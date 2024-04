Выпуск звукового редактора Audacity 3.5

2.12 , prokoudine ( ok ), 21:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > опирасты уже добрались до опенсорса... Телеметрия требует полного патчинга. ЛПП. Аудасити по умолчанию собирается без сетевых фич. https://github.com/audacity/audacity/blob/master/CMakeLists.txt#L223

3.31 , Bottle ( ? ), 21:49, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это в репозитории отключено, для тех, кто из сырцов умеет собирать. А на сайте залиты бинарники с телеметрией.

4.37 , prokoudine ( ok ), 21:54, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Это в репозитории отключено, для тех, кто из сырцов умеет собирать. Это не означает, что программу теперь надо "полностью патчить". > А на сайте залиты бинарники с телеметрией. Если тебе не нужно быть в курсе, когда выходит новая версия, отключаешь запросы к серверу в настройках и спишь спокойно, насколько это позволяет паранойя.

5.41 , Аноним ( 66 ), 22:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отключаешь запросы к серверу А ты какие-то обязательства даёшь, что их снова не включат?

6.44 , prokoudine ( ok ), 22:27, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> отключаешь запросы к серверу

> А ты какие-то обязательства даёшь, что их снова не включат? Каким образом? Принудительным обнулением конфигов?

7.49 , Аноним ( 66 ), 22:51, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ключик для хранения можно переименовать, например. Или в бинарную шборочку бэкдорчик вшить.

8.51 , prokoudine ( ok ), 23:12, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Осталось выяснить, что это за интересное целеполагание такое -- рисковать репута... 9.55 , Аноним ( 66 ), 23:18, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Т е ты предлагаешь полагаться на репутацию авторов audacity, владельцев хостинг... 10.57 , Аноним ( 57 ), 23:24, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Не полагайся Проводи аудит кода, собирай из сырцов ... 11.59 , Аноним ( 66 ), 23:37, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Аудит уже проведён Скрытая идентификация пользователей по IP имеет место быть ... 10.61 , prokoudine ( ok ), 23:42, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не очень понятно, что ты делаешь на сайте, владелец которого по закону обязан тр... 11.63 , Аноним ( 66 ), 23:44, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Легко Браузер запускаю я, а не дяди из audacity team ... 12.72 , prokoudine ( ok ), 00:15, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать У тебя нет опции отключить передачу IP-адреса в браузере , но есть опция отклю...