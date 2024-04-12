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Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.5

12.04.2024 09:51

Опубликован релиз свободного звукового редактора Ardour 8.5, предназначенного для многоканальной записи, обработки и микширования звука. В Ardour предоставляется мультитрековая шкала времени, неограниченный уровень отката изменений на всем протяжении работы с файлом (даже после закрытия программы), поддержка разнообразных аппаратных интерфейсов. Программа позиционируется, как свободный аналог профессиональных средств ProTools, Nuendo, Pyramix и Sequoia. Код распространяется под лицензией GPLv2. В ближайшее время неофициальные сборки для Linux будут сформированы в формате Flatpak.

Ключевые улучшения:

  • Улучшен импорт файлов в формате AAF (Advanced Authoring Format), применяемом в таких системах, как Avid Media Composer и After Effects.
  • Расширены возможности отладки на платформе Linux. При включении отладочного режима "--gdb" теперь автоматически обрабатывается сигнал SIG32.
  • В списке плагинов прекращено отображение скрытых плагинов.
  • В имена резервных копий сеансов, сохраняемых в каталоге backup/, добавлен номер версии.
  • Обеспечено включение названий барабанов в MIDI-файлы в формате MIDNAM.
  • Включено отображение нотной сетки для триолей, квинтолей и секстолей.
  • Изменено поведение при перемещении контрольных точек.
  • Во встроенный синтезатор Reasonable Synth добавлена поддержка изменения высоты тона.
  • Прекращено использование модулей GTK (в Ardour поддерживается собственное ответвление от библиотеки GTK2).
  • Расширены возможности скриптов на языке Lua. Добавлены Lua API для настройки данных автоматизации, выставления и запроса свойств плагинов.
  • Решена проблема, приводившая к аварийному завершению на платформе Linux при открытии диалога выбора файла, проявляющаяся если в отображаемом каталоге присутствуют определённые файлы с пиктограммами.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ardour/ardo...)
  2. OpenNews: В звуковом редакторе Ardour 8.4 создано собственное ответвление GTK2
  3. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.0
  4. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.4
  5. OpenNews: Synthstrom Audible откроет код прошивки музыкальных синтезаторов Deluge
  6. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.4, свободного пакета для создания музыкальных миксов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60976-ardour
Ключевые слова: ardour, music, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Петр Воронов (-), 10:20, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > Прекращено использование модулей GTK (в Ardour поддерживается собственное ответвление от библиотеки GTK2).

    Лучше бы перешли на Qt, а не вот эти клоны GTK. Тогда глядишь и успех придет. Потому что давно известно, что 90% лучшего софта написано на Qt - это индустриальная штука. И очень удобная, к слову. Сам 6 лет делал проги на GTK, но когда перешел на Qt - это как гора с плеч.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:34, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плохо будет отображаться в GNOME и Cinnamon
     
     
  • 3.3, нейм (?), 10:37, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Во времена, когда гном был торт, все прекраснейше конвертировалось, это раз.
    Джва - когда речь заходит про более-менее проф.софты, то там, как ни странно, вопрос "как ано выглядит" - волнует только в контексте однообразия на любой платформе. То есть от разрабов ждать этого не стоит.

    Следовательно, гномоводы испортили свои же шаровары (снова).

     
  • 3.6, Аноним (6), 10:46, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их собственный клон с собственной прибитой темой будет отображаться хорошо?
     
  • 2.4, Аноним (-), 10:41, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прекращено использование модулей GTK

    И правильно сделали. GTK умер, причем давно.
    У них, кстати, из гтк используются только системные диалоги, поля ввода и вроде все.
    А остальное что-то свое.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:44, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/keywords/gtk.html
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:47, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >индустриальная штука

    Лол, когда стал очевидным проигрыш qt на десктопе, фанаты начали говорить, что это (((на самом деле))) для индустрии. Какой будет следующий шаг манёвров? Встраиваемые системы и холодильники?

     
     
  • 3.19, Аноним (-), 12:38, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда стал очевидным проигрыш qt на десктопе

    Второй по популярности DE линукса смотрит на тебя с недоумением.

    Я уже молчу про тонны софта который использует QT.
    Начиная от ﻿open source'ных типа торрентов transmission-qt и qBittorrent, читалок (Calibre), утилит (Wireshark), рисовалок (Krita(
    до более специфичных типа Octave и КАДов (LibreCAD, freecad, openscad)

    А ведь еще есть проприетарное ПО)
    И тут уже все что угодно начиная от AutoCAD, Autodesk 3ds Max / Maya, игры и около (Battle.net), Wolfram Mathematica, Google Earth, Skype (300 лямов пользователей) и тд

    Так что разговоры о смерти КуТей явно преждевременны)

     
  • 3.20, Аноним (20), 12:39, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кути где-то кроме десктопа используются? По-моему, всем давно очевидно, что отрыжка гнома всем хуже и даже мало того не кроссплатформенная, так работает исключительно на специально подобранном железе и только с определёнными программами (даже видеоплеер нормально использовать не сможешь). Остаются только кути и электрон. Ну и писать под кути одно удовольствие, по сравнению с электроном.
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:20, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рипер не использут кутэ, аблетон тоже не использует кутэ
    И где тут успех?
    А ардур этот ваш это имхо треш, лучше уж битвиг чем это лол
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:57, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GTK2 жил, жив и будет жить!
     
     
  • 2.12, Аноним (6), 11:17, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и где он жив? Встроенный в Ardour несчитово.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:05, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Граждане, только GTK2 спасёт линукс десктоп от высыхания!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:12, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Хочу напомнить, что во времена Gnome 2 на GTK 2 был KDE 3 на Qt 3. Так вот есть KDE 3 форк Trinity TDE со своим форком TQt. Так вот TQt в 100 раз лучше GTK 2  и все программы стоил писать на TQt.
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 11:49, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличный совет. И поставлять видимо одним архивом на 100 мб, т.к. нигде этого tqt нет.
     
     
  • 4.18, Аноним (11), 12:02, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я и не говорил что его надо куда-то за передавать. Для Trinity TDE и писать.
     
  • 2.17, куку (?), 11:57, 12/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.14, Noko Bombulo (?), 11:43, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что теперь будет?
     

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