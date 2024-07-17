Выпуск звукового редактора Audacity 3.6

> Это не значит что нужно подавать на лопате. А если они туда

> открытый троян вставят ты тоже с удовольствием навернёшь? Ну и как обычно у фанатиков пошли в дело кривые сравнения.

Сравнили майнер и телеметрию. Ну это же одно и тоже у васянов.

Тьфу. Всё у них так, через зад. Никто тебе ничего с лопаты не подает. Тебе говорят, вот продукт, бери пользуйся если хочешь, вот на таких условиях. Продукт мы даем бесплатно, поэтому мы ставим условия как пользоваться.

А ты почемуто возомнил, что ты получаешь продукт бесплатно и еще имеешь право требовать правила пользования чужим трудом. Типичный хуторянин.

