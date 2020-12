Выпуск СУБД SQLite 3.34.0

2.5 , Урри ( ok ), 14:46, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Но может вы все же раскроете свою мысль?

3.13 , Аноним ( 13 ), 15:18, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Раскрытие мыслей - излишне

4.15 , Аноним ( 15 ), 15:57, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это эмоция - переполняют они человека Анонима и так в каждой теме Шелуха и бытовые мнения земноводных с рассуждениями о вселееной открытого ПО зачастую не подкрепленное даже простым "Hello, World" и на выходе срачи вроде этого о том что автор слишком редкий Д'Артаньян С другой стороны так почти везде начиная от кухонны споров у кофейника и до мировой политики как там эта тусня G20 она вокруг чего?

5.24 , leibniz ( ok ), 16:47, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эмоция - излишне это

3.16 , Аноним ( 3 ), 15:58, 03/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверное тем что не копилефт, чтобы корпорации могли тырить код.