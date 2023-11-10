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GitHub опубликовал статистику за 2023 год и назвал победителей GitHub Awards 2023

10.11.2023 14:11

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2023 год. Основные тенденции:

  • За 2023 год на GitHub было создано 98 млн новых проектов (за 2022 год - 85.7 млн, за 2021 - 61 млн, за 2020 - 60 млн). Общее число проектов достигло отметки в 420 млн (+27%), а число публично доступных репозиториев - 284 млн (+22%).
  • Общий вклад участников во все проекты оценивается в 4.5 миллиарда действий (коммиты, issue, pull-запросы, обсуждения, рецензии и т.п.). Для сравнения за 2022 год было выполнено 3.5 миллиарда подобных действий.
  • Аудитория GitHub за год выросла на 20.2 млн пользователей (+26%) и достигла 114 млн (в прошлом году было 20.5 млн, позапрошлом - 73 млн, три года назад - 56 млн). На первом месте по числу разработчиков находится США, на втором - Индия, на третьем - Китай, на четвёртом Бразилия, на пятом - Великобритания, на шестом - Россия, на седьмом Германия.
  • За год добавлено около 65 тысяч новых проектов, связанных с машинным обучением, что на 248% больше, чем в прошлом году. Число участников AI-проектов за год выросло на 148%. Как главный тренд года отмечается рост интереса к разработкам, связанным с технологиями искуственного интеллекта. По данным проведённого на GitHub опроса 92% разработчиков уже используют или экспериментируют с применением AI-инструментов.
  • Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript. Второе место сохраняет Python. Третье место занял язык TypeScript, который вытеснил на четвёртое место язык Java. 5, 6 и 7 места удержали за собой языки С#, C++ и PHP. На восьмое место поднялся язык С, который вытеснил на девятое место Shell. Десятое место занял язык Go. Ранее занимавший 10 место язык Ruby сместился сразу на 15 позицию. Значительно (+36%) возросла популярность предметно-ориентированного языка HCL (Hashicorp Configuration Language), который занял 11 место. 12, 13 и 14 места заняли Kotlin, Dart и SCSS.
  • В рейтинге наиболее активно набирающих популярность языков лидирует Rust (+40%), за которым следуют Lua, TypeScript и HСL. Отмечается увеличение популярности T-SQL и TeX.
  • Число выполненных в GitHub Actions работ за год увеличилось на 169%.
  • Более 80% изменений вносятся в приватные репозитории. Отмечено 4.2 миллиарда изменений в приватных и 310 млн в публичных репозиториях.
  • Растёт популярность приложений, предназначенных для выполнения в облачных окружениях (cloud-native) или использующих модель "инфраструктура как код" (IaC) на базе Git. В более чем 1 млн публичных репозиториев для создания контейнеров используются Dockerfile.
  • Увеличилось число разработчиков, использующих автоматизированные системы отслеживания уязвимостей в зависимостях. Число принятых Pull-запросов от таких систем за год возросло на 60%.
  • В открытые проекты на GitHub за год было принято более 301 млн изменений.
  • По числу участников лидируют репозитории VSCode, Home Assistant и Flutter:
  • По уровню подключения к разработке новых участников лидируют репозитории:

Одновременно объявлены обладатели премии GitHub Awards 2023:

  • Номинация "Wonderfully Welcoming": организация Python Software Foundation.
  • Номинация "Global Grandiose": Web-фреймворк для построения интерфейсов Storybook.
  • Номинация "Hardware Hacker": Limor Fried (@LadyADA), лидер компании Adafruit Industries, выпускающей открытое аппаратное обеспечение.
  • Номинация "Noteworthy Newcomer": фреймворк для создания приложений на основе языковых моделей машинного обучения - LangChain.
  • Номинация "Supply Chain Sentinel": Alexander Brandes (@notmyfault), мэйнтейнер проекта Jenkins.
  • Номинация "Audience Choice": генератор статических сайтов Astro.
  • Номинация "OSPO Leadership" (Open Source Program Offices): компания Mercedes Benz, активно использующая открытое ПО и опубликовавшая соответствующий манифест.
  • Номинация "DevOps Champion": Katie Peters из компании TELUS.
  • Номинация "GitHub for Good": организация Ersilia, развивающая открытое ПО для медицины.

