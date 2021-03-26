Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.23.0

Состоялся выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.23, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии добавлена поддержка TLS-расширения SNI, предназначенного для организации работы на одном IP-адресе нескольких HTTPS-сайто через передачу имени хоста в открытом виде в сообщении ClientHello, передаваемом до установки шифрованного канала связи. В Unit теперь можно привязывать к одному слушающему сокету несколько наборов сертификатов, которые автоматически будут выбираться для каждого клиента в зависимости от запрошенного доменного имени. Например: