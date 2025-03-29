В пакетном менеджере Zypper реализована параллельная загрузка пакетов

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|1.2, Кирилл (??), 13:06, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Паралельность хорошо. Если она не ломает работу на медленных и нестабильных соединениях. Как там с этим?
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|2.6, Аноним (-), 13:30, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Паралельность хорошо. Если она не ломает работу на медленных и нестабильных соединениях.
> Как там с этим?
Не пользоваться медленными и нестабильными соединениями?)
Или использовать другой пакетник.
В самом крайнем случае попросить разработчиков сделать эту фичу опциональной... а погоди-ка "Для включения параллельной загрузки и нового бэкенда можно использовать переменные окружения"
Они это уже сделали!
Так к чему тогда нытье?
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|3.7, Аноним (7), 13:53, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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100500 переменных, неужели нельзя сделать автоматическое переключение при низкой скорости скачивания или превышении 3 обрывов при загрузки пакетов? linux продолжает тонуть в переменных и файлах настройки.
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|4.9, Аноним (9), 14:06, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> неужели нельзя сделать
нет, нельзя
потому что сделаешь что-то автоматическое, и прибежит в комменты такой же, как и ты, и начнет ныть, что "у меня непонятна вообще работает эта автоматическая штука плохо тупо, неужели нельзя было сделать так, чтобы можно было явно указать?"
сделали с явным указанием, потому что смогли/захотели/у разраба пригорело/тысяча причин
не сделали как хочешь ты, потому то ты (да-да, конкретно ты) не пошел и не сделал
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|4.14, Аноним (14), 14:47, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> linux продолжает тонуть в переменных
Самое очевидное - увидеть флажок параллельной загрузки в окне самой загрузки. Но нет, мы его спрячем где-то в текст-портянках непонятного синтаксиса.
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|5.23, Аноним (-), 15:13, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Самое очевидное - увидеть флажок параллельной загрузки в окне самой загрузки.
В каком окошке загрузки?
"Zypper is a command line package manager"
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|4.18, Аноним (18), 15:04, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 100500 переменных, неужели нельзя сделать автоматическое переключение при низкой скорости скачивания или превышении 3 обрывов при загрузки пакетов?
Да вот думаю такое было еще во времена Windows 95, на Netscape.
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|4.26, Аноним (26), 15:48, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>linux продолжает тонуть в переменных и файлах настройки
Хотели бы бинарный реестр, один на всё? Поттеринг услышит вас.
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|2.35, Аноним (35), 18:24, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на медленных и нестабильных соединениях
Для таких примитивных задач у ядра «мозгов» хватит разобраться и с нестабильностью, и с низкой скоростью, если только там не x25 по HF радиолинку или ещё какая-то подобная хтонь. Но вообще, если это регулярно возникающая проблема, то скачивайте на быстром и стабильном и носите на флешках. Я на одном проекте решал подобную задачу, только там ещё в условии был «немотивированный исполнитель, возможно с низким интеллектом» (перевод мой). «Немотивированному исполнителю» выдавалось два цинка — №1 и №2 — с инструкцией выключить сервер, вынуть левый верхний диск и положить его в цинк №1. Из цинка №2 взять любой диск, всунуть на место вынутого, включить сервер. Оба цинка потом привозились в центральную локацию, где другой немотивированный нашпиговывал ими полку, скрипт накатывал апдейты, всё это потом перемещалось в цинк №1 и цикл повторялся. Немотивированные запороли только один раз, когда уронили оба цинка и рассыпали все диски. Пришлось покрасить морды корзинам для дисков в два цвета и класть в цинки цветные картонки.
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|1.4, нах. (?), 13:24, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"время загрузки". А время установки потом всего этого - конечно же скромно показывать не будем, а то пипл может неправильно понять.
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|1.5, Аноним (5), 13:29, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждал джвенадцать лет, сколько использовал openSUSE. Только вот уже с него свалить успел в прошлом году (очевидно, вовсе не из-за однопоточной загрузки пакетов). Но всё равно приятно, что добавили!
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|4.16, НяшМяш (ok), 14:50, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, недавно вон печать починили, чтобы принтеры служебную IPP информацию не распечатывали. Отличная ось, стабильная как лист на ветру.
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|5.20, Аноним (18), 15:08, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> служебную IPP информацию не распечатывали
Какую такую служебную информацию?
Например знаю что в 2003 принтеры домашние не печатали деньги, ибо распозновали.
Это только сейчас появилось?
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|4.19, Аноним (18), 15:05, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На windows 11, потому что нужна стабильная работа ос.
Но ведь говорят Windows, плохая.
А Linux, весь такой стабильный.
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|4.24, Аноним (24), 15:32, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прослеживается тренд. Вот и думайте, господа, туда или не туда линукс свернул. Я сам хоть и олд, но тоже чаще стал задумываться о переходе на винду.
Если в нулевых линукс подавал большие надежды, сейчас это вообще не так. Тогда можно было смириться со многим, потому что над несовершенсвом системы преобладал дух свободы и новизны. Сейчас хотя технически стало лучше, весь этот цирк с конями не стоит всей этой "свободы". Да и о какой свободе можно говорить, если корпорасты в ядре прописалить, в ядро пихают языки с сомнительной социальной репутацией, из ядра же выкидывают неугодных разработчиков. Давайте просто признаем, что линукс скатмлся.
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|5.25, Аноним (18), 15:38, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> преобладал дух свободы и новизны
Вообщем когда их не спонсировали, они делали для людей.
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|3.27, Аноним (5), 16:08, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В прошлом году openSUSE меня разочаровала внезапными проблемами Внезапными, пот... большой текст свёрнут, показать
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|4.31, Dzen Python (ok), 17:09, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я примерно из-за этого переехал на рач в 18 году.
До сих пор живёт эта установка, хотя уже сменила 2 SSD с корнем и хомяком - тупой клонзиллой с правкой fstab
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|1.13, Аноним (13), 14:42, 29/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чего тут реализовывать-то?
Это же
declare -A pid_list
for url in "${my_url_lis5[@]} ; do
wget "$url" &
pid_list["url"]=$!
done
Ну, и второй цикл, чтобы всех джобов дождаться.
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|3.33, Krtek (?), 17:58, 29/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что ты хотел? Вон, бедолаги из Blue Hat уже 15 лет как не могут доделать несчастный рисовальщик окошек. Это особый путь всех окололинуксоидных корпов - казаться, а не быть.
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