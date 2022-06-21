Релиз nginx 1.23.0

> Переделан внутренний API, строки заголовков теперь передаются в форме связанного списка. Кто пограмотнее, объясните, какая с этого выгода.

Я искал время от времени случаи, где связный список лучше, чем указатели на массив/двустороннюю очередь, и не мог найти ничего полезней чем "ну когда нужно вставлять один контейнер в середину другого", и даже там на коротких массивах выгоды как правило не было.

Раз перешли на них, должна быть хорошая причина, о которой я не догадываюсь.

