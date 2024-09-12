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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.7

12.09.2024 19:11

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.7, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

  • Реализована возможность перемещения выделенных дорожек и шин мышью для изменения их порядка в редакторе и интерфейсе микширования.
  • Для исключения путаницы и сокращения вероятности совершения ошибок число отображаемых линеек с маркерами сокращено до трёх: позиции (определённые моменты), диапазоны (отрывки) и аранжировки (части).
  • Добавлена поддержка записи изменений MIDI-программ (звуков или инструментов) и MIDI-банков (групп MIDI-программ), поступающих во время записи с подключённого к системе внешнего MIDI-устройства.
  • Обеспечена возможность распараллеливания операций чтения и записи звука и MIDI-данных на накопитель, что позволяет увеличить пропускную способность на многоядерных системах с современными устройствами хранения, такими как NVMe SSD.
  • На платформе Linux бэкенд "JACK" переименован в "JACK/Pipewire".
  • Обновлён интерфейс для импорта контента в формате AAF (Advanced Authoring Format).
  • Добавлена новая тема оформления "Captain Light".


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ardour/ardo...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.6
  3. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  4. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.5
  5. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.4, свободного пакета для создания музыкальных миксов
  6. OpenNews: Опубликован Daphile 24.05, дистрибутив для создания музыкальных систем
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61852-ardour
Ключевые слова: ardour, music
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Walker (??), 20:52, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мне больше нравится Audacity.


     
     
  • 2.6, MaxRus (-), 21:17, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Audacity

    Это абсолютно разные вещи.

     
  • 2.19, th3m3 (ok), 21:41, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Audacity - это просто редактор аудио. Ardour - полноценная DAW. Как бы разные вещи.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:54, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia

    Типа как ГИМП  к̶а̶к̶ ̶ф̶о̶т̶о̶ш̶о̶п̶,̶ ̶н̶е̶ ̶б̶е̶с̶п̶л̶а̶т̶н̶о̶ is a high-end photo manipulation application ?
    Тут тоже аналог проф. средств заявляется, а как на самом деле?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:02, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=Czp2gm0Vx_g&t=50
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 21:29, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://www.youtube.com/watch?v=Czp2gm0Vx_g&t=50

    За видос спасибо.
    Не то чтобы у меня было много доверия к чувакам с флажками..
    Может кто-то уже пользовался и скажет какие достоинства и есть ли фатальные недостатки.

     
  • 3.15, BrainFucker (ok), 21:35, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и думал что по ссылке опять Unfa (написавший единственный более менее слушабельный трек). Но то такое, тот случай когда исключение подтверждает правило.

    А вообще да, многие работающие в других DAW, заценив Ardour, положительно его оценивают, вот например https://www.youtube.com/watch?v=SXID6oV5U98

    Но фиг с профессионалами, это даже не самое интересное. А любительский движ куда весь делся? 10-15 лет назад была какая-то движуха вокруг linux music, а последние годы что-то стало совсем тухло. Даже на ютубе куча видосов с пафосным названием "ardour the best daw" https://www.youtube.com/watch?v=72YpzG-kY3g где авторы тупо показывают как его установить и запустить. https://www.youtube.com/results?search_query=ardour&sp=CAI%253D Что так, настолько всё сложно что приходится пилить столько видосов об этом? А дальше видимо у всех дело не пошло :(

     

  • 1.7, MaxRus (-), 21:19, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Учитесь как нужно делать бизнес. Исходник открытый, но чтобы скачать бинарь надо платить бабло. И даже инструкций для нубов чтобы сконпилять нет.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:26, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если ты не смог осилить чтение то это лично твоя проблема.

    Now, the build

    ./waf configure
    ./waf
          

    You do not need to install in order to use your new build of Ardour. You can run it from within the build tree:

    cd gtk2_ardour
    ./ardev
      

    To install the results:

    ./waf install
      

     
     
  • 3.14, Аноним (10), 21:30, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да да оно на gtk2 можно с этого поорать. Реально смешно.  
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 21:38, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший признак того, что люди делом заняты, а не перестановкой кроватей.
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:18, 12/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:22, 12/09/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (8)

  • 1.16, Nochi (?), 21:36, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как с FL Studio и с плагинами vst в Linux, есть у опыт?
     
     
  • 2.24, pic (?), 22:16, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SurgeXT можешь попробовать, он есть во flatpak, ardour с ним прекрасно дружит.
     

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