Кроме того, GutHub представил новые инструменты тестирования безопасности приложений, использующие машинное обучение, и анонсировал запуск в декабре чата c AI-консультантом (GitHub Copilot Chat), помогающим писать код, определять ошибки и создавать тесты, а также отвечающим на связанные с разработкой вопросы, заданные на естественном языке.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2023-11-08...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2022 год и представил программу грантов открытым проектам
  3. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2021 год
  4. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2020 год
  5. OpenNews: GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
  6. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2022 году
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60083-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (83) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:17, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оскар в мире программирования.
     
     
  • 2.2, Alladin (?), 14:22, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вручается вам?
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:38, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Телеметрии
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:02, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    *Золотая малина
     
  • 2.68, Аноним (-), 18:10, 10/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.79, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:53, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шнобелевская премия
     
  • 2.111, Аноним (-), 22:50, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оскар в мире программирования.

    Уныло как-то. Можно лучше pwnie awards устроить на гитхабе? Вот это было бы прикольно, если бы гитхаб и всю ту печальную корпоративную эшушеру разнесли вдрызг.

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:25, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А что, у вас 2023 год кончился? Я один во времени застрял?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:58, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    У бухгалтеров конкретной фирмы кончился. Год измеряется кварталами и конкретный отчёте с 1 октября прошлого года до 30 сентября текущего года.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:28, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Руби прямо умирает.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 15:50, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Давно мёртв, ты просто пропустил. В 2008 нормальный питон появился, v8 появился, и руби в один момент стал никому не интересен (да, основная причина использовать руби, а вовсе не сахар). Основные пользователи руби были азиаты, и тут сразу вменяемых 2 конкурента, и синтаксис руби это скорее довод против.
     
     
  • 3.112, Аноним (-), 22:52, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давно мёртв, ты просто пропустил. В 2008 нормальный питон появился,

    На память о успехах питонистов есть соседняя новость, где они таки даже мозиллу смогли выдавить с питоноподелки HG в пользу гита :)

     
  • 2.56, Аноним (56), 16:41, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Более 80% изменений вносятся в приватные репозитории

    Если посчитать только открытые проекты, то ещё нужно посмотреть, кто и как умирает.
    Но это инфу МелкоМях скромно умолчал.

     
  • 2.96, Аноним (96), 20:27, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший язык был... Но да, сейчас на нём хоть и пишут, но только в рамках поддержки. Впрочем, нельзя не отметить его огромное влияние на индустрию и порождённые под его влиянием языки и фреймворки. Впрочем, как учебный язык он и сейчас хорош как мягкое погружение в функциональный стиль.
     

  • 1.5, анон (?), 14:29, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рад за луа, но раст чет совсем не в тему в топе после распада на 3 части, кидка от корпоратов и разрабов.
     
     
  • 2.17, Аноним (14), 15:00, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Накрутить рост языка настолько просто, что этим может заняться даже любитель безопастных язычков.
     
     
  • 3.74, Аноним (74), 18:35, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сям кто рост накручивает? Или это другое?
     
  • 2.64, фнон (?), 17:53, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > распада на 3 части

    Хм... как-то пропустил это.
    Не напомнишь что там произошло?

     

  • 1.6, Аноним (6), 14:36, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    >Более 80% изменений вносятся в приватные репозитории

    Вся суть опенсорс-сообщества.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:57, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    а какой процент кода открыт у неопенсорсного сообщества?
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:28, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В приватные вносят копрорасты. Каким боком закрытость к опенсорсу?
     
  • 2.49, Пряник (?), 16:15, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они платят за нас, вообще-то.
     
     
  • 3.59, Аноним (59), 16:58, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "приватные" репозитории бесплатные уже давно. А корпорации хранить свою коммерческую тайну у майкрософта не будут - свой гитлэб подымут.
     
