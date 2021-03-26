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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.23.0

26.03.2021 09:37

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.23, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии добавлена поддержка TLS-расширения SNI, предназначенного для организации работы на одном IP-адресе нескольких HTTPS-сайто через передачу имени хоста в открытом виде в сообщении ClientHello, передаваемом до установки шифрованного канала связи. В Unit теперь можно привязывать к одному слушающему сокету несколько наборов сертификатов, которые автоматически будут выбираться для каждого клиента в зависимости от запрошенного доменного имени. Например: 


  {
      "listeners": {
          "*:443": {
              "tls": {
                  "certificate": [ "mycertA", "mycertB", ... ]
              },

              "pass": "routes"
          }
      }
  }


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.7, njs 0.5.1 и NGINX Unit 1.22.0
  3. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  4. OpenNews: В CDN Cloudflare внедрена поддержка ESNI для шифрования имени хоста в HTTPS-трафике
  5. OpenNews: Китай начал блокировать HTTPS-соединения, устанавливаемые с TLS 1.3 и ESNI
  6. OpenNews: Firefox 85 перейдёт на ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54837-nginx
Ключевые слова: nginx, unit, sni
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  • 1.1, Аноним (1), 09:49, 26/03/2021 [ответить]  
    		• –2 +/
    > распространяется под лицензией Apache 2.0

    А есть http-сервера, настолько же успешные и качественные, как NGINX, но под лицензией GPL?

     
     
  • 2.2, 50летний девственник (?), 09:58, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А есть http-сервера, настолько же успешные и качественные, как NGINX, но под лицензией GPL?

    Давай мы с тобой форкнем и перелицензируем под GPL?
    Новый проект должен быть под правильной лицензией. С толерантной, инклюзивной терминологией.

     
  • 2.4, Lex (??), 10:24, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lighttpd, пусть и, скорее, встраиваемая. Однако лицензия еще лучше - бздя
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 10:30, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это опять пермиссив. Мне просто интересно, что могут предложить гнутые взамен пермиссива, которую они так ненавидят.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:26, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качественным, Карл!!!!
     

  • 1.3, Аноним (5), 10:24, 26/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Их уже когда-нибудь полностью засудят или полностью оправдают?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:29, 26/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это надолго. Инициатору нужен процесс, а не результат.
     
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