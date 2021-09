Выпуск программного звукового синтезатора Bespoke Synth 1.0

> Lyrebird? Похоже на то, но не запускается что-то. Не могу оценить, насколько аналог.





Traceback (most recent call last):

File "/tmp/lyrebird-1.1.0/app.py", line 5, in <module>

import app.mainwindow as mainwindow

File "/tmp/lyrebird-1.1.0/app/mainwindow.py", line 6, in <module>

gi.require_version('Gtk', '3.0')

AttributeError: module 'gi' has no attribute 'require_version'