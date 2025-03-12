Microsoft переписывает компилятор TypeScript на языке Go

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|1.1, Аноним (1), 09:54, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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'Язык Go близок с TypeScript по семантике и структуре кода'
Что блин?)
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|2.12, Карлос Сношайтилис (ok), 10:17, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это зумеры, сэр.
Они думают, что компилятор может написать только на языке с похожей семантикой.
Тысячи компиляторов/тоанспиляторов/интерпретаторов на С/++, написанных для чего ни попадя, смотрят на них с недоумением.
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|3.15, freehck (ok), 10:22, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Они думают, что компилятор можно написать только на языке с похожей семантикой.
Вряд ли. Если человек садится писать новый язык, то первое, что он узнаёт, когда начинает изучать матчасть -- это lex и yacc. А там уж всё очевидно.
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|4.56, Анонимъ (-), 12:07, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> lex/yacc
Фу, мерзость. Даже полностью вручную лучше, чем это. Ты будто живёшь в мире, отстающем на 10-20 лет.
Для пирсинга лучше взять любой язык, умеющий в ФП в той или иной степени. Haskell, Ocalm, Rust, Clojure. Да даже, простите, Common Lisp лучше подойдёт.
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|3.28, Аноним (28), 10:55, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Они думают, что компилятор может написать только на языке с похожей семантикой.
Нет. Они портируют проект (по стечению обстоятельств являющийся компилятором) с одного языка на другой.
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|4.42, Аноним (42), 11:45, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вы в курсе, кто такой Андерс Хейлсберг?
Так для этого ж надо новость читать. Ну его - лучше сразу в комментарии ринуться со своим ценным экспертным мнением.
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|2.50, Аноним (50), 12:00, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда человек умеет работать только молотком, все вокруг становится гвоздями.
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|1.3, Аноним (3), 10:01, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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После раста, нода/яваскрипт/тайпскрипт кажется чем-то плюшевым, игрушечным, непродуманным. Например, попробуйте создать TCP-сервер и слушать порт 8000. В нормальных языках/платформах это просто вызов bind/listen и обработка ошибки. Но не в ноде. No, sir. В ноде, чтобы поймать ошибку listen или дождаться ее выполнения, надо:
1. Навесить на сервер обработку listening.
2. Навесить на сервер обработку error.
3. Оба обработчика должны сработать лишь один раз (server.once()).
4. Во время listening резольвим промис.
5. Во время error режектим промис.
6. И вот только теперь можно вызывать server.listen().
Ощущение, что дизайнер ноды осилил только паттерн event emitter, так что он впендюрил его всюду.
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|2.5, Аноним (5), 10:03, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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JavaScript гениальный и самый быстрый. Ты просто делаешь что–то не так либо не можешь постичь суть.
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|2.8, Аноним (8), 10:12, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В ноде, чтобы поймать ошибку listen или дождаться ее выполнения, надо:
Спешите видеть, разработчик впервые в жизни познает асинхронное программирование без блокировки IO и записывает это в минусы!
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|3.20, Аноним (3), 10:35, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Асинхронщина здорового человека:
let listener = TcpListener::bind(&addr).await?;
Асинхронщина курильщика:
const { promise, resolve, reject } = Promise.withResolvers();
const handleListening = () => {
server.off("error", handleError);
resolve();
};
const handleError = (error) => {
server.off("listening", handleListening);
reject(error);
};
server.once("listening", handleListening);
server.once("error", handleError);
// Вроде ничего не забыли. И теперь, перекрестясь...
server.listen(port, host);
await promise;
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|4.30, Аноним (30), 11:02, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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неумение готовить websocket'ы в ноде это, то что отличает "здорового" человека от того, кто умеет:
const app = uWS.App().get('/*', () => {}).listen(port, () => {})
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|2.22, morphe (?), 10:39, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ощущение, что дизайнер ноды осилил только паттерн event emitter, так что он впендюрил его всюду.
Потому что когда в ноде была сеть, в JS ещё не было Promise/async/await
А event emitter удобнее чем колбеки у каждого метода, тем более что не везде эти колбеки относятся к конкретно методу
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|2.41, freehck (ok), 11:41, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> После раста, нода/яваскрипт/тайпскрипт кажется чем-то плюшевым, игрушечным, непродуманным.
Это ощущение обычно проходит после изучения N-ного языка.
