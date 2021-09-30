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Предложен компилятор исходных текстов на языке TypeScript в машинный код

30.09.2021 08:00

Доступны первые тестовые выпуски проекта TypeScript Native Compiler, позволяющего скомпилировать приложение на языке TypeScript в машинный код. Компилятор построен с использованием LLVM, что также позволяет добиться таких дополнительных возможностей, как компиляция кода в независящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код WASM (WebAssembly), способный выполняться в разных операционных системах. Код компилятора написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT.

Использование языка TypeScript позволяет писать легко читаемый код, а LLVM даёт возможность скомпилировать его в "нативный" код и провести оптимизацию. Проект сейчас находится в стадии активной разработки. На данный момент ещё не доступна поддержка шаблонов и некоторых специфичных особенностей TypeScript, но основная функциональность уже реализована.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ASDAlexande...)
  2. OpenNews: Выпуск jsii 1.31, генератора кода C#, Go, Java и Python из TypeScript
  3. OpenNews: Доступен язык TypeScript 2.0, продвигаемый Microsoft в качестве дополнения к JavaScript
  4. OpenNews: Компания Microsoft представила TypeScript, новую открытую альтернативу JavaScript
  5. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
  6. OpenNews: Автор Node.js представил защищённую JavaScript-платформу Deno 1.0
Автор новости: AlexD
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55885-typescript
Ключевые слова: typescript, compiler
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Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:44, 30/09/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.7, bugmenot (ok), 08:53, 30/09/2021 Скрыто модератором
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  • 3.12, kissmyass (?), 09:22, 30/09/2021 Скрыто модератором
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  • 4.36, Агент (?), 10:40, 30/09/2021 Скрыто модератором
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  • 5.43, Аноним (43), 11:20, 30/09/2021 Скрыто модератором
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  • 3.24, Аноним (24), 09:43, 30/09/2021 Скрыто модератором
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  • 2.25, Dzen Python (ok), 09:52, 30/09/2021 Скрыто модератором
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  • 3.28, ET (?), 10:02, 30/09/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (2), 08:49, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    1Гб?! Остановите, пожалуйста, этот АйТи-автобус, я сойду. От запаха свежих смузей меня мутит.
     
     
  • 3.26, Рева RarogCmex Денис (?), 09:53, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Компилятор для Хаскеля подбирается к 3.2Гб веса.
     
     
  • 4.49, lufog (ok), 13:15, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пустой проект, с окошком и кнопкой, на новом Windows App SDK c WinRT/C++, после генерации всех промежуточных файлов весит 2гб с копейками...
     
  • 2.8, n00by (ok), 09:02, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Давайте сравним размеры скомпилированного EXE под оффтоп и Убунту:
    > windows: (+pdb)
    > tsc.exe   159M
    > tsc.pdb  872M
    > ubuntu: (+debug info)
    > tsc            
    >    1290M (из них debug info 1153M)
    > Вопрос: что не так с Ubuntu и в целом с исполняемыми файлами
    > в Linux? Почему они так раздуваются?
    > раздуваются

    Почему некоторых называют ЖИРНЫМИ?

    Прое́кция (лат. projectio — «бросание вперед») — механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне[1]. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.

    Глуповатый тролль намеренно раздул исполняемый файл, включив в него ненужную для исполнения информацию, и обвинил в своём поступке Linux.

    Что не так с троллем?
    Он не умеет считать:
    1290 − 1153 = 137
    против 159.

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:29, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Да нет, он очень даже прав. Когда мы запускаем .exe до он сжирает 159М памяти, а затем отладчик лазит по БД в соседнем файле. В Linux всё запихивается в исполняемый файл и в таком виде грузиться в память, хотя эти данные самой программе вообще не нужны в отличии от строк локализации, иконок и файлов описания gui. Конечно их можно разделить, но зачем по умолчанию генерировать гигабайтный исполняемый файл?
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 09:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    1) Секции с отладочной информацией в память не грузятся, objdump в помощь
    2) Отладочную информацию можно оторвать в отдельный файл, так делают в дебиане, см. пакеты с суффиксом -dbg
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 09:59, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 2) Отладочную информацию можно оторвать в отдельный файл, так делают в дебиане, см. пакеты с суффиксом -dbg

    Только они сейчас имеют суффикс -dbgsym и лежат в отдельном репозитории.

     
     
  • 6.29, Аноним (29), 10:03, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все. Некоторые остались в основном с -dbg.
     
  • 4.52, n00by (ok), 14:51, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да нет, он очень даже прав. Когда мы запускаем .exe до он

    Что-то мне поднадоело писать "отучаемся говорить за всех"...

    > сжирает 159М памяти, а затем отладчик лазит по БД в соседнем
    > файле. В Linux всё запихивается в исполняемый файл и в таком
    > виде грузиться в память, хотя эти данные самой программе вообще не
    > нужны в отличии от строк локализации, иконок и файлов описания gui.

    ...потому мы поступим иначе.

    В следующем сообщении Вы подтвердите свои слова. Приведёте список ELF-ов из используемого Вами дистрибутива, в которых в наличии отладочная информация.

    > Конечно их можно разделить, но зачем по умолчанию генерировать гигабайтный исполняемый
    > файл?

    Вроде я доступно объяснил. Тролль глуповат, вот и нагенерировал.

     
  • 3.39, Michael Shigorin (ok), 10:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Что не так с троллем?
    > Он не умеет считать:

    Экономьте время -- пользуйтесь ссылкой "к модератору".

    Это невменько отчалит вслед за клоуном с**к*нчиком и прочими подобными персонажами -- уж сколько их тут пыталось умничать, будучи бездарями.

