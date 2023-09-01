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Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.31

01.09.2023 19:55

Опубликован сервер приложений NGINX Unit 1.31.0, в рамках которого развивается решение для обеспечения запуска web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js, WebAssembly и Java). Под управлением NGINX Unit может одновременно выполняться несколько приложений на разных языках программирования, параметры запуска которых можно изменять динамически без необходимости правки файлов конфигурации и перезапуска. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0. С особенностями NGINX Unit можно познакомиться в анонсе первого выпуска.

В новой версии:

  • Добавлен экспериментальный модуль для выполнения на стороне сервера приложений, скомпилированных в универсальный промежуточный код WebAssembly, который может запускаться в любых ОС и при использовании JIT демонстрирует производительность, близкую к нативному коду.
  • В блоки "action" и "fallback" добавлена поддержка выражения "response_headers" для добавления, удаления или изменения HTTP-заголовков. В качестве параметра задаётся список в виде "имя_заголовка/значение". Если указанное имя заголовка совпадает с уже выставленным в ответе заголовком, то значение заголовка будет изменено, если заголовок отсутствует - то он будет добавлен, если в качестве значения указан "null" - заголовок будет удалён. Значения можно формировать через вызов JavaScript-функций (NJS) или указание фиксированных данных. 
    
   {
       "action": {
           "pass": "applications/api",
           "response_headers": {
               "X-Version": null,
               "Upper-Case": "`${host.toUpperCase()}`"
           }   
       }
   }
  • Добавлены переменные, содержащие значения HTTP-заголовков ответов, которые можно использовать для изменения или создания других HTTP-заголовков. 
    
 {
        "action": {
            "pass": "applications/calc",
            "response_headers": {
                "Content-Type": "${response_header_content_type};charset=iso-8859-1"
            }
        }
    }
  • В утилиту командной строки unitc встроена возможность редактирования JSON-конфигурации NGINX Unit через обращение к API. 
    
   unitc EDIT /config
  • Для приложений на языке Python, использующих ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface), добавлена поддержка параметра lifespan_state.


  1. Главная ссылка к новости (https://unit.nginx.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск nginx 1.25.2
  3. OpenNews: Выпуск Angie 1.2.0, форка Nginx от группы бывших разработчиков
  4. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 1.27.0
  5. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  6. OpenNews: Доступен предварительный вариант стандарта WebAssembly 2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59699-nginx
Ключевые слова: nginx, unit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:36, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлен экспериментальный модуль для выполнения на стороне сервера приложений, скомпилированных в универсальный промежуточный код WebAssembly, который может запускаться в любых ОС и при использовании JIT демонстрирует производительность, близкую к нативному коду.

    Они изобрели CGI?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:50, 01/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, они изобрели Tomcat для вон тех вышеперечисленных. Жаль, что в современном вебе это всё крайне устарело и нужно только для поддержки легаси.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:42, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    попробовал nginx unit -- не зашло. Начнем с того, что в нем нет и половины возможностей обычного нгинкса.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:16, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не замена nginx. А замена бекенда, вроде uwsgi, php-fpm. Производительность в разы лучше
     
     
  • 3.12, Роман (??), 02:17, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете привести примеры и ссылки для php-fpm? Очень интересно про разы лучше
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:43, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > демонстрирует производительность, близкую к нативному коду.

    Т.е. раза в 4 хуже, проверено.

     
  • 1.7, Dzen Python (ok), 23:18, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1С запустить может?
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:25, 01/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так до сих пор и не понял смысл этого NGINX Unit'а. Зачем он нужен? Что он делает?
     
     
  • 2.10, КусочеКолбасы (?), 00:17, 02/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Позволяет запуск web-приложений на различных языках программирования (Python, PHP, Perl, Ruby, Go, JavaScript/Node.js, WebAssembly и Java).

    Ваш КО.

     

  • 1.11, ivan_erohin (?), 01:08, 02/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "response_headers" для добавления, удаления или изменения HTTP-заголовков.

    вот этого мне не хватало 2 года назад, чтобы выкинуть apache.

     

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