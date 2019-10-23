Релиз Chrome 78

|
|1.1, Аноним (1), 13:06, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
С технической стороны – очень приятные изменения.
Жаль, что телеметрия.
|
|
|
|2.3, Wilem (?), 13:16, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это бессмысленно развивать. Правильный вопрос - когда уже весь жс будет поставляться конечным пользователям в wasm.
|
|
|
|3.6, Нонон (?), 13:19, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это тоже бессмысленный вопрос, так как wasm без js прослойки а браузере работать не может
|
|
|
|4.15, Wilem (?), 13:51, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Жс - это язык. Васм - это intermediate representation, некий байткод. Из какого языка этот байткод получен не имеет значения. Виртуальная машина исполняет этот байткод, её тоже не волнует, как он получен. Васм - это возможность писать код для браузера на любом языке, главное что бы для этого языка был компилятор в васмовский байткод. Именно поэтому нет никакого смысла развивать поддержку какого-либо языка в браузере.
|
|
|
|5.24, КО (?), 14:19, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Васм - это возможность писать код для браузера на любом языке,
но есть оно но, эта машина не может взаимодействовать с пользователем и сетью. А посему без прослойки, которая это взаимодействие осуществляет бесполезна. Основное назначение - майнить Монеро по заказу баннерной сети. :)
|
|
|
|6.31, Wilem (?), 14:59, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>Васм - это возможность писать код для браузера на любом языке,
> но есть оно но, эта машина не может взаимодействовать с пользователем и
> сетью. А посему без прослойки, которая это взаимодействие осуществляет бесполезна.
Это - ограничение первого релиза, MVP. Полное взаимодействие с домом и тп будут дальше.
|
|3.12, Ан (??), 13:39, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Никогда. JS ни кто никогда не заменит и не выкинет. Wasm создан в качестве дополнения, а не для замены. Влажные мечты уважаемый ...
|
|
|
|
|
|5.34, Ан (??), 15:10, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
То что вы написали не имеет никакого смысла, потому что JS не слабо типизированный ЯП. Даже если получится впихнуть это в Wasm преимуществ в скорости выполнения и в чём либо еще не будет. А вот размер бинарника как мне кажется будет сильно отличаться от исходного JS и не в пользу Wasm. Для JS щас используются различные оптимизирующие инструменты эффективно сжимающие его. И по поводу JS в Wasm: https://github.com/AssemblyScript/assemblyscript. Но это все равно не то о чем вы говорите.
|
|4.18, Olololo (?), 13:57, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В один прекрасный момент, интерпретация JS будет заменена на компиляцию JS в байткод и выполнение этого байткода с активным использованием JIT. Тогда смысла в поддержке конкретного JS не останется. Сама собой появится необходимость открыть доступ к возможности загрузки байкода и тогда можно будет писать на любом языке для которого есть компилятор в байт код.
Стоп, так они же уже это сделали.
|
|1.7, user90 (?), 13:21, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У гугла сервисы еще ничего, но нормальных программных продуктов нет и никогда не было.
|
|
|
|2.10, Нонон (?), 13:29, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я бы так про Фейсбук сказал..
А вот Гугл +- может годноту делать
|
|2.14, Olololo (?), 13:51, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Chrome и Chromium разве не нормальные программные продукты?
А что Яндекс вообще нормального сделал?
|
|
|
|3.19, Аноним (11), 13:57, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Яндекс
https://mirror.yandex.ru
>не нормальные программные продукты
форкнутые монстры с блобами и бандленными либами, насквозь нашпигованные телеметрией и зондами - не нормальные продукты
|
|
|
|4.20, Olololo (?), 13:59, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так это же получается, что Яндекс паразитирует на чужих программных разработках?
|
|1.8, Аноним (8), 13:21, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>Chrome теперь можно получить доступ к содержимому буфера обмена другого устройства
Зонд проникает всё глубже.
