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Выпускт nginx 1.25.1

13.06.2023 21:30

Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.25.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26.

Среди изменений:

  • Добавлена отдельная директива "http2" для выборочного включения протокола HTTP/2 в привязке к серверам (может использоваться в отдельных блоках "server"). Параметр "http2" в директиве "listen" объявлен устаревшим.
  • Удалена поддержка технологии Server push в HTTP/2.
  • Прекращена поддержка директивы "ssl", ранее объявленной устаревшей.
  • Решены проблемы при использовании HTTP/3 при сборке с библиотекой OpenSSL.


  1. Главная ссылка к новости (http://nginx.org/#2023-06-13...)
  2. OpenNews: Выпуск Angie 1.2.0, форка Nginx от группы бывших разработчиков
  3. OpenNews: Доступен nginx 1.25.0 с экспериментальной поддержкой HTTP/3
  4. OpenNews: Выпуск nginx 1.24.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59290-nginx
Ключевые слова: nginx
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