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Обновление nginx 1.22.1 и 1.23.2 с устранением уязвимостей

19.10.2022 18:06

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.23.2, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей, а также выпуск параллельно поддерживаемой стабильной ветки nginx 1.22.1, в которую вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей.

В новых версиях устранены две уязвимости (CVE-2022-41741, CVE-2022-41742) в модуле ngx_http_mp4_module, применяемом для организации потокового вещания из файлов в формате H.264/AAC. Уязвимости могут привести к повреждению памяти или утечке содержимого памяти при обработке специально оформленного файла в формате mp4. В качестве последствий упоминается аварийное завершение рабочего процесса, но не исключаются и иные проявления, такие как организация выполнения кода на сервере.

Примечательно, что похожая уязвимость уже устранялась в модуле ngx_http_mp4_module в 2012 году. Кроме того, компания F5 сообщила о похожей уязвимости (CVE-2022-41743) в продукте NGINX Plus, затрагивающей модуль ngx_http_hls_module, обеспечивающий поддержку протокола HLS (Apple HTTP Live Streaming).

Кроме устранения уязвимостей в nginx 1.23.2 предложены следующие изменения:

  • Добавлена поддержка переменных "$proxy_protocol_tlv_*", в которые записываются значения полей TLV (Type-Length-Value), фигурирующих в протоколе Type-Length-Value PROXY v2.
  • Обеспечена автоматическая ротация ключей шифрования для сессионных тикетов TLS, применяемая при использовании разделяемой памяти в директиве ssl_session_cache.
  • Уровень ведения лога для ошибок, связанных с некорректным типом записей SSL, понижен с критического до информационного уровня.
  • Уровень ведения лога для сообщений о невозможности выделить память для нового сеанса изменён с alert на warn и ограничен выводом одной записи в секунду.
  • На платформе Windows налажена сборка с OpenSSL 3.0.
  • Налажено отражение в логе ошибок протокола PROXY.
  • Устранена проблема, из-за которой при использовании TLSv1.3 на базе OpenSSL или BoringSSL не работал таймаут, указанный в директиве "ssl_session_timeout".


  1. Главная ссылка к новости (https://mailman.nginx.org/arch...)
  2. OpenNews: Root-уязвимость из-за некорректных настроек в пакете nginx для Debian и Ubuntu
  3. OpenNews: Cloudflare перешёл с NGINX на собственный прокcи Pingora, написанный на языке Rust
  4. OpenNews: Релиз nginx 1.23.0
  5. OpenNews: Вышел nginx 1.4.1 с устранением уязвимости, приводящей к удалённому выполнению кода
  6. OpenNews: Выпуски nginx 1.21.0 и 1.20.1 с устранением уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57943-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:13, 19/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Но когда будет HTTPv3?
     
     
  • 2.2, Иосиф Виссарионович (?), 18:19, 19/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мусье любит анальные муки?
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:35, 19/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 19:22, 19/10/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.3, minonA (?), 18:24, 19/10/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    отЧ там с QUIC и io_uring?
     
  • 1.9, Какаянахренразница (ok), 19:31, 19/10/2022 [ответить]  
    		• +/
    Зачастили как-то релизы nginx-а...
     

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