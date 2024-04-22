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Выпуск звукового редактора Audacity 3.5

22.04.2024 19:49

Опубликован релиз свободного редактора звука Audacity 3.5, предоставляющего средства для редактирования звуковых файлов (Ogg Vorbis, FLAC, MP3 и WAV), записи и оцифровки звука, изменения параметров звукового файла, наложения треков и применения эффектов (например, подавление шума, изменение темпа и тона). Audacity 3.4 стал четвёртым значительный выпуском, сформированным после перехода проекта в руки компании Muse Group. Код Audacity распространяется под лицензией GPLv3, бинарные сборки доступны для Linux, Windows и macOS.

Основные улучшения:

  • Добавлена возможность сохранения проектов в облачном сервисе audio.com, что позволяет работать с проектом с любого устройства, обмениваться проектами, организовать совместную работу и восстановить прошлые версии в случае потери информации на локальной системе.
  • Реализована возможность автоматического определения темпа импортированных цикличных записей (loop) и его корректировки. Для определения темпа используется как анализ звука, так и информация из метаданных. Автоопределние темпа можно отключить в настройках "Preferences -> Import/Export".
  • Предоставлена поддержка недеструктивного сдвига высоты тона клипа. Изменение высоты тона осуществляется через диалог "Pitch and speed…" в меню или в основном интерфейсе через нажатие клавиш вверх или вниз, удерживая клавишу Alt.
  • Добавлена поддержка экспорта меток в файлах с субтитрами в форматах WebVTT и SubRip, а также импорта в формате SubRip.
  • В раздел "Preferences -> Effects" добавлена настройка для отключения сканирования плагинов.
  • Для клипов реализовано контекстное меню, а также индикаторы скорости и высоты тона.
  • Переработан менеджер плагинов.
  • Улучшена поддержка BSD-систем.
  • Выполнена перегруппировка элементов в некоторых меню.
  • Удалены настройки мыши, опции вывода на печать, инструмент для создания скриншотов, режим "караоке", настройки всплывающих подсказок, эффект удаления голоса (рекомендуется использовать более качественно работающий плагин OpenVINO) и конвертер из EQ XML в TXT.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.audacityteam.org/b...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.4
  3. OpenNews: Создатель форка Audacity покинул проект после конфликта при выборе нового имени
  4. OpenNews: Созданы форки Audacity, избавленные от телеметрии
  5. OpenNews: Новые правила конфиденциальности Audacity допускают сбор данных в интересах органов власти
  6. OpenNews: Компания Muse Group поглотила проект Audacity
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61045-audacity
Ключевые слова: audacity, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:55, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Бинарные сборки доступны... с телеметрией?
     
     
  • 2.2, Константавр (ok), 20:08, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запили без телеметрии, опенсорс же.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 20:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А толку-то если распространять свою сборку будет нельзя из-за трейдмарков.
    А менять название программы и её брендинг - такое себе занятие.
     
     
  • 4.4, tty0 (?), 20:24, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подготовить идеальные условия для сборки или сделать AppImage?
     
     
  • 5.6, Аноним (3), 20:28, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделать сборочный скрипт накладывающий патчи можно, но вот реально, много ли пользователей станут сами собирать?
    Насчёт AppImage не знаю насколько это легально и удобно, сам не использую.
     
     
  • 6.73, Аноним (73), 00:59, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделать сборочный скрипт накладывающий патчи можно, но вот реально, много ли пользователей станут сами собирать?

    В NixOS такой проблемы нет. Установка готового бинарного пакета, скачиваемого из бинарного кэша, абсолютно никак не отличается от установки пакета, собираемого локально из сорцов. В остальных пакетных менеджерах самостоятельная сборка бинаря и скачивание бинаря -- два абсолютно разных процесса с двумя абсолютно разными CLI, ха-ха.

     
  • 4.64, Аноним (64), 23:52, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же мне надоела шизофрения. Выпиливать телеметрию из СПО аморально. Как ещё без телеметрии авторы СПО покажут популятронсть своего продукта для привлечения спонсоров? Или они должны делать професиональный продукт в свободное от уровок время?
    Ну если тебе так не нравится телеметрия, меняешь названия, но эты даже этого не сможешь.
    За этим маразмом про телеметрию не стоит ровным счётом ничего.
    Дебиан переименонвывали ФАерфокс и Тандерберд из-за маразма Мазиллы и ничего.
    Вообще переименовывать Фаерфокс в своём дистрибутиве это надо!
     
