В пакетном менеджере Zypper реализована параллельная загрузка пакетов

2.6 , Аноним ( - ), 13:30, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Паралельность хорошо. Если она не ломает работу на медленных и нестабильных соединениях.

> Как там с этим? Не пользоваться медленными и нестабильными соединениями?)

Или использовать другой пакетник. В самом крайнем случае попросить разработчиков сделать эту фичу опциональной... а погоди-ка "Для включения параллельной загрузки и нового бэкенда можно использовать переменные окружения"

Они это уже сделали!

Так к чему тогда нытье?

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:53, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – 100500 переменных, неужели нельзя сделать автоматическое переключение при низкой скорости скачивания или превышении 3 обрывов при загрузки пакетов? linux продолжает тонуть в переменных и файлах настройки.

4.9 , Аноним ( 9 ), 14:06, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > неужели нельзя сделать нет, нельзя потому что сделаешь что-то автоматическое, и прибежит в комменты такой же, как и ты, и начнет ныть, что "у меня непонятна вообще работает эта автоматическая штука плохо тупо, неужели нельзя было сделать так, чтобы можно было явно указать?" сделали с явным указанием, потому что смогли/захотели/у разраба пригорело/тысяча причин не сделали как хочешь ты, потому то ты (да-да, конкретно ты) не пошел и не сделал

5.22 , Аноним ( 7 ), 15:12, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для такого делают Enable, Disable и Auto.

6.28 , Аноним ( 28 ), 16:31, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё делают Вкл/Выкл/Авто.

4.14 , Аноним ( 14 ), 14:47, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > linux продолжает тонуть в переменных Самое очевидное - увидеть флажок параллельной загрузки в окне самой загрузки. Но нет, мы его спрячем где-то в текст-портянках непонятного синтаксиса.

5.23 , Аноним ( - ), 15:13, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Самое очевидное - увидеть флажок параллельной загрузки в окне самой загрузки. В каком окошке загрузки?

"Zypper is a command line package manager"

4.18 , Аноним ( 18 ), 15:04, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 100500 переменных, неужели нельзя сделать автоматическое переключение при низкой скорости скачивания или превышении 3 обрывов при загрузки пакетов? Да вот думаю такое было еще во времена Windows 95, на Netscape.

4.26 , Аноним ( 26 ), 15:48, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >linux продолжает тонуть в переменных и файлах настройки Хотели бы бинарный реестр, один на всё? Поттеринг услышит вас.

2.35 , Аноним ( 35 ), 18:24, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > на медленных и нестабильных соединениях Для таких примитивных задач у ядра «мозгов» хватит разобраться и с нестабильностью, и с низкой скоростью, если только там не x25 по HF радиолинку или ещё какая-то подобная хтонь. Но вообще, если это регулярно возникающая проблема, то скачивайте на быстром и стабильном и носите на флешках. Я на одном проекте решал подобную задачу, только там ещё в условии был «немотивированный исполнитель, возможно с низким интеллектом» (перевод мой). «Немотивированному исполнителю» выдавалось два цинка — №1 и №2 — с инструкцией выключить сервер, вынуть левый верхний диск и положить его в цинк №1. Из цинка №2 взять любой диск, всунуть на место вынутого, включить сервер. Оба цинка потом привозились в центральную локацию, где другой немотивированный нашпиговывал ими полку, скрипт накатывал апдейты, всё это потом перемещалось в цинк №1 и цикл повторялся. Немотивированные запороли только один раз, когда уронили оба цинка и рассыпали все диски. Пришлось покрасить морды корзинам для дисков в два цвета и класть в цинки цветные картонки.

