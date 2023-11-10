GitHub опубликовал статистику за 2023 год и назвал победителей GitHub Awards 2023

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|2.111, Аноним (-), 22:50, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оскар в мире программирования.
Уныло как-то. Можно лучше pwnie awards устроить на гитхабе? Вот это было бы прикольно, если бы гитхаб и всю ту печальную корпоративную эшушеру разнесли вдрызг.
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|2.14, Аноним (14), 14:58, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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У бухгалтеров конкретной фирмы кончился. Год измеряется кварталами и конкретный отчёте с 1 октября прошлого года до 30 сентября текущего года.
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|2.48, Аноним (48), 15:50, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Давно мёртв, ты просто пропустил. В 2008 нормальный питон появился, v8 появился, и руби в один момент стал никому не интересен (да, основная причина использовать руби, а вовсе не сахар). Основные пользователи руби были азиаты, и тут сразу вменяемых 2 конкурента, и синтаксис руби это скорее довод против.
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|3.112, Аноним (-), 22:52, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давно мёртв, ты просто пропустил. В 2008 нормальный питон появился,
На память о успехах питонистов есть соседняя новость, где они таки даже мозиллу смогли выдавить с питоноподелки HG в пользу гита :)
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|2.56, Аноним (56), 16:41, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Более 80% изменений вносятся в приватные репозитории
Если посчитать только открытые проекты, то ещё нужно посмотреть, кто и как умирает.
Но это инфу МелкоМях скромно умолчал.
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|2.96, Аноним (96), 20:27, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хороший язык был... Но да, сейчас на нём хоть и пишут, но только в рамках поддержки. Впрочем, нельзя не отметить его огромное влияние на индустрию и порождённые под его влиянием языки и фреймворки. Впрочем, как учебный язык он и сейчас хорош как мягкое погружение в функциональный стиль.
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|1.5, анон (?), 14:29, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рад за луа, но раст чет совсем не в тему в топе после распада на 3 части, кидка от корпоратов и разрабов.
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|2.17, Аноним (14), 15:00, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Накрутить рост языка настолько просто, что этим может заняться даже любитель безопастных язычков.
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|2.64, фнон (?), 17:53, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> распада на 3 части
Хм... как-то пропустил это.
Не напомнишь что там произошло?
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|1.6, Аноним (6), 14:36, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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>Более 80% изменений вносятся в приватные репозитории
Вся суть опенсорс-сообщества.
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|2.43, Аноним (43), 15:28, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В приватные вносят копрорасты. Каким боком закрытость к опенсорсу?
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|3.59, Аноним (59), 16:58, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"приватные" репозитории бесплатные уже давно. А корпорации хранить свою коммерческую тайну у майкрософта не будут - свой гитлэб подымут.
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|4.75, Аноним (74), 18:37, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чушь несусветная. Работаю с корпорациями давно и плотно. Сидят на Гитхабе точно так же, как и все остальные. Даже GH Enterprise не у всех. И я отнюдь не о «Horns & Hoofs Inc». Коммерческая тайна у подавляющего большиства бизнесов отнюдь не в коде, но ты про это узнаешь, когда сам на работу устроишься.
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|6.91, fuji (?), 19:37, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, и те которые арендуют сервера у амазона или гугл клауд, а не крутят на стойке в своем подвале тоже?
даже интересно, ты вообще сталкивался со средним бизнесом?
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|1.8, Аноним (8), 14:38, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё у них "центр прозрачности" появился, не работающий без JavaScript.
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|2.38, Аноним (38), 15:24, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них и релизы нельзя скачать без жс, так как ссылки попросту не прогружаются
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|3.77, Админ (?), 18:42, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо давать это видеть всем ярым фанатам GitHub и, в том числе, M$
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|2.89, fuji (?), 19:34, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те кому JS не нужен, могут туда просто не ходить)
Или ты хотел чтобы они на pure-html тебе страничку верстали и каждый день обновляли?
