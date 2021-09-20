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Выпуск программного звукового синтезатора Bespoke Synth 1.0

20.09.2021 10:22

После 10 лет разработки доступен первый стабильный выпуск проекта Bespoke Synth, развивающего модульный программный синтезатор звука, позволяющий генерировать и обрабатывать звук на основе наглядного перенаправления звуковых потоков между разными модулями, формирующими и меняющими форму звуковой волны, а также накладывающими эффекты. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux, macOS и Windows.

Из особенностей приложения отмечается возможность изменения окружения на лету - можно не прерывая воспроизведения музыки добавлять и менять узлы. Для создания звуковых цепочек доступно более 190 модулей. Поддерживается подключение готовых VST-плагинов и быстрое создание собственных обработчиков на языке Python. Предоставляются средства для интеграции с MIDI-контроллерами.

Интересным является подход проекта к монетизации - кроме бесплатной версии предлагается два платных варианта - bespoke plus ($5) и bespoke pro ($15), которые полностью идентичны бесплатной версии и не содержат расширенных возможностей, о чём явно заявляется в сравнительной таблице на сайте (подразумевается, что если программа понравилась, пользователь без принуждения может поддержать проект, купив платный вариант).





  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/awwbees/Bes...)
  2. OpenNews: Выпуск свободного звукового редактора Ardour 6.9
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 27.0
  4. OpenNews: Выпуск Mixxx 2.3, свободного пакета для создания музыкальных миксов
  5. OpenNews: Открыт код Spleeter, системы для разделения музыки и голоса
  6. OpenNews: Первый официальный выпуск программы для синтеза музыки GNU Cursynth
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55833-bespoke
Ключевые слова: bespoke, synth
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:35, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Чем это лучше GNU Radio? Почему это не модуль для GNU Radio?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:57, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Чем это лучше Emacs? Почему это не модуль для Emacs?
     
     
  • 3.22, нах.. (?), 19:59, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что ты этого не сделал?
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:47, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.
    >быстрое создание собственных обработчиков на языке Python

    Вот я сразу и подумал, что этот синтезатор использует части из GNU Radio.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:47, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это как виндовый Buzz от Oskari Tammelin
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:11, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bespoke Synth это как SunVox - https://warmplace.ru/soft/sunvox/index_ru.php
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:09, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть опенсорсный аналог morph vox? Или хотя бы софтовый goxlr.
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 11:12, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, по поводу morph vox, есть вообще нормальные аналоги? А то в прошлый раз понадобилось зачем-то и мне очень не понравилось, во что её превратили.
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:08, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lyrebird?
     
     
  • 3.14, Аноним (4), 14:12, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Lyrebird?

    Похоже на то, но не запускается что-то. Не могу оценить, насколько аналог.


    Traceback (most recent call last):
      File "/tmp/lyrebird-1.1.0/app.py", line 5, in <module>
        import app.mainwindow as mainwindow
      File "/tmp/lyrebird-1.1.0/app/mainwindow.py", line 6, in <module>
        gi.require_version('Gtk', '3.0')
    AttributeError: module 'gi' has no attribute 'require_version'


     
     
  • 4.19, Аноним (18), 17:28, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Похоже на то, но не запускается что-то

    Дистр? На Debian 9/10 запускался норм.

     

  • 1.7, Аноним (7), 11:59, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И одиннадцати лет не прошло.
     
  • 1.8, fooser (?), 12:26, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чем оно лучше vcvrack?
     
     
  • 2.17, анон (?), 16:22, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы хотели сказать Pure Data?
     

  • 1.9, Аноним (9), 12:34, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Готовые сборки подготовлены для Linux

    почему все файлы в основной директории помечены как исполняемые?

    readme.txt

    > run ./bespoke_dependencies.sh to install all dependencies needed to run (or compile!) Bespoke.

    Это что? Типа зависимости поставить?

    bespoke_dependencies.sh

    > sudo apt-get install ...

    И что же тогда мешало собрать деб пакет под абантичку?
    И это точно называется "сборки подготовлены для linux"?