После определённого количества оных в голове, становится очевидным, что языки следует выбирать исходя из задач, для решения которых они созданы, и методика сравнения несколько меняется.
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|2.52, al (??), 12:04, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жабаскрипт, это чтобы анимированные снежинки на веб-страничке были и чтобы в формах автодополнение, а остальное - от лукавого.
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|3.25, Anonim (??), 10:49, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что затраты меньше, перепроектировать с нуля с учетом Rust-специфики (нет GC, например) или тупо портировать файл за файлом. И речь не о TS, как языке, а о конкретном коде TS компилятора, который близок к обычному коду на Go.
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|2.16, Аноним (16), 10:22, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому, что ни только Раст следит за безопасностью работы с памятью
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|2.33, Аноним (33), 11:19, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому что нет сборщика мусора. А JS - это язык на сборщике мусора.
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|2.62, Аноним (62), 12:27, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Выбирая Go, мы определенно знали, что будут люди, которые спросят, почему мы не ... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Bottle (?), 10:06, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ехал Тайпскрипт через Джаваскрипт, который ехал через плюсы, а теперь ехал тайпскрипт через гошечку, чтобы ехать через джаваскрипт, чтобы ехать на плюсах.
В итоге оверхед оверхедом погоняет на всех этапах разработки.
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|2.24, нейм (?), 10:46, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> we’ve begun work on a native port of the TypeScript compiler and tools.
Из оригинальной новости
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|1.17, Аноним (17), 10:26, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В жизни бы не стал писать компиляторы на го. Он же совсем к этому не приспособлен. Неудобно. На окамле самое то.
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|1.19, Витюшка (?), 10:28, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самое забавное что именно на Rust пересели большинство трансплайлеров, билдеров, линтеров и т.п. в мире Typescript.
Решение крайне сомнительное.
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|2.21, нейм (?), 10:38, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто сигма-чад архитектор тайпскрипта показал всем этим задавакам с растом где их место.
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|1.23, Аноним (23), 10:45, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда программистам делать нечего, они проекты переписывают на другом языке.
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|2.27, Аноним (27), 10:55, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не переписывание с нуля, а скорее прямая трансляция с целью повышения производительности. Большинство кода строчка к строчке совпадает, код просто транслирован в другой синтаксис.
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|3.39, Аноним (28), 11:38, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им надо было транспайлер писать. Заодно избавили бы мир от ноде.жс
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|1.37, Аноним (37), 11:33, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Go ближе к TypeScript по семантике и структуре кода, что позволяет сохранить при портировании существующие шаблоны
При этом в оригинальном видео вообще нет примеров, только два экрана с простыней if'ов, которые можно точно так же на любом языке переписать.
И кстати почему не на C#?
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|2.40, Аноним (36), 11:38, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для господ, которым лень переходить по ссылкам gt оверквотинг удален ... большой текст свёрнут, показать
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|2.55, Аноним (53), 12:06, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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глупости. нужно было сразу сделать альтернативу typescript, который сам по себе не нужон
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|1.57, Аноним (57), 12:10, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да это просто Майкрософт и Гугл друг другу подлизывают, чтобы вместе двигать свой корпоративный Rust.
Это чисто политика, тут нет никакой другой реальной причины, а все заявленные - обыкновенный лживый предлог.
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|1.60, Аноним (60), 12:24, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Автор C#, который Хейлсберг, будучи и автором TS сам принял решение переписать на go. Люди на гитхабе в афиге, Хейлсберг оправдывается, что это не навязанное решение, а они так решили — говорит в варианте «начнём портирование один-к-одному с минимумом переписывания» го им подошла больше, при этом в отличие от питона получили не замедление, а ускорение (правда всего 3x и больше за счёт многопоточности).
Раст отмели, поскольку пришлось бы переделать всё. Почему отмели дотнет — непонятно, на многословность не спишешь, а вот по производительности потеряли прилично. Злые языки говорят, что мс сейчас под теми же людьми, что и гугель и начальство будет планомерно внедрять общие зонды, сам де дотнет привычным к яве индусам не интересен.
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|1.64, Аноним (64), 12:38, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я правильно понял, что npm install typescript теперь будет либо качать непонятный блоб с go с домашней странички какого-нибудь анонима из микрософт, либо качать исходники go и компилировать его?
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