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Релиз открытой цифровой звуковой рабочей станции Zrythm 1.0.0

25.11.2024 08:29

После четырёх лет разработки представлен релиз проекта Zrythm 1.0.0, развивающего программную цифровую звуковую рабочую станцию для аранжировки и создания музыкальных композиций, предоставляющую полный набор возможностей для записи, обработки, редактирования, микширования и мастеринга звука и MIDI-данных. Предлагаемый проектом графический интерфейс рассчитан как на применение начинающими музыкантами, так и на студийное использование профессионалами. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3.

Zrythm 1.0.0 отмечен как первый выпуск, готовый для широкого применения в рабочих проектах на платформе GNU/Linux. Сборки для Windows и macOS пока имеют качество бета-версий. Параллельно уже ведётся работа над веткой Zrythm 2, в которой осуществлён переход с использования языка Си, системы сборки Meson и графической библиотеки GTK4 (в связке с libadwaita) на язык C++20, систему сборки CMake, фреймворк для создания многоплатформенных звуковых приложений JUCE и библиотеку Qt6 с использованием QML для построения интерфейса. Отмечается, что переход на новый программный стек позволит повысить скорость и эффективность разработки, увеличить производительность, расширить переносимость и упростить сопровождение, сохранив при этом прежнюю логику работы с бэкендами.

Основные возможности Zrythm:

  • Гибкие возможности редактирования с использованием шкалы времени с поддержкой клонирования, зацикливания, связывания и растягивания объектов. Поддержка полос дорожек для прикрепления нескольких слоёв к одной дорожке. Возможность автоматического выравнивания звуковых элементов в привязке к сетке. Поддержка различных типов треков.
  • Автоматизация действий в привязке к событиям или CV-сигналам от модулирующих плагинов. Возможность плавного изменения параметров по заданной криволинейной или прямолинейной зависимости во времени.
  • Возможности микширования c поддержкой групп сигналов, отдельных FX-треков со звуковыми эффектами, MIDI-эффектов, учёта контекста всей музыкальной композиции, маршрутизации звука между любыми точками микшера.
  • Редактор нот (Piano Roll) для создания, редактирования и аранжировки MIDI-контента. Интегрированная панель для генерации аккордов. Режим работы с ударными инструментами (drum). Визуальный редактор (lollipop) уровня громкости отдельных нот.
  • Поддержка звуковых плагинов в форматах LV2, VST2, VST3, AU, LADSPA, DSSI, CLAP и JSFX, звуковых шрифтов в форматах SFZ и SF2, MIDI-файлов и различных звуковых форматов для экспорта и импорта звуковых данных. Поддержка различных звуковых и MIDI бэкендов, среди которых JACK, PipeWire, ALSA, Windows MME, WASAPI и Core Audio/MIDI.
  • Автоматическое создание резервных копий проделанной работы. Возможность отката почти любых операций и поддержка сохранения истории изменений, позволяющая откатывать операции после перезапуска программы.
  • Поддержка настройки управления с внешних устройств.
  • Отсоединяемые панели интерфейса, позволяющие компоновать окружение на свой вкус, разнося разные элементы на разные мониторы.
  • Встроенные файловый менеджер, браузер плагинов и система поиска настроек.
  • Использование SIMD-инструкций процессора (SSE, AVX и FMA) для ускорения обработки сигналов (используется библиотека lsp-dsp-lib). Система кэширования выполненных операций и вычислений.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.zrythm.org/t/rel...)
  2. OpenNews: Выпуск звукового редактора Audacity 3.7
  3. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 8.8
  4. OpenNews: Выпуск Launchpad Daemon 1.5.1, программного аналога MIDI-контроллера
  5. OpenNews: Выпуск программного звукового синтезатора Bespoke Synth 1.0
  6. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.4, свободного пакета для создания музыкальных миксов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62288-zrythm
Ключевые слова: zrythm, sound
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:40, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ж фримиум бесплатно не больше 25 треков.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:48, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто мешает собрать из исходников или поставить пакеты из дистрибутива? Код свободный, а готовые сборки никто бесплатно распространять не обязан.
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 09:10, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тебя сейчас очень сильно удивлю. Но даже у людей у которых нет денег на ерунду иногда есть ситуация когда надо ехать, а не собирать автомобиль из исходников. И да сейчас твоё удивление наверно перейдет разумные пределы, но есть альтернативы собиранию из исходников хз чего.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 09:24, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Денег нет, а свой автомобиль хочется, ясно. Угнать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:52, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в связке с libadwaita

    Выглядит симпотно. Как и все интерфейсы, создаваемые на этом божественном тулките/дизайн-системе.

     
     
  • 2.7, Аноним (2), 09:11, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты скрины видел? Вытеканию глаз нет предела.    
     
     
  • 3.8, Аноним (4), 09:16, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выглядит любой софт, работающий со звуком. Профессионалам норм.
     
  • 2.9, nume (ok), 09:20, 25/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они на Qt6 переходят в итоге :)
     

  • 1.5, ijuij (?), 08:53, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Последний скрин выглядит потрясающе, уважение команде разработчиков!

     
  • 1.11, Аноним (11), 09:43, 25/11/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Швондик (?), 09:49, 25/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows и macOS не нужон, deprecated
     

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