     
  • 4.75, Аноним (74), 18:37, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чушь несусветная. Работаю с корпорациями давно и плотно. Сидят на Гитхабе точно так же, как и все остальные. Даже GH Enterprise не у всех. И я отнюдь не о «Horns & Hoofs Inc». Коммерческая тайна у подавляющего большиства бизнесов отнюдь не в коде, но ты про это узнаешь, когда сам на работу устроишься.
     
     
  • 5.85, лютый арчешкольник... (?), 19:13, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сидят на Гитхабе точно так же

    Если они не осилили on-prem gitlab то таки Horns & Hoofs, чё тут обсуждать-то

     
     
  • 6.91, fuji (?), 19:37, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, и те которые арендуют сервера у амазона или гугл клауд, а не крутят на стойке в своем подвале тоже?
    даже интересно, ты вообще сталкивался со средним бизнесом?
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:38, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё у них "центр прозрачности" появился, не работающий без JavaScript.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:40, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://transparencycenter.github.com/
     
     
  • 3.31, OpenEcho (?), 15:19, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://transparencycenter.github.com/

    Надо было назвать: BigBrotherActions
    Больше подходит про контетнт

     
  • 2.38, Аноним (38), 15:24, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них и релизы нельзя скачать без жс, так как ссылки попросту не прогружаются
     
     
  • 3.77, Админ (?), 18:42, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо давать это видеть всем ярым фанатам GitHub и, в том числе, M$
     
  • 2.89, fuji (?), 19:34, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кому JS не нужен, могут туда просто не ходить)
    Или ты хотел чтобы они на pure-html тебе страничку верстали и каждый день обновляли?
     

  • 1.11, Ананий (?), 14:50, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Откуда такой спрос на Lua?
    Алсо кто может пояснить чому Ruby вмирает? Помимо отжора памяти на уровне пихона,слишком скучный?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:58, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Руби ниша очень узкая и в этой нише высокая конкуренция.
     
  • 2.19, Аноним (14), 15:03, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Руби уже даже никто не ругает и не набрасывает с ним всё уже ясно. Всё уже сказано.
     
  • 2.23, Аноним (18), 15:09, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Github -> trending -> language: lua

    Плагины для Neovim; загадка разгадана, дело закрыто.

     
     
  • 3.24, Аноним (14), 15:11, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Откуда такой спрос на Neovim?
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 16:25, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Создатель vim оставил мир в этом году, вот многие и решили ознакомиться со "следующей" версией.
     
     
  • 5.105, Аноним (105), 22:06, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда был такой спрос на vim?
     
  • 2.52, Gemorroj (ok), 16:33, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    моды для игр
     
  • 2.57, Аноним (56), 16:45, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Верить статистике от МикроЗофта - это всё равно, что верить результатам тайного голосования.

    "Есть три вида лжи: просто ложь, наглая ложь и статистика" (с)

     
  • 2.60, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 17:28, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ruby помер давно, но отпеть его было некому и теперь, в компашке зомбаков вместе с perl, tcl и прочим хламом, будет вечно светиться на дне различных рейтингов. Получилось так потому что в язык затащили много заведомо неудачных решений из других языков. Например, агрументы в функции передавались неявно, как в perl. Убогие def ... end блоки одновременно с единственно верными { }. И много другой неудобной альтернативщины из эры языков 80-х. Что-то со временем исправили, но в основном кривь осталась. И тогда уже был питон без таких проблем и с функциональной коробочной библиотекой.
     
     
  • 3.63, Аноним (56), 17:53, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Убогие def ... end блоки одновременно с единственно верными { }

    Наоборот, убогие нечитаемые (среди прочего ссы-мусора) каракули {} оставили для всяких альтернативно-одаренных ссы-синтаксис-фанатов наравне с человеко-читаемыми begin end.

     

  • 1.20, амерский ведроид (?), 15:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чатжпт нафлудил столько или у программистов столько свободного времени,а у корпораций денег?
     
  • 1.21, Минона (ok), 15:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не можешь победить - возглавь (С) MS
     
  • 1.22, амерский ведроид (?), 15:07, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Хотя,да. У Майкрософт который там много где лидирут денег много.
     
