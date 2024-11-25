Релиз открытой цифровой звуковой рабочей станции Zrythm 1.0.0

После четырёх лет разработки представлен релиз проекта Zrythm 1.0.0, развивающего программную цифровую звуковую рабочую станцию для аранжировки и создания музыкальных композиций, предоставляющую полный набор возможностей для записи, обработки, редактирования, микширования и мастеринга звука и MIDI-данных. Предлагаемый проектом графический интерфейс рассчитан как на применение начинающими музыкантами, так и на студийное использование профессионалами. Код проекта распространяется под лицензией AGPLv3. Zrythm 1.0.0 отмечен как первый выпуск, готовый для широкого применения в рабочих проектах на платформе GNU/Linux. Сборки для Windows и macOS пока имеют качество бета-версий. Параллельно уже ведётся работа над веткой Zrythm 2, в которой осуществлён переход с использования языка Си, системы сборки Meson и графической библиотеки GTK4 (в связке с libadwaita) на язык C++20, систему сборки CMake, фреймворк для создания многоплатформенных звуковых приложений JUCE и библиотеку Qt6 с использованием QML для построения интерфейса. Отмечается, что переход на новый программный стек позволит повысить скорость и эффективность разработки, увеличить производительность, расширить переносимость и упростить сопровождение, сохранив при этом прежнюю логику работы с бэкендами. Основные возможности Zrythm: Гибкие возможности редактирования с использованием шкалы времени с поддержкой клонирования, зацикливания, связывания и растягивания объектов. Поддержка полос дорожек для прикрепления нескольких слоёв к одной дорожке. Возможность автоматического выравнивания звуковых элементов в привязке к сетке. Поддержка различных типов треков.

Автоматизация действий в привязке к событиям или CV-сигналам от модулирующих плагинов. Возможность плавного изменения параметров по заданной криволинейной или прямолинейной зависимости во времени.

Возможности микширования c поддержкой групп сигналов, отдельных FX-треков со звуковыми эффектами, MIDI-эффектов, учёта контекста всей музыкальной композиции, маршрутизации звука между любыми точками микшера.

Редактор нот (Piano Roll) для создания, редактирования и аранжировки MIDI-контента. Интегрированная панель для генерации аккордов. Режим работы с ударными инструментами (drum). Визуальный редактор (lollipop) уровня громкости отдельных нот.

Поддержка звуковых плагинов в форматах LV2, VST2, VST3, AU, LADSPA, DSSI, CLAP и JSFX, звуковых шрифтов в форматах SFZ и SF2, MIDI-файлов и различных звуковых форматов для экспорта и импорта звуковых данных. Поддержка различных звуковых и MIDI бэкендов, среди которых JACK, PipeWire, ALSA, Windows MME, WASAPI и Core Audio/MIDI.

Автоматическое создание резервных копий проделанной работы. Возможность отката почти любых операций и поддержка сохранения истории изменений, позволяющая откатывать операции после перезапуска программы.

Поддержка настройки управления с внешних устройств.

Отсоединяемые панели интерфейса, позволяющие компоновать окружение на свой вкус, разнося разные элементы на разные мониторы.

Встроенные файловый менеджер, браузер плагинов и система поиска настроек.

Использование SIMD-инструкций процессора (SSE, AVX и FMA) для ускорения обработки сигналов (используется библиотека lsp-dsp-lib). Система кэширования выполненных операций и вычислений.



