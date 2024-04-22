Выпуск звукового редактора Audacity 3.5

3.3 , Аноним ( 3 ), 20:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А толку-то если распространять свою сборку будет нельзя из-за трейдмарков.

А менять название программы и её брендинг - такое себе занятие.

4.4 , tty0 ( ? ), 20:24, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Подготовить идеальные условия для сборки или сделать AppImage?

5.6 , Аноним ( 3 ), 20:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сделать сборочный скрипт накладывающий патчи можно, но вот реально, много ли пользователей станут сами собирать?

Насчёт AppImage не знаю насколько это легально и удобно, сам не использую.

6.73 , Аноним ( 73 ), 00:59, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сделать сборочный скрипт накладывающий патчи можно, но вот реально, много ли пользователей станут сами собирать? В NixOS такой проблемы нет. Установка готового бинарного пакета, скачиваемого из бинарного кэша, абсолютно никак не отличается от установки пакета, собираемого локально из сорцов. В остальных пакетных менеджерах самостоятельная сборка бинаря и скачивание бинаря -- два абсолютно разных процесса с двумя абсолютно разными CLI, ха-ха.

4.64 , Аноним ( 64 ), 23:52, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как же мне надоела шизофрения. Выпиливать телеметрию из СПО аморально. Как ещё без телеметрии авторы СПО покажут популятронсть своего продукта для привлечения спонсоров? Или они должны делать професиональный продукт в свободное от уровок время?

Ну если тебе так не нравится телеметрия, меняешь названия, но эты даже этого не сможешь.

За этим маразмом про телеметрию не стоит ровным счётом ничего.

Дебиан переименонвывали ФАерфокс и Тандерберд из-за маразма Мазиллы и ничего.

Вообще переименовывать Фаерфокс в своём дистрибутиве это надо!

5.66 , Аноним ( 66 ), 23:55, 22/04/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 5.71 , prokoudine ( ok ), 00:12, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну конкретно в этом случае спонсоров нет, есть новый владелец проекта, который хочет сделать классный редактор из опенсорсного полуфабриката и прикрутить к нему опциональные монетизируемые сервисы. Мьюз получает бабло, пользователи получают годный редактор, все довольны. Кроме членов секты набубнистов седьмого дна.

