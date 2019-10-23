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Релиз Chrome 78

23.10.2019 12:59

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 78. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, возможностью загрузки модуля Flash по запросу, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров. Следующий выпуск Chrome 79 запланирован на 10 декабря.

Основные изменения в Chrome 78:

  • Реализована экспериментальная поддержка "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS), которая будет выборочно включена для отдельных категорий пользователей, в системных настойках которых уже указаны DNS-провайдеры, поддерживающие DoH. Например, если у пользователя в системных настройках указан DNS 8.8.8.8, то в Chrome будет активирован DoH-сервис Google ("https://dns.google.com/dns-query"), если DNS - 1.1.1.1, то DoH сервис Cloudflare ("https://cloudflare-dns.com/dns-query") и т.п.

    Для управления включением DoH предусмотрена настройка "chrome://flags/#dns-over-https". Поддерживается три режима работы "secure", "automatic" и "off". В режиме "secure" хосты определяются только на основе ранее прокешированных безопасных значений (полученных через защищённое соединение) и запросов через DoH, откат на обычный DNS не применяется. В режиме "automatic" если DoH и защищённый кэш недоступны допускается получение данных из небезопасного кэша и обращение через традиционный DNS. В режиме "off" вначале проверяется общий кэш и если данных нет, запрос отправляется через системный DNS.

  • В средствах синхронизации появилась предварительная поддержка совместного буфера обмена, которая пока не активирована для всех пользователей. В связанных одной учётной записью экземплярах Chrome теперь можно получить доступ к содержимому буфера обмена другого устройства, в том числе возможен совместный доступ к буферу обмена между мобильной и настольной системой. Содержимое буфера обмена шифруется с применением сквозного (end-to-end) шифрования, не позволяющего получить доступ к тексту на серверах Google;
  • Для отдельных категорий пользователей включена экспериментальная возможность смены темы оформления и кастомизации экрана, показываемого при открытии новой вкладки. В меню "Настроить", отображаемое в нижнем правом углу экрана новой вкладки, помимо выбора фонового изображения, появилась поддержка изменения метода компоновки ярлыков и возможность смены темы оформления. Ярлыки могут быть автоматически предложены на основе наиболее часто открываемых сайтов, подобраны пользователем или вообще отключены. Тему оформления можно выбрать из набора предопределённых тем или создав собственную на основе выбора желаемых цветов в палитре. Для включения новых возможностей можно использовать флаги "chrome://flags/#ntp-customization-menu-v2" и "chrome://flags/#chrome-colors";
  • Для предприятий в адресной строке по умолчанию включена возможность поиска файлов в хранилище Google Drive. Поиск осуществляется не только по заголовкам, но и по содержимому документов с учётом истории их открытия в прошлом;
  • В состав включён компонент Password Checkup, который будет поступательно активироваться для отдельных категорий пользователей (для принудительного включения предусмотрен флаг "chrome://flags/#password-leak-detection"). Password Checkup ранее поставлялся в виде внешнего дополнения, предназначенного для анализа надёжности используемых пользователем паролей. При попытке входа на любой сайт Password Checkup выполняет проверку логина и пароля по базе скомпрометированных учётных записей с выводом предупреждения в случае выявления проблем (проверка осуществляется на основе хэш-префикса на стороне пользователя). Проверка осуществляется по базе, охватывающей более 4 миллиардов скомпрометированных аккаунтов, фигурировавших в утечках пользовательских баз. Предупреждение также выводится при попытке использования тривиальных паролей, таких как "abc123";
  • Добавлена возможность инициирования звонка с Android-устройства, привязанного к той же учётной записи Google. В настольном браузере пользователь может выделить номер телефона в тексте, кликнуть правой кнопкой мыши и перенаправить операцию совершение звонка на Android-устройство, после чего на телефоне всплывёт уведомление, позволяющее инициировать звонок;
  • Изменён формат подсказки, отображаемой при наведении мыши на заголовок вкладки. Подсказка теперь отображается в виде всплывающего блока, на котором показан полный текст заголовка и URL страницы. Блок удобно использовать для быстрого поиска нужной страницы при открытии очень большого числа вкладок (вместо перебора вкладок можно провести мышью поверх панели с вкладками и найти искомую страницу). В будущем в данном блоке планируется обеспечить отображение эскиза страницы;
  • Добавлена экспериментальная возможность (chrome://flags/#enable-force-dark) принудительного использования тёмной темы оформления при просмотре сайтов. Для обеспечения тёмного представления сайта используется инвертирование цветов;


