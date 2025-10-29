The OpenNET Project / Index page

Статистика GitHub за 2025 год. TypeScript сместил Python и JavaScript в рейтинге GitHub

29.10.2025 19:33

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2025 год. Основные тенденции:

  • Язык TypeScript вырвался на первое место в рейтинге языков программирования, наиболее часто используемых разработчиками. Практически все основные фреймворки для разработки фронтэндов по умолчанию перешли на использование TypeScript. Python и JavaScript переместились на второе и третье места. За год число разработчиков, использующих TypeScript увеличилось на 1 миллион (+66%), Python - на 850 тысяч (+48%), а JavaScript - на 427 тысяч (+25%).
  • В рейтинге наиболее быстро набирающих популярность языков лидируют Luau (3600 разработчиков, +194%), Typst (3600 разработчиков, +108%), Astro (45600 разработчиков, +78%), Blade (91100 разработчиков, +67%) и TypeScript (2.6 млн разработчиков, +67%).
  • По популярности в новых репозиториях лидируют языки JavaScript (9.3 млн, +14.57%), Python (9.2 млн репозиториев, +53.41%), TypeScript (5.4 млн, 78.10%), Java (3.5 млн, 9.35%), C++ (1.7 млн, 11.82%), C# (1.5 млн, 10.61%).
  • При разработке AI-проектов наиболее популярны Python, Jupyter Notebooks, JavaScript и TypeScript.
  • Общее число проектов на GitHub достигло отметки в 640 млн, что на 121 млн больше чем год назад. Число публично доступных репозиториев с открытым кодом достигло 395 млн, что на 72 млн больше, чем год назад (рост 19%). Число приватных репозиториев увеличилось на 58 млн (рост 33%).
  • Аудитория GitHub за год выросла на 36 млн пользователей и достигла 180 млн (в прошлом году подключилось 30 млн, позапрошлом - 20, три года назад - 20 млн). На первом месте по числу разработчиков находится США (28 млн), на втором - Индия (21.9 млн), на третьем - Китай (10.7 млн), на четвёртом Бразилия (6.89 млн), на пятом - Великобритания (4.8 млн). По сравнению с прошлым годом Россия опустилась с шестого на девятое место, уступив Японии, Германии и Индонезии. Наибольший рост числа разработчиков наблюдается в Индии - за год более 5 млн новых разработчиков (14% от всех новых учётных записей). Прогнозируется, что к 2030 году Индия займёт первое место в рейтинге, сместив США на второе место.
  • Вклад в открытые и публично доступные проекты оценён в 1.12 миллиарда действий (коммиты, issue, pull-запросы, обсуждения, рецензии и т.п.), а в приватные - 4.97 миллиарда (81.5%), при этом доля приватных репозиториев составляет 37%, а публичных 63%.
  • За год принято более 518 млн pull-запросов (43.2 млн в месяц), что на 23% больше чем в прошлом году. Число коммитов оценено в 986 млн, что на 25.1% больше по сравнению с 2024 годом. В августе был побит рекорд по числу коммитов в месяц - принято около 100 млн изменений. Число созданных issue по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20.4%, число комментариев к issue и pull-запросов не изменилось (+0.35%), а число комментариев в коммитам уменьшилось на 27%.
  • Число проектов, связанных с AI, достигло 4.3 млн. В 1.1 млн публично доступных репозиториев используется один из SDK для работы с большими языковыми моделями, при этом 693 тысячи из этих репозиториев созданы за последние 12 месяцев (рост 178%). 80% новых разработчиков использовали AI-ассистент GitHub Copilot в первую неделю после регистрации на GitHub.
  • Наиболее быстрорастущими открытыми проектами стали Zen Browser, Cline, vllm, uv и vscode.
  • По числу участников лидируют репозитории vllm, vscode, codex, huggingface/transformers, godot, home-assistant, ollama, llama.cpp, verl и expo.
  • Репозитории, пользующиеся наибольшей популярностью у новых пользователей:
  • Общее потребление ресурсов при выполнении обработчиков GitHub Actions по сравнению с прошлым годом выросло на 30%.
  • Среднее время исправления критических уязвимостей по сравнению с прошлым годом снизилось на 30%, а среднее время устранение уязвимости сократилось с 37 до 26 дней.
  • Наиболее часто выявляемой уязвимостью стала проблема с управлением доступом. За год подобные проблемы выявлены в 151 тысяче репозиториев, что на 172% больше чем за прошлый год.


  • 1.1, Кошкажена (?), 19:43, 29/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    > на третьем - Китай (10.7 млн)

    Он разве не заблокирован там?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 19:51, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В самом коррумпированном на свете государстве, где сам разработчик GFW его прям в ходе своей же лекци ничего не стесняясь обходит, когда обнаруживает, что материал для лекции оказался в блоке?
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:46, 29/10/2025 [ответить]  
    		• +/
    https://lists.gnu.org/archive/html/discuss-gnustep/2015-12/msg00182.html
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:59, 29/10/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Тайпскрипт вообще пушка. Прямо без тестов пишу, сразу в прод. Почти не падает. Быстро, пм только ахает.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:02, 29/10/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    > TypeScript. Python и JavaScript

    Сейчас будут традиционные экспертные срывы покровов "ыыы, скриптовые языки - это медленно! ☝️".

     
     
  • 2.6, Аноним (4), 20:12, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для серьезных вещей - глупая затея, в крайнем случае го взять, иначе придется переписывать, как тот же компилятор тайпскрипта переписали на го.

    Но чтобы быстро впарить какой стартап лучших вариантов не сыщешь.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:33, 29/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще безразлично на чём написан компилятор Typescipt. Хоть на Ruby. Он никак не участвует в процессе запуска или исполнения приложений в проде. Все сидят на NodeJS в качестве движка.
     
