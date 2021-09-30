Предложен компилятор исходных текстов на языке TypeScript в машинный код

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|2.6, Аноним (2), 08:49, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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1Гб?! Остановите, пожалуйста, этот АйТи-автобус, я сойду. От запаха свежих смузей меня мутит.
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|4.49, lufog (ok), 13:15, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пустой проект, с окошком и кнопкой, на новом Windows App SDK c WinRT/C++, после генерации всех промежуточных файлов весит 2гб с копейками...
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|2.8, n00by (ok), 09:02, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Давайте сравним размеры скомпилированного EXE под оффтоп и Убунту:
> windows: (+pdb)
> tsc.exe 159M
> tsc.pdb 872M
> ubuntu: (+debug info)
> tsc
> 1290M (из них debug info 1153M)
> Вопрос: что не так с Ubuntu и в целом с исполняемыми файлами
> в Linux? Почему они так раздуваются?
> раздуваются
Почему некоторых называют ЖИРНЫМИ?
Прое́кция (лат. projectio — «бросание вперед») — механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне[1]. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.
Глуповатый тролль намеренно раздул исполняемый файл, включив в него ненужную для исполнения информацию, и обвинил в своём поступке Linux.
Что не так с троллем?
Он не умеет считать:
1290 − 1153 = 137
против 159.
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|3.17, Аноним (17), 09:29, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Да нет, он очень даже прав. Когда мы запускаем .exe до он сжирает 159М памяти, а затем отладчик лазит по БД в соседнем файле. В Linux всё запихивается в исполняемый файл и в таком виде грузиться в память, хотя эти данные самой программе вообще не нужны в отличии от строк локализации, иконок и файлов описания gui. Конечно их можно разделить, но зачем по умолчанию генерировать гигабайтный исполняемый файл?
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|4.19, Аноним (19), 09:32, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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1) Секции с отладочной информацией в память не грузятся, objdump в помощь
2) Отладочную информацию можно оторвать в отдельный файл, так делают в дебиане, см. пакеты с суффиксом -dbg
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|5.27, Аноним (27), 09:59, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 2) Отладочную информацию можно оторвать в отдельный файл, так делают в дебиане, см. пакеты с суффиксом -dbg
Только они сейчас имеют суффикс -dbgsym и лежат в отдельном репозитории.
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|4.52, n00by (ok), 14:51, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да нет, он очень даже прав. Когда мы запускаем .exe до он
Что-то мне поднадоело писать "отучаемся говорить за всех"...
> сжирает 159М памяти, а затем отладчик лазит по БД в соседнем
> файле. В Linux всё запихивается в исполняемый файл и в таком
> виде грузиться в память, хотя эти данные самой программе вообще не
> нужны в отличии от строк локализации, иконок и файлов описания gui.
...потому мы поступим иначе.
В следующем сообщении Вы подтвердите свои слова. Приведёте список ELF-ов из используемого Вами дистрибутива, в которых в наличии отладочная информация.
> Конечно их можно разделить, но зачем по умолчанию генерировать гигабайтный исполняемый
> файл?
Вроде я доступно объяснил. Тролль глуповат, вот и нагенерировал.
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|3.39, Michael Shigorin (ok), 10:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Что не так с троллем?
> Он не умеет считать:
Экономьте время -- пользуйтесь ссылкой "к модератору".
Это невменько отчалит вслед за клоуном с**к*нчиком и прочими подобными персонажами -- уж сколько их тут пыталось умничать, будучи бездарями.
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|1.4, Аноним (4), 08:46, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Всякой хернёй занимаются. Лучше бы синтаксис LUA поправили, мы бы простили любые дальнейшие игры с компиляторами.
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|2.11, Lua rocks (?), 09:21, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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При всей моей любви к Lua (а не LUA), какое это отношение имеет к теме? Человек захотел — человек запилил; пили своё, если нужно.
(И где там синтаксис править? Указание типов добавить? Зачем это в Lua?)
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|2.20, Аноним (24), 09:33, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Тестовый выпуск предложен тестировщикам. Тебя в русской вот прям совсем не учили?
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|1.32, Аноним (32), 10:20, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>также позволяет добиться таких дополнительных возможностей, как компиляция кода в не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код WASM (WebAssembly)
Копирасты будут счастливы. Отныне вся разработка у них будет переведена на typescript. Т6стировать будут на JS, а быдлу будут выкакивать уже wasm.
Думать надо, прежде чем делать такие инструменты.
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|1.33, YM2608 (?), 10:30, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сейчас началась разработка нового "ZX-Spectrum z280" на базе проца z80280 с 16Мб озу, поэтому нужен компилятор Си для z280, так что подключайтесь
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|2.45, Аноним (45), 12:00, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вы там в каком анабиозе пребываете? Ещё в 94 году выпустили Z380, сделайте лучше что-нибудь полезное.
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|3.46, YM2608 (?), 12:29, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Z380 - сейчас нигде не купить, а на обычном Z80 спектрумить уже невозможно - мало осталось программистов на асме Z80
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|3.56, YM2608 (?), 15:30, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну я начинаю разрабатывать плату, СР/М под z180/280 уже есть
http://p112.sourceforge.net/index.php?downloads
цель? Нужен Спектрум более мощный, чем на Z80 с клешенгом цветов, но с более высоким разрешением 512*384 (без клешенга это не Спектрум, а MSX), адресующий максимум доступной ОЗУ (16Мб у z280). Кто то спрсит зачем нужен Спектрум - слушать музыку на всяких чиптюн синтезаторах, на ПЦ это уже не возможно.
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|4.60, n00by (ok), 16:56, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну я начинаю разрабатывать плату, СР/М под z180/280 уже есть
> http://p112.sourceforge.net/index.php?downloads
> цель? Нужен Спектрум более мощный, чем на Z80 с клешенгом цветов, но
> с более высоким разрешением 512*384 (без клешенга это не Спектрум, а
> MSX), адресующий максимум доступной ОЗУ (16Мб у z280).
Клешинг, это что бы героически обходить его ограничения? Когда-то я тоже хотел нарисовать и спаять "суперспектрум", но в первую очередь решил довести кол-во цветов на пиксель до 256 (экран остаётся в 6К, добавляется 7 параллельных страниц и килограмм мелкой логики, что бы ЦП мог записать байт одновременно в любые из них, а чтение происходило в буферные регистры; на бумаге Z80 успевал этот экран сроллить и делать ещё какие-то фокусы). Перестал себя обманывать и оставил затею.
> Кто то спрсит
> зачем нужен Спектрум - слушать музыку на всяких чиптюн синтезаторах, на
> ПЦ это уже не возможно.
Почему? Появились сложности с эмуляцией? Были же какие-то проигрыватели, которые воспроизводили популярные форматы. Не интересовался последними, только немножко сджипиэлил из UnrealSpeccy, что бы воспроизвести пару музык https://opennet.ru/53778-game
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|2.40, Аноним (32), 10:48, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вот не умею в васм. У меня не было ни разу задач, где он реально был нужен.
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|1.38, pashev.me (?), 10:46, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Использование языка TypeScript позволяет писать легко читаемый код
По сравнению с чем?
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|2.41, test (??), 10:56, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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чем ЕСМА.
Вот только не понятно зачем написали компилятор для TS а не для ECMA.
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|4.57, Аноним (57), 16:01, 30/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В typescript проверки типов работают только во время компиляции и они полностью опциональны.
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|1.59, joda (?), 16:51, 30/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скоро начнут драйверы для Linux на JavaScript писать. Тогда заживём! ;-))
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