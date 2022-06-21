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Релиз nginx 1.23.0

21.06.2022 22:32

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.23.0, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.22.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В следующем году на базе основной ветки 1.23.x будет сформирована стабильная ветка 1.24.

Основные изменения:

  • Переделан внутренний API, строки заголовков теперь передаются в форме связанного списка.
  • Обеспечено объединение строк заголовков с идентичными именами при передаче в бэкенды FastCGI, SCGI и uwsgi, в методе $r->header_in() модуля ngx_http_perl_module и в переменных "$http_...", "$sent_http_...", "$sent_trailer_...", "$upstream_http_..." и "$upstream_trailer_...".
  • Для ошибок SSL "application data after close notify" уровень логов понижен с "crit" до "info".
  • Устранена проблема с зависанием соединений в nginx, собранном на Linux-системах с ядром 2.6.17 и новее, но используемом на системах без поддержки EPOLLRDHUP (например, при применении эмуляции epoll).
  • Устранена проблема с кэшированием ответов, если заголовок "Expires" запрещал кэширование, а "Cache-Control" разрешал.
  • Решены проблемы, проявляющиеся, если бэкенд выдавал в ответе в несколько заголовков "Vary" и "WWW-Authenticate".


  1. Главная ссылка к новости (http://nginx.org/#2022-06-21...)
  2. OpenNews: Релиз nginx 1.22.0
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.27.0
  4. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  5. OpenNews: Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов
  6. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57385-nginx
Ключевые слова: nginx
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, topin89 (ok), 22:47, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Переделан внутренний API, строки заголовков теперь передаются в форме связанного списка.

    Кто пограмотнее, объясните, какая с этого выгода.
    Я искал время от времени случаи, где связный список лучше, чем указатели на массив/двустороннюю очередь, и не мог найти ничего полезней чем "ну когда нужно вставлять один контейнер в середину другого", и даже там на коротких массивах выгоды как правило не было.
    Раз перешли на них, должна быть хорошая причина, о которой я не догадываюсь.

     
     
  • 2.5, Онаним (?), 23:09, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстрая вставка, быстрое удаление элемента - единственное, что могу придумать.

    Больше ничего в голову не приходит. Ещё есть конечно вариант, когда суммарный размер всех указателей сопоставим с размером L1D хотя бы, а останавливаться при проходе надо максимум посерёдке - но это явно не тот случай.

     
  • 2.6, Онаним (?), 23:10, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С другой стороны бинарный поиск в отсортированном списке - так себе затея, т.е. это tradeoff.
    Вот в жизни не поверю, что у них число вставок-удалений превышает число поисков.
     
  • 2.12, native76 (ok), 23:34, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно, меньшая фрагментация памяти - возможность pre-alloc/pool блоков одинакового размера. при высокой нагрузке это может быть важно.
     
  • 2.13, жявамэн (ok), 23:38, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сысоев не осилил хешмапы
     

  • 1.7, Гость (??), 23:17, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем ссылка на изменения на английском и зачем было их переводить по своему? есть же русская версия http://nginx.org/ru/CHANGES.ru
     
  • 1.8, сарказм (?), 23:26, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    A Где Rust?
     
     
  • 2.10, pfg21 (ok), 23:34, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там же
     

  • 1.9, жявамэн (ok), 23:33, 21/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сысоев опять свой ненужный хлам пришел продавать?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:34, 21/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все, закрываем nginx. Анону же виднее.
     
  • 2.15, srgazh (ok), 00:43, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужный и тупой твой комент! Без примеров альтернатив и тп.
     

  • 1.14, Мохнатый пись (?), 00:15, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда квик в стабильную версию добавят?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:56, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не нужно
     
  • 2.17, Аноним (17), 00:59, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда квик в стабильную версию добавят?

    Гуглу или Фэйсбуку с их миллионами TCP коннектами понятно зачем квик.
    А тебе оно зачем?

     

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