  • Добавлена поддержка спецификации CSS Properties and Values API Level 1, позволяющей регистрировать собственные CSS-свойства, всегда имеющие определённый тип, позволяющие устанавливать значение по умолчанию и допускающие привязку анимационных эффектов. Для регистрации свойства может использоваться метод registerProperty() или CSS-правило "@property", например: 
    
   CSS.registerProperty({
     name: "--my-font-size",
     syntax: "‹length›",
     initialValue: "0px",
     inherits: false
   });
  • В режиме Origin Trials (экспериментальные возможности, требующие отдельной активации) предложено несколько новых API. Origin Trial подразумевает возможность работы с указанным API из приложений, загруженных с localhost или 127.0.0.1, или после прохождения регистрации и получения специального токена, который действует ограниченное время для конкретного сайта.
    • API Native File System, позволяющий создавать web-приложения, взаимодействующие с файлами в локальной ФС. Например, новый API может быть востребован в запускаемых в браузере интегрированных средах разработки, редакторах текста, изображений и видео. Для получения возможности прямой записи и чтения файлов, использования диалогов для открытия и сохранения файлов, а также для навигации по содержимому каталогов, приложение запрашивает у пользователя специальное подтверждение;
    • Механизм Signed HTTP Exchanges (SXG), позволяющий размещать на других сайтах верифицированные копий web-страниц, выглядящие для пользователя как исходные страницы (без изменения URL), расширен возможностью загрузки cубресурсов (CSS, JS, картинки и т.п.) c оригинального сайта. Первоисточник ресурса задаётся через HTTP-заголовок Link, в котором также указывается проверочный хэш для верификации каждого ресурса. При помощи новой возможности поставщики контента могут создавать единый подписанный HTML-файл, охватывающий и все связанные с ним субресурсы;
    • API SMS Receiver, позволяющий web-приложению получить доступ к SMS-сообщениям, например, для автоматизации верификации операции по отправленному через SMS одноразовому коду. Доступ предоставляется только к SMS, в которых указан специальный тег, определяющий привязку сообщения к конкретному web-приложению;
  • Существенно увеличена производительность загрузки объектов ArrayBuffer через Web Socket. На платформе Linux отмечается увеличение скорости загрузки в 7.5 раз, в Windows - в 4.1 раза, в macOS - в 7.8 раз;
  • Добавлена возможность определения в процентах значения прозрачности в CSS-свойствах opacity, stop-opacity, fill-opacity, stroke-opacity, и shape-image-threshold. Например, вместо "opacity: 0.5" теперь можно указывать "opacity: 50%";
  • В API User Timing разрешена передача произвольные метки времени в вызовы performance.measure() и performance.mark() для выполнения измерений между ними, а также указание произвольных метаданных;
  • В API Media Session добавлена поддержка определения обработчиков смены позиции в потоке (seekto), помимо ранее доступных обработчиков приостановки и начала воспроизведения;
  • В JavaScript-движке V8 включён режим фонового разбора скриптов на лету по мере их загрузки по сети. Реализованная оптимизация позволила на 5–20% сократить время компиляции скриптов. В новом выпуске также увеличена производительность деструктуризации объекта (преобразование "const {x, y} = object;" в "const x = object.x; const y = object.y;"). Повышена скорость обработки выражений RegExp с несовпадающими сопоставлениями. Существенно (на 9-20%) повышена скорость вызова функций JavaScript из WebAssembly и наоборот. При компиляции байткода повышена эффективность построения таблиц привязки к исходным позициям, которая позволила сократить потребление памяти на 1-2.5%.
  • Расширены инструменты для web-разработчиков. Панель аудита теперь может использоваться в комбинации с другими возможностями, такими как блокировка запросов и переопределение загрузок. Добавлена поддержка отладки обработчиков платежей через API Payment. В панели анализа производительности добавлены метки LCP (Largest Contentful Paint), отражающие время отрисовки самых крупных элементов;
  • Удалён механизм блокирования межсайтового скриптинга XSS Auditor, который признан неэффективным (атакующие уже давно применяют методы для обхода защиты XSS Auditor) и добавляющим новые векторы для утечки информации;
  • В версии для Android обеспечена возможности использования тёмной темы оформления для меню, настроек и режима навигации по открытым сайтам.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранено 37 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity, LibFuzzer и AFL. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 21 премию на сумму 59500 долларов США (одна премия $20000, одна премия $15000, одна премия $5000, две премии $3000,три премии $2000, пять премий $1000 и пять премий $500). Размер 4 вознаграждений пока не определён.

