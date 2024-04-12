Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.5

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:34, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плохо будет отображаться в GNOME и Cinnamon

3.3 , нейм ( ? ), 10:37, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Во времена, когда гном был торт, все прекраснейше конвертировалось, это раз.

Джва - когда речь заходит про более-менее проф.софты, то там, как ни странно, вопрос "как ано выглядит" - волнует только в контексте однообразия на любой платформе. То есть от разрабов ждать этого не стоит. Следовательно, гномоводы испортили свои же шаровары (снова).

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:46, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А их собственный клон с собственной прибитой темой будет отображаться хорошо?

2.4 , Аноним ( - ), 10:41, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Прекращено использование модулей GTK И правильно сделали. GTK умер, причем давно.

У них, кстати, из гтк используются только системные диалоги, поля ввода и вроде все.

А остальное что-то свое.

3.5 , Аноним ( 5 ), 10:44, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://www.opennet.ru/keywords/gtk.html

2.15 , Аноним ( 15 ), 11:47, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >индустриальная штука Лол, когда стал очевидным проигрыш qt на десктопе, фанаты начали говорить, что это (((на самом деле))) для индустрии. Какой будет следующий шаг манёвров? Встраиваемые системы и холодильники?

3.19 , Аноним ( - ), 12:38, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > когда стал очевидным проигрыш qt на десктопе Второй по популярности DE линукса смотрит на тебя с недоумением. Я уже молчу про тонны софта который использует QT.

Начиная от ﻿open source'ных типа торрентов transmission-qt и qBittorrent, читалок (Calibre), утилит (Wireshark), рисовалок (Krita(

до более специфичных типа Octave и КАДов (LibreCAD, freecad, openscad) А ведь еще есть проприетарное ПО)

И тут уже все что угодно начиная от AutoCAD, Autodesk 3ds Max / Maya, игры и около (Battle.net), Wolfram Mathematica, Google Earth, Skype (300 лямов пользователей) и тд Так что разговоры о смерти КуТей явно преждевременны)

3.20 , Аноним ( 20 ), 12:39, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кути где-то кроме десктопа используются? По-моему, всем давно очевидно, что отрыжка гнома всем хуже и даже мало того не кроссплатформенная, так работает исключительно на специально подобранном железе и только с определёнными программами (даже видеоплеер нормально использовать не сможешь). Остаются только кути и электрон. Ну и писать под кути одно удовольствие, по сравнению с электроном.

2.21 , Аноним ( 21 ), 13:20, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рипер не использут кутэ, аблетон тоже не использует кутэ

И где тут успех?

А ардур этот ваш это имхо треш, лучше уж битвиг чем это лол

