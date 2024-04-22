Выпуск звукового редактора Audacity 3.5

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|3.3, Аноним (3), 20:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А толку-то если распространять свою сборку будет нельзя из-за трейдмарков.
А менять название программы и её брендинг - такое себе занятие.
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|4.4, tty0 (?), 20:24, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подготовить идеальные условия для сборки или сделать AppImage?
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|5.6, Аноним (3), 20:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделать сборочный скрипт накладывающий патчи можно, но вот реально, много ли пользователей станут сами собирать?
Насчёт AppImage не знаю насколько это легально и удобно, сам не использую.
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|6.73, Аноним (73), 00:59, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сделать сборочный скрипт накладывающий патчи можно, но вот реально, много ли пользователей станут сами собирать?
В NixOS такой проблемы нет. Установка готового бинарного пакета, скачиваемого из бинарного кэша, абсолютно никак не отличается от установки пакета, собираемого локально из сорцов. В остальных пакетных менеджерах самостоятельная сборка бинаря и скачивание бинаря -- два абсолютно разных процесса с двумя абсолютно разными CLI, ха-ха.
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|4.64, Аноним (64), 23:52, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как же мне надоела шизофрения. Выпиливать телеметрию из СПО аморально. Как ещё без телеметрии авторы СПО покажут популятронсть своего продукта для привлечения спонсоров? Или они должны делать професиональный продукт в свободное от уровок время?
Ну если тебе так не нравится телеметрия, меняешь названия, но эты даже этого не сможешь.
За этим маразмом про телеметрию не стоит ровным счётом ничего.
Дебиан переименонвывали ФАерфокс и Тандерберд из-за маразма Мазиллы и ничего.
Вообще переименовывать Фаерфокс в своём дистрибутиве это надо!
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|5.71, prokoudine (ok), 00:12, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну конкретно в этом случае спонсоров нет, есть новый владелец проекта, который хочет сделать классный редактор из опенсорсного полуфабриката и прикрутить к нему опциональные монетизируемые сервисы. Мьюз получает бабло, пользователи получают годный редактор, все довольны. Кроме членов секты набубнистов седьмого дна.
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|3.7, prokoudine (ok), 20:48, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если тебе не нравится, что программа спрашивает сервер, нет ли новой версии, идёшь в настройки и отключаешь эту функцию. Фаервол не нужен.
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|4.9, Аноним (66), 21:10, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если программа лезет без спросу в интернет, то это проблема программы. Как минимум она должна спросить об этом пользователя, а не заставлять лезть в 100500 настроек. В идеале вообще не спрашивать, а держать такую опасную опцию отключённой, ещё и с диалогом подтверждения.
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|5.10, Аноним (10), 21:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Полностью согласен, тем более, Audacity - программа для работы со звуком, это не сетевое приложение.
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|6.14, Аноним (66), 21:25, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отправкой информации, с которой я ни с кем не собирался делиться.
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|7.19, prokoudine (ok), 21:29, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Отправкой информации
О том, что у тебя юзерагент — аудасити? Шок, сенсация.
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|8.21, Аноним (66), 21:34, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
У меня нет такой уверенности Впрочем, и этого тоже достаточно Уникальная прогр... текст свёрнут, показать
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|9.65, Аноним (64), 23:54, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я считаю ты прав, всех вас, таких шизофреников желательно собрать в одном месте ... текст свёрнут, показать
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|6.45, Аноним (45), 22:38, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опасную чем?
В новых версиях ПО иногда исчезает нужное, что давно было в прежних. И старую версию иногда тоже убирают из доступа.
Наученные горьким опытом с крупными игроками типа Гугла.
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|7.47, prokoudine (ok), 22:48, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Опасную чем?
> В новых версиях ПО иногда исчезает нужное, что давно было в прежних.
> И старую версию иногда тоже убирают из доступа.
> Наученные горьким опытом с крупными игроками типа Гугла.
Какое отношение это имеет к передаче серверу юзерагента в полном соответствии с протоколом HTTP?
Ну и потом...
Во-первых, тебя никто не заставляет апгрейдиться.
Во-вторых, старые версии можно вытащить как исходники из гита по тегам. Готовые сборки есть, например, на https://www.fosshub.com/Audacity-old.html. Опять же, никто тебе не мешает держать личный архив аппимиджей.
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|1.8, Аноним (10), 21:07, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Копирасты уже добрались до опенсорса... Телеметрия требует полного патчинга. Лучше уж форк.
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|3.31, Bottle (?), 21:49, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в репозитории отключено, для тех, кто из сырцов умеет собирать. А на сайте залиты бинарники с телеметрией.
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|4.37, prokoudine (ok), 21:54, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это в репозитории отключено, для тех, кто из сырцов умеет собирать.
Это не означает, что программу теперь надо "полностью патчить".
> А на сайте залиты бинарники с телеметрией.
Если тебе не нужно быть в курсе, когда выходит новая версия, отключаешь запросы к серверу в настройках и спишь спокойно, насколько это позволяет паранойя.
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|5.41, Аноним (66), 22:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> отключаешь запросы к серверу
А ты какие-то обязательства даёшь, что их снова не включат?
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|6.44, prokoudine (ok), 22:27, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> отключаешь запросы к серверу
> А ты какие-то обязательства даёшь, что их снова не включат?
Каким образом? Принудительным обнулением конфигов?
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|7.49, Аноним (66), 22:51, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ключик для хранения можно переименовать, например. Или в бинарную шборочку бэкдорчик вшить.
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|9.55, Аноним (66), 23:18, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т е ты предлагаешь полагаться на репутацию авторов audacity, владельцев хостинг... текст свёрнут, показать
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|1.18, Аноним (-), 21:29, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Удалены ... инструмент для создания скриншотов
Удивительно что он вообще там был.
Зачем? Зачем скриншотилка в аудиоредакторе?
Что там вообще скриншотить?
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|2.20, prokoudine (ok), 21:30, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Удивительно что он вообще там был.
> Зачем? Зачем скриншотилка в аудиоредакторе?
> Что там вообще скриншотить?
Интерфейс самой программы, для её же документации.
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|4.25, prokoudine (ok), 21:42, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Враньё, была бы нужна, не удалили бы.
Я бывший участник команды, эту фичу пилили у меня на глазах лет 15-20 назад. Потом чувак, который её запилил для себя, помер, и она стала не нужна, ну вот её и выпилили.
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|6.54, prokoudine (ok), 23:18, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> то есть нужна она была одному человеку
По сути, да. Возможно, этой фичей ещё пользовались авторы каких-нибудь уроков по сабжу, но я про таких не слышал.
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|7.56, Аноним (66), 23:23, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит не нужна, как и было сказано выше. Зачем ты это здесь развёл?
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|1.60, Аноним (60), 23:40, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена возможность сохранения проектов в облачном сервисе audio.com
Тьфу.
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|1.74, Аноним (74), 01:31, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проще начать пользоваться Рипером - он отзывчивее, гибче и UI не настолько корявое. Пробовал запускать из плазмы и первое что ты видишь это выпадающие менюхи, в которые не влазит текст. Нужно было импортировать 100+ wav'ок в один трек, полчаса гуглил как это сделать - оказалось никак. Рипер же при импорте просто дает такую опцию, чтобы расположить куски последовательно в одном треке. Короче, шлак.
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