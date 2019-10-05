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Релиз СУБД SQLite 3.30

05.10.2019 07:36

Опубликован релиз SQLite 3.30.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Добавлена возможность применения выражения "FILTER" с агрегатными функциями, дающего возможность ограничить охват данных, обрабатываемых агрегатной функцией только записями, удовлетворяющими заданному условию;
  • В блоке "ORDER BY" обеспечена поддержка флагов "NULLS FIRST" и "NULLS LAST" для определения расположения элементов со значением NULL при сортировке;
  • В интерфейс командной строки добавлена команда ".recover" для восстановления содержимого повреждённых файлов с БД;
  • В расширение RBU добавлена поддержка индексирования выражений;
  • PRAGMA index_info и PRAGMA index_xinfo расширены для предоставления информации о раскладке хранения таблиц, созданных в режиме "WITHOUT ROWID";
  • Добавлен API sqlite3_drop_modules(), позволяющий запретить из приложения автоматическую загрузку виртуальных таблиц;
  • Парсер схемы БД изменён для вывода ошибки при повреждении типа, имени и столбцов tbl_name в таблице sqlite_master при подключении не в режиме writable_schema;
  • Активированы по умолчанию команды PRAGMA function_list, PRAGMA module_list и PRAGMA pragma_list. Для изменения поведения по умолчанию при сборке необходимо явно указать "-DSQLITE_OMIT_INTROSPECTION_PRAGMAS";
  • Для определяемых приложением SQL-функций предложен флаг SQLITE_DIRECTONLY, позволяющий запретить использование данных функций внутри триггеров и представлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/changes...)
  2. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
  3. OpenNews: Представлена новая техника эксплуатации уязвимостей в SQLite
  4. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.29
  5. OpenNews: Уязвимость в СУБД SQLite
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в SQLite, затрагивающая браузеры на базе Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: sqlite, database
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, zo0M (ok), 08:16, 05/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Достойный соперник Oracle Database. Эта битва будет легендарной!
     
     
  • 3, Аноним (3), 08:41, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Той самой орацле-датабазе, что использует BerkleyDB для хранения своих метаданных, кстати.
     
     
  • 5, Аноним (5), 09:01, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот самый оракл что продает BerkleyDB как отдельный продукт https://www.oracle.com/database/technologies/related/berkeleydb.html
     
  • 4, Аноним (5), 08:59, 05/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это наверняка оракл капец пришел.
     

  • 2, Аноним (2), 08:17, 05/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    > В интерфейс командной строки добавлена команда ".recover" для восстановления содержимого повреждённых файлов с БД;

    Джва года ждал.

     
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