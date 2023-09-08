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Фреймворк Turbo прекращает использование языка TypeScript

08.09.2023 09:15

Давид Хейнемейер Ханссон (David Heinemeier Hansson), автогонщик и автор веб-фреймворка Ruby on Rails, объявил о прекращении поддержки языка программирования TypeScript в коде развиваемого им проекта Turbo и переходе на использование чистого JavaScript начиная с выпуска Turbo 8, без задействования строгой типизации. Уход от использования TypeScript во фреймворке Turbo не повлияет на возможность применения TypeScript в клиентском коде или подключение библиотек, написанных на TypeScript.

В качестве причины прекращения использования TypeScript упоминается то, что этот язык мешает автору при разработке и делает трудными вещи, которые должны быть простыми. Недовольство касается не только наличия дополнительной стадии компиляции TypeScript, но и того, что данный язык загрязняет код "гимнастикой с типами". Многие пользователи и участники разработки Turbo не согласились с внесённым изменением и считают, что решение было поспешным. Например, комментарий с мнением, что уход от TypeScript является шагом назад, поддержали 357 участников, а против высказалось всего 8.

В качестве доводов за использование TypeScript упоминается упрощение выявления ошибок в коде и удобство при приёме изменений от сторонних участников. Предполагается, что смена языка может нарушить работу многих пакетов в экосистеме Hotwire, сделает неактуальными ожидающие принятия poll-запросы и нарушит логику работы систем автодополнения кода в интегрированных средах разработки. Недовольство некоторых вызвало не смена языка разработки, а то, что изменение было единолично утверждено без предварительного обсуждения с сообществом и игнорируя мнения других участников.

В ответ Давид Ханссон пояснил, что обсуждение выбора между TypeScript или JavaScript вряд-ли могло изменить фундаментальную позицию сторонников и противников TypeScript. Компания 37signals, которая курирует разработку проекта, полностью перешла на использование чистого JavaScript в клиентском коде и внутренних библиотеках. Использование чистого JavaScript не только значительно улучшает читаемость кода, но и избавляет разработчиков от выкрутасов с типами, производимых для удовлетворения капризов компилятора TypeScript.

Фреймворк Turbo распространяется под лицензией MIT и изначально был создан компанией 37signals в процессе разработки платформы управления проектами Basecamp, аналогично тому, как в своё время для данной платформы был создан фреймворк Ruby on Rails. Turbo позиционируется как более простая альтернатива web-фреймворкам, формирующим представления страницы на стороне клиента. В Turbo применяется концепция построения интерактивных web-приложений "HTML-over-the-wire", при которой сервер вместо использования JSON напрямую отправляет клиенту HTML-код. Отмечается, что реализованный подход позволяет минимизировать использование JavaScript в web-приложении, обеспечить высокую производительность и упростить процесс доработки приложений. При использовании Turbo логика работы приложения не размазывается по фронтэнду и бэкенду, а определяется только на сервере с использованием языка программирования, наиболее удобного для разработчика. Браузер же занимается только обработкой готового HTML.

  1. Главная ссылка к новости (https://devclass.com/2023/09/0...)
  2. OpenNews: Предложен компилятор исходных текстов на языке TypeScript в машинный код
  3. OpenNews: Доступен язык TypeScript 2.0, продвигаемый Microsoft в качестве дополнения к JavaScript
  4. OpenNews: Результаты опроса разработчиков, использующих Ruby on Rails
  5. OpenNews: Устранение нарушения GPL в библиотеке mimemagic привело к сбою в Ruby on Rails
  6. OpenNews: В Ruby on Rails устранена уязвимость, допускающая подстановку SQL-кода
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59729-typescript
Ключевые слова: typescript, javascript, turbo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:30, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Turbo применяется концепция построения интерактивных web-приложений "HTML-over-the-wire", при которой сервер вместо использования JSON напрямую отправляет клиенту HTML-код. Отмечается, что реализованный подход позволяет минимизировать использование JavaScript в web-приложении, обеспечить высокую производительность и упростить процесс доработки приложений.