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 14:21, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Готовые сборки подготовлены для Linux
    > почему все файлы в основной директории помечены как исполняемые?

    Потому что ты не сделал лучше?

    > readme.txt
    >> run ./bespoke_dependencies.sh to install all dependencies needed to run (or compile!) Bespoke.
    > Это что? Типа зависимости поставить?

    Тоже удивлен - зачем ты тут схалтурил? Переделай!

    > bespoke_dependencies.sh
    >> sudo apt-get install ...
    > И что же тогда мешало собрать деб пакет под абантичку?

    И правда, что ТЕБЕ мешало собрать деб пакет под бубунточку и дебиянчик? А еще, заодно - пакетик для рачика-манжары, ебилд для генты, RPM для Шляп. Снэп с флатпаком для всех остальных не забудь. И поживее! Шевели булками!

    > И это точно называется "сборки подготовлены для linux"?

    Видимо, предполагается наличие линуксоида за этим линуксом. А не вчерашнего вендузятника "Урра, та же винда, только НАХАЛЯВУ!1!" или ждуна-ебилдов?


     
     
  • 3.16, Аноним (9), 15:18, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну быть может тогда не стоит говорить, что есть бинарные сборки для linux?
     
  • 3.20, Аноним (20), 18:16, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"Урра, та же винда, только НАХАЛЯВУ!1!"

    Венда бесплатна by design. Платить там нужно только за возможностью менять обои.
    Шах и мат, жертва пропаганды.

     
     
  • 4.27, Аноним (-), 21:08, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    > Венда бесплатна by design.
    > Платить там нужно

    Первый /0


    > Шах и мат, жертва пропаганды.

    Ну-ну
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    Давай шагай отсюда (хоть с матами, хоть без), пропагандист доморощенный ...


     

  • 1.12, EuPhobos (ok), 13:20, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем то напоминает панель от SunVox
     
  • 1.13, Аноним (10), 13:36, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На фреймворке Juce ещё никто DE не запилил?
     
  • 1.21, prokoudine (ok), 19:09, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Интересным является подход проекта к монетизации - кроме бесплатной версии предлагается два платных варианта...

    Это не "интересный подход", это стёб и троллинг.

     
     
  • 2.24, Аноним (4), 20:06, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это нормальная модель монетизации опенсорса. Некоторые проекты вместо этого используют агрессивную монетизацию в виде "доступ к билдам за деньги" или ограничивают возможности бесплатной версии без причины. Самые плохие проекты конечно имеют комьюнити версию без большей части необходимого. Ардур не самое плохое для сравнения.
     
     
  • 3.26, prokoudine (ok), 21:01, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это нормальная модель монетизации опенсорса.

    Я бы предложил тебе всё-таки зайти на страницу и посмотреть на таблицу, чтобы осознать простую вещь: чувак простебался на тему тайеров. В этом нет никакой модели монетизации, потому что все получают всё одинаковое абсолютно бесплатно, без регистрации и SMS.

    Это не ардур, не zrythm, не vital, не грядущий vcv rack 2, ни иные проекты, где что-то дополнительное даётся за отдельные деньги.

    С тем же успехом можно прикрутить "смищную" таблицу со стёбными тайерами к странице скачивания какого-нибудь гимпа и объявить это моделью монетизации.

    > или ограничивают возможности бесплатной версии без причины.

    Почему это без причины? Очень даже с причиной.

    > Ардур не самое плохое для сравнения.

    Пол регулярно отхватывает хейт за свою модель монетизации.

     
     
  • 4.28, Аноним (4), 21:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатному проекту больше людей занесёт донаты. Это совершенно нормально, потому что между проприетарщиной и монетизируемым "аналогом" абсолютно все выберут проприетарщину, особенно, если она лучше (пусть и дороже).
     

  • 1.23, th3m3 (ok), 20:05, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем он лучше SunVox?
     
  • 1.25, th3m3 (ok), 20:10, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вообще, задонатить ему надо.
     

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