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|1.11, Ананий (?), 14:50, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Откуда такой спрос на Lua?
Алсо кто может пояснить чому Ruby вмирает? Помимо отжора памяти на уровне пихона,слишком скучный?
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|2.19, Аноним (14), 15:03, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Руби уже даже никто не ругает и не набрасывает с ним всё уже ясно. Всё уже сказано.
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|2.23, Аноним (18), 15:09, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Github -> trending -> language: lua
Плагины для Neovim; загадка разгадана, дело закрыто.
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|4.51, Аноним (51), 16:25, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Создатель vim оставил мир в этом году, вот многие и решили ознакомиться со "следующей" версией.
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|2.57, Аноним (56), 16:45, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Верить статистике от МикроЗофта - это всё равно, что верить результатам тайного голосования.
"Есть три вида лжи: просто ложь, наглая ложь и статистика" (с)
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|2.60, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:28, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ruby помер давно, но отпеть его было некому и теперь, в компашке зомбаков вместе с perl, tcl и прочим хламом, будет вечно светиться на дне различных рейтингов. Получилось так потому что в язык затащили много заведомо неудачных решений из других языков. Например, агрументы в функции передавались неявно, как в perl. Убогие def ... end блоки одновременно с единственно верными { }. И много другой неудобной альтернативщины из эры языков 80-х. Что-то со временем исправили, но в основном кривь осталась. И тогда уже был питон без таких проблем и с функциональной коробочной библиотекой.
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|3.63, Аноним (56), 17:53, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Убогие def ... end блоки одновременно с единственно верными { }
Наоборот, убогие нечитаемые (среди прочего ссы-мусора) каракули {} оставили для всяких альтернативно-одаренных ссы-синтаксис-фанатов наравне с человеко-читаемыми begin end.
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|1.28, Аноним (28), 15:17, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А чё графики поплыли и поехали? Стыдоба. Они их на Javascript генерировали чтоль?
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|2.58, Аноним (56), 16:51, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CEO позвонил, сказал, надо подогнать - вот опять 146% и получилось.
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|1.39, Аноним (43), 15:25, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Значительно (+36%) возросла популярность предметно-ориентированного языка HCL
Кто в теме, что творят на HCL?
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|2.45, Аноним (47), 15:36, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто способ сериализации JSON-like данных. YAML и TOML IMHO лучше.
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|3.83, Аноним (83), 19:07, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем: JSON - он и в Африке JSON. А HCL зависит от приложения: Terraform или ещё что - то есть имеет кучу несовместимых диалектов, прям как SQL или скорее хуже.
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|4.86, Аноним (86), 19:19, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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JSON. YAML и прочая сериализация - тоже зависит от схемы. у HCL нет диалектов, есть 2 версии. Разумеется, речь идёт о версии 2 как о последней.
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|1.46, Аноним (46), 15:36, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Номинация "Hardware Hacker": Limor Fried (@LadyADA),
> лидер компании Adafruit Industries,
> выпускающей открытое аппаратное обеспечение.
Занятный у лидера сайтенг. Древо Сефирот. Навёл на Portfolio, а там светодиод (Identity) без токоограничительного резистора. Почему не перегорает? Анод плюс ко всему подключен к конденсатору на Make. Research - висит тупо сопротивление на землю. Это обогреватель? Что делает ключ на Technika, я не догнал. Кто-то может пояснить принципиальную схему, это я чего-то не понимаю, или ныне руководителю не обязательно знать базу?
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|2.53, Аноним (53), 16:34, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Древо Сефирот
Кругов не хватает.
>Навёл на
Без JS не работает. Действительно, в 2023 пора знать уже, что всё это можно сделать чисто на CSS, и почему делать надо именно так.
>знать базу
Я не смог нагуглить, "левая" она, или "правая". Видимо она слишком умна, чтобы постить такое в интернет, давая повод для травли поехавшим из обоих лагерей.
