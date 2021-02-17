The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск nginx 1.19.7, njs 0.5.1 и NGINX Unit 1.22.0

17.02.2021 10:21

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.7, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • При исчерпании рабочим процессом свободных соединений, nginx теперь закрывает не только keepalive-соединения, но и соединения в состоянии ожидания закрытия сокета ("lingering close").
  • Код обработки соединений в HTTP/2 приближен к реализации HTTP/1.x. Поддержка отдельных настроек "http2_recv_timeout", "http2_idle_timeout" и "http2_max_requests" прекращена в пользу общих директив "keepalive_timeout" и "keepalive_requests".
  • Удалены настройки "http2_max_field_size" и "http2_max_header_size", вместо которых следует использовать "large_client_header_buffers".

Одновременно состоялся выпуск njs 0.5.1, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях.

В новой версии добавлена директива "js_header_filter", позволяющая задать JavaScript-функцию для фильтрации и изменения произвольных заголовков ответа: 


   js_import foo.js;

   location / {
       js_header_filter foo.filter;
       proxy_pass http://127.0.0.1:8081/;
   }

 foo.js:
   function filter(r) {
     var cookies = r.headersOut['Set-Cookie'];
     var len = r.args.len ? Number(r.args.len) : 0;
     r.headersOut['Set-Cookie'] = cookies.filter(v=>v.length > len);
   }

   export default {filter};

Также добавлен метод ngx.fetch(), реализующий API Fetch, который предоставляет функциональность HTTP-клиента. Метод поддерживает обработку опций body, headers, buffer_size и max_response_body_size. В возвращаемом объекте Response поддерживаются методы arrayBuffer(), bodyUsed, json(), headers, ok, redirect, status, statusText, text(), type и url, а в объекте Header методы get(), getAll() и has(). 


  function fetch(r) {
      ngx.fetch('http://nginx.org/')
      .then(reply => reply.text())
      .then(body => r.return(200, body))
      .catch(e => r.return(501, e.message));
   }

Также можно отметить публикацию сервера приложений NGINX Unit 1.22, предлагающего решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

В новом выпуске NGINX Unit основное внимание было уделено повышению стабильности, расширению средств для тестирования и исправлению ошибок. В формируемых для Linux пакетах изменены пользователь и группа, под которыми запускается NGINX Unit. Вместо nobody:nobody процессы теперь выполняются под отдельным пользователем unit в группе unit. Обеспечена совместимость с API Stream объектов ServerRequest и ServerResponse из модуля Node.js. В опции "path" для Python-приложений разрешено указание нескольких каталогов.

  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/pipe...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.5 и сервера приложений Unit 1.21.0
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.19.3 и njs 0.4.4
  4. OpenNews: Предварительный выпуск nginx с поддержкой QUIC и HTTP/3
  5. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.18.0
  6. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54602-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:38, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все суды во всех странах уже закончились над нжинксом или они все еще под статьей ходят?
     
     
  • 2.3, troll (??), 10:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    аквадискотека
     
  • 2.7, Х (?), 11:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кого это для работы с ним волнует?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:21, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть такая штука называется бизнес-риски.
     
  • 2.10, Сишник (?), 12:00, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все суды над эппл/гугл/фб закончились или они тоже под статьёй ходят?
     
     
  • 3.17, A.Stahl (ok), 13:40, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суды бывают разные. Одно дело угроза штрафа в 1% дохода за час, а другое дело угроза передачи прав на код каким-то выхохулям.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:48, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > сервера приложений NGINX Unit 1.22, предлагающего решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java)

    Как они разговаривают по HTTP или там какие-то бесконечные бинарные протоколы вроде uwCGI?

     
     
  • 2.4, Брат Анон (ok), 10:59, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типичный ответ за гошечку:
    1) HTTP 1.1
    2) WebSocket
    3) HTTP 2.0
    4) RPC-JSON (1/2 на выбор)
    5) RPC-XML
    6) RPC-Go (стандартная либа)
    7) gRPC
    8) TCP/IP
    9) UDP/IP
    ... ещё пару десятков, но мне лень гуглить.

    Достаточно? Уверяю, что питонякой -- ситуация не хуже.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:23, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    golang ацтой, синтаксис ужасный, оптимизация выходных бинарников отвратная -- поделка гугл для смузибоев, не больше
     
     
  • 4.8, Х (?), 11:37, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    спасибо, что сообщили ваше мнение. мы свяжемся с вами
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > 8) TCP/IP
    > 9) UDP/IP

    уровень интеллекта гошников очевиден

     
     
  • 4.9, Shxcsks (?), 11:57, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки шо ви хотите нам этим сказати?
     

  • 1.11, Какаянахренразница (ok), 12:07, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачастили как-то релизы nginx-а...
     
  • 1.13, Адвокат (?), 12:28, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они сейчас так спокойно релизится что им за это ничто не будет.
     
     
  • 2.14, ОНОНООНОНН (?), 12:35, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Они сейчас так спокойно релизится

    Раньше буйно в релиз уходили?

     
     
  • 3.15, Совсем другой Аноним (?), 13:11, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык таперича в смирительной рубашке особо не побуйствуешь
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:16, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Раньше буйно в релиз уходили?

    Не знаю как они, но мы с ребятами каждый релиз nginx-а достойно отмечаем

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Ideco
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру