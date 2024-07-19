По статистике Cloudflare 6.8% интернет-трафика является потенциально мусорным

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|1.1, Аноним (1), 21:44, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То-то я смотрю на логи своего богом забытого сайта, и как туда тысячями сканнеры стучатся. Парочка даже дозвониться пыталась.
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|2.40, Аноним (40), 01:39, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очень "полезная" статья... при всей её проработанности, тольк оотвлекает в общем потоке.
И почему она не в Мини новостях тогда уж.
Да и давно пора выкинуть эту вкладку, как вечно несоответствующую и кто му же неудобно назад прокручивать страницы на главной в ней и Главные новости - одновремнно :(
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|1.2, FSA (??), 21:47, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Да меня уже задолбали эти капчи от гугла и клаудфлер. Но гугл больше задобал. Сейчас гугл капча даже после того, как я подключаюсь к своему домашнему WiFi на Android. Просто они решили, что я на www.google.com просто бот. И каждый раз предлагают пройти капчу. А до№№№й андроид проверяет этот URL, чтобы решить нужно ли выдавать страницу входа в WiFi. В результате прихожу домой, но продолжаю пользоваться LTE, потому что Android считает, что я не вошёл в WiFi.
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|2.3, Аноним (3), 21:51, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это ты ещё не видел когда гугл просто без капчи говорит что на сайт он тебя пускать на будет, потому что не хочет. Это тот самый бан Гугле про который многие говорят.
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|2.13, Аноним (13), 22:41, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы по этой истории сняли фильм ужасов, я бы назвал его "Навеки LTE: Проклятье Капчи".
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|2.41, Ivan_83 (ok), 01:57, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня яндекс капчами достаёт, а я продолжаю ему не давать никакие куки и ничего писать в локалсторадж.
Благо он нужен бывает раз в месяц а то и реже.
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|2.42, Аноним (40), 02:00, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто они решили, что я на www.google.com просто бот. И каждый раз предлагают пройти капчу.
Если не спутал уже, у меня такое было когда все [гугловкие] шпионо-скрипты заблочил [и JScript] и скорей и несанкц.соединения. Потом вроде прошло, возможно я что то разблокировал [случайно] или браузер ак то ещё соединился.
А при, мин.выкл-ти JScript, и заблоченнонности несанкц.соединений [к нему] - он начинает вместо нормальных ссылок - выводить свои зашифрованно - что бы всёравно знать по какой ссылке пользователь переходит...
Зато т.е.если у вас JScript=ВЫКЛ и ссылки прямые - значит ваш браузер вас сливает)))
Правда обратное ещё не гарантирует обратного, потому что он сливает вас не обязательно только ему, впрочем не скажу про хром.
(Вот у меня в FF в линуксе с JS=ВЫКЛ - прямые...
И как мне заблочить как думается под сотню или более IP из браузера в iptable - хороший вопрос... как вариант пока - насобирать статистику в виндах... к именно рассм.версии браузера и потом поштуно перенести:[] впрочем, в линукс-версии бр. могут быть другие IP)
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|3.45, Ivan_83 (ok), 03:23, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У многих такое было когда долбаный гугл заблочил хурикат и наверное ещё какие то туннельные брокеры для IPv6.
Пришлось делать так чтобы дома основной сайт гуглага резолвится только в IPv4.
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|1.4, Аноним (3), 21:53, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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% Занимательная история про тех кто сначала создаёт сомнительный трафик, а потом с ним героически борется, а пипл хавает %
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|1.8, крокодил мимо.. (-), 22:14, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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даже не знаю, что сказать.. всё отлично.. всё просто отлично..
либо ты, как последняя домохозяйка, залогиненная в гуглоодноглазниках и прочей мерзости, либо тренишь нейросетку, выбирая автобусы, светофоры, мотоциклы, велосипеды..
затем, внезапно и неожиданно, решаешь пользовать только non-js браузеры (а-ля w3m/links+) и соответствующий контент (на удивление полно библиотек, ньюсов и прочего, что спокойно относится к отсутствию js, включая и этот форум)..
дело-то не в шифрованном трафике (который, как правило, знает откуда он и куда ему надо), а в иллюзии анонимности современного вэба..
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|2.24, Советский инженер и пенсионер (?), 00:20, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> либо ты, как последняя домохозяйка, залогиненная в гуглоодноглазниках и прочей мерзости, либо тренишь нейросетку, выбирая автобусы, светофоры, мотоциклы, велосипеды..
Альтернатив то и нет. Раковая опухоль типа клаудфларе захватила все более-менее посещаемые ресурсы. Даже oпeннeт ВНЕЗАПНО заклоудфларен.