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|2.65, penetrator (?), 18:03, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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после ввода обязательно 2FA прибитого гвоздями к номеру телефона только тупая или очень инертная малпа на нем останется
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|3.88, Аноним (86), 19:21, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Тупая масса копротивляется. Умная - понимает, что от кибергулага они никуда не денутся.
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|3.95, Аноним (95), 20:22, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что за глупости вы говорите. Можно любой автор зато без телефона использовать. Например от yubikey. Там номер телефона не нужен. Сам аутентификатор вообще в интернет не лазит. Ключ он хранит на usb токене от yubikey
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|1.67, Аноним (66), 18:10, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Много наград за пропаганду завязки на гитхаб - все на гитопс, гитхап actions, и т.п. Менторы, евагнелисты.. МС не одно десятилетие в теме и знает как работать с клиентурой.
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|1.82, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:05, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Кроме того, GutHub представил новые инструменты тестирования безопасности приложений, использующие машинное обучение, и анонсировал запуск в декабре чата c AI-консультантом (GitHub Copilot Chat), помогающим писать код, определять ошибки и создавать тесты, а также отвечающим на связанные с разработкой вопросы, заданные на естественном языке.
Отличненько. Расслабим погромистов, чтобы они не думали, а затем захватим мир. Кстати, примерчик в статье странный (можно рассмотреть как false positive): просит добавтиь рейтлимитер для запросов к БД.
Вопрос: что делает это регулярное выражение?
Ответ: не знаю, обычно я прошу бота сгенерить мне строку, удовлетворяющую выражению.
Напомнило: "что выведет, то и выведет. я программист, а не компилятор. взяли б%#^* моду, 'что выведет на консоль'. да напиши ты этот код и посмотри, чё нас то спрашиваешь?" (с)
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|2.97, Аноним (97), 20:31, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Расслабим погромистов, чтобы они не думали, а затем захватим мир.
Чем больше тупых, тем больше востребованы "старпёры".
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|3.98, Аноним (97), 20:33, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я лично не пользую никакие "ИИ" при работе. Понаблюдаю, как будет деградировать мозг остальных.
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|4.101, Аноним (101), 21:36, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я лично не пользую никакие "ИИ" при работе.
Чтобы работать комментатором опеннет AI не нужен. В остальных случаях умение работать (да-да, с AI нужно УМЕТЬ работать, прикинь) является обязательным требованием при прохождении собеседования даже в провинциальных конторах Рога & Co.
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|3.103, Аноним (101), 21:41, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> востребованы "старпёры"
Не хочу никого расстраивать, но если человек к 30 годам ищет вакансии рядового кодера (считай рядовой солдатский состав по армейским меркам), то такие резюме HR отправляет в корзину даже не читав. Например, в нашей компании, типичный джун - до 20-22 лет, 22-25 - миддл, 30-35 - сеньор. Старше это уже чисто менеджерские должности.
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|4.107, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:27, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> востребованы "старпёры"
> Не хочу никого расстраивать, но если человек к 30 годам ищет вакансии
> рядового кодера (считай рядовой солдатский состав по армейским меркам), то такие
> резюме HR отправляет в корзину даже не читав. Например, в нашей
> компании, типичный джун - до 20-22 лет, 22-25 - миддл, 30-35
> - сеньор. Старше это уже чисто менеджерские должности.
То, что происходит у вас в конторе, называется эйджизм.
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|5.110, Аноним (101), 22:45, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> эйджизм
Который вполне обоснован. На одной чаше весов молодой пацан без семьи и болячек, который впитывает инфу как губка и покладистый перед начальством. На второй чаше - 40 летний женатый детный мужик с пивным животом, с подсохшими мозгами, кучей болячек, заскоков и принципов. Не говоря уже о том, что он тупо не впишется в коллектив (корпоративы, тимбилдинг, пьянки после работы).
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|1.94, Аноним (94), 20:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Просто Майкрософт взялся за GitHub. Политика проникла и туда. А есть основания доверять этим графикам?
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