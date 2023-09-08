Фреймворк Turbo прекращает использование языка TypeScript

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|1.1, Аноним (1), 10:30, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В Turbo применяется концепция построения интерактивных web-приложений "HTML-over-the-wire", при которой сервер вместо использования JSON напрямую отправляет клиенту HTML-код. Отмечается, что реализованный подход позволяет минимизировать использование JavaScript в web-приложении, обеспечить высокую производительность и упростить процесс доработки приложений.
Это как в HTMX?
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|1.3, Аноним (3), 10:33, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Компании стало тяжело поддерживать свои проекты на двух похожих языках, так как экосистема тоже отличается, хоть и не значительно.
Решение понятное, но грубое.
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|2.20, Аноним (20), 11:02, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Svelte тоже перешел недавно на JS+JSDoc с типам, и там была интересная дискуссия, о том что библиотеки вообще следует делать только на чистом JS, чтобы например при каких-то ошибках тебе указывало точно на номер строки, а не пыталось из скомпилированного из Тайпскрипта представления найти где же это было в оригинале.
Вот тут он пришел к главному фанату раста на ютюбе и объяснился. https://www.youtube.com/watch?v=zPOHY-cZ1wE
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|1.10, Аноним (10), 10:38, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Турбой не пользуюсь, но решение одобряю. Понакрутили обёрток вокруг обёрток.
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|2.39, Аноним (39), 12:34, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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ты ни чем из перечисленного в жизни не пользовался, но да, мнение имеешь, иксперд
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|1.14, Аноним (19), 10:47, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Давид Хейнемейер Ханссон (David Heinemeier Hansson), автогонщик
что?) у этого драйвера ещё страничка на вики есть, полюбому самописная
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|1.16, Вирт (?), 10:56, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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У гонщиков и javascript разработчиков особый склад ума.
Гонщики: сейчас и так сойдет, все равно к концу сезона машине нужен будет капитальный ремонт.
javascript разработчи: "укажите тип аргумента функции, чтобы Number вместо String туда не засунули" - нафига, к концу месяца еще пять раз перепишем с нуля.
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|2.60, BeLord (ok), 13:59, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это пока им не выдвинули требования поддерживать их поделки лет 20, с ответственностью за качество кода-)))
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|1.18, Уася (?), 10:58, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Типы не нужны. Они только запутывают и усложняют не только код но и логику.
В будущем появятся инструменты которые сами будут майнить типы и не добавлять дополнительный уровень оверхеда коим щас является турескрипт
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|2.25, Аноним (25), 11:26, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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> Типы не нужны
У вас [object Object] новых сообщений.
> Они только запутывают и усложняют не только код но и логику
Пользователь undefined лайкнул ваш пост от Invalid Date.
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|4.50, Аноним (25), 13:12, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Исправлять должен не тайпскрипт, а разработчик. Тайпскрипт лишь указывает, где ты присваиваешь ежика зайчику.
> Разве что геммора добавит
В больших проектах гемором будет отсутствие тайпчекера, так как абсолютно любое изменение будет на авось. Впрочем, в хелловорлд-проектах на максимум 50 lines of code -- да, можно обойтись без тайпскрипта.
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|5.63, Бывалый смузихлёб (?), 14:04, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто-то, уровнем чуть выше самого новичкового новичка и так об этом в курсе
Вдобавок, весь код в конечном счёте блоками проходит через ведущего разработчика или кто там сидит на бочк... на репе и принимает реквесты
Отдельная проблема тайпскрипта в том, что нередко приходится делать конкретные исключения. Для строк ли, блоков ли или целых файлов
И в итоге код, помимо всего прочего тайскриптового мусора, обрастает ещё и тоннами директив к нему
> В больших проектах гемором будет отсутствие тайпчекера,
> так как абсолютно любое изменение будет на авось.
В любых сколь-нибудь серьёзных проектах где более одного разработчика, есть какой-нибудь ведущий/старший программист, который чётко отслеживает каждый коммит и пинает ж.еппы
Вдобавок, код, который не протестирован локально и, желательно, тестировщиком, вообще не должен попадать в основные ветви, есть ли тайпскрипт или нет
Есть баг/доработка - есть работа проггера - есть тестирование что поправилось но и ничего не отвалилось - есть реквест в репу - есть ведущий программист что глядит код и требует переписать даже если по пробелам что-то не сходится
> Впрочем, в хелловорлд-проектах на максимум 50 lines of code --
> да, можно обойтись без тайпскрипта.
На тайпскрипте те хеллоу и ворды разве что и писать
Ибо совершенно неприлично развязывают проггеру руки в плане беспредельного го.мнокода с обилием всевозможных наследований и прочих радостей псевдо-ООП с лишним слоем абстракций и зависимостей
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|6.69, Аноним (25), 14:30, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Который помнит все сотни тысяч строк проекта, верно В голове удерживает всё то,... большой текст свёрнут, показать
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|2.56, YetAnotherOnanym (ok), 13:34, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Типы не нужны. Они только запутывают и усложняют не только код но и логику.
