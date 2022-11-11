GitHub опубликовал статистику за 2022 год и представил программу грантов открытым проектам

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|5.64, Аноним (64), 19:05, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно! Раст свой пик уже пережил (всех троих фанатов) и медленно подыхает, пока его пинают палочкой для изображения жизни.
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|2.3, Аноним (3), 15:50, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На котором не написано и невозможно написать ни одной программы. Так чем же он лучший? Что-то вроде хаскеля, разве что LLVM проталкивается корпорасами.
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|3.6, Аноним (-), 15:53, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ллвм шикарен и истино свободен!
А еще вывод поприятнее. Не то что этот ваш гнуцц. легаси времен, когда штульман еще радовался эрекции.
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|2.31, Аноним (31), 17:25, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и каково это быть в одном списке с тайпскрипт и мэйкфайлом? :-D
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|1.10, EndrII (ok), 16:24, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Microsoft объявила в лидерстве репозитории microsoft ...
Жалко что свалить с гитхаба тяжело .... Он слишком популярен
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|1.11, Аноним (11), 16:26, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Из наиболее активно набирающих популярность языков называются... Makefile (23.7%)
Чо??
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|2.15, Аноним (-), 16:39, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Аналитики/гуманитарии отчет готовили.
А шеф видимо был занят организацией клозета для цисгендерных сотрудников.
Вот и стал мейклфайл языком.
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|2.18, швондер (?), 16:49, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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cloc даже html языком считает, xml и Makefile не исключение.
Тут другое интересно. Ведь вроде бы ниньзя вполне убедительно смотрится на фоне доброго но старого мейка, особенно после проверки, что мейк действительно в 2022м году первым делом ищет файлы RCS и SCCS, ещё до {GNUm,m,M}akefile. И тут на тебе - растет интерес к мейку.
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|3.39, Аноним (27), 17:41, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> cloc даже html языком считает
внезапно, однако... считать язык - языком...
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|2.43, Аноним (43), 17:44, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вчерашний что ли или никогда на Makefile ничего сложного не писал? Вполне себе ЯП, а точнее — DSL. Не самый лучший, но и лет ему немало. Помнится, когда EasyRSA ещё пешком под стол ходил, я на GNU Make целый УЦ написал.
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|1.16, швондер (?), 16:40, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Наибольшее число новых разработчиков, подключились к GitHub из США, Индии (32.4%), Китая (15.6%), Бразилии (11.6%), России (7.3%), Индонезии (7.3%), Великобритании (6.1%), Германии (5.3%), Японии (5.2%), Франции (4.7%) и Канады (4.6%).
США = 100 - 32.4 - 15.6 - 11.6 - 7.3 - 7.3 - 6.1 - 5.3 - 5.2 - 4.7 - 4.6 = -0.1 %
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|2.33, Аноним (33), 17:29, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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там просто по дурацки написанно, это первая десятка кроме США
https://octoverse.github.com/2022/global-tech-talent
всего присоединилось 20.5M в 2022 году
Тоp 10
India 2500K 32.4%
China 1200K 15.6%
Brazil 924K 11.6%
Russia 582K 7.3%
Indonesia 582K 7.3%
United Kingdom 488K 6.1%
Germany 426K 5.3%
Japan 413K 5.2%
France 373K 4.7%
Canada 366K 4.6%
20500-2500-1200-924-582-582-488-426-413-373-366=12646
то есть 12.6M это (США + 186 стран) - (Тоp 10)
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|3.35, Аноним (33), 17:32, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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*там просто по дурацки написанно, это первая десятка кроме США и 186 других стран
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|4.41, Аноним (27), 17:43, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> первая десятка кроме США и 186 других стран
пипец... а нормально они не могли составить, выделив штатам одну строчку?
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|5.52, Брат Анон (ok), 18:01, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> первая десятка кроме США и 186 других стран
> пипец... а нормально они не могли составить, выделив штатам одну строчку?
Там много белых гетеросексуальных мужчин.
А ты -- мускулинный грубый расистский самец!
Отменить тебя на костре немедля во имя справедливости!