     
  • 5.66, Аноним (66), 23:55, 22/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.71, prokoudine (ok), 00:12, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конкретно в этом случае спонсоров нет, есть новый владелец проекта, который хочет сделать классный редактор из опенсорсного полуфабриката и прикрутить к нему опциональные монетизируемые сервисы. Мьюз получает бабло, пользователи получают годный редактор, все довольны. Кроме членов секты набубнистов седьмого дна.
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:27, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    фаервол настрой
     
     
  • 3.7, prokoudine (ok), 20:48, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если тебе не нравится, что программа спрашивает сервер, нет ли новой версии, идёшь в настройки и отключаешь эту функцию. Фаервол не нужен.
     
     
  • 4.9, Аноним (66), 21:10, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если программа лезет без спросу в интернет, то это проблема программы. Как минимум она должна спросить об этом пользователя, а не заставлять лезть в 100500 настроек. В идеале вообще не спрашивать, а держать такую опасную опцию отключённой, ещё и с диалогом подтверждения.
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 21:11, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полностью согласен, тем более, Audacity - программа для работы со звуком, это не сетевое приложение.
     
  • 5.11, prokoudine (ok), 21:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > опасную опцию

    Опасную чем?

     
     
  • 6.14, Аноним (66), 21:25, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отправкой информации, с которой я ни с кем не собирался делиться.
     
     
  • 7.19, prokoudine (ok), 21:29, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Отправкой информации

    О том, что у тебя юзерагент — аудасити? Шок, сенсация.

     
     
  • 8.21, Аноним (66), 21:34, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня нет такой уверенности Впрочем, и этого тоже достаточно Уникальная прогр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.23, prokoudine (ok), 21:40, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Можешь пойти и почитать исходный код Для чего конкретно И чего Ну взломал кто... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.53, Аноним (66), 23:15, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т е тебя факт слива айпишников тебя не смущает Ладно, тролли дальше ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.58, prokoudine (ok), 23:30, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Меня совершенно не смущает, что производитель свободного софта, которым я иногда... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.62, Аноним (66), 23:42, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опция включена по дефолту в бинарных сборках О каком личном разрешении идёт р... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.69, prokoudine (ok), 00:03, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я принял решение, что не буду делать opt-out Не ты, не мьюз, а персональн... текст свёрнут, показать
     
  • 9.65, Аноним (64), 23:54, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я считаю ты прав, всех вас, таких шизофреников желательно собрать в одном месте ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.68, Аноним (66), 00:00, 23/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 11.70, prokoudine (ok), 00:06, 23/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.45, Аноним (45), 22:38, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опасную чем?

    В новых версиях ПО иногда исчезает нужное, что давно было в прежних. И старую версию иногда тоже убирают из доступа.

    Наученные горьким опытом с крупными игроками типа Гугла.

     
     
  • 7.47, prokoudine (ok), 22:48, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Опасную чем?
    > В новых версиях ПО иногда исчезает нужное, что давно было в прежних.
    > И старую версию иногда тоже убирают из доступа.
    > Наученные горьким опытом с крупными игроками типа Гугла.

    Какое отношение это имеет к передаче серверу юзерагента в полном соответствии с протоколом HTTP?

    Ну и потом...

    Во-первых, тебя никто не заставляет апгрейдиться.

    Во-вторых, старые версии можно вытащить как исходники из гита по тегам. Готовые сборки есть, например, на https://www.fosshub.com/Audacity-old.html. Опять же, никто тебе не мешает держать личный архив аппимиджей.

     
     
  • 8.67, Аноним (64), 23:56, 22/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (27)

  • 1.8, Аноним (10), 21:07, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Копирасты уже добрались до опенсорса... Телеметрия требует полного патчинга. Лучше уж форк.
     
     
  • 2.12, prokoudine (ok), 21:20, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > опирасты уже добрались до опенсорса... Телеметрия требует полного патчинга.

