Релиз nginx 1.23.0

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|1.1, topin89 (ok), 22:47, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Переделан внутренний API, строки заголовков теперь передаются в форме связанного списка.
Кто пограмотнее, объясните, какая с этого выгода.
Я искал время от времени случаи, где связный список лучше, чем указатели на массив/двустороннюю очередь, и не мог найти ничего полезней чем "ну когда нужно вставлять один контейнер в середину другого", и даже там на коротких массивах выгоды как правило не было.
Раз перешли на них, должна быть хорошая причина, о которой я не догадываюсь.
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|2.5, Онаним (?), 23:09, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Быстрая вставка, быстрое удаление элемента - единственное, что могу придумать.
Больше ничего в голову не приходит. Ещё есть конечно вариант, когда суммарный размер всех указателей сопоставим с размером L1D хотя бы, а останавливаться при проходе надо максимум посерёдке - но это явно не тот случай.
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|2.6, Онаним (?), 23:10, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С другой стороны бинарный поиск в отсортированном списке - так себе затея, т.е. это tradeoff.
Вот в жизни не поверю, что у них число вставок-удалений превышает число поисков.
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|2.12, native76 (ok), 23:34, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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возможно, меньшая фрагментация памяти - возможность pre-alloc/pool блоков одинакового размера. при высокой нагрузке это может быть важно.
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|2.17, Аноним (17), 00:59, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда квик в стабильную версию добавят?
Гуглу или Фэйсбуку с их миллионами TCP коннектами понятно зачем квик.
А тебе оно зачем?
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