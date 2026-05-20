The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Fedora решено удалить пакеты со средой рабочего стола Deepin

20.05.2026 14:30 (MSK)

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки Fedora Linux, принял решение удалить из репозитория Rawhide пакеты, связанные со средой рабочего стола Deepin из-за проблем с их сопровождением. Команде, отвечающей за формирование релизов Fedora, предписано не восстанавливать данные пакеты, в случае поступления заявки от группы deepinde-sig, без проведения их повторной проверки. Осенний выпуск Fedora Linux 45 выйдет без поддержки Deepin.

Причиной удаления стало отсутствие активности в группе сопровождающих deepinde-sig и заброшенный характер пакетов, остающихся длительное время без исправления серьёзных ошибок и предположительно имеющих неустранённые уязвимости. Некоторые из неисправленных ошибок приводили к проблемам со сборкой из исходного кода (FTBFS) или сбоям при установке (FTI).

Месяц назад участники FESCo приняли решение отсрочить удаление пакетов и попытались связаться с сопровождающими пакеты Deepin для уточнения состояния проекта. Разработчикам удалось связаться с главным сопровождающим, который пояснил, что не против удаления пакетов из репозитория, так как все участники группы deepinde-sig слишком загружены основной работой и у них нет времени на продолжение сопровождения пакетов с Deepin для Fedora, а попытки привлечь новых сопровождающих не увенчались успехом.

Год назад пакеты с Deepin были удалены из репозиториев openSUSE из-за того, что сопровождающий Deepin попытался обойти принятые в openSUSE правила рецензирования пакетов и не уведомив команду, отвечающую за безопасность, разместил в репозитории пакет "deepin-feature-enable", который устанавливал дополнительные компоненты, не прошедшие проверку и содержащие неустранённые проблемы с безопасностью. Если пользователь подтверждал операцию, в обход штатных механизмов установки системных компонентов осуществлялась распаковка в системные каталоги дополнительных файлов конфигурации D-Bus и политик Polkit из tar-архивов, включённых в состав пакетов deepin-daemon-dbus и deepin-daemon-polkit. В пакетах для Fedora подобные манипуляции не производились, но и не было требований по обязательному рецензированию безопасности сервисов D-Bus и политик Polkit (некоторые компоненты Deepin не прошли рецензирование в SUSE Security Team и сопровождающий пакеты в openSUSE организовал их установку обходным путём).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Deepin 25.1, развивающего собственное графическое окружение
  3. OpenNews: openSUSE прекращает поставку Deepin из-за установки небезопасных компонентов в обход RPM
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива UbuntuDDE 23.04 с рабочим столом Deepin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65480-deepin
Ключевые слова: deepin, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:32, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здесь кто-то пользуется именно Deepin и именно на Федоре?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:36, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Им хоть в Федоре, хоть в другом дистрибутиве лучше не пользоваться:
    https://opennet.ru/63205-deepin
     
  • 2.3, Пожилая лысая женщина (?), 14:42, 20/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, пох. (?), 14:43, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    разумеется нет, мы все пользуемся Deep-in исключительно на одноименном дистрибутиве.
    Вотъ, ты тоже можешь: https://cdimage.deepin.com/releases/25.1.0/

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 15:14, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вотъ, ты тоже можешь

    Это для УМАОДАНовцев.

     

  • 1.5, Аноним (5), 14:45, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    deepin это разве не китайская малварь? что она вообще делает в официальных пакетах?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:02, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Официальные пакеты разьве не американская малварь? что они вообще делают в свободных дистрибутивах?
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 16:05, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Официальные пакеты разьве не американская малварь?

    Нет.
    >что они вообще делают в свободных дистрибутивах?

    Обеспечивают собственно их работу.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 16:37, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет.

    Ага, особенно systemd, который пилят под американские законы.

     
  • 2.7, Аноним (2), 15:08, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >deepin это разве не китайская малварь? что она вообще делает в официальных пакетах?

    Всё так, ну потихоньку приходит осознание.

     
     
  • 3.16, АнонимЗлой (?), 16:09, 20/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.8, Сладкая булочка (?), 15:10, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > что она вообще делает в официальных пакетах?

    Устанавливает влияние товарища Си.

     
  • 2.11, Аноним (11), 15:45, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну китайцы какое-то время делали вид, что почти не китайцы и депин много куда засосало.
    Ждем выпила.
     
     
  • 3.19, Аноним (20), 16:36, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё надо их выкинуть из ядра вместе с кодом. А то развели тут, понимаешь.
     

  • 1.9, Сладкая булочка (?), 15:11, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и ну, Fedora. Партия вами не довольна. Партия забрать у вас одна кошко-жена.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:48, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + шанс уехать в отпуск!
     
  • 2.13, Аноним (12), 15:50, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если серьёзно, разработчиков фидооа запросто могут экстрагировать на территории РФ, Китая и т.д, и судить их там за гос измену.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 16:35, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    любого гражданина можно экстрагировать и судить за гос.измену в любой другой стране, а почему он паспорт не сьел, а почему в посольство не пришел и не рассказал где танки стоят...

    > Если серьёзно

    ааа, ну тогда нельзя

     
  • 3.22, Zulu (?), 16:44, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За госизмену можно судить только гражданина.
     
  • 2.21, Аноним (18), 16:41, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сомнительно применять федору на секретных обьектах, тем более с графикой, вентелировал недавно вопрос, даже собрать пакет в corp это морока, и проще свой репозитарий поднять, так что тов.Си и партии глубоко фиолетово.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру