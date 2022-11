GitHub опубликовал статистику за 2022 год и представил программу грантов открытым проектам

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2022 год. Основные тенденции: За 2022 год было создано 85.7 млн новых репозиториев (за 2021 год - 61 млн, за 2020 - 60 млн), принято более 227 млн pull-запросов и закрыто 31 млн уведомлений о проблемах (issue). В GitHub Actions за год выполнено 263 млн автоматизированных работ. Общее число репозиториев достигло отметки в 339 млн.

Общий вклад участников во все проекты оценивается в 3.5 миллиарда действий (коммиты, issue, pull-запросы, обсуждения, рецензии и т.п.). За 2022 год выполнено 413 млн подобных действий.

Аудитория GitHub за год выросла на 20.5 млн пользователей и достигла 94 млн (в прошлом году было 73 млн, позапрошлом - 56 млн, три года назад - 41 млн).

Наибольшее число новых разработчиков, подключились к GitHub из США, Индии (32.4%, относительно доли всех стран кроме США), Китая (15.6%), Бразилии (11.6%), России (7.3%), Индонезии (7.3%), Великобритании (6.1%), Германии (5.3%), Японии (5.2%), Франции (4.7%) и Канады (4.6%).

Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript. Второе место занимает Python, третье - Java. Из языков для которых наблюдается спад популярности выделен PHP, который уступил 6 место в рейтинге языку C++.

Из наиболее активно набирающих популярность языков называются: HCL (Hashicorp Configuration Language) - прирост проектов на 56.1%, Rust (50.5%), TypeScript (37.8%), Lua (34.2%), Go (28.3%), Shell (27.7%), Makefile (23.7%), C (23.5%), Kotlin (22.9%), Python (22.5%).

По числу участников лидируют репозитории:

По уровню подключения к разработке новых участников лидируют репозитории:

По степени вовлечённости новичков, совершивших первый коммит, лидируют репозитории: Дополнительно GitHub представил инициативу GitHub Accelerator, в рамках которой намерен выплатить 20 грантов для финансирования разработчиков открытых проектов, желающих развивать свои проекты в режиме полного рабочего дня. Размер гранта, подразумевающего финансирование работы в течение 10 недель, составляет 20 тысяч долларов. Обладатели грантов будут выбраны из общего списка заявок экспертным советом, в которых вошли руководители компаний, вовлечённых в разработку открытого ПО. Кроме того, основан венчурный фонд M12 GitHub Fund, который планирует потратить 10 млн долларов на инвестиции в стартапы, развивающие открытые проекты, разработка которых ведётся на GitHub (для сравнения недавно анонсированный венчурный фонд Mozilla намерен потратить 35 млн долларов). Первым проектом, получившим инвестиции стал проект CodeSee, развивающий платформу для наглядного анализа кодовых баз.