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GitHub опубликовал статистику за 2022 год и представил программу грантов открытым проектам

11.11.2022 15:14

GitHub опубликовал отчёт с анализом статистики за 2022 год. Основные тенденции:

  • За 2022 год было создано 85.7 млн новых репозиториев (за 2021 год - 61 млн, за 2020 - 60 млн), принято более 227 млн pull-запросов и закрыто 31 млн уведомлений о проблемах (issue). В GitHub Actions за год выполнено 263 млн автоматизированных работ. Общее число репозиториев достигло отметки в 339 млн.
  • Общий вклад участников во все проекты оценивается в 3.5 миллиарда действий (коммиты, issue, pull-запросы, обсуждения, рецензии и т.п.). За 2022 год выполнено 413 млн подобных действий.
  • Аудитория GitHub за год выросла на 20.5 млн пользователей и достигла 94 млн (в прошлом году было 73 млн, позапрошлом - 56 млн, три года назад - 41 млн).
  • Наибольшее число новых разработчиков, подключились к GitHub из США, Индии (32.4%, относительно доли всех стран кроме США), Китая (15.6%), Бразилии (11.6%), России (7.3%), Индонезии (7.3%), Великобритании (6.1%), Германии (5.3%), Японии (5.2%), Франции (4.7%) и Канады (4.6%).
  • Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript. Второе место занимает Python, третье - Java. Из языков для которых наблюдается спад популярности выделен PHP, который уступил 6 место в рейтинге языку C++.
  • Из наиболее активно набирающих популярность языков называются: HCL (Hashicorp Configuration Language) - прирост проектов на 56.1%, Rust (50.5%), TypeScript (37.8%), Lua (34.2%), Go (28.3%), Shell (27.7%), Makefile (23.7%), C (23.5%), Kotlin (22.9%), Python (22.5%).
  • По числу участников лидируют репозитории:
  • По уровню подключения к разработке новых участников лидируют репозитории:
  • По степени вовлечённости новичков, совершивших первый коммит, лидируют репозитории:

Дополнительно GitHub представил инициативу GitHub Accelerator, в рамках которой намерен выплатить 20 грантов для финансирования разработчиков открытых проектов, желающих развивать свои проекты в режиме полного рабочего дня. Размер гранта, подразумевающего финансирование работы в течение 10 недель, составляет 20 тысяч долларов. Обладатели грантов будут выбраны из общего списка заявок экспертным советом, в которых вошли руководители компаний, вовлечённых в разработку открытого ПО.

Кроме того, основан венчурный фонд M12 GitHub Fund, который планирует потратить 10 млн долларов на инвестиции в стартапы, развивающие открытые проекты, разработка которых ведётся на GitHub (для сравнения недавно анонсированный венчурный фонд Mozilla намерен потратить 35 млн долларов). Первым проектом, получившим инвестиции стал проект CodeSee, развивающий платформу для наглядного анализа кодовых баз.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-11-09...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2021 год
  3. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2020 год
  4. OpenNews: GitHub преодолел рубеж в 100 млн репозиториев
  5. OpenNews: GitHub проанализировал влияние COVID-19 на активность разработки
  6. OpenNews: Mozilla создаёт свой венчурный фонд
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58093-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, полуфрактал (?), 15:46, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > Rust (50.5%)

    лучший язык

     
     
  • 2.2, матрица (?), 15:49, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    откуда только вы вылазите
     
     
  • 3.19, анонимкус (?), 16:52, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    вам бы только спросить, погуглить уже сами не могут ...
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 17:16, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    был 1 землекоп, стало полтора, прирост - 50%!
     
     
  • 5.64, Аноним (64), 19:05, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно! Раст свой пик уже пережил (всех троих фанатов) и медленно подыхает, пока его пинают палочкой для изображения жизни.
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:50, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На котором не написано и невозможно написать ни одной программы. Так чем же он лучший? Что-то вроде хаскеля, разве что LLVM проталкивается корпорасами.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:52, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нормальный такой вброс
     
     
  • 4.28, Аноним (27), 17:17, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    серво - бросили, редох - бросили...
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 18:40, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libreddit & Veloren как примеры неплохих программ на Rust.
     
     
  • 6.69, Аноним (-), 19:30, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там с алакритти? Не котируется?
     
  • 3.6, Аноним (-), 15:53, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ллвм шикарен и истино свободен!
    А еще вывод поприятнее. Не то что этот ваш гнуцц. легаси времен, когда штульман еще радовался эрекции.
     
