Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.5

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|1.1, Петр Воронов (-), 10:20, 12/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> Прекращено использование модулей GTK (в Ardour поддерживается собственное ответвление от библиотеки GTK2).
Лучше бы перешли на Qt, а не вот эти клоны GTK. Тогда глядишь и успех придет. Потому что давно известно, что 90% лучшего софта написано на Qt - это индустриальная штука. И очень удобная, к слову. Сам 6 лет делал проги на GTK, но когда перешел на Qt - это как гора с плеч.
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|3.3, нейм (?), 10:37, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Во времена, когда гном был торт, все прекраснейше конвертировалось, это раз.
Джва - когда речь заходит про более-менее проф.софты, то там, как ни странно, вопрос "как ано выглядит" - волнует только в контексте однообразия на любой платформе. То есть от разрабов ждать этого не стоит.
Следовательно, гномоводы испортили свои же шаровары (снова).
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|3.6, Аноним (6), 10:46, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А их собственный клон с собственной прибитой темой будет отображаться хорошо?
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|2.4, Аноним (-), 10:41, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прекращено использование модулей GTK
И правильно сделали. GTK умер, причем давно.
У них, кстати, из гтк используются только системные диалоги, поля ввода и вроде все.
А остальное что-то свое.
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|2.15, Аноним (15), 11:47, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>индустриальная штука
Лол, когда стал очевидным проигрыш qt на десктопе, фанаты начали говорить, что это (((на самом деле))) для индустрии. Какой будет следующий шаг манёвров? Встраиваемые системы и холодильники?
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|3.19, Аноним (-), 12:38, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда стал очевидным проигрыш qt на десктопе
Второй по популярности DE линукса смотрит на тебя с недоумением.
Я уже молчу про тонны софта который использует QT.
Начиная от open source'ных типа торрентов transmission-qt и qBittorrent, читалок (Calibre), утилит (Wireshark), рисовалок (Krita(
до более специфичных типа Octave и КАДов (LibreCAD, freecad, openscad)
А ведь еще есть проприетарное ПО)
И тут уже все что угодно начиная от AutoCAD, Autodesk 3ds Max / Maya, игры и около (Battle.net), Wolfram Mathematica, Google Earth, Skype (300 лямов пользователей) и тд
Так что разговоры о смерти КуТей явно преждевременны)
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|3.20, Аноним (20), 12:39, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кути где-то кроме десктопа используются? По-моему, всем давно очевидно, что отрыжка гнома всем хуже и даже мало того не кроссплатформенная, так работает исключительно на специально подобранном железе и только с определёнными программами (даже видеоплеер нормально использовать не сможешь). Остаются только кути и электрон. Ну и писать под кути одно удовольствие, по сравнению с электроном.
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|2.21, Аноним (21), 13:20, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рипер не использут кутэ, аблетон тоже не использует кутэ
И где тут успех?
А ардур этот ваш это имхо треш, лучше уж битвиг чем это лол
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|2.11, Аноним (11), 11:12, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хочу напомнить, что во времена Gnome 2 на GTK 2 был KDE 3 на Qt 3. Так вот есть KDE 3 форк Trinity TDE со своим форком TQt. Так вот TQt в 100 раз лучше GTK 2 и все программы стоил писать на TQt.
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|3.16, Аноним (15), 11:49, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличный совет. И поставлять видимо одним архивом на 100 мб, т.к. нигде этого tqt нет.
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|4.18, Аноним (11), 12:02, 12/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я и не говорил что его надо куда-то за передавать. Для Trinity TDE и писать.
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