  • 1.25, амерский ведроид (?), 15:12, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Говорили,что Хруст Гулаг продвигает,а Майки и тут по-моему лидируют.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:37, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MS всегда лидировала. Тот же AVML на Rust написан.
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:17, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чё графики поплыли и поехали? Стыдоба. Они их на Javascript генерировали чтоль?
     
     
  • 2.36, амерский ведроид (?), 15:22, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Та норм,на Иксах и Фоксе картинки,ничего не плывёт.
     
     
  • 3.44, Аноним (43), 15:30, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Иксах и Falkon тоже ничего плывёт.
     
  • 2.58, Аноним (56), 16:51, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CEO позвонил, сказал, надо подогнать - вот опять 146% и получилось.
     

  • 1.39, Аноним (43), 15:25, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Значительно (+36%) возросла популярность предметно-ориентированного языка HCL

    Кто в теме, что творят на HCL?

     
     
  • 2.45, Аноним (47), 15:36, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто способ сериализации JSON-like данных. YAML и TOML IMHO лучше.
     
     
  • 3.83, Аноним (83), 19:07, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем: JSON - он и в Африке JSON. А HCL зависит от приложения: Terraform или ещё что - то есть имеет кучу несовместимых диалектов, прям как SQL или скорее хуже.
     
     
  • 4.86, Аноним (86), 19:19, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JSON. YAML и прочая сериализация - тоже зависит от схемы. у HCL нет диалектов, есть 2 версии. Разумеется, речь идёт о версии 2 как о последней.
     
  • 2.54, Gemorroj (ok), 16:34, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    странно что эту хрень добавили, а json нет
     
  • 2.78, Аноним (74), 18:42, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автоматизацию. См. Terraform.
     

  • 1.46, Аноним (46), 15:36, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Номинация "Hardware Hacker": Limor Fried (@LadyADA),
    > лидер компании Adafruit Industries,
    > выпускающей открытое аппаратное обеспечение.

    Занятный у лидера сайтенг. Древо Сефирот. Навёл на Portfolio, а там светодиод (Identity) без токоограничительного резистора. Почему не перегорает? Анод плюс ко всему подключен к конденсатору на Make. Research  - висит тупо сопротивление на землю. Это обогреватель? Что делает ключ на Technika, я не догнал. Кто-то может пояснить принципиальную схему, это я чего-то не понимаю, или ныне руководителю не обязательно знать базу?

     
     
  • 2.50, Пряник (?), 16:19, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне нравятся твои забавные слова, волшебный чувак.
     
  • 2.53, Аноним (53), 16:34, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Древо Сефирот

    Кругов не хватает.

    >Навёл на

    Без JS не работает. Действительно, в 2023 пора знать уже, что всё это можно сделать чисто на CSS, и почему делать надо именно так.

    >знать базу

    Я не смог нагуглить, "левая" она, или "правая". Видимо она слишком умна, чтобы постить такое в интернет, давая повод для травли поехавшим из обоих лагерей.

     

  • 1.62, Аноним (62), 17:39, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    с github бегут, а он внезапно популярен
     
     
  • 2.65, penetrator (?), 18:03, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    после ввода обязательно 2FA прибитого гвоздями к номеру телефона только тупая или очень инертная малпа на нем останется
     
     
  • 3.88, Аноним (86), 19:21, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тупая масса копротивляется. Умная - понимает, что от кибергулага они никуда не денутся.
     
  • 3.90, Аноним (90), 19:34, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сейчас даже у бомжей смартфоны, да всем насрать.
     
  • 3.95, Аноним (95), 20:22, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за глупости вы говорите. Можно любой автор зато без телефона использовать. Например от yubikey. Там номер телефона не нужен. Сам аутентификатор вообще в интернет не лазит. Ключ он хранит на usb токене от yubikey
     
  • 3.106, Аноним (106), 22:26, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там TOTP вообще то
     
  • 3.109, Анонимпс (?), 22:42, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно использовать Gnome Authenticator. И ненужно телефона.
     
  • 2.81, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:56, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > с github бегут

    Нет, так слона не продашь

     
  • 2.108, Анонимпс (?), 22:40, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно использовать Gnome Authenticator.
     

  • 1.66, Аноним (66), 18:07, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  Номинация "DevOps Champion": Katie Peters из компании TELUS.

