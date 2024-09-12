Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.7

Так и думал что по ссылке опять Unfa (написавший единственный более менее слушабельный трек). Но то такое, тот случай когда исключение подтверждает правило. А вообще да, многие работающие в других DAW, заценив Ardour, положительно его оценивают, вот например https://www.youtube.com/watch?v=SXID6oV5U98 Но фиг с профессионалами, это даже не самое интересное. А любительский движ куда весь делся? 10-15 лет назад была какая-то движуха вокруг linux music, а последние годы что-то стало совсем тухло. Даже на ютубе куча видосов с пафосным названием "ardour the best daw" https://www.youtube.com/watch?v=72YpzG-kY3g где авторы тупо показывают как его установить и запустить. https://www.youtube.com/results?search_query=ardour&sp=CAI%253D Что так, настолько всё сложно что приходится пилить столько видосов об этом? А дальше видимо у всех дело не пошло :(

