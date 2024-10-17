Опубликована платформа Node.js 23.0 с начальной поддержкой языка TypeScript

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|1.1, Аноним (1), 12:08, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Даже нода стала развиваться в правильном направлении после появления дено и других банов.
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|1.3, нехочу (?), 12:19, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript
теперь уже не платформа для бэк разработки? что бы это вообще значило "выполнения сетевых приложений"?
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|2.18, Аноним (18), 13:21, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript
> теперь уже не платформа для бэк разработки? что бы это вообще значило
> "выполнения сетевых приложений"?
Ну так для бэкэнда не берут, а для написания всяких клиентов, маскирующихся под браузеры - очень даже. Чем не сетевые приложения. Смешно, конечно.
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|1.4, чатжпт (?), 12:31, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Не прошло и ста лет. В это же время разработчики массово сваливают с тайкпскрипта на ванильный яваскрипт
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|3.39, Аноним (-), 15:18, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Типизация позволяет не допустить множества ошибок ещё на этапе разработки. Очень печально что некоторые люди не могут осилить TypeScript. На практике это месяцы экономии времени за год. Может JavaScript разработчики свои маленькие задачки быстрее выполняют за день, но совокупность задач за год у них явно меньше, потому что ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Всё зависит как считать - комитмент на спринт у них вроде больше, а по ценностям скрама разработчики TypeScript как правило выигрывают, так как на более долгие сроки у них комитмент выше. Именно из-за типизации. Более того слаженность команды выше также из-за типизации. Поддержка проще, точно по тем же причинам.
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|2.16, Аноним (18), 13:19, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Не прошло и ста лет. В это же время разработчики массово сваливают
> с тайкпскрипта на ванильный яваскрипт
Да ну, не верю. Буквально в каждом проекте как чуть стагнация разработки начинается из-за слабого менеджмента, так сразу начинают "рефакторить" и "переписывать на тайпскрипт". Это у ребят как религия. Все проблемы проекта решаются переходом на тайпскрипт. Ну как переходом - тут главное процесс, начать переходить, определить правила - что на тс, что на жс. При мне эти процессы никогда не заканчивались.
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|3.47, чатжпт (?), 15:40, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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весь интернет полон: why you should reconsider using TypeScript and shift back to pure JavaScript или Big projects are ditching TypeScript... why?
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|4.50, пох. (?), 16:13, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А это для тех у кого процесс таки закончился, не смотря на все усилия. Теперь и им есть чем заняться и что написать в отчет.
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|1.6, Аноним (6), 12:44, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала изобрели язык без типов, а потом добавили в него типы. Что за прикол?
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|2.7, Someone (??), 12:50, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никто никуда ничего не добавлял.
JavaScript как не имел типов, так и не имеет.
TypeScript изначально был с типами.
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|3.9, Аноним (8), 12:54, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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JavaScript имеет типы! Можешь прямо сейчас попробовать в консоли:
if (typeof 'value' !== 'boolean') alert('boo!')
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|4.10, Someone (??), 13:00, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это рантайм типы, которые есть в практически любом языке. Вопрос в статической типизации, которая работает до выполнения кода.
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|6.52, Аноним (52), 16:27, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сильно облегчает программирование. В IDE можно ткнуть точку и посмотреть чем можно дополнить. Также, валидатор сразу определяет ошибочные типы.
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|3.14, penetrator (?), 13:06, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Classes
However, with the addition of classes, the creation of hierarchies of objects and the inheritance of properties and their values are much more in line with other object-oriented languages such as Java. In this section, we will demonstrate how objects can be created from classes.
то что оно все корявое поверх прототипов, так в JS/TS все корявое, если бы не массовое применение в браузерах померло бы давно
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|4.20, Аноним (18), 13:26, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Корявым все становится, когда люди с квадратно-гнездовым мышлением приходят из своих плюсов и пытаются в жс накостылировать то, к чему привыкли.
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|1.12, Аноним (12), 13:03, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Главный вопрос - они насмерть завирусованный npm оставили по умолчанию?
Все так же, неизвестный производитель костыль-фреймворка может втихую подменить его на вредоносный код, который автоматически распространиться на все инсталляции использующие его?
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|2.17, Аноним (17), 13:19, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем вы используете костыль-фреймворки у себя и при этом даже не лочите версии зависимостей?
И главный вопрос: какое решение вы предлагаете взамен?
Я не троллинга ради, мне действительно интересно послушать аргументы тех, кто выступает против NPM (и не только NPM, а вообще всех публичных репозиториев). Критику я слышу, а вот конструктивных предложений что-то ни от кого не поступает
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|3.26, Аноним (26), 13:59, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто выступает против NPM (и не только NPM, а вообще всех публичных репозиториев).
Я тут выступаю как капитан очевидность.
Использовать то, что идет в репозиториях текущих дистрибутивов?
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|4.33, Витюшка (?), 14:55, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. абсолютно тоже самое только запакованное в пакеты?
Товарищ вообще хоть раз видел пакеты вживую?
В их скриптах в 99% сейчас это скачивание tar.gz с версией с GitHub.
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|1.15, Аноним (18), 13:13, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Скриптовой язык с типами - это все неудобства типизации вместе с низкой производительностью скриптового языка. Контроль типов ущербный. Все как любят профнепригодные. Не представляю себе людей, которые _это_ предпочтут какому-нибудь голангу (мальчику уже 10 лет исполнилось, если чо).
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|3.27, Аноним (6), 14:04, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я, конечно же, не любитель голынга с этими как их... горутинами, но телеметрию добавили вроде в конь-эпилятор, в сам бинарь она не пихается.
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|4.31, Аноним (1), 14:34, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока что. Тем более откуда ты знаешь конь не получает сигналы из центра вместе с отсылкой телеметрии?
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|4.45, Аноним (45), 15:36, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>о телеметрию добавили вроде в конь-эпилятор
И этого уже достаиочно, чтоб избегать.
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|1.32, Сижу на толчке (?), 14:54, 17/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Удалена поддержка 32-разрядных систем с ОС Windows.
Впечатление будто это форсируют искусственно чтобы принуждать людей обновлять железо.
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|2.43, Аноним (-), 15:26, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них сроки поддержки старых ОС ограничена, но эта информация где-то публичная, где-то не публичная. И да, окончание поддержки это форсирование. Таковы правила порождены менеджментом с маркетологами.
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|2.51, Аноним (-), 16:22, 17/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать, что кто-то под 32-битной вендой занимается разработкой на nodejs.
Было бы куда хуже, если 32-битный debian почит в Бозе.
А так, в целом, обидно, досадно, но ладно.
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