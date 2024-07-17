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Выпуск звукового редактора Audacity 3.6

17.07.2024 13:04

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.6, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.6 стал шестым значительным выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Основные улучшения:

  • Добавлена поддержка master-эффектов, позволяющий добавить эффект сразу ко всем трекам в проекте.
  • Предложены новые реализации эффектов "компрессор" (compressor) и "ограничитель" (limiter), учитывающие историю изменения громкости и способные работать в реальном режиме времени. Компрессор даёт возможность уменьшить разницу между самыми тихими и самыми громкими звуками, а ограничитель не позволяет превысить определённый уровень громкости (уменьшает громкость при превышении определённого порога). Добавлены пресеты для использования данных эффектов в различных типовых ситуациях.
  • Предложены новые тёмные и светлые темы оформления, которые можно выбрать в секции "Preferences -> Interface". Доступны средства для разработки собственных тем оформления.
  • Проведена работа по повышению производительности при работе с крупными проектами и при отображении интерфейса на больших экранах.
  • Добавлена поддержка мультимедийного пакета FFmpeg 7.
  • Разрешена вставка звуковых файлов из буфера обмена (Ctrl+V).
  • Добавлена возможность определения в темах оформления цвета визуализации звуковых волн.
  • При импорте raw-потоков добавлена возможность указания смещений, превышающих 2 ГБ.
  • Добавлена возможность загрузки AI-эффектов OpenVINO с сайта audacityteam.org.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.audacityteam.org/b...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.5
  3. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.5
  4. OpenNews: Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии
  5. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
  6. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.4, свободного пакета для создания музыкальных миксов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61565-audacity
Ключевые слова: audacity, sound
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:21, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Телеметрию-то запилили?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:25, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аудиометрию
     
     
  • 3.28, kusb reg (ok), 15:30, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеметрия в каждом результатирующем аудиофайле с помощью стеганографии.
     
  • 3.29, kusb reg (ok), 15:30, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеметрия в каждом результатирующем аудиофайле с помощью стеганографии.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:47, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько вы задонатили на open source за всю жизнь?

    Дайте угадаю, ноль?

    Природа фанатов Linux: "Дайте нам всё на халяву и качественно. А платить мы не собирались."

    Интересно, вы то же бесплатно работаете?

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:53, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто-то ставит возможность "не платить", то он осознает риск что он так и не получит денег за свой продукт.
     
     
  • 4.13, noc101 (ok), 14:21, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только почему фанатики халявы плачут про телеметрию?
    Вам бесплатно дают, а вы все равно недовольны. Типичные хуторяне
     
     
  • 5.14, Аноним (10), 14:22, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наклеили ярлыки просто потому что?
     
  • 5.15, Аноним (15), 14:24, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это не значит что нужно подавать на лопате. А если они туда открытый троян вставят ты тоже с удовольствием навернёшь?
     
     
  • 6.17, noc101 (ok), 14:28, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Это не значит что нужно подавать на лопате. А если они туда
    > открытый троян вставят ты тоже с удовольствием навернёшь?

    Ну и как обычно у фанатиков пошли в дело кривые сравнения.
    Сравнили майнер и телеметрию. Ну это же одно и тоже у васянов.
    Тьфу. Всё у них так, через зад.

    Никто тебе ничего с лопаты не подает. Тебе говорят, вот продукт, бери пользуйся если хочешь, вот на таких условиях. Продукт мы даем бесплатно, поэтому мы ставим условия как пользоваться.
    А ты почемуто возомнил, что ты получаешь продукт бесплатно и еще имеешь право требовать правила пользования чужим трудом. Типичный хуторянин.

     
     
  • 7.25, Аноним (25), 14:56, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мы ставим условия

    Ну раз они ставят условия, то почему телеметрию можно, а майнер нельзя? Где эта грань?

     
     
  • 8.30, noc101 (ok), 15:33, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лять почему упые на опеннете засидают Ну почему их приходится объяснять элемен... текст свёрнут, показать
     
  • 7.26, Аноним (26), 15:21, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > пошли в дело кривые сравнения

    Почему кривые?

     
  • 5.33, 1 (??), 15:37, 17/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.11, Аноним (25), 13:56, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, бедные разработчики пухнут с голоду, да так, что от безделья телеметрии всякие внедряют.
     
  • 3.12, Аноним (2), 14:02, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно задонатил и в виде PR'ов и патчей и в виде денежных донатов, а что?
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:31, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то в юмор не может. Кому в здравом уме захочется телеметрию, да ещё и за деньги?
     
  • 3.20, AKTEON (?), 14:34, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    настоящий фанат должен лично исходники просмотреть и всю телеметрию саморучно выпилить. Джентльмены пишут сами-с !
     
     
  • 4.24, Аноним (25), 14:53, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и сообщить об этом пока никто не запрещает. Чем тут люди и пользуются.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:42, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А телеметрию обновили? Планируется ли монетанизация встроенным майнером?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:44, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А телеметрию обновили? Планируется ли монетанизация встроенным майнером?

    И еще показ партнерской рекламы, пожалуйста. Очень просим, прямо жить без нее не можем!

     
     
  • 3.7, Аноним (4), 13:45, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таргетированной рекламы
     
     
  • 4.31, 1 (??), 15:33, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таргеты - пропущенные через ИИ редактируемые файлы.
     

  • 1.5, Аноним (-), 13:43, 17/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:50, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Без встроенной телеметрии, это тогда уже не опенсорс! Ведь, если бы не было телеметрии, то всем пользователям пришлось бы платить за приложение. Вот почему телеметрия - двигатель опенсорса. УРА!
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 14:25, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В платных приложениях телеметрии больше.  Как это объяснить?
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 14:40, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телеметрии много не бывает ;)
     
  • 3.32, 1 (??), 15:34, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это делает их ещё лучше !
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:31, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем это все, если современный десктоп на Линуксе безбожно тормозит.

     
     
  • 2.21, Аноним (19), 14:38, 17/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:44, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то ты наговариваешь. Вот винда 10 летняя тормозит, а линукс совсем нет.
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 15:23, 17/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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