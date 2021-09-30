Предложен компилятор исходных текстов на языке TypeScript в машинный код

3.17 , Аноним ( 17 ), 09:29, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – Да нет, он очень даже прав. Когда мы запускаем .exe до он сжирает 159М памяти, а затем отладчик лазит по БД в соседнем файле. В Linux всё запихивается в исполняемый файл и в таком виде грузиться в память, хотя эти данные самой программе вообще не нужны в отличии от строк локализации, иконок и файлов описания gui. Конечно их можно разделить, но зачем по умолчанию генерировать гигабайтный исполняемый файл?

4.19 , Аноним ( 19 ), 09:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – 1) Секции с отладочной информацией в память не грузятся, objdump в помощь

2) Отладочную информацию можно оторвать в отдельный файл, так делают в дебиане, см. пакеты с суффиксом -dbg

5.27 , Аноним ( 27 ), 09:59, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 2) Отладочную информацию можно оторвать в отдельный файл, так делают в дебиане, см. пакеты с суффиксом -dbg Только они сейчас имеют суффикс -dbgsym и лежат в отдельном репозитории.

6.29 , Аноним ( 29 ), 10:03, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не все. Некоторые остались в основном с -dbg.

4.52 , n00by ( ok ), 14:51, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да нет, он очень даже прав. Когда мы запускаем .exe до он Что-то мне поднадоело писать "отучаемся говорить за всех"... > сжирает 159М памяти, а затем отладчик лазит по БД в соседнем

> файле. В Linux всё запихивается в исполняемый файл и в таком

> виде грузиться в память, хотя эти данные самой программе вообще не

> нужны в отличии от строк локализации, иконок и файлов описания gui. ...потому мы поступим иначе. В следующем сообщении Вы подтвердите свои слова. Приведёте список ELF-ов из используемого Вами дистрибутива, в которых в наличии отладочная информация. > Конечно их можно разделить, но зачем по умолчанию генерировать гигабайтный исполняемый

> файл? Вроде я доступно объяснил. Тролль глуповат, вот и нагенерировал.

3.39 , Michael Shigorin ( ok ), 10:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Что не так с троллем?

> Он не умеет считать: Экономьте время -- пользуйтесь ссылкой "к модератору". Это невменько отчалит вслед за клоуном с**к*нчиком и прочими подобными персонажами -- уж сколько их тут пыталось умничать, будучи бездарями.

