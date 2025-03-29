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В пакетном менеджере Zypper реализована параллельная загрузка пакетов

29.03.2025 12:51

Разработчики дистрибутива openSUSE реализовали в пакетном менеджере Zypper возможность распараллеливания загрузки пакетов и метаданных. Дополнительно предложен новый бэкенд, более оптимально повторно использующий уже установленные соединения и повышающий эффективность обработки метаданных. При обновления 250 пакетов, суммарным размером 100 МБ, время загрузки после включения нового бэкенда и параллельного режима сократилось с 68.7 секунд до 13.1 секунд, а при обновлении 407 пакетов размером 1 ГБ - с 281.1 cекунды до 119.6 секунд.

Распараллеливание доступно начиная с выпусков libzypp 17.36.4 и zypper 1.14.87, пока размещённых только в репозиториях Tumbleweed и Slowroll. По умолчанию упомянутые возможности пока отключены и преподносятся как экспериментальные. Для включения параллельной загрузки и нового бэкенда можно использовать переменные окружения "ZYPP_PCK_PRELOAD=1" и "ZYPP_CURL2=1", а настройка числа одновременных соединений регулируется при помощи параметра "download.max_concurrent_connections" в файле конфигурации zypp.conf.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.opensuse.org/2025...)
  2. OpenNews: openSUSE тестирует поддержку повторяемых сборок
  3. OpenNews: SUSE и openSUSE рассматривают прекращение поддержки загрузки на системах с BIOS
  4. OpenNews: Дистрибутив openSUSE Tumbleweed перешёл на использование SELinux по умолчанию
  5. OpenNews: Дистрибутив openSUSE опубликовал альтернативный инсталлятор Agama 11
  6. OpenNews: openSUSE развивает новый графический интерфейс установки пакетов YQPkg
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62978-zypper
Ключевые слова: zypper, opensuse
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:00, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Nextgen по корпорастски!
     
  • 1.2, Кирилл (??), 13:06, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Паралельность хорошо. Если она не ломает работу на медленных и нестабильных соединениях. Как там с этим?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:30, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Паралельность хорошо. Если она не ломает работу на медленных и нестабильных соединениях.
    > Как там с этим?

    Не пользоваться медленными и нестабильными соединениями?)
    Или использовать другой пакетник.

    В самом крайнем случае попросить разработчиков сделать эту фичу опциональной... а погоди-ка "Для включения параллельной загрузки и нового бэкенда можно использовать переменные окружения"
    Они это уже сделали!
    Так к чему тогда нытье?


     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:53, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    100500 переменных, неужели нельзя сделать автоматическое переключение при низкой скорости скачивания или превышении 3 обрывов при загрузки пакетов? linux продолжает тонуть в переменных и файлах настройки.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 14:06, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > неужели нельзя сделать

    нет, нельзя

    потому что сделаешь что-то автоматическое, и прибежит в комменты такой же, как и ты, и начнет ныть, что "у меня непонятна вообще работает эта автоматическая штука плохо тупо, неужели нельзя было сделать так, чтобы можно было явно указать?"

    сделали с явным указанием, потому что смогли/захотели/у разраба пригорело/тысяча причин

    не сделали как хочешь ты, потому то ты (да-да, конкретно ты) не пошел и не сделал

     
     
  • 5.22, Аноним (7), 15:12, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для такого делают Enable, Disable и Auto.
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 16:31, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё делают Вкл/Выкл/Авто.
     
  • 4.14, Аноним (14), 14:47, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > linux продолжает тонуть в переменных

    Самое очевидное - увидеть флажок параллельной загрузки в окне самой загрузки. Но нет, мы его спрячем где-то в текст-портянках непонятного синтаксиса.

     
     
  • 5.23, Аноним (-), 15:13, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Самое очевидное - увидеть флажок параллельной загрузки в окне самой загрузки.

    В каком окошке загрузки?
    "Zypper is a command line package manager"

     
  • 4.18, Аноним (18), 15:04, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 100500 переменных, неужели нельзя сделать автоматическое переключение при низкой скорости скачивания или превышении 3 обрывов при загрузки пакетов?

    Да вот думаю такое было еще во времена Windows 95, на Netscape.

     
  • 4.26, Аноним (26), 15:48, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >linux продолжает тонуть в переменных и файлах настройки

    Хотели бы бинарный реестр, один на всё? Поттеринг услышит вас.

