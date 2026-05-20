В Fedora решено удалить пакеты со средой рабочего стола Deepin

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки Fedora Linux, принял решение удалить из репозитория Rawhide пакеты, связанные со средой рабочего стола Deepin из-за проблем с их сопровождением. Команде, отвечающей за формирование релизов Fedora, предписано не восстанавливать данные пакеты, в случае поступления заявки от группы deepinde-sig, без проведения их повторной проверки. Осенний выпуск Fedora Linux 45 выйдет без поддержки Deepin.

Причиной удаления стало отсутствие активности в группе сопровождающих deepinde-sig и заброшенный характер пакетов, остающихся длительное время без исправления серьёзных ошибок и предположительно имеющих неустранённые уязвимости. Некоторые из неисправленных ошибок приводили к проблемам со сборкой из исходного кода (FTBFS) или сбоям при установке (FTI).

Месяц назад участники FESCo приняли решение отсрочить удаление пакетов и попытались связаться с сопровождающими пакеты Deepin для уточнения состояния проекта. Разработчикам удалось связаться с главным сопровождающим, который пояснил, что не против удаления пакетов из репозитория, так как все участники группы deepinde-sig слишком загружены основной работой и у них нет времени на продолжение сопровождения пакетов с Deepin для Fedora, а попытки привлечь новых сопровождающих не увенчались успехом.

Год назад пакеты с Deepin были удалены из репозиториев openSUSE из-за того, что сопровождающий Deepin попытался обойти принятые в openSUSE правила рецензирования пакетов и не уведомив команду, отвечающую за безопасность, разместил в репозитории пакет "deepin-feature-enable", который устанавливал дополнительные компоненты, не прошедшие проверку и содержащие неустранённые проблемы с безопасностью. Если пользователь подтверждал операцию, в обход штатных механизмов установки системных компонентов осуществлялась распаковка в системные каталоги дополнительных файлов конфигурации D-Bus и политик Polkit из tar-архивов, включённых в состав пакетов deepin-daemon-dbus и deepin-daemon-polkit. В пакетах для Fedora подобные манипуляции не производились, но и не было требований по обязательному рецензированию безопасности сервисов D-Bus и политик Polkit (некоторые компоненты Deepin не прошли рецензирование в SUSE Security Team и сопровождающий пакеты в openSUSE организовал их установку обходным путём).



