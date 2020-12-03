Выпуск СУБД SQLite 3.34.0

2.2 , Аноним ( 2 ), 14:33, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – На самом деле она как царь Мидас, только наоборот - всё куда она вкрячена начинает неистово тормозить. Заметил это ещё лет 10 назад в xmoto когда индексировались новые уровни - запись инфы о них в базу данных занимала до секунды на каждый. Вот и сейчас - pkg во FreeBSD тормозит из-за этой недобазёнки, профиль firefox пухнет из-за неё же.

3.4 , Аноним ( 4 ), 14:42, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – кек, ну перетяни тот же софт на окакл и посмотри, насколько "ЭТО" будет в реальности тормозить, заодно вспомнишь в FF каково было во времена диалапа.

И pkg тормозит отнюдь не из-за sqlite

3.7 , Аноним ( 7 ), 15:02, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > pkg во FreeBSD Там ещё куча проблем. Мне пока не верится что из-за скулите можно рандомно крашиться посреди апдейта системы, оставляя её в полудохлом состоянии.

Всё-таки pkg - это своя разработка бздешников, а не утащеная с линукса.

3.9 , Аноним ( 9 ), 15:06, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > всё куда она вкрячена начинает неистово тормозить Причину со следствием не путаешь? Может, это вкрячивают её из-за того, что всё больше и больше данных приходится хранить, и без неё тормозов было бы ещё больше?

4.12 , Аноним ( 12 ), 15:10, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – - А что, если начать думать? ... Да ну нафик! Лучше скуля вкрячу.

5.17 , Аноним ( 17 ), 16:00, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тот кто умеет думать скуль и не юзает.