    Это как в HTMX?

     
  • 1.3, Аноним (3), 10:33, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Компании стало тяжело поддерживать свои проекты на двух похожих языках, так как экосистема тоже отличается, хоть и не значительно.

    Решение понятное, но грубое.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:02, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Svelte тоже перешел недавно на JS+JSDoc с типам, и там была интересная дискуссия, о том что библиотеки вообще следует делать только на чистом JS, чтобы например при каких-то ошибках тебе указывало точно на номер строки, а не пыталось из скомпилированного из Тайпскрипта представления найти где же это было в оригинале.

    Вот тут он пришел к главному фанату раста на ютюбе и объяснился. https://www.youtube.com/watch?v=zPOHY-cZ1wE

     
     
  • 3.22, Аноним (1), 11:09, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > главному фанату раста

    Да вроде уже перестал фанатеть.

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 12:02, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раст это болезнь.
     
     
  • 5.43, Аноним (43), 12:53, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    болезнь - это опеннетовские растохейтеры
     
  • 4.44, Растобой (?), 12:56, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это он просто обиделся немного. Отойдёт и снова вернётся)
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:33, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Руби не стал топчиком и это не станет)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:35, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    топчик это эликсир
     
     
  • 3.13, User (??), 10:47, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "... но пользоваться им я конечно не буду"(Ц)?
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:38, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Турбой не пользуюсь, но решение одобряю. Понакрутили обёрток вокруг обёрток.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:58, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а дюшей метелкиным пользуешься?))
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 12:02, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только Стасом.
     
  • 2.39, Аноним (39), 12:34, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    ты ни чем из перечисленного в жизни не пользовался, но да, мнение имеешь, иксперд
     

  • 1.14, Аноним (19), 10:47, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Давид Хейнемейер Ханссон (David Heinemeier Hansson), автогонщик

    что?) у этого драйвера ещё страничка на вики есть, полюбому самописная

     
     
  • 2.15, Аноним (19), 10:55, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хотя, он Ли Ман выиграл, что уже неплохо
     

  • 1.16, Вирт (?), 10:56, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    У гонщиков и javascript разработчиков особый склад ума.

    Гонщики: сейчас и так сойдет, все равно к концу сезона машине нужен будет капитальный ремонт.

    javascript разработчи: "укажите тип аргумента функции, чтобы Number вместо String туда не засунули" - нафига, к концу месяца еще пять раз перепишем с нуля.

     
     
  • 2.17, Аноним (19), 10:57, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахахахах))))
     
  • 2.60, BeLord (ok), 13:59, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пока им не выдвинули требования поддерживать их поделки лет 20, с ответственностью за качество кода-)))
     

  • 1.18, Уася (?), 10:58, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Типы не нужны. Они только запутывают и усложняют не только код но и логику.

    В будущем появятся инструменты которые сами будут майнить типы и не добавлять дополнительный уровень оверхеда коим щас является турескрипт

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:26, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    > Типы не нужны

    У вас [object Object] новых сообщений.

    > Они только запутывают и усложняют не только код но и логику

    Пользователь undefined лайкнул ваш пост от Invalid Date.

     
     
  • 3.36, Аноним (34), 12:03, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Что не так? Возьми да поправь.
     
  • 3.40, Бывалый смузихлёб (?), 12:40, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только тайпскрипт это не исправляет )
    Разве что геммора добавит
     
     
  • 4.50, Аноним (25), 13:12, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исправлять должен не тайпскрипт, а разработчик. Тайпскрипт лишь указывает, где ты присваиваешь ежика зайчику.

    > Разве что геммора добавит

    В больших проектах гемором будет отсутствие тайпчекера, так как абсолютно любое изменение будет на авось. Впрочем, в хелловорлд-проектах на максимум 50 lines of code -- да, можно обойтись без тайпскрипта.

