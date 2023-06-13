Выпускт nginx 1.25.1

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Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.25.1, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26.
Среди изменений:
- Добавлена отдельная директива "http2" для выборочного включения протокола HTTP/2 в привязке к серверам (может использоваться в отдельных блоках "server"). Параметр "http2" в директиве "listen" объявлен устаревшим.
- Удалена поддержка технологии Server push в HTTP/2.
- Прекращена поддержка директивы "ssl", ранее объявленной устаревшей.
- Решены проблемы при использовании HTTP/3 при сборке с библиотекой OpenSSL.