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|1.11, Аноним (11), 22:22, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Cloudflare
Эти сидоры выдают заглушку с проверкой на устаревший User-Agent (если таковой не соответствует актуальным версиям популярных браузеров). И капчи на клаудфларе уже не выдаётся — тут уж либо прошёл тотальное обнюхивание всех capabilities, либо нет.
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|3.38, Кирилл (??), 01:29, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше просто самоликвидировать и Cloudflare, и все сайты его использующие.
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|2.25, крокодил мимо.. (-), 00:23, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Cloudflare
> Эти сидоры выдают заглушку с проверкой на устаревший User-Agent (если таковой не
> соответствует актуальным версиям популярных браузеров). И капчи на клаудфларе уже
> не выдаётся тут уж либо прошёл тотальное обнюхивание всех capabilities,
> либо нет.
если в последнем seamonkey, например, сменить UA на актуальный ff/chrome - эт не сильно поможет.. или если/когда у тебя канал забит/(малая пропускная для браузера) - вот тут просто "тушите свет" и весь набор обесценной лексики..
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|2.32, Аноним (27), 00:43, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, офигенная фича. Скаммеры не успевают обновлять купленный у таких же скаммеров и палятся по старым (или некорректным) версиям в User-agent. Спасибо MSFT и AAPL, что заставляют юзеров обновляться, в течение месяца на старых версиях остаются только боты, которых можно без задней мысли банить таким вот дешёвым способом.
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|3.39, Кирилл (??), 01:31, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот как раз они то успевают обновлять и не палятся. Все репрессии прилетают к тем, кто не хочет обновлять браузер ради новых "мегафич"
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|4.43, Аноним (27), 02:57, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только я это знаю потому, что в логи смотрю, а ты сам себе нафантазировал. 95% нашего топа покупателей пользуется самым последним айфоном и платит через apple pay и апдейтится в течение двух суток. Можешь мне что-нибудь рассказать про миллионы мух.
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|1.15, Омоним (?), 22:48, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Cloudflare опубликовала статистику о характере трафика
Вообще-то, подсматривать нехорошо
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|3.29, arisu (ok), 00:40, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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уж точно не нанимаю охрану, которая рассказывает, что к её клиентам в десяти процентах случаев ходят неопознаные женщины, например.
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|1.17, Аноним (17), 23:51, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> По статистике Cloudflare 6.8% интернет-трафика является потенциально мусорным
А смешные видео и мемчики капец полезные
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|2.30, arisu (ok), 00:41, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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тю. по понятиям гуанофлары «мусорный трафик» — это все, кто не хотят давать им печеньки и жаваскрипт. потому что зачем такие в интернетах? ретрограды и луддиты!
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|1.19, Kt (?), 23:53, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Все правильно посчитали: 6.8% потенциально мусорный, а 93.2% реальный мусор.
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|2.28, крокодил мимо.. (-), 00:38, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Все правильно посчитали: 6.8% потенциально мусорный, а 93.2% реальный мусор.
и все вот эти "облака" с "облачными сервисами".. и то, что по уму должно крутиться в пределах локалки и/или интранета (для мультифилиальной сети), сейчас как с вентилятора летит хз куда..
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|3.33, Аноним (27), 00:47, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> летит хз куда
У кого-то «хз куда», а у кого-то и нет. Как тебе циферки в айпишнике мешают контролировать что куда «летит» — загадка уровня админ локалхоста.
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|4.36, крокодил мимо.. (?), 01:15, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У кого-то хз куда, а у кого-то и нет. Как тебе циферки в айпишнике мешают контролировать что куда летит загадка уровня админ локалхоста.
вы не поняли.. (любой) "облачный" сервис - синоним отсутствия контроля (если это крутится не на вашем железе в помещении, доступ к которому вы контролируете).. считаете иначе - тогда поинтересуйтесь (сейчас) у клиентов sap/r3, например, каковы их планы на ближайее будущее..
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|5.44, Аноним (27), 03:11, 20/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> поинтересуйтесь (сейчас) у клиентов sap/r3, например, каковы их планы на ближайее будущее
Я год отфигачил в крупном британском интеграторе занимаясь деплоями SAP в клауд для крупных клиентов. Можешь мне мозги не пудрить совими фантазиями про суперзащищённый шкаф для швабр и двух серверов. У SAP официальная документация для AWS, GCP и Azure с подробным описанием эталонной архитектуры. И это _рекомендуемый_ способ для всех новых деплоев. Так что планы на ближайшее будущее — списывать стойки с серверами.
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