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Усиление изоляции между сайтами в Chrome
  3. OpenNews: Chrome начнёт блокировать HTTP-ресурсы на HTTPS-страницах и проверять надёжность паролей
  4. OpenNews: План прекращения поддержки TLS 1.0 и 1.1 в Chrome
  5. OpenNews: Релиз Chrome 77
  6. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:06, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    С технической стороны – очень приятные изменения.
    Жаль, что телеметрия.
     
     
  • 2.13, Olololo (?), 13:45, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    man chromuim
     
  • 2.17, Релиз Chrome 78 (?), 13:55, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вас же стараются, а ты не рад )
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:06, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда уже Typescript будет без перекомпиляции в js  работать?
     
     
  • 2.3, Wilem (?), 13:16, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бессмысленно развивать. Правильный вопрос - когда уже весь жс будет поставляться конечным пользователям в wasm.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:19, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://onpon4.github.io/articles/kill-js.html
     
  • 3.6, Нонон (?), 13:19, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тоже бессмысленный вопрос, так как wasm без js прослойки а браузере работать не может
     
     
  • 4.15, Wilem (?), 13:51, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жс - это язык. Васм - это intermediate representation, некий байткод. Из какого языка этот байткод получен не имеет значения. Виртуальная машина исполняет этот байткод, её тоже не волнует, как он получен. Васм - это возможность писать код для браузера на любом языке, главное что бы для этого языка был компилятор в васмовский байткод. Именно поэтому нет никакого смысла развивать поддержку какого-либо языка в браузере.
     
     
  • 5.24, КО (?), 14:19, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Васм - это возможность писать код для браузера на любом языке,

    но есть оно но, эта машина не может взаимодействовать с пользователем и сетью. А посему без прослойки, которая это взаимодействие осуществляет бесполезна. Основное назначение - майнить Монеро по заказу баннерной сети. :)

     
     
  • 6.31, Wilem (?), 14:59, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Васм - это возможность писать код для браузера на любом языке,
    > но есть оно но, эта машина не может взаимодействовать с пользователем и
    > сетью. А посему без прослойки, которая это взаимодействие осуществляет бесполезна.

    Это - ограничение первого релиза, MVP. Полное взаимодействие с домом и тп будут дальше.

     
  • 3.12, Ан (??), 13:39, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда. JS ни кто никогда не заменит и не выкинет. Wasm создан в качестве дополнения, а не для замены. Влажные мечты уважаемый ...
     
     
  • 4.16, Wilem (?), 13:52, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Васм это ни дополнение, ни замена. См выше.
     
     
  • 5.34, Ан (??), 15:10, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что вы написали не имеет никакого смысла, потому что JS не слабо типизированный ЯП. Даже если получится впихнуть это в Wasm преимуществ в скорости выполнения и в чём либо еще не будет. А вот размер бинарника как мне кажется будет сильно отличаться от исходного JS и не в пользу Wasm. Для JS щас используются различные оптимизирующие инструменты эффективно сжимающие его. И по поводу JS в Wasm: https://github.com/AssemblyScript/assemblyscript. Но это все равно не то о чем вы говорите.
     
  • 4.18, Olololo (?), 13:57, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В один прекрасный момент, интерпретация JS будет заменена на компиляцию JS в байткод и выполнение этого байткода с активным использованием JIT. Тогда смысла в поддержке конкретного JS не останется. Сама собой появится необходимость открыть доступ к возможности загрузки байкода и тогда можно будет писать на любом языке для которого есть компилятор в байт код.

    Стоп, так они же уже это сделали.

     

  • 1.4, Нонон (?), 13:18, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где Wayland?
     
  • 1.7, user90 (?), 13:21, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У гугла сервисы еще ничего, но нормальных программных продуктов нет и никогда не было.
     
     
  • 2.10, Нонон (?), 13:29, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы так про Фейсбук сказал..
    А вот Гугл +- может годноту делать
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:35, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    man zstd
     
  • 2.14, Olololo (?), 13:51, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Chrome и Chromium разве не нормальные программные продукты?
    А что Яндекс вообще нормального сделал?
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 13:57, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Яндекс

    https://mirror.yandex.ru

    >не нормальные программные продукты

    форкнутые монстры с блобами и бандленными либами, насквозь нашпигованные телеметрией и зондами - не нормальные продукты

     
     
  • 4.20, Olololo (?), 13:59, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это же получается, что Яндекс паразитирует на чужих программных разработках?
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:21, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Chrome теперь можно получить доступ к содержимому буфера обмена другого устройства

    Зонд проникает всё глубже.

