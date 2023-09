Фреймворк Turbo прекращает использование языка TypeScript

2.25 , Аноним ( 25 ), 11:26, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – > Типы не нужны У вас [object Object] новых сообщений. > Они только запутывают и усложняют не только код но и логику Пользователь undefined лайкнул ваш пост от Invalid Date.

3.36 , Аноним ( 34 ), 12:03, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Что не так? Возьми да поправь.

3.40 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 12:40, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только тайпскрипт это не исправляет )

Разве что геммора добавит

4.50 , Аноним ( 25 ), 13:12, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Исправлять должен не тайпскрипт, а разработчик. Тайпскрипт лишь указывает, где ты присваиваешь ежика зайчику. > Разве что геммора добавит В больших проектах гемором будет отсутствие тайпчекера, так как абсолютно любое изменение будет на авось. Впрочем, в хелловорлд-проектах на максимум 50 lines of code -- да, можно обойтись без тайпскрипта.

5.63 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 14:04, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кто-то, уровнем чуть выше самого новичкового новичка и так об этом в курсе

Вдобавок, весь код в конечном счёте блоками проходит через ведущего разработчика или кто там сидит на бочк... на репе и принимает реквесты

Отдельная проблема тайпскрипта в том, что нередко приходится делать конкретные исключения. Для строк ли, блоков ли или целых файлов

И в итоге код, помимо всего прочего тайскриптового мусора, обрастает ещё и тоннами директив к нему > В больших проектах гемором будет отсутствие тайпчекера,

> так как абсолютно любое изменение будет на авось. В любых сколь-нибудь серьёзных проектах где более одного разработчика, есть какой-нибудь ведущий/старший программист, который чётко отслеживает каждый коммит и пинает ж.еппы

Вдобавок, код, который не протестирован локально и, желательно, тестировщиком, вообще не должен попадать в основные ветви, есть ли тайпскрипт или нет Есть баг/доработка - есть работа проггера - есть тестирование что поправилось но и ничего не отвалилось - есть реквест в репу - есть ведущий программист что глядит код и требует переписать даже если по пробелам что-то не сходится > Впрочем, в хелловорлд-проектах на максимум 50 lines of code --

> да, можно обойтись без тайпскрипта. На тайпскрипте те хеллоу и ворды разве что и писать

Ибо совершенно неприлично развязывают проггеру руки в плане беспредельного го.мнокода с обилием всевозможных наследований и прочих радостей псевдо-ООП с лишним слоем абстракций и зависимостей

6.69 , Аноним ( 25 ), 14:30, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Который помнит все сотни тысяч строк проекта, верно В голове удерживает всё то,... 2.56 , YetAnotherOnanym ( ok ), 13:34, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Типы не нужны. Они только запутывают и усложняют не только код но и логику. А ты тонкий. Даже с чувством юмора.

2.66 , OpenEcho ( ? ), 14:09, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В будущем появятся инструменты которые сами будут майнить типы вы про джэнерики слышали? а они уже пришли...