.73%, Microsoft IIS - 12.85%, Google - 3.42%.

Среди миллиона самых посещаемых сайтов в мире доля nginx составляет 25.54% (год назад 26.22%, два года назад 23.76%). В настоящее время под управлением nginx работает около 459 млн сайтов (год назад 397 млн). По данным W3Techs nginx используется на 31.9% сайтах из миллиона самых посещаемых, в апреле прошлого года этот показатель составлял 41.8%, позапрошлого - 38% (спад объясняется переходом к отдельному учёту http-сервера Cloudflare). Доля Apache за год снизилась с 43.6% до 38.9%, а доля Microsoft IIS с 8.6% до 8.3%. В России nginx используется на 78.9% самых посещаемых сайтов (год назад - 81%).

Наиболее заметные улучшения, добавленные в процессе формирования основной ветки 1.17.x:

  • Добавлена директива limit_req_dry_run, которая активирует режим пробного запуска, в котором не применяются ограничения на интенсивность обработки запросов (без rate limit), но продолжается учёт выходящего за лимиты числа запросов в разделяемой памяти;
  • Добавлена директива limit_conn_dry_run, переводящая модуль ngx_http_limit_conn_module в режим пробного запуска, при котором число соединений не ограничивается, но учитывается;
  • Добавлена директива "auth_delay", позволяющая добавить задержку неавторизованных запросов с кодом ответа 401 для сокращения интенсивности подбора паролей и защиты от атак, манипулирующих измерением времени выполнения операций (timing attack) при обращении к системам, доступ к которым ограничен паролем, результатом подзапроса или JWT (JSON Web Token);
  • Добавлена поддержка переменных в директивах "limit_rate" и "limit_rate_after", а также в директивах "proxy_upload_rate" и "proxy_download_rate" модуля stream;
  • В директиве grpc_pass добавлена поддержка использования переменной в параметре, определяющем адрес. Если адрес указан в виде доменного имени, имя ищется среди описанных групп серверов, и, если не найдено, то определяется с помощью resolver’а;
  • Добавлены новые переменные $proxy_protocol_server_addr и $proxy_protocol_server_port, которые содержат адрес и порт сервера, полученные из заголовка протокола PROXY;
  • В модуле ngx_stream_limit_conn_module добавлена переменная $limit_conn_status, которая хранит результат ограничения числа соединений: PASSED, REJECTED или REJECTED_DRY_RUN;
  • В модуле ngx_http_limit_req_module добавлена переменная $limit_req_status, которая хранит результат ограничения скорости поступления запросов: PASSED, DELAYED, REJECTED, DELAYED_DRY_RUN или REJECTED_DRY_RUN;
  • По умолчанию обеспечена сборка модуля ngx_http_postpone_filter_module;
  • Добавлена поддержка переключения именованных блоков "location" при помощи метода $r->internal_redirect(), предоставляемого встроенным интерпретатором Perl. Данный метод теперь подразумевает обработку URI с экранированными символами;
  • При использовании в блоке настроек "upstream" директивы "hash" для организации балансировки нагрузки с привязкой клиента к серверу, в случае указания пустого значения ключа теперь активируется режим равномерной балансировки (round-robin);
  • Добавлена поддержка вызова ioctl(FIONREAD), если он доступен, чтобы избежать чтения из быстрого соединения в течение долгого времени.


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.16.0
  3. OpenNews: Rambler намерен перевести разбирательство с NGINX в гражданско-правовое поле
  4. OpenNews: Увидел свет HTTP-сервер nginx 1.10.0
  5. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
  6. OpenNews: Релиз nginx 1.14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52780-nginx
Ключевые слова: nginx, http
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:35, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    rambler nginx 1.18?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:56, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Не понимаю кто еще может использовать нжимкс у него же российский разработчик.
     
     
  • 3.8, б.б. (?), 20:32, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    >  Не понимаю кто еще может использовать нжимкс

    не понимаю, как аноним с такой логикой может пользоваться сайтом Опеннет.РУ

    вы или яйца покрасьте, или трусы наденьте

     
  • 3.9, хотел спросить (?), 21:34, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве он не с открытым исходниками?

    И что мало хороших разработчиков с СНГ-шными корнями?

    Чет ребят вас не понять.

     
     
  • 4.14, InuYasha (?), 23:10, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было лёгкое троллирование )
     

  • 1.2, IdeaFix (ok), 19:36, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    А чо там как с рамблером? Рамблера в тюрьму посадили?
     
     
  • 2.3, нах. (?), 19:38, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    хто ж его посадит - он ПАМЯТНИК!

     
  • 2.4, Аноним (5), 19:55, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дело еще не закрыто, подозреваемый отпущен.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:52, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно кто и за что минусит новость. Уж не думает ли кто-то что проект заклеймён из-за претензий шарашки никакого отношения к нему не имеющей? Я заминусил исключительно за наличие такой ереси как "стабильная версия".
     
     
  • 2.11, Онаним (?), 21:57, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нет, просто это поделие реально всех достало.
     
     
  • 3.15, Аноним (10), 23:14, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перечислите скорее же кого и чем достало, а то мужики не знают.
     
     
  • 4.17, Аноним (10), 23:23, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это представитель той (как я думал вымершей) породы ламеров, который до сих пор думает что когда nginx отвечает 504 Gateway Timeout, виноват он, а не стоящий за ним недосервер типа апача.
     

  • 1.12, тигар (ok), 22:34, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересно, за счет кого/чего идет спад % активных сайтов по nginx по версии неткрафт
     
     
  • 2.19, Аноним (10), 23:26, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За счёт проплаченной доли как всегда, вестимо.
     
  • 2.20, мяя (?), 23:41, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > спад

    https://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/
    А на вид наоборот подъём.

     

  • 1.13, Нонон (?), 22:52, 21/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с http2/3 ?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:17, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Появление штатной поддержки HTTP/3 в nginx ожидается в ветке 1.17.x в течение 6-12 месяцев" - это было в октябре 2019. Т.е. в 1.17 будет в течение 6 месяцев. Вероятно с 1.18 можно ожидать того же.
     
  • 2.18, Аноним (10), 23:25, 21/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HTTP 2 поддерживается уже много лет. HTTP "две трети" не существует.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру