Релиз СУБД SQLite 3.30

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Опубликован релиз SQLite 3.30.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.
Основные изменения:
- Добавлена возможность применения выражения "FILTER" с агрегатными функциями, дающего возможность ограничить охват данных, обрабатываемых агрегатной функцией только записями, удовлетворяющими заданному условию;
- В блоке "ORDER BY" обеспечена поддержка флагов "NULLS FIRST" и "NULLS LAST" для определения расположения элементов со значением NULL при сортировке;
- В интерфейс командной строки добавлена команда ".recover" для восстановления содержимого повреждённых файлов с БД;
- В расширение RBU добавлена поддержка индексирования выражений;
- PRAGMA index_info и PRAGMA index_xinfo расширены для предоставления информации о раскладке хранения таблиц, созданных в режиме "WITHOUT ROWID";
- Добавлен API sqlite3_drop_modules(), позволяющий запретить из приложения автоматическую загрузку виртуальных таблиц;
- Парсер схемы БД изменён для вывода ошибки при повреждении типа, имени и столбцов tbl_name в таблице sqlite_master при подключении не в режиме writable_schema;
- Активированы по умолчанию команды PRAGMA function_list, PRAGMA module_list и PRAGMA pragma_list. Для изменения поведения по умолчанию при сборке необходимо явно указать "-DSQLITE_OMIT_INTROSPECTION_PRAGMAS";
- Для определяемых приложением SQL-функций предложен флаг SQLITE_DIRECTONLY, позволяющий запретить использование данных функций внутри триггеров и представлений.