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Python сместил JavaScript с 1 места в рейтинге GitHub. Статистика GitHub за 2024 год

03.11.2024 10:47

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2024 год. Основные тенденции:

  • Язык Python занял первое место в рейтинге языков программирования, сместив JavaScript с позиции самого популярного языка на GitHub. Третье место сохранил за собой язык TypeScript, который в прошлогоднем рейтинге вытеснил на четвёртое место язык Java. Язык Си сместился на 9 место, уступив 8 место Shell.
  • В рейтинге наиболее быстро развивающихся языков лидирует Python, за которым следуют TypeScript, Go и HСL.
  • В созданных в 2024 году новых репозиториях наиболее часто используются языки JavaScript, Python, Java, TypeScript и C#.
  • За 2024 год на GitHub было создано 108 млн новых репозиториев (за 2023 год - 98 млн, за 2022- 85.7 млн, за 2021 - 61 млн, за 2020 - 60 млн). Общее число проектов достигло отметки в 518 млн (+25%).
  • Общий вклад участников во все проекты оценивается в 5.2 миллиарда действий (коммиты, issue, pull-запросы, обсуждения, рецензии и т.п.). Для сравнения за 2023 год было выполнено 4.5 миллиарда действий, а за 2022 год - 3.5 миллиарда.
  • Вклад в открытые и публично доступные проекты оценён в 1 миллиард действий (оставшиеся 4.2 млрд (82%) внесены в приватные репозитории).
  • Состояние top10 рейтинга стран за год не изменилось, на первом месте по числу разработчиков по-прежнему находится США, на втором - Индия, на третьем - Китай, на четвёртом Бразилия, на пятом - Великобритания, на шестом - Россия, на седьмом Германия.
  • Самым быстрорастущим признано сообщество из Индии, при сохранении динамики роста в 2027 году оно опередит сообщество из США. Сообществу из Германии прогнозируют в 2026 году смещение с 7 на 8 место, а сообществу из России в 2025 году смещение с 6 на 9 место.
  • По размеру вклада в открытые проекты с большим отрывом лидируют разработчики из США, а Россия не вошла в десятку (активность из РФ в основном связана с приватными репозиториями). За год к разработке открытых проектов на GitHub присоединилось 1.4 млн новых участников.
  • По числу разработчиков, которые первый раз приняли участие в разработке открытых проектов, лидируют проекты VSCode, Home Assistant, Microsoft PowerToys, java2bedrock.sh, ultralytics, flutter, langchain, Ultimaker Cura.
  • По числу участников лидируют репозитории home-assistant (21K), vscode (20K), leo (20K), first-contributions (13K), flutter (10K), NixOS nixpkgs (9K), next.js (9K), langchain (8K), godot (7K) и ollama (7K).
  • За год добавлено 70 тысяч новых публичных или открытых проектов, развивающих генеративные AI-системы (в 2023 году было добавлено 65 тысяч). Число изменений, вносимых в AI-проекты, за год увеличилось на 60%. Общее число AI-проектов достигло 137 тысяч. Из наиболее популярных AI-проектов выделены: stable-diffusion-webui, AutoGPT, ollama], gpt4all, gpt_academic, ComfyUI.
  • За год зафиксирована утечка через репозитории 39 млн ключей, токенов и прочих секретных данных, забытых разработчиками в коде. Наиболее распространённым типом уязвимостей стали проблемы, связанные с подстановкой кода (например, подстановка SQL-запросов).

Одновременно объявлены обладатели премии GitHub Awards 2024:

  • Номинация "Wonderfully Welcoming": проект Home Assistant, развивающий платформу для умного дома.
  • Номинация "Noteworthy Newcomer": Abi Raja за проект screenshot-to-code c инструментом для генерации кода на основе макетов интерфейса и скриншотов (обвязка над AI-системами Claude Sonnet 3.5 и GPT-4o).
  • Номинация "Global Grandiose": web-фреймворк GatsbyJS (на основе React).
  • Номинация "Awesome AI": Ollama, инструментарий для локального запуска больших языковых моделей.
  • Номинация "Supply Chain Sentinel": Simon Gerst, за продвижение CodeQL.
  • Номинация "Audience Choice": ORM-инструментарий (Object-Relational Mapping) Prisma, упрощающий работу с PostgreSQL, MySQL и SQLite в коде на JavaScript и TypeScript.
  • Номинация "OSPO Leadership": крупнейшая индийская биржевая брокерская платформа Zerodha, активно использующая, создающая и поддерживающая Open Source.
  • Номинация "GitHub for Good": лаборатория The Hive, использовавшая AI при планировании размещения беженцев.
  • Номинация "AI Champion": SAP за внедрение GitHub Copilot в процесс разработки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/news-insig...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2023 год и назвал победителей GitHub Awards 2023
  3. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2022 год и представил программу грантов открытым проектам
  4. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2021 год
  5. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2020 год
  6. OpenNews: GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62166-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, u235 (ok), 11:14, 03/11/2024 [ответить]  
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    А как же Rust?
     
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