    ЛПП. Аудасити по умолчанию собирается без сетевых фич.

    https://github.com/audacity/audacity/blob/master/CMakeLists.txt#L223

     
     
  • 3.31, Bottle (?), 21:49, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в репозитории отключено, для тех, кто из сырцов умеет собирать. А на сайте залиты бинарники с телеметрией.
     
     
  • 4.37, prokoudine (ok), 21:54, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Это в репозитории отключено, для тех, кто из сырцов умеет собирать.

    Это не означает, что программу теперь надо "полностью патчить".

    > А на сайте залиты бинарники с телеметрией.

    Если тебе не нужно быть в курсе, когда выходит новая версия, отключаешь запросы к серверу в настройках и спишь спокойно, насколько это позволяет паранойя.

     
     
  • 5.41, Аноним (66), 22:19, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > отключаешь запросы к серверу

    А ты какие-то обязательства даёшь, что их снова не включат?

     
     
  • 6.44, prokoudine (ok), 22:27, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> отключаешь запросы к серверу
    > А ты какие-то обязательства даёшь, что их снова не включат?

    Каким образом? Принудительным обнулением конфигов?

     
     
  • 7.49, Аноним (66), 22:51, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ключик для хранения можно переименовать, например. Или в бинарную шборочку бэкдорчик вшить.
     
     
  • 8.51, prokoudine (ok), 23:12, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось выяснить, что это за интересное целеполагание такое -- рисковать репута... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, Аноним (66), 23:18, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т е ты предлагаешь полагаться на репутацию авторов audacity, владельцев хостинг... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.57, Аноним (57), 23:24, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не полагайся Проводи аудит кода, собирай из сырцов ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.59, Аноним (66), 23:37, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аудит уже проведён Скрытая идентификация пользователей по IP имеет место быть ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.61, prokoudine (ok), 23:42, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понятно, что ты делаешь на сайте, владелец которого по закону обязан тр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.63, Аноним (66), 23:44, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легко Браузер запускаю я, а не дяди из audacity team ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.72, prokoudine (ok), 00:15, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя нет опции отключить передачу IP-адреса в браузере , но есть опция отклю... текст свёрнут, показать
     

  • 1.18, Аноним (-), 21:29, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалены ... инструмент для создания скриншотов

    Удивительно что он вообще там был.
    Зачем? Зачем скриншотилка в аудиоредакторе?
    Что там вообще скриншотить?

     
     
  • 2.20, prokoudine (ok), 21:30, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Удивительно что он вообще там был.
    > Зачем? Зачем скриншотилка в аудиоредакторе?
    > Что там вообще скриншотить?

    Интерфейс самой программы, для её же документации.

     
     
  • 3.22, Аноним (66), 21:36, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Враньё, была бы нужна, не удалили бы.
     
     
  • 4.25, prokoudine (ok), 21:42, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Враньё, была бы нужна, не удалили бы.

    Я бывший участник команды, эту фичу пилили у меня на глазах лет 15-20 назад. Потом чувак, который её запилил для себя, помер, и она стала не нужна, ну вот её и выпилили.

     
     
  • 5.52, нононим (?), 23:14, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть нужна она была одному человеку
     
     
  • 6.54, prokoudine (ok), 23:18, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то есть нужна она была одному человеку

    По сути, да. Возможно, этой фичей ещё пользовались авторы каких-нибудь уроков по сабжу, но я про таких не слышал.

     
     
  • 7.56, Аноним (66), 23:23, 22/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит не нужна, как и было сказано выше. Зачем ты это здесь развёл?
     

  • 1.60, Аноним (60), 23:40, 22/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность сохранения проектов в облачном сервисе audio.com

    Тьфу.

     
  • 1.74, Аноним (74), 01:31, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проще начать пользоваться Рипером - он отзывчивее, гибче и UI не настолько корявое. Пробовал запускать из плазмы и первое что ты видишь это выпадающие менюхи, в которые не влазит текст. Нужно было импортировать 100+ wav'ок в один трек, полчаса гуглил как это сделать - оказалось никак. Рипер же при импорте просто дает такую опцию, чтобы расположить куски последовательно в одном треке. Короче, шлак.
     

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