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:46, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Всякой хернёй занимаются. Лучше бы синтаксис LUA поправили, мы бы простили любые дальнейшие игры с компиляторами.
     
     
  • 2.11, Lua rocks (?), 09:21, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    При всей моей любви к Lua (а не LUA), какое это отношение имеет к теме? Человек захотел — человек запилил; пили своё, если нужно.

    (И где там синтаксис править? Указание типов добавить? Зачем это в Lua?)

     
     
  • 3.21, Аноним (24), 09:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Коммент ~= теме новости.
     
  • 2.50, AlexD77 (ok), 13:35, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    там же есть TypeScriptLua. что не так с ним :)? https://github.com/ASDAlexander77/TypeScriptLua
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:21, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем столько мучений просто разрешите в браузере на C++ вместо Js
     
     
  • 2.15, Аноним (24), 09:27, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если для тебя это так важно Я тебе разрешаю! Гугли WASM C++
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 11:20, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно уже умеет работать с DOM?
     
  • 3.44, istepan (ok), 11:38, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У WASM появился доступ к DOM?
     

  • 1.14, Аноним (24), 09:26, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь вместо раста все можно переписывать на Typescript
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 14:55, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст тоже можно переписать на TypeScript
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:30, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Предложен компилятор

    Кем предложен? Кому?

     
     
  • 2.20, Аноним (24), 09:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Тестовый выпуск предложен тестировщикам. Тебя в русской вот прям совсем не учили?
     

  • 1.32, Аноним (32), 10:20, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >также позволяет добиться таких дополнительных возможностей, как компиляция кода в не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код WASM (WebAssembly)

    Копирасты будут счастливы. Отныне вся разработка у них будет переведена на typescript. Т6стировать будут на JS, а быдлу будут выкакивать уже wasm.

    Думать надо, прежде чем делать такие инструменты.

     
  • 1.33, YM2608 (?), 10:30, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас началась разработка нового "ZX-Spectrum z280" на базе проца z80280 с 16Мб озу, поэтому нужен компилятор Си для z280, так что подключайтесь
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:00, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вы там в каком анабиозе пребываете? Ещё в 94 году выпустили Z380, сделайте лучше что-нибудь полезное.
     
     
  • 3.46, YM2608 (?), 12:29, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Z380 - сейчас нигде не купить, а на обычном Z80 спектрумить уже невозможно - мало осталось программистов на асме Z80
     
  • 2.54, n00by (ok), 15:03, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где началась? Какие цели?
     
     
  • 3.56, YM2608 (?), 15:30, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну я начинаю разрабатывать плату, СР/М под z180/280 уже есть
    http://p112.sourceforge.net/index.php?downloads

    цель? Нужен Спектрум более мощный, чем на Z80 с клешенгом цветов, но с более высоким разрешением 512*384 (без клешенга это не Спектрум, а MSX), адресующий максимум доступной ОЗУ (16Мб у z280). Кто то спрсит зачем нужен Спектрум - слушать музыку на всяких чиптюн синтезаторах, на ПЦ это уже не возможно.

     
     
  • 4.60, n00by (ok), 16:56, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну я начинаю разрабатывать плату, СР/М под z180/280 уже есть
    > http://p112.sourceforge.net/index.php?downloads
    > цель? Нужен Спектрум более мощный, чем на Z80 с клешенгом цветов, но
    > с более высоким разрешением 512*384 (без клешенга это не Спектрум, а
    > MSX), адресующий максимум доступной ОЗУ (16Мб у z280).

    Клешинг, это что бы героически обходить его ограничения? Когда-то я тоже хотел нарисовать и спаять "суперспектрум", но в первую очередь решил довести кол-во цветов на пиксель до 256 (экран остаётся в 6К, добавляется 7 параллельных страниц и килограмм мелкой логики, что бы ЦП мог записать байт одновременно в любые из них, а чтение происходило в буферные регистры; на бумаге Z80 успевал этот экран сроллить и делать ещё какие-то фокусы). Перестал себя обманывать и оставил затею.

    > Кто то спрсит
    > зачем нужен Спектрум - слушать музыку на всяких чиптюн синтезаторах, на
    > ПЦ это уже не возможно.

    Почему? Появились сложности с эмуляцией? Были же какие-то проигрыватели, которые воспроизводили популярные форматы. Не интересовался последними, только немножко сджипиэлил из UnrealSpeccy, что бы воспроизвести пару музык https://opennet.ru/53778-game

     

  • 1.34, Док (?), 10:34, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почти все умеют в wasm но проще на js чем танцы с бубном
     
     
  • 2.40, Аноним (32), 10:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот не умею в васм. У меня не было ни разу задач, где он реально был нужен.
     

  • 1.35, Аноним (19), 10:39, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Aвторами. Тебе.
     
  • 1.37, Аноним (37), 10:45, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И даже это лучше чем ржавчина, пасцали и басики
     
  • 1.38, pashev.me (?), 10:46, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Использование языка TypeScript позволяет писать легко читаемый код

    По сравнению с чем?

     
     
  • 2.41, test (??), 10:56, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чем ЕСМА.

    Вот только не понятно зачем написали компилятор для TS а не для ECMA.

     
     
  • 3.47, НяшМяш (ok), 12:54, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что типы облегчают написание компилятора
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 16:01, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В typescript проверки типов работают только во время компиляции и они полностью опциональны.
     

  • 1.48, lufog (ok), 13:07, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шах и мат, C/C++! 🤣
     
  • 1.59, joda (?), 16:51, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро начнут драйверы для Linux на JavaScript писать. Тогда заживём! ;-))
     

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