     
     
  • 5.63, Бывалый смузихлёб (?), 14:04, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто-то, уровнем чуть выше самого новичкового новичка и так об этом в курсе
    Вдобавок, весь код в конечном счёте блоками проходит через ведущего разработчика или кто там сидит на бочк... на репе и принимает реквесты
    Отдельная проблема тайпскрипта в том, что нередко приходится делать конкретные исключения. Для строк ли, блоков ли или целых файлов
    И в итоге код, помимо всего прочего тайскриптового мусора, обрастает ещё и тоннами директив к нему

    > В больших проектах гемором будет отсутствие тайпчекера,
    > так как абсолютно любое изменение будет на авось.

    В любых сколь-нибудь серьёзных проектах где более одного разработчика, есть какой-нибудь ведущий/старший программист, который чётко отслеживает каждый коммит и пинает ж.еппы
    Вдобавок, код, который не протестирован локально и, желательно, тестировщиком, вообще не должен попадать в основные ветви, есть ли тайпскрипт или нет

    Есть баг/доработка - есть работа проггера - есть тестирование что поправилось но и ничего не отвалилось - есть реквест в репу - есть ведущий программист что глядит код и требует переписать даже если по пробелам что-то не сходится

    > Впрочем, в хелловорлд-проектах на максимум 50 lines of code --
    > да, можно обойтись без тайпскрипта.

    На тайпскрипте те хеллоу и ворды разве что и писать
    Ибо совершенно неприлично развязывают проггеру руки в плане беспредельного го.мнокода с обилием всевозможных наследований и прочих радостей псевдо-ООП с лишним слоем абстракций и зависимостей

     
     
  • 6.69, Аноним (25), 14:30, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который помнит все сотни тысяч строк проекта, верно В голове удерживает всё то,... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.56, YetAnotherOnanym (ok), 13:34, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Типы не нужны. Они только запутывают и усложняют не только код но и логику.

    А ты тонкий. Даже с чувством юмора.

     
  • 2.66, OpenEcho (?), 14:09, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В будущем появятся инструменты которые сами будут майнить типы

    вы про джэнерики слышали? а они уже пришли...

     

  • 1.21, Аноним (21), 11:08, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >избавляет разработчиков от выкрутасов с типами, производимых для удовлетворения капризов компилятора TypeScript

    Это они еще не видели, какие выкрутасы нужны для удовлетворения компилятора Rust...

     
     
  • 2.23, Аноним (25), 11:11, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    яваскрипт без тайпскрипта все равно, что сишка, в которой все указатели -- void*
     
     
  • 3.24, Уася (?), 11:12, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это как к буханке к которой добавили антены
     
  • 3.41, Аноним (41), 12:46, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да же не рядом.
     
  • 2.47, Аноним (43), 13:03, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > какие выкрутасы нужны для удовлетворения компилятора Rust...

    Это не для удовлетворения компилятора, это для вразумления твоей порочной логики построения приложений. Не теми путями задачу решаешь с точки зрения безопасности, корявыми. Это легко понять, оглядываясь потом на свалку CVE и убытки от ошибок. Используй раст и со временем мозги вправятся, начнешь думать над решением задачи как дОлжно и не будешь замечать того компилятора. А может и не вправятся (мозги), тогда будешь растохейтить на опеннете.

     
     
  • 3.49, 1 (??), 13:11, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и со временем мозги вправятся, начнешь думать над решением задачи как дОлжно и не будешь замечать того компилятора

    Прям как про армию. А потом будешь удивляться
    "- Раз они такие умные, почему строем не ходят ?"

     

  • 1.26, Аноним (26), 11:28, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >сервер вместо использования JSON напрямую отправляет клиенту HTML-код.

    Хоть кто-то адекватный в JS-сообществе!

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 13:00, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отправляет HTML, а внутри него script тег, а там jQuery. Как в старые добрые
     
     
  • 3.64, th3m3 (ok), 14:07, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига? На странице может вообще не быть js! Достали его пихать везде, где надо и не надо.
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:28, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю. Загрязняет гимнастикой с типами? Я наоборот как то привык к строгому объявлению типа void Func(int X), чем потом в теле этой функции наковыривать жуткие конструкции типа if typeof(X) = string then...
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:43, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а сразу написать на javascript религия не позволяет?
     
