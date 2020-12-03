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Выпуск СУБД SQLite 3.34.0

03.12.2020 14:21

Опубликован релиз SQLite 3.34.0, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум, в который входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg.

Основные изменения:

  • Улучшения в CLI:
    • Добавлена возможность использования неименованных каналов вместо имени файла в команде ".read".
    • В команду ".dump" добавлены опции "--data-only" и "--nosys".
    • В команду ".schema" добавлена опция "--nosys".
    • В команде ".import" обеспечена корректная обработки имён таблиц в кавычках.
    • В CLI встроена функция "generate_series(START,END,STEP)".
    • В команде .databases обеспечен показ состояния каждого файла с БД.
    • Добавлен параметр командной строки "--tabs" для установки режима вывода с разделением символами табуляции.
  • В планировщике запросов улучшено прогнозирование ресурсов при обработке оператора DISTINCT. Уменьшено число перемещений по таблице при обработке операций UPDATE или DELETE с использованием многостолбцовых индексов, не все столбцы в которых охватывает запрос.
  • Для оптимизации поиска в многостолбцовых индексах при наличии ограничений выборки оператором IN задействован новый опкод OP_SeekScan.
  • Реализована возможность использования команд BEGIN IMMEDIATE и BEGIN EXCLUSIVE с БД, подключёнными в режиме только для чтения.
  • В движке полнотекстового поиска улучшена поддержка индексов trigram.
  • Повышена производительность примитивов блокировки WAL-лога при наличии сотен соединений к файлу с БД.
  • Добавлен псевдоним SQL-функции "substr()" - "substring()" для совместимости с SQL Server.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.sqlite.org/release...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.33
  3. OpenNews: Релиз СУБД SQLite 3.32. Проект DuckDB развивает вариант SQLite для аналитических запросов
  4. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  5. OpenNews: Доступен Dqlite 1.0, распределённый вариант SQLite от компании Canonical
  6. OpenNews: Представлена новая техника эксплуатации уязвимостей в SQLite
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54184-sqlite
Ключевые слова: sqlite
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 14:24, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Самая нужная БД в мире (ну после CSV, конечно)!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:33, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На самом деле она как царь Мидас, только наоборот - всё куда она вкрячена начинает неистово тормозить. Заметил это ещё лет 10 назад в xmoto когда индексировались новые уровни - запись инфы о них в базу данных занимала до секунды на каждый. Вот и сейчас - pkg во FreeBSD тормозит из-за этой недобазёнки, профиль firefox пухнет из-за неё же.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 14:42, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кек, ну перетяни тот же софт на окакл и посмотри, насколько "ЭТО" будет в реальности тормозить, заодно вспомнишь в FF каково было во времена диалапа.
    И pkg тормозит отнюдь не из-за sqlite
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:02, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > pkg во FreeBSD

    Там ещё куча проблем. Мне пока не верится что из-за скулите можно рандомно крашиться посреди апдейта системы, оставляя её в полудохлом состоянии.
    Всё-таки pkg - это своя разработка бздешников, а не утащеная с линукса.

     
  • 3.9, Аноним (9), 15:06, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > всё куда она вкрячена начинает неистово тормозить

    Причину со следствием не путаешь? Может, это вкрячивают её из-за того, что всё больше и больше данных приходится хранить, и без неё тормозов было бы ещё больше?

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 15:10, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - А что, если начать думать? ... Да ну нафик! Лучше скуля вкрячу.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 16:00, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот кто умеет думать скуль и не юзает.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:41, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain)
    >входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg

    Комментарии излишни.

     
     
  • 2.5, Урри (ok), 14:46, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Но может вы все же раскроете свою мысль?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:18, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раскрытие мыслей - излишне
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:57, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это эмоция - переполняют они человека Анонима и так в каждой теме

    Шелуха и бытовые мнения земноводных с рассуждениями о вселееной открытого ПО зачастую не подкрепленное даже простым "Hello, World" и на выходе срачи вроде этого о том что автор слишком редкий Д'Артаньян

    С другой стороны так почти везде начиная от кухонны споров у кофейника и до мировой политики как там эта тусня G20 она вокруг чего?

     
     
  • 5.24, leibniz (ok), 16:47, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эмоция - излишне это
     
  • 3.16, Аноним (3), 15:58, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное тем что не копилефт, чтобы корпорации могли тырить код.
     

  • 1.6, Урри (ok), 14:46, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Sqlite настолько совершенен, что уже ничего по сути нового в нее добавить нельзя.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:03, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Можно было бы переписать на Rust'е, но растоманы умеют лишь мечтать.
     
     
  • 3.11, Аноним (12), 15:07, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кстати, термин "растаманы" есть на вики :) очень соответствует.
     
     
  • 4.14, Аноним (-), 15:20, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Конечно, на этом языке не обкурившись сложно что-либо написать. Правда, обкурившись, видимо, тоже очень непросто.
     
     
  • 5.19, Аноним (17), 16:00, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато можно придумать новый уровень абстракции обратно не совместимый, зато жутко безопасный.
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:42, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    растаманы сделали обёртку над sqlite и вроде не парятся

    хотя есть и оригиналы…
    https://crates.io/crates/kiln

     
  • 2.10, Аноним (12), 15:07, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ничего ... добавить нельзя.

    Скорости бы, Карл, скорости добавить...

     
  • 2.18, Аноним (15), 16:00, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы добавил:

    * TABLE RENAME
    * COLUMN RENAME

    На этапе проектирования иногда полезные шутки бывают, но с другой стороны можно и написать три функции.

     
  • 2.20, пох. (?), 16:14, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы добавил нормальные row locks - например, через банальную sysV shm+семафоры (точно так же как это было у раннего postgresql), и забыл бы про файловые локи как про страшный сон.

    Но, к сожалению, автор никогда на это не согласится.

     
     
  • 3.21, Catwoolfii (ok), 16:34, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все уже реализовано: https://www.sqlite.org/wal.html
     
  • 2.22, Lex (??), 16:34, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компактности бы.. шоб на 8-битные мк AVR влезала бы :)
     
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