А ты тонкий. Даже с чувством юмора.
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|2.66, OpenEcho (?), 14:09, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В будущем появятся инструменты которые сами будут майнить типы
вы про джэнерики слышали? а они уже пришли...
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|1.21, Аноним (21), 11:08, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>избавляет разработчиков от выкрутасов с типами, производимых для удовлетворения капризов компилятора TypeScript
Это они еще не видели, какие выкрутасы нужны для удовлетворения компилятора Rust...
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|2.23, Аноним (25), 11:11, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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яваскрипт без тайпскрипта все равно, что сишка, в которой все указатели -- void*
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|2.47, Аноним (43), 13:03, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> какие выкрутасы нужны для удовлетворения компилятора Rust...
Это не для удовлетворения компилятора, это для вразумления твоей порочной логики построения приложений. Не теми путями задачу решаешь с точки зрения безопасности, корявыми. Это легко понять, оглядываясь потом на свалку CVE и убытки от ошибок. Используй раст и со временем мозги вправятся, начнешь думать над решением задачи как дОлжно и не будешь замечать того компилятора. А может и не вправятся (мозги), тогда будешь растохейтить на опеннете.
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|3.49, 1 (??), 13:11, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и со временем мозги вправятся, начнешь думать над решением задачи как дОлжно и не будешь замечать того компилятора
Прям как про армию. А потом будешь удивляться
"- Раз они такие умные, почему строем не ходят ?"
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|1.26, Аноним (26), 11:28, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>сервер вместо использования JSON напрямую отправляет клиенту HTML-код.
Хоть кто-то адекватный в JS-сообществе!
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|2.45, Аноним (45), 13:00, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отправляет HTML, а внутри него script тег, а там jQuery. Как в старые добрые
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|3.64, th3m3 (ok), 14:07, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нафига? На странице может вообще не быть js! Достали его пихать везде, где надо и не надо.
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|1.27, Аноним (27), 11:28, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не знаю. Загрязняет гимнастикой с типами? Я наоборот как то привык к строгому объявлению типа void Func(int X), чем потом в теле этой функции наковыривать жуткие конструкции типа if typeof(X) = string then...
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|1.46, leap42 (ok), 13:00, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как же я ору со "строгой типизации". Какой-то дятел однажды перевёл strong как строгий, и теперь антоним строгой типизации какой? - Слабая 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
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|2.51, Аноним (51), 13:14, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Колеблющаяся типизация. На самом деле, похоже, дятел владел английским, это "строго-типизированный" против "свободно-типизированный". Термина слабая типизация не существует как такового, ты его только что придумал.
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|1.48, DEF (?), 13:08, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Что за ересь? Мы в славном русском городе-герое Козлоебске используем TypeScript и все работает как надо!
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|1.52, Аноним (52), 13:23, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дебичам невдомёк, кто типизация в ебучем мире джаваскриптизёрства наоборот упрощает поддержку систем и их предсказуемость, и нет необходимости держать абсолютно всё в голове. Разумеется, полной гарантии это не даёт (особенно, с меняющимися API или ответом по HTTP).
Мог тогда уж просто any везде использовать, раз уж так не нравится типизация как таковая.
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|1.57, YetAnotherOnanym (ok), 13:38, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> избавляет разработчиков от выкрутасов с типами, производимых для удовлетворения капризов компилятора TypeScript
Какой мощный заряд пропаганды в этой формулировке! Дмитрий Константинович Киселёв и Владимир Рудольфович Соловьёв, обнявшись, плачут от зависти.
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|1.61, BeLord (ok), 14:01, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Так и не понял, в чем проблема строгой типизации, кроме лени разрабов, других причин пока не увидел.
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|2.67, OpenEcho (?), 14:22, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так и не понял, в чем проблема строгой типизации, кроме лени разрабов, других причин пока не увидел.
Если бы строгая типизация была бы на уровне самого языка, то понятно, а вот делать вид что типизация и потом компилить в не типизированный язык, - это костыль, еще одна не принудитильная абстракция, которая в конечом результате попадает в браузеры как не типизированнйы код
Простыми словами - ананизм, подмена реального процесса фикцией
Я не против пользы типизации, но не проще ли тогда уже писать на настоящем языке, который от рождения типизирован и компилить в тот же WASM понимаемый браузерами, - и волки и овцы (типизация и скорость) целы и сыты вместо того чтоб овцам прикидываться волками
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|3.70, Аноним (25), 14:37, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> компилить в тот же WASM
Веб-приложения, активно взаимодействующие с DOM, будут тормозить в WASM-варианте. That's right, ты не ослышался: JavaScript работает существенно быстрее WASM, если требуется активно работать с DOM.
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|1.65, Tron is Whistling (?), 14:07, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Абсолютно поддерживаю. Язык изначально слабо типизирован, и все эти костыли для студентов первого курса - костылями и останутся.
В PHP отряды смузи вот тоже пытаются типизацию навесить, им сложно видите ли иначе, в зачатках разума логика не умещается. Всё это приводит только к раздуванию кода бессмыслицей и снижению производительности.
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