    >Для отдельных категорий пользователей включена экспериментальная возможность смены темы оформления

    А вырвиглазные плоские скроллбары привести к виду нативных до сих пор нельзя?

     
     
  • 2.28, OpenEcho (?), 14:49, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зонд проникает всё глубже.

    Size is matter ! народу нравится большой, судя по популярности...

     

  • 1.9, Аноним (9), 13:27, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Фарефокс обскакал Хром во всех отношениях.
     
  • 1.21, Релиз Chrome 78 (?), 14:00, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напишу почему не пользуюсь, может кому будет интересно
    1. Зонды
    2. Плохой интерфейс (как невозможно сделать классическую верхнюю панель, стандартную для всех адекватных Windows приложений)
    3. Перегруженный функционал.
    4. Не отключить обновления без плясок с бубном.

    Пишу c FF

     
     
  • 2.26, ff (??), 14:24, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как бы сам фанат лисы, пользуюсь хромом только на работе(корп стандарт), но вот последние 2 пункта не понял
    3.Где тут чего перегружено?Скорее лиса с дополнениями выглядит как перегруженный монстр. Зато свой, любимый.
    4.Зачем отключать обновления в браузере? Не знаю как в ff в этом, но надобности в этом вообще не вижу
     
     
  • 3.29, анончик (?), 14:50, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в ff отключается. там даже есть на выбор варианты:
    - не обновлять
    - спрашивать, обновить или нет
    - обновлять при запущенном ff
    - обновлять в фоне
     
  • 3.35, Аноним (35), 15:10, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4. Обновления в корпоративной среде должны быть подконтрольными. Помню как пару лет назад обнова лисы банально сломала работу корпоративного портала. Поэтому в условиях компании лучше всего отключать АВТО обновления и реальзовывать подкотрольные обновления браузеров используя средства удаленной установки
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:10, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, вместо "opacity: 0.5" теперь можно указывать "opacity: 50%";

    К чему вообще эта перестановка стульев в браузерах?

    > Механизм Signed HTTP Exchanges (SXG), позволяющий размещать на других сайтах верифицированные копий web-страниц, выглядящие для пользователя как исходные страницы (без изменения URL), расширен возможностью загрузки cубресурсов (CSS, JS, картинки и т.п.) c оригинального сайта.

    Это типа мякотку грузим с себя, а всю нагрузочку пусть лопухи сами держат?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:17, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно конкретно эта перестановка стульев связана с тем, что int в большинстве случаев считаются лучше и быстрее чем float на CPU  и если есть возможность максимально "отложить" перекаст во float для видюхи, то получается мизерный прирост производительности.
    Но это так, просто мое предположение. Не факт что это на практике будет давать выигрыш
     
     
  • 3.27, Аноним (22), 14:46, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проценты не обязаны быть целыми, так что отпадает.
     
  • 2.30, анончик (?), 14:54, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > К чему вообще эта перестановка стульев в браузерах?

    так явное ж лучше неявного, как завещал нам гвидо.
    opacity: 50% более однозначно читается, из этой строчки сразу понятно, о чём речь.

    а вот что такое opacity 0.5 -- поди угадай, если не знаешь и помнишь, это половина от единицы или половина от процента.

     

  • 1.25, Аноним (25), 14:21, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Arch Linux, chromium 77 - DNS over HTTPS - прекрасно работало; chromium 78 - not available on your platform и не работает. Хммм...
     
     
  • 2.33, КоТмАтРоС (?), 15:07, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на же фигня Ubuntu, похоже на linux DoH из коробки в хром пока не завезли, печально...
     

  • 1.32, анончик (?), 15:05, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В средствах синхронизации появилась предварительная поддержка совместного буфера обмена,

    спасибо, два года назад появился Universal Clipboard (и я его конечно сразу отключил), год назад аналог появился в Windows. теперь будем ещё раз такую же систему переизобретать каждый в своём приложении?

    не, я понимаю, что у них use case: связать андроиды пользователя с неважно-что-там-у-него-на-десктопе. но я надеюсь, что у них не хватит дурости включать это по умолчанию для тех, у кого уже работает такая же подсистема прямо средствами ос.

     
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