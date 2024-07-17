Выпуск звукового редактора Audacity 3.6

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|3.28, kusb reg (ok), 15:30, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеметрия в каждом результатирующем аудиофайле с помощью стеганографии.
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|3.29, kusb reg (ok), 15:30, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телеметрия в каждом результатирующем аудиофайле с помощью стеганографии.
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|2.8, Аноним (8), 13:47, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сколько вы задонатили на open source за всю жизнь?
Дайте угадаю, ноль?
Природа фанатов Linux: "Дайте нам всё на халяву и качественно. А платить мы не собирались."
Интересно, вы то же бесплатно работаете?
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|3.10, Аноним (10), 13:53, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если кто-то ставит возможность "не платить", то он осознает риск что он так и не получит денег за свой продукт.
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|4.13, noc101 (ok), 14:21, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только почему фанатики халявы плачут про телеметрию?
Вам бесплатно дают, а вы все равно недовольны. Типичные хуторяне
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|5.15, Аноним (15), 14:24, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это не значит что нужно подавать на лопате. А если они туда открытый троян вставят ты тоже с удовольствием навернёшь?
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|6.17, noc101 (ok), 14:28, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это не значит что нужно подавать на лопате. А если они туда
> открытый троян вставят ты тоже с удовольствием навернёшь?
Ну и как обычно у фанатиков пошли в дело кривые сравнения.
Сравнили майнер и телеметрию. Ну это же одно и тоже у васянов.
Тьфу. Всё у них так, через зад.
Никто тебе ничего с лопаты не подает. Тебе говорят, вот продукт, бери пользуйся если хочешь, вот на таких условиях. Продукт мы даем бесплатно, поэтому мы ставим условия как пользоваться.
А ты почемуто возомнил, что ты получаешь продукт бесплатно и еще имеешь право требовать правила пользования чужим трудом. Типичный хуторянин.
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|7.25, Аноним (25), 14:56, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>мы ставим условия
Ну раз они ставят условия, то почему телеметрию можно, а майнер нельзя? Где эта грань?
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|8.30, noc101 (ok), 15:33, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
лять почему упые на опеннете засидают Ну почему их приходится объяснять элемен... текст свёрнут, показать
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|3.11, Аноним (25), 13:56, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, бедные разработчики пухнут с голоду, да так, что от безделья телеметрии всякие внедряют.
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|3.12, Аноним (2), 14:02, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаточно задонатил и в виде PR'ов и патчей и в виде денежных донатов, а что?
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|3.19, Аноним (19), 14:31, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то в юмор не может. Кому в здравом уме захочется телеметрию, да ещё и за деньги?
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|3.20, AKTEON (?), 14:34, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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настоящий фанат должен лично исходники просмотреть и всю телеметрию саморучно выпилить. Джентльмены пишут сами-с !
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|4.24, Аноним (25), 14:53, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и сообщить об этом пока никто не запрещает. Чем тут люди и пользуются.
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|1.4, Аноним (4), 13:42, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А телеметрию обновили? Планируется ли монетанизация встроенным майнером?
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|2.6, Аноним (-), 13:44, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А телеметрию обновили? Планируется ли монетанизация встроенным майнером?
И еще показ партнерской рекламы, пожалуйста. Очень просим, прямо жить без нее не можем!
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|4.31, 1 (??), 15:33, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таргеты - пропущенные через ИИ редактируемые файлы.
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|1.9, Аноним (9), 13:50, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Без встроенной телеметрии, это тогда уже не опенсорс! Ведь, если бы не было телеметрии, то всем пользователям пришлось бы платить за приложение. Вот почему телеметрия - двигатель опенсорса. УРА!
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|1.18, Аноним (18), 14:31, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем это все, если современный десктоп на Линуксе безбожно тормозит.
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|2.23, Аноним (23), 14:44, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то ты наговариваешь. Вот винда 10 летняя тормозит, а линукс совсем нет.
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