Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.31

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|1.3, Аноним (3), 21:36, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен экспериментальный модуль для выполнения на стороне сервера приложений, скомпилированных в универсальный промежуточный код WebAssembly, который может запускаться в любых ОС и при использовании JIT демонстрирует производительность, близкую к нативному коду.
Они изобрели CGI?
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|2.6, Аноним (6), 22:50, 01/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, они изобрели Tomcat для вон тех вышеперечисленных. Жаль, что в современном вебе это всё крайне устарело и нужно только для поддержки легаси.
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|1.4, Аноним (4), 21:42, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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попробовал nginx unit -- не зашло. Начнем с того, что в нем нет и половины возможностей обычного нгинкса.
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|2.9, Аноним (9), 00:16, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не замена nginx. А замена бекенда, вроде uwsgi, php-fpm. Производительность в разы лучше
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|3.12, Роман (??), 02:17, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можете привести примеры и ссылки для php-fpm? Очень интересно про разы лучше
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|1.5, Аноним (5), 21:43, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> демонстрирует производительность, близкую к нативному коду.
Т.е. раза в 4 хуже, проверено.
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|1.8, Аноним (8), 23:25, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так до сих пор и не понял смысл этого NGINX Unit'а. Зачем он нужен? Что он делает?
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|2.10, КусочеКолбасы (?), 00:17, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Позволяет запуск web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js, WebAssembly и Java).
Ваш КО.
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|1.11, ivan_erohin (?), 01:08, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "response_headers" для добавления, удаления или изменения HTTP-заголовков.
вот этого мне не хватало 2 года назад, чтобы выкинуть apache.
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