  • 2.42, Бывалый смузихлёб (?), 12:51, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну это у тебя с архитектурой что-то не так
     

  • 1.29, Аноним (30), 11:42, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Правильным курсом идёт товарищ!
     
  • 1.46, leap42 (ok), 13:00, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же я ору со "строгой типизации". Какой-то дятел однажды перевёл strong как строгий, и теперь антоним строгой типизации какой? - Слабая 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:14, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Колеблющаяся типизация. На самом деле, похоже, дятел владел английским, это "строго-типизированный" против "свободно-типизированный". Термина слабая типизация не существует как такового, ты его только что придумал.
     
  • 2.54, Вопрашающий (?), 13:29, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и теперь антоним строгой типизации какой? - Слабая

    Ласковая типизация :)

     
     
  • 3.58, YetAnotherOnanym (ok), 13:40, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Попустительская"
     

  • 1.48, DEF (?), 13:08, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Что за ересь? Мы в славном русском городе-герое Козлоебске используем TypeScript и все работает как надо!
     
  • 1.52, Аноним (52), 13:23, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дебичам невдомёк, кто типизация в ебучем мире джаваскриптизёрства наоборот упрощает поддержку систем и их предсказуемость, и нет необходимости держать абсолютно всё в голове. Разумеется, полной гарантии это не даёт (особенно, с меняющимися API или ответом по HTTP).

    Мог тогда уж просто any везде использовать, раз уж так не нравится типизация как таковая.

     
  • 1.53, Fracta1L (ok), 13:28, 08/09/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.55, Аноним (43), 13:32, 08/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.57, YetAnotherOnanym (ok), 13:38, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > избавляет разработчиков от выкрутасов с типами, производимых для удовлетворения капризов компилятора TypeScript

    Какой мощный заряд пропаганды в этой формулировке! Дмитрий Константинович Киселёв и Владимир Рудольфович Соловьёв, обнявшись, плачут от зависти.

     
  • 1.61, BeLord (ok), 14:01, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так и не понял, в чем проблема строгой типизации, кроме лени разрабов, других причин пока не увидел.
     
     
  • 2.67, OpenEcho (?), 14:22, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так и не понял, в чем проблема строгой типизации, кроме лени разрабов, других причин пока не увидел.

    Если бы строгая типизация была бы на уровне самого языка, то понятно, а вот делать вид что типизация и потом компилить в  не типизированный язык, - это костыль, еще одна не принудитильная абстракция, которая в конечом результате попадает в браузеры как не типизированнйы код

    Простыми словами - ананизм, подмена реального процесса фикцией

    Я не против пользы типизации, но не проще ли тогда уже писать на настоящем языке, который от рождения типизирован и компилить в тот же WASM понимаемый браузерами, - и волки и овцы (типизация и скорость) целы и сыты вместо того чтоб овцам прикидываться волками

     
     
  • 3.70, Аноним (25), 14:37, 08/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > компилить в тот же WASM

    Веб-приложения, активно взаимодействующие с DOM, будут тормозить в WASM-варианте. That's right, ты не ослышался: JavaScript работает существенно быстрее WASM, если требуется активно работать с DOM.

     

  • 1.62, th3m3 (ok), 14:04, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё правильно сделал. Нафиг этот TypeScript.
     
  • 1.65, Tron is Whistling (?), 14:07, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Абсолютно поддерживаю. Язык изначально слабо типизирован, и все эти костыли для студентов первого курса - костылями и останутся.

    В PHP отряды смузи вот тоже пытаются типизацию навесить, им сложно видите ли иначе, в зачатках разума логика не умещается. Всё это приводит только к раздуванию кода бессмыслицей и снижению производительности.

     
  • 1.68, name (??), 14:22, 08/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Макаке и типы мешают.
     

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