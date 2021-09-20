Выпуск программного звукового синтезатора Bespoke Synth 1.0

После 10 лет разработки доступен первый стабильный выпуск проекта Bespoke Synth, развивающего модульный программный синтезатор звука, позволяющий генерировать и обрабатывать звук на основе наглядного перенаправления звуковых потоков между разными модулями, формирующими и меняющими форму звуковой волны, а также накладывающими эффекты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Из особенностей приложения отмечается возможность изменения окружения на лету - можно не прерывая воспроизведения музыки добавлять и менять узлы. Для создания звуковых цепочек доступно более 190 модулей. Поддерживается подключение готовых VST-плагинов и быстрое создание собственных обработчиков на языке Python. Предоставляются средства для интеграции с MIDI-контроллерами.

Интересным является подход проекта к монетизации - кроме бесплатной версии предлагается два платных варианта - bespoke plus ($5) и bespoke pro ($15), которые полностью идентичны бесплатной версии и не содержат расширенных возможностей, о чём явно заявляется в сравнительной таблице на сайте (подразумевается, что если программа понравилась, пользователь без принуждения может поддержать проект, купив платный вариант).