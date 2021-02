Выпуск nginx 1.19.7, njs 0.5.1 и NGINX Unit 1.22.0

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.19.7, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.18 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: При исчерпании рабочим процессом свободных соединений, nginx теперь закрывает не только keepalive-соединения, но и соединения в состоянии ожидания закрытия сокета ("lingering close").

Код обработки соединений в HTTP/2 приближен к реализации HTTP/1.x. Поддержка отдельных настроек "http2_recv_timeout", "http2_idle_timeout" и "http2_max_requests" прекращена в пользу общих директив "keepalive_timeout" и "keepalive_requests".

Удалены настройки "http2_max_field_size" и "http2_max_header_size", вместо которых следует использовать "large_client_header_buffers". Одновременно состоялся выпуск njs 0.5.1, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии добавлена директива "js_header_filter", позволяющая задать JavaScript-функцию для фильтрации и изменения произвольных заголовков ответа: js_import foo.js; location / { js_header_filter foo.filter; proxy_pass http://127.0.0.1:8081/; } foo.js: function filter(r) { var cookies = r.headersOut['Set-Cookie']; var len = r.args.len ? Number(r.args.len) : 0; r.headersOut['Set-Cookie'] = cookies.filter(v=>v.length > len); } export default {filter}; Также добавлен метод ngx.fetch(), реализующий API Fetch, который предоставляет функциональность HTTP-клиента. Метод поддерживает обработку опций body, headers, buffer_size и max_response_body_size. В возвращаемом объекте Response поддерживаются методы arrayBuffer(), bodyUsed, json(), headers, ok, redirect, status, statusText, text(), type и url, а в объекте Header методы get(), getAll() и has(). function fetch(r) { ngx.fetch('http://nginx.org/') .then(reply => reply.text()) .then(body => r.return(200, body)) .catch(e => r.return(501, e.message)); } Также можно отметить публикацию сервера приложений NGINX Unit 1.22, предлагающего решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. В новом выпуске NGINX Unit основное внимание было уделено повышению стабильности, расширению средств для тестирования и исправлению ошибок. В формируемых для Linux пакетах изменены пользователь и группа, под которыми запускается NGINX Unit. Вместо nobody:nobody процессы теперь выполняются под отдельным пользователем unit в группе unit. Обеспечена совместимость с API Stream объектов ServerRequest и ServerResponse из модуля Node.js. В опции "path" для Python-приложений разрешено указание нескольких каталогов.