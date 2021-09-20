Выпуск программного звукового синтезатора Bespoke Synth 1.0

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|2.10, Аноним (10), 12:47, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.
>быстрое создание собственных обработчиков на языке Python
Вот я сразу и подумал, что этот синтезатор использует части из GNU Radio.
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|2.5, Аноним (4), 11:12, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, по поводу morph vox, есть вообще нормальные аналоги? А то в прошлый раз понадобилось зачем-то и мне очень не понравилось, во что её превратили.
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|3.14, Аноним (4), 14:12, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Lyrebird?
Похоже на то, но не запускается что-то. Не могу оценить, насколько аналог.
Traceback (most recent call last):
File "/tmp/lyrebird-1.1.0/app.py", line 5, in <module>
import app.mainwindow as mainwindow
File "/tmp/lyrebird-1.1.0/app/mainwindow.py", line 6, in <module>
gi.require_version('Gtk', '3.0')
AttributeError: module 'gi' has no attribute 'require_version'
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|4.19, Аноним (18), 17:28, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Похоже на то, но не запускается что-то
Дистр? На Debian 9/10 запускался норм.
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|1.9, Аноним (9), 12:34, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Готовые сборки подготовлены для Linux
почему все файлы в основной директории помечены как исполняемые?
readme.txt
> run ./bespoke_dependencies.sh to install all dependencies needed to run (or compile!) Bespoke.
Это что? Типа зависимости поставить?
bespoke_dependencies.sh
> sudo apt-get install ...
И что же тогда мешало собрать деб пакет под абантичку?
И это точно называется "сборки подготовлены для linux"?
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|2.15, Аноним (-), 14:21, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Готовые сборки подготовлены для Linux
> почему все файлы в основной директории помечены как исполняемые?
Потому что ты не сделал лучше?
> readme.txt
>> run ./bespoke_dependencies.sh to install all dependencies needed to run (or compile!) Bespoke.
> Это что? Типа зависимости поставить?
Тоже удивлен - зачем ты тут схалтурил? Переделай!
> bespoke_dependencies.sh
>> sudo apt-get install ...
> И что же тогда мешало собрать деб пакет под абантичку?
И правда, что ТЕБЕ мешало собрать деб пакет под бубунточку и дебиянчик? А еще, заодно - пакетик для рачика-манжары, ебилд для генты, RPM для Шляп. Снэп с флатпаком для всех остальных не забудь. И поживее! Шевели булками!
> И это точно называется "сборки подготовлены для linux"?
Видимо, предполагается наличие линуксоида за этим линуксом. А не вчерашнего вендузятника "Урра, та же винда, только НАХАЛЯВУ!1!" или ждуна-ебилдов?
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|3.16, Аноним (9), 15:18, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну быть может тогда не стоит говорить, что есть бинарные сборки для linux?
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|3.20, Аноним (20), 18:16, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>"Урра, та же винда, только НАХАЛЯВУ!1!"
Венда бесплатна by design. Платить там нужно только за возможностью менять обои.
Шах и мат, жертва пропаганды.
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|1.21, prokoudine (ok), 19:09, 20/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Интересным является подход проекта к монетизации - кроме бесплатной версии предлагается два платных варианта...
Это не "интересный подход", это стёб и троллинг.
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|2.24, Аноним (4), 20:06, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это нормальная модель монетизации опенсорса. Некоторые проекты вместо этого используют агрессивную монетизацию в виде "доступ к билдам за деньги" или ограничивают возможности бесплатной версии без причины. Самые плохие проекты конечно имеют комьюнити версию без большей части необходимого. Ардур не самое плохое для сравнения.
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|3.26, prokoudine (ok), 21:01, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это нормальная модель монетизации опенсорса.
Я бы предложил тебе всё-таки зайти на страницу и посмотреть на таблицу, чтобы осознать простую вещь: чувак простебался на тему тайеров. В этом нет никакой модели монетизации, потому что все получают всё одинаковое абсолютно бесплатно, без регистрации и SMS.
Это не ардур, не zrythm, не vital, не грядущий vcv rack 2, ни иные проекты, где что-то дополнительное даётся за отдельные деньги.
С тем же успехом можно прикрутить "смищную" таблицу со стёбными тайерами к странице скачивания какого-нибудь гимпа и объявить это моделью монетизации.
> или ограничивают возможности бесплатной версии без причины.
Почему это без причины? Очень даже с причиной.
> Ардур не самое плохое для сравнения.
Пол регулярно отхватывает хейт за свою модель монетизации.
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|4.28, Аноним (4), 21:15, 20/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесплатному проекту больше людей занесёт донаты. Это совершенно нормально, потому что между проприетарщиной и монетизируемым "аналогом" абсолютно все выберут проприетарщину, особенно, если она лучше (пусть и дороже).
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