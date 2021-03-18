Выпуск СУБД SQLite 3.35

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Опубликован релиз SQLite 3.35, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.
Основные изменения:
- Добавлены встроенные математические функции (log2(), cos(), tg(), exp(), ln(), pow() и т.п.), которые можно использовать в SQL. Для включения встроенных функций требуется сборка с опцией "-DSQLITE_ENABLE_MATH_FUNCTIONS".
- Реализована поддержка выражения "ALTER TABLE DROP COLUMN" для удаления столбцов из таблицы и очистки ранее хранившихся в данном столбце данных.
- Расширена реализация операции UPSERT (добавить-или-модифицировать), позволяющей через выражения вида "INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING/UPDATE" игнорировать ошибку или выполнить обновление вместо вставки в случае невозможности добавления данных через "INSERT" (например, если запись уже существует, вместо INSERT можно выполнить UPDATE). В новой версии разрешено указание нескольких блоков "ON CONFLICT", которые будут обработаны в порядке следования. В последнем блоке "ON CONFLICT" разрешено не указывать параметр определения конфликта для использования "DO UPDATE".
- В операциях DELETE, INSERT и UPDATE реализована поддержка выражения RETURNING, при помощи которого можно вывести содержимое удалённой, вставленной или изменённой записи. Например, выражение "insert into ... returning id" вернёт идентификатор добавленной строки, а "update ... set price = price * 1.10 returning price" вернёт изменённое значение price.
- Для обобщённых табличных выражений (Common Table Expression, CTE), позволяющих использовать временные именованные результирующие наборы, задаваемые при помощи оператора WITH, разрешён выбор режимов "MATERIALIZED" и "NOT MATERIALIZED". "MATERIALIZED" подразумевает кэширование заданного в представлении запроса в отдельной физической таблице с последующей выборкой данных из этой таблицы, а при "NOT MATERIALIZED" при каждом обращении к представлению будут осуществляться повторные запросы. Изначально в SQLite по умолчанию использовался режим "NOT MATERIALIZED", но теперь для CTE, используемых более одного раза, изменён на "MATERIALIZED".
- Сокращено потребление памяти при выполнении операции VACUUM для БД, включающих очень большие значения с типами TEXT или BLOB.
- Проведена работа по увеличению производительности оптимизатора и планировщика запросов:
- Добавлены оптимизации при использовании функций min и max с выражением "IN".
- Ускорено выполнение оператора EXISTS.
- Реализовано развёртывание подзапросов из выражений UNION ALL, используемых в составе JOIN.
- Задействован индекс для выражений IS NOT NULL.
- Обеспечено преобразование "x IS NULL" и "x IS NOT NULL" в FALSE или TRUE для столбцов, имеющих признак "NOT NULL".
- Пропущена проверка внешних ключей в UPDATE, если операция не меняет столбцов, связанных с внешним ключом.
- Разрешено перемещение частей блока WHERE в подзапросы, содержащие оконные функции, если эти части ограничены работой с константами и копиями выражений из блоков "PARTITION BY", используемых в оконных функциях.
- Изменения в интерфейсе командной строки:
- Добавлена команда ".filectrl data_version".
- В командах ".once" и ".output" добавлена поддержка передачи вывода в обработчик, вызываемый с использованием неименованных каналов ("|").
- В команду ".stats" добавлены аргументы "stmt" и "vmstep" для вывода статистики по выражениям и счётчиков виртуальной машины.