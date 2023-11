GitHub опубликовал статистику за 2023 год и назвал победителей GitHub Awards 2023

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2023 год. Основные тенденции: За 2023 год на GitHub было создано 98 млн новых проектов (за 2022 год - 85.7 млн, за 2021 - 61 млн, за 2020 - 60 млн). Общее число проектов достигло отметки в 420 млн (+27%), а число публично доступных репозиториев - 284 млн (+22%).

Общий вклад участников во все проекты оценивается в 4.5 миллиарда действий (коммиты, issue, pull-запросы, обсуждения, рецензии и т.п.). Для сравнения за 2022 год было выполнено 3.5 миллиарда подобных действий.

Аудитория GitHub за год выросла на 20.2 млн пользователей (+26%) и достигла 114 млн (в прошлом году было 20.5 млн, позапрошлом - 73 млн, три года назад - 56 млн). На первом месте по числу разработчиков находится США, на втором - Индия, на третьем - Китай, на четвёртом Бразилия, на пятом - Великобритания, на шестом - Россия, на седьмом Германия.

За год добавлено около 65 тысяч новых проектов, связанных с машинным обучением, что на 248% больше, чем в прошлом году. Число участников AI-проектов за год выросло на 148%. Как главный тренд года отмечается рост интереса к разработкам, связанным с технологиями искуственного интеллекта. По данным проведённого на GitHub опроса 92% разработчиков уже используют или экспериментируют с применением AI-инструментов.

Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript. Второе место сохраняет Python. Третье место занял язык TypeScript, который вытеснил на четвёртое место язык Java. 5, 6 и 7 места удержали за собой языки С#, C++ и PHP. На восьмое место поднялся язык С, который вытеснил на девятое место Shell. Десятое место занял язык Go. Ранее занимавший 10 место язык Ruby сместился сразу на 15 позицию. Значительно (+36%) возросла популярность предметно-ориентированного языка HCL (Hashicorp Configuration Language), который занял 11 место. 12, 13 и 14 места заняли Kotlin, Dart и SCSS.

В рейтинге наиболее активно набирающих популярность языков лидирует Rust (+40%), за которым следуют Lua, TypeScript и HСL. Отмечается увеличение популярности T-SQL и TeX.

Число выполненных в GitHub Actions работ за год увеличилось на 169%.

Более 80% изменений вносятся в приватные репозитории. Отмечено 4.2 миллиарда изменений в приватных и 310 млн в публичных репозиториях.

Растёт популярность приложений, предназначенных для выполнения в облачных окружениях (cloud-native) или использующих модель "инфраструктура как код" (IaC) на базе Git. В более чем 1 млн публичных репозиториев для создания контейнеров используются Dockerfile.

Увеличилось число разработчиков, использующих автоматизированные системы отслеживания уязвимостей в зависимостях. Число принятых Pull-запросов от таких систем за год возросло на 60%.

В открытые проекты на GitHub за год было принято более 301 млн изменений.

По числу участников лидируют репозитории VSCode, Home Assistant и Flutter:

По уровню подключения к разработке новых участников лидируют репозитории: Одновременно объявлены обладатели премии GitHub Awards 2023: Номинация "Wonderfully Welcoming": организация Python Software Foundation.

Номинация "Global Grandiose": Web-фреймворк для построения интерфейсов Storybook.

Номинация "Hardware Hacker": Limor Fried (@LadyADA), лидер компании Adafruit Industries, выпускающей открытое аппаратное обеспечение.

Номинация "Noteworthy Newcomer": фреймворк для создания приложений на основе языковых моделей машинного обучения - LangChain.

Номинация "Supply Chain Sentinel": Alexander Brandes (@notmyfault), мэйнтейнер проекта Jenkins.

Номинация "Audience Choice": генератор статических сайтов Astro.

Номинация "OSPO Leadership" (Open Source Program Offices): компания Mercedes Benz, активно использующая открытое ПО и опубликовавшая соответствующий манифест.

Номинация "DevOps Champion": Katie Peters из компании TELUS.

Номинация "GitHub for Good": организация Ersilia, развивающая открытое ПО для медицины. Кроме того, GutHub представил новые инструменты тестирования безопасности приложений, использующие машинное обучение, и анонсировал запуск в декабре чата c AI-консультантом (GitHub Copilot Chat), помогающим писать код, определять ошибки и создавать тесты, а также отвечающим на связанные с разработкой вопросы, заданные на естественном языке.