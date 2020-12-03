Выпуск СУБД SQLite 3.34.0

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|2.2, Аноним (2), 14:33, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На самом деле она как царь Мидас, только наоборот - всё куда она вкрячена начинает неистово тормозить. Заметил это ещё лет 10 назад в xmoto когда индексировались новые уровни - запись инфы о них в базу данных занимала до секунды на каждый. Вот и сейчас - pkg во FreeBSD тормозит из-за этой недобазёнки, профиль firefox пухнет из-за неё же.
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|3.4, Аноним (4), 14:42, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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кек, ну перетяни тот же софт на окакл и посмотри, насколько "ЭТО" будет в реальности тормозить, заодно вспомнишь в FF каково было во времена диалапа.
И pkg тормозит отнюдь не из-за sqlite
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|3.7, Аноним (7), 15:02, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> pkg во FreeBSD
Там ещё куча проблем. Мне пока не верится что из-за скулите можно рандомно крашиться посреди апдейта системы, оставляя её в полудохлом состоянии.
Всё-таки pkg - это своя разработка бздешников, а не утащеная с линукса.
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|3.9, Аноним (9), 15:06, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> всё куда она вкрячена начинает неистово тормозить
Причину со следствием не путаешь? Может, это вкрячивают её из-за того, что всё больше и больше данных приходится хранить, и без неё тормозов было бы ещё больше?
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|4.12, Аноним (12), 15:10, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- А что, если начать думать? ... Да ну нафик! Лучше скуля вкрячу.
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|1.3, Аноним (3), 14:41, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain)
>входят такие компании, как Adobe, Oracle, Mozilla, Bentley и Bloomberg
Комментарии излишни.
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|4.15, Аноним (15), 15:57, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это эмоция - переполняют они человека Анонима и так в каждой теме
Шелуха и бытовые мнения земноводных с рассуждениями о вселееной открытого ПО зачастую не подкрепленное даже простым "Hello, World" и на выходе срачи вроде этого о том что автор слишком редкий Д'Артаньян
С другой стороны так почти везде начиная от кухонны споров у кофейника и до мировой политики как там эта тусня G20 она вокруг чего?
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|3.16, Аноним (3), 15:58, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное тем что не копилефт, чтобы корпорации могли тырить код.
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|1.6, Урри (ok), 14:46, 03/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Sqlite настолько совершенен, что уже ничего по сути нового в нее добавить нельзя.
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|2.8, Аноним (8), 15:03, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Можно было бы переписать на Rust'е, но растоманы умеют лишь мечтать.
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|3.11, Аноним (12), 15:07, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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кстати, термин "растаманы" есть на вики :) очень соответствует.
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|4.14, Аноним (-), 15:20, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Конечно, на этом языке не обкурившись сложно что-либо написать. Правда, обкурившись, видимо, тоже очень непросто.
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|5.19, Аноним (17), 16:00, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато можно придумать новый уровень абстракции обратно не совместимый, зато жутко безопасный.
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|2.10, Аноним (12), 15:07, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ничего ... добавить нельзя.
Скорости бы, Карл, скорости добавить...
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|2.18, Аноним (15), 16:00, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы добавил:
* TABLE RENAME
* COLUMN RENAME
На этапе проектирования иногда полезные шутки бывают, но с другой стороны можно и написать три функции.
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|2.20, пох. (?), 16:14, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы добавил нормальные row locks - например, через банальную sysV shm+семафоры (точно так же как это было у раннего postgresql), и забыл бы про файловые локи как про страшный сон.
Но, к сожалению, автор никогда на это не согласится.
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|2.22, Lex (??), 16:34, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компактности бы.. шоб на 8-битные мк AVR влезала бы :)
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