>Для отдельных категорий пользователей включена экспериментальная возможность смены темы оформления
А вырвиглазные плоские скроллбары привести к виду нативных до сих пор нельзя?
|
|
|
|2.28, OpenEcho (?), 14:49, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Зонд проникает всё глубже.
Size is matter ! народу нравится большой, судя по популярности...
|
|1.21, Релиз Chrome 78 (?), 14:00, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Напишу почему не пользуюсь, может кому будет интересно
1. Зонды
2. Плохой интерфейс (как невозможно сделать классическую верхнюю панель, стандартную для всех адекватных Windows приложений)
3. Перегруженный функционал.
4. Не отключить обновления без плясок с бубном.
Пишу c FF
|
|
|
|2.26, ff (??), 14:24, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я как бы сам фанат лисы, пользуюсь хромом только на работе(корп стандарт), но вот последние 2 пункта не понял
3.Где тут чего перегружено?Скорее лиса с дополнениями выглядит как перегруженный монстр. Зато свой, любимый.
4.Зачем отключать обновления в браузере? Не знаю как в ff в этом, но надобности в этом вообще не вижу
|
|
|
|3.29, анончик (?), 14:50, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
в ff отключается. там даже есть на выбор варианты:
- не обновлять
- спрашивать, обновить или нет
- обновлять при запущенном ff
- обновлять в фоне
|
|3.35, Аноним (35), 15:10, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
4. Обновления в корпоративной среде должны быть подконтрольными. Помню как пару лет назад обнова лисы банально сломала работу корпоративного портала. Поэтому в условиях компании лучше всего отключать АВТО обновления и реальзовывать подкотрольные обновления браузеров используя средства удаленной установки
|
|1.22, Аноним (22), 14:10, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Например, вместо "opacity: 0.5" теперь можно указывать "opacity: 50%";
К чему вообще эта перестановка стульев в браузерах?
> Механизм Signed HTTP Exchanges (SXG), позволяющий размещать на других сайтах верифицированные копий web-страниц, выглядящие для пользователя как исходные страницы (без изменения URL), расширен возможностью загрузки cубресурсов (CSS, JS, картинки и т.п.) c оригинального сайта.
Это типа мякотку грузим с себя, а всю нагрузочку пусть лопухи сами держат?
|
|
|
|2.23, Аноним (23), 14:17, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Возможно конкретно эта перестановка стульев связана с тем, что int в большинстве случаев считаются лучше и быстрее чем float на CPU и если есть возможность максимально "отложить" перекаст во float для видюхи, то получается мизерный прирост производительности.
Но это так, просто мое предположение. Не факт что это на практике будет давать выигрыш
|
|2.30, анончик (?), 14:54, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> К чему вообще эта перестановка стульев в браузерах?
так явное ж лучше неявного, как завещал нам гвидо.
opacity: 50% более однозначно читается, из этой строчки сразу понятно, о чём речь.
а вот что такое opacity 0.5 -- поди угадай, если не знаешь и помнишь, это половина от единицы или половина от процента.
|
|1.25, Аноним (25), 14:21, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Arch Linux, chromium 77 - DNS over HTTPS - прекрасно работало; chromium 78 - not available on your platform и не работает. Хммм...
|
|
|
|2.33, КоТмАтРоС (?), 15:07, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
на же фигня Ubuntu, похоже на linux DoH из коробки в хром пока не завезли, печально...
|
|1.32, анончик (?), 15:05, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> В средствах синхронизации появилась предварительная поддержка совместного буфера обмена,
спасибо, два года назад появился Universal Clipboard (и я его конечно сразу отключил), год назад аналог появился в Windows. теперь будем ещё раз такую же систему переизобретать каждый в своём приложении?
не, я понимаю, что у них use case: связать андроиды пользователя с неважно-что-там-у-него-на-десктопе. но я надеюсь, что у них не хватит дурости включать это по умолчанию для тех, у кого уже работает такая же подсистема прямо средствами ос.
|