Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.7

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|2.19, th3m3 (ok), 21:41, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Audacity - это просто редактор аудио. Ardour - полноценная DAW. Как бы разные вещи.
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|1.4, Аноним (4), 20:54, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia
Типа как ГИМП к̶а̶к̶ ̶ф̶о̶т̶о̶ш̶о̶п̶,̶ ̶н̶е̶ ̶б̶е̶с̶п̶л̶а̶т̶н̶о̶ is a high-end photo manipulation application ?
Тут тоже аналог проф. средств заявляется, а как на самом деле?
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|3.15, BrainFucker (ok), 21:35, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так и думал что по ссылке опять Unfa (написавший единственный более менее слушабельный трек). Но то такое, тот случай когда исключение подтверждает правило.
А вообще да, многие работающие в других DAW, заценив Ardour, положительно его оценивают, вот например https://www.youtube.com/watch?v=SXID6oV5U98
Но фиг с профессионалами, это даже не самое интересное. А любительский движ куда весь делся? 10-15 лет назад была какая-то движуха вокруг linux music, а последние годы что-то стало совсем тухло. Даже на ютубе куча видосов с пафосным названием "ardour the best daw" https://www.youtube.com/watch?v=72YpzG-kY3g где авторы тупо показывают как его установить и запустить. https://www.youtube.com/results?search_query=ardour&sp=CAI%253D Что так, настолько всё сложно что приходится пилить столько видосов об этом? А дальше видимо у всех дело не пошло :(
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|1.7, MaxRus (-), 21:19, 12/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Учитесь как нужно делать бизнес. Исходник открытый, но чтобы скачать бинарь надо платить бабло. И даже инструкций для нубов чтобы сконпилять нет.
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|2.10, Аноним (10), 21:26, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если ты не смог осилить чтение то это лично твоя проблема.
Now, the build
./waf configure
./waf
You do not need to install in order to use your new build of Ardour. You can run it from within the build tree:
cd gtk2_ardour
./ardev
To install the results:
./waf install
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|4.17, Аноним (17), 21:38, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хороший признак того, что люди делом заняты, а не перестановкой кроватей.
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|2.24, pic (?), 22:16, 12/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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SurgeXT можешь попробовать, он есть во flatpak, ardour с ним прекрасно дружит.
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