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|3.59, Аноним (64), 18:56, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из Индии 2.5 миллиона?!?!?! Их что, прямо РОЖАЮТ погромиздами???
Страна, где до сих пор срут на улицах, где большая часть страны не может себе позволить плохонький ноутбук, внезапно "лидер ИТ"! :)))))) LOL!
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|3.61, Аноним (64), 19:00, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> то есть 12.6M это США
Меня даже эта цифра пугает! Чё, в пендосии внезапно окуклилось 13 миллионов погромиздов?! Не верю! Это 100% индусня, понаехавшая через всякие InfoSys.
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|2.51, Брат Анон (ok), 17:58, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты вычитаешь из пользователей в которых нет США и удивляешься, почему на США приходится 0%?..
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|4.54, Аноним (-), 18:21, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ставят для себя и своих ребят гитбакет или что-нибудь другое селф хостед по вкусу. Наслаждаются жизнью.
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|5.71, Аноним (43), 19:51, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как стать своим парнем и получить доступ к этому селф хостед по вкусу? Тоже хочу жизнью наслаждаться.
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|5.68, Аноним (-), 19:28, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже эксперты. Не судят, но проводят экспертизу и выносят вердикт.
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|2.62, Аноним (64), 19:01, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не забывай, выигрывает не тот, за кого больше голосовало, а за кого "правильно посчитали". :) Ты не из России шт0ле?? Гитхаб - коммерческий проект, "кто надо - тот и победит".
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|2.58, Аноним (64), 18:54, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну логично же! Это как среди всех "игр на клетчатой доске" побеждает.... "Чапаев"!! :)))
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|1.36, Аноним (43), 17:36, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Анонимные эксперты опеннета нам сейчас конечно же расскажут, что цифры не цифры, методика подсчёта не та, на расте никто не пишет, все языки кроме Си маргинальны, и вообще Гитхабом никто не пользуется, все давно на фоссил сбежали.
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|2.57, Аноним (64), 18:53, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты как плебей, считаешь "правыми" только тех, кто больше тебя?
Тут вообще-то и профессионалов много - они делятся мнением, куда более рациональным, чем... кхе-кхе... "победа Жабоскрипта"(!!!!). Я такую пургу сразу же игнорирую, в коммерческом мэйнстриме JS - никто, просто самозанятая отрасль для му_д_а3вонов, которым заняться не%ером - вот они КУРОЧАТ вебсайт, чтобы там побольше жабоскрипта было (шоп с работы не выгнали).
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|3.72, Аноним (43), 19:53, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выборочно посмотрел веб-сайты компаний из Fortune 500, похоже что там js мейнстримнее некуда, а звон тут только от тебя исходит. Ну не мог же ты как плебей повестись на мнение большинства, даже не проверив?
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|4.76, Аноним (-), 20:06, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Выборочно посмотрел веб-сайты компаний из Fortune 500, похоже что там js мейнстримнее некуда,
Так то жс есть практическим в любом сцайте.
Это не значит, что они на ноде богомерзкой. Да?
>не мог же ты как плебей повестись на мнение большинства,
Путаете терминологию. Прогрессивное большинство/95%/плебеи...
Антипод плебею - патриций.
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|2.46, Аноним (3), 17:45, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну на шелле на порядке больше кода пишется. Тебя же не удивляет, что php проиграл c++ и они оба проиграли c#. Что меня удивляет, так это то, что ruby до сих пор существует и даже в топ10.
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|2.48, Аноним (27), 17:46, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а на каком месте раст? а то его не видно на графиках, где-то снизу он, пробивает дно...
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|1.56, Аноним (64), 18:50, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ...новичков, совершивших первый коммит
:)) Звучит, как первый секс у подростка! :))
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|1.77, Аноним (-), 20:15, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребятушки, минуточку внимания пжл!
Сегодня товарищ нуби забанил для себя анонима навсегда.
В случае если он нарушит свое слово и разбанит, каждый уважающий себя мужчина получит полное право плевать ему в лицо, так как его слово не будет стоить ровным счетом ничего.
Благодарю за внимание!
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