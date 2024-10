Опубликована платформа Node.js 23.0 с начальной поддержкой языка TypeScript

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Classes However, with the addition of classes, the creation of hierarchies of objects and the inheritance of properties and their values are much more in line with other object-oriented languages such as Java. In this section, we will demonstrate how objects can be created from classes. то что оно все корявое поверх прототипов, так в JS/TS все корявое, если бы не массовое применение в браузерах померло бы давно