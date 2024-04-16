Новые версии nginx 1.25.5 и форка FreeNginx 1.26.0

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Сформирован выпуск основной ветки nginx 1.25.5, в рамках которой продолжается развитие новых возможностей. В параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.24.x вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В дальнейшем на базе основной ветки 1.25.x будет сформирована стабильная ветка 1.26. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.
Среди изменений:
Дополнительно можно отметить публикацию стабильной версии проекта FreeNginx 1.26.0, развивающего форк Nginx. Разработку форка ведёт Максим Дунин, один из ключевых разработчиков Nginx. FreeNginx позиционируется как некоммерческий проект, обеспечивающий разработку кодовой базы Nginx без корпоративного вмешательства. Выпуск
1.26.0 отмечен как стабильный релиз, вобравший в себя изменения и исправления из выпусков mainline-ветки Nginx 1.25. Среди прочего в состав FreeNginx 1.26.0 вошли экспериментальная поддержка протокола HTTP/3, улучшения для противодействия DoS-атакам и исправления, связанные с асинхронной обработкой ввода/вывода.
Одновременно состоялся выпуск njs 0.8.4, интерпретатора языка JavaScript для веб-сервера nginx. Интерпретатор njs реализует стандарты ECMAScript и позволяет расширять возможности nginx по обработке запросов с помощью скриптов в конфигурации. Скрипты могут использоваться в файле конфигурации для определения расширенной логики обработки запросов, формирования конфигурации, динамической генерации ответа, модификации запроса/ответа или быстрого создания заглушек с решением проблем в web-приложениях. В новой версии: в CLI добавлена поддержка JavaScript-движка QuickJS; добавлена возможность выставления заголовка Server; реализована проверка на дублирование переменных, выставленных через js_set.