     
  • 2.35, Аноним (35), 18:24, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на медленных и нестабильных соединениях

    Для таких примитивных задач у ядра «мозгов» хватит разобраться и с нестабильностью, и с низкой скоростью, если только там не x25 по HF радиолинку или ещё какая-то подобная хтонь. Но вообще, если это регулярно возникающая проблема, то скачивайте на быстром и стабильном и носите на флешках. Я на одном проекте решал подобную задачу, только там ещё в условии был «немотивированный исполнитель, возможно с низким интеллектом» (перевод мой). «Немотивированному исполнителю» выдавалось два цинка — №1 и №2 — с инструкцией выключить сервер, вынуть левый верхний диск и положить его в цинк №1. Из цинка №2 взять любой диск, всунуть на место вынутого, включить сервер. Оба цинка потом привозились в центральную локацию, где другой немотивированный нашпиговывал ими полку, скрипт накатывал апдейты, всё это потом перемещалось в цинк №1 и цикл повторялся. Немотивированные запороли только один раз, когда уронили оба цинка и рассыпали все диски. Пришлось покрасить морды корзинам для дисков в два цвета и класть в цинки цветные картонки.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:13, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это замечательно! Но продолжу холить и лелеять свой pacman.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:12, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное, не тереби его, сынок, а то отвалится.
     
  • 2.21, Seqularise (?), 15:10, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже года 2 как в пакмане есть параллельная загрузка, с подключением!
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 17:05, 29/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.4, нах. (?), 13:24, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "время загрузки". А время установки потом всего этого - конечно же скромно показывать не будем, а то пипл может неправильно понять.

     
  • 1.5, Аноним (5), 13:29, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждал джвенадцать лет, сколько использовал openSUSE. Только вот уже с него свалить успел в прошлом году (очевидно, вовсе не из-за однопоточной загрузки пакетов). Но всё равно приятно, что добавили!
     
     
  • 2.8, penetrator (?), 14:02, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и куда спрыгнул? и почему?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:47, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На windows 11, потому что нужна стабильная работа ос.
     
     
  • 4.16, НяшМяш (ok), 14:50, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, недавно вон печать починили, чтобы принтеры служебную IPP информацию не распечатывали. Отличная ось, стабильная как лист на ветру.
     
     
  • 5.17, Унитаз (?), 14:55, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в твоем Линуксе печать вообще не работает, ибо нет драйверов.
     
  • 5.20, Аноним (18), 15:08, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > служебную IPP информацию не распечатывали

    Какую такую служебную информацию?

    Например знаю что в 2003 принтеры домашние не печатали деньги, ибо распозновали.
    Это только сейчас появилось?

     
     
  • 6.32, Аноним (32), 17:36, 29/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.19, Аноним (18), 15:05, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На windows 11, потому что нужна стабильная работа ос.

    Но ведь говорят Windows, плохая.
    А Linux, весь такой стабильный.

     
  • 4.24, Аноним (24), 15:32, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прослеживается тренд. Вот и думайте, господа, туда или не туда линукс свернул. Я сам хоть и олд, но тоже чаще стал задумываться о переходе на винду.

    Если в нулевых линукс подавал большие надежды, сейчас это вообще не так. Тогда можно было смириться со многим, потому что над несовершенсвом системы преобладал дух свободы и новизны. Сейчас хотя технически стало лучше, весь этот цирк с конями не стоит всей этой "свободы". Да и о какой свободе можно говорить, если корпорасты в ядре прописалить, в ядро пихают языки с сомнительной социальной репутацией, из ядра же выкидывают неугодных разработчиков. Давайте просто признаем, что линукс скатмлся.

     
     
  • 5.25, Аноним (18), 15:38, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > преобладал дух свободы и новизны

    Вообщем когда их не спонсировали, они делали для людей.

     
  • 3.27, Аноним (5), 16:08, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлом году openSUSE меня разочаровала внезапными проблемами Внезапными, пот... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.31, Dzen Python (ok), 17:09, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я примерно из-за этого переехал на рач в 18 году.
    До сих пор живёт эта установка, хотя уже сменила 2 SSD с корнем и хомяком - тупой клонзиллой с правкой fstab
     
  • 4.34, Аноним (34), 18:03, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХР без антивирусов очевидно надежнее.
     

  • 1.10, Аноним (10), 14:10, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть и такой параметр:
    /etc/zypp/zypp.conf

    download.max_concurrent_connections = 5
    Default: 5

    ----------
    openSUSE Leap 15.6

    https://news.opensuse.org/2025/03/27/zypper-adds-experimental-parallel-downloa

     
  • 1.12, Аноньимъ (ok), 14:27, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скоро в детский садик пойдет.
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:42, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего тут реализовывать-то?

    Это же

    declare -A pid_list
    for url in "${my_url_lis5[@]} ; do
       wget "$url" &
       pid_list["url"]=$!
    done

    Ну, и второй цикл, чтобы всех джобов дождаться.

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 16:51, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    где ж ты раньше был, столько лет мучились качая в один поток!
     
     
  • 3.33, Krtek (?), 17:58, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а что ты хотел? Вон, бедолаги из Blue Hat уже 15 лет как не могут доделать несчастный рисовальщик окошек. Это особый путь всех окололинуксоидных корпов - казаться, а не быть.
     

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