    Конечно чемпион, такую большую компанию подсадила на гитхаб полностью, тут и не такую награду выпишут! "Своих не бросаем" (с) ГХ/МС

    https://github.com/customer-stories/telus

     
  • 1.67, Аноним (66), 18:10, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Много наград за пропаганду завязки на гитхаб - все на гитопс, гитхап actions, и т.п. Менторы, евагнелисты.. МС не одно десятилетие в теме и знает как работать с клиентурой.
     
     
  • 2.71, Аноним (-), 18:17, 10/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.76, Аноним (74), 18:41, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > 420 млн

    Nice… 💚

     
  • 1.80, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:55, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Менеджеры гитхаба^W микрософта перед новым годом выпрашивают премии?
     
  • 1.82, Вы забыли заполнить поле Name (?), 19:05, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Кроме того, GutHub представил новые инструменты тестирования безопасности приложений, использующие машинное обучение, и анонсировал запуск в декабре чата c AI-консультантом (GitHub Copilot Chat), помогающим писать код, определять ошибки и создавать тесты, а также отвечающим на связанные с разработкой вопросы, заданные на естественном языке.

    Отличненько. Расслабим погромистов, чтобы они не думали, а затем захватим мир. Кстати, примерчик в статье странный (можно рассмотреть как false positive): просит добавтиь рейтлимитер для запросов к БД.  

    Вопрос: что делает это регулярное выражение?
    Ответ: не знаю, обычно я прошу бота сгенерить мне строку, удовлетворяющую выражению.

    Напомнило: "что выведет, то и выведет. я программист, а не компилятор. взяли б%#^* моду, 'что выведет на консоль'. да напиши ты этот код и посмотри, чё нас то спрашиваешь?" (с)

     
     
  • 2.97, Аноним (97), 20:31, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Расслабим погромистов, чтобы они не думали, а затем захватим мир.

    Чем больше тупых, тем больше востребованы "старпёры".

     
     
  • 3.98, Аноним (97), 20:33, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я лично не пользую никакие "ИИ" при работе. Понаблюдаю, как будет деградировать мозг остальных.
     
     
  • 4.101, Аноним (101), 21:36, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я лично не пользую никакие "ИИ" при работе.

    Чтобы работать комментатором опеннет AI не нужен. В остальных случаях умение работать (да-да, с AI нужно УМЕТЬ работать, прикинь) является обязательным требованием при прохождении собеседования даже в провинциальных конторах Рога & Co.

     
  • 3.103, Аноним (101), 21:41, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > востребованы "старпёры"

    Не хочу никого расстраивать, но если человек к 30 годам ищет вакансии рядового кодера (считай рядовой солдатский состав по армейским меркам), то такие резюме HR отправляет в корзину даже не читав. Например, в нашей компании, типичный джун - до 20-22 лет, 22-25 - миддл, 30-35 - сеньор. Старше это уже чисто менеджерские должности.

     
     
  • 4.107, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:27, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> востребованы "старпёры"
    > Не хочу никого расстраивать, но если человек к 30 годам ищет вакансии
    > рядового кодера (считай рядовой солдатский состав по армейским меркам), то такие
    > резюме HR отправляет в корзину даже не читав. Например, в нашей
    > компании, типичный джун - до 20-22 лет, 22-25 - миддл, 30-35
    > - сеньор. Старше это уже чисто менеджерские должности.

    То, что происходит у вас в конторе, называется эйджизм.  

     
     
  • 5.110, Аноним (101), 22:45, 10/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > эйджизм

    Который вполне обоснован. На одной чаше весов молодой пацан без семьи и болячек, который впитывает инфу как губка и покладистый перед начальством. На второй чаше - 40 летний женатый детный мужик с пивным животом, с подсохшими мозгами, кучей болячек, заскоков и принципов. Не говоря уже о том, что он тупо не впишется в коллектив (корпоративы, тимбилдинг, пьянки после работы).

     

  • 1.94, Аноним (94), 20:04, 10/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Просто Майкрософт взялся за GitHub. Политика проникла и туда. А есть основания доверять этим графикам?
     

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