  • 2.31, Аноним (31), 17:25, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и каково это быть в одном списке с тайпскрипт и мэйкфайлом? :-D
     

  • 1.7, Аноним (-), 15:56, 11/11/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:07, 11/11/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:12, 11/11/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.10, EndrII (ok), 16:24, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Microsoft объявила в лидерстве репозитории microsoft ...
    Жалко что свалить с гитхаба тяжело .... Он слишком популярен
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:26, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из наиболее активно набирающих популярность языков называются... Makefile (23.7%)

    Чо??

     
     
  • 2.15, Аноним (-), 16:39, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Аналитики/гуманитарии отчет готовили.
    А шеф видимо был занят организацией клозета для цисгендерных сотрудников.
    Вот и стал мейклфайл языком.
     
  • 2.18, швондер (?), 16:49, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    cloc даже html языком считает, xml и Makefile не исключение.
    Тут другое интересно. Ведь вроде бы ниньзя вполне убедительно смотрится на фоне доброго но старого мейка, особенно после проверки, что мейк действительно в 2022м году первым делом ищет файлы RCS и SCCS, ещё до {GNUm,m,M}akefile. И тут на тебе - растет интерес к мейку.
     
     
  • 3.39, Аноним (27), 17:41, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > cloc даже html языком считает

    внезапно, однако... считать язык - языком...

     
  • 2.43, Аноним (43), 17:44, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вчерашний что ли или никогда на Makefile ничего сложного не писал? Вполне себе ЯП, а точнее — DSL. Не самый лучший, но и лет ему немало. Помнится, когда EasyRSA ещё пешком под стол ходил, я на GNU Make целый УЦ написал.
     
  • 2.50, Брат Анон (ok), 17:55, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Make -- это декларативный язык программирования. Иди учи матчасть.
     

  • 1.16, швондер (?), 16:40, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наибольшее число новых разработчиков, подключились к GitHub из США, Индии (32.4%), Китая (15.6%), Бразилии (11.6%), России (7.3%), Индонезии (7.3%), Великобритании (6.1%), Германии (5.3%), Японии (5.2%), Франции (4.7%) и Канады (4.6%).


    США = 100 - 32.4 - 15.6 - 11.6 - 7.3 - 7.3 - 6.1 - 5.3 - 5.2 - 4.7 - 4.6 = -0.1 %

     
     
  • 2.17, Аноним (3), 16:44, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    man округление
     
  • 2.21, freecoder (ok), 17:02, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может США + Индия = 32.4?
     
     
  • 3.24, freecoder (ok), 17:05, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В оригинале эти цифры приведены без учета пользователей из США.
     
  • 3.29, Аноним (27), 17:20, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > США + Индия

    Все знали, что в Штатах одни индусы кодят.

     
     
  • 4.65, Всем Анонимам Аноним (?), 19:10, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только кодят, но и управляют крупнейшими компаниями.
     
  • 2.25, Аноним (-), 17:11, 11/11/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:29, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    там просто по дурацки написанно, это первая десятка кроме США
    https://octoverse.github.com/2022/global-tech-talent

    всего присоединилось 20.5M в 2022 году

    Тоp 10
    India 2500K 32.4%
    China 1200K 15.6%
    Brazil 924K 11.6%
    Russia 582K 7.3%
    Indonesia 582K 7.3%
    United Kingdom 488K 6.1%
    Germany 426K 5.3%
    Japan 413K 5.2%
    France 373K 4.7%
    Canada 366K 4.6%

    20500-2500-1200-924-582-582-488-426-413-373-366=12646

    то есть 12.6M это (США + 186 стран) - (Тоp 10)

     
     
  • 3.35, Аноним (33), 17:32, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *там просто по дурацки написанно, это первая десятка кроме США и 186 других стран
     
     
  • 4.41, Аноним (27), 17:43, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > первая десятка кроме США и 186 других стран

    пипец... а нормально они не могли составить, выделив штатам одну строчку?

     
     
  • 5.52, Брат Анон (ok), 18:01, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> первая десятка кроме США и 186 других стран
    > пипец... а нормально они не могли составить, выделив штатам одну строчку?

    Там много белых гетеросексуальных мужчин.
    А ты -- мускулинный грубый расистский самец!

    Отменить тебя на костре немедля во имя справедливости!

     
  • 3.59, Аноним (64), 18:56, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из Индии 2.5 миллиона?!?!?! Их что, прямо РОЖАЮТ погромиздами???
    Страна, где до сих пор срут на улицах, где большая часть страны не может себе позволить плохонький ноутбук, внезапно "лидер ИТ"! :)))))) LOL!
     
  • 3.61, Аноним (64), 19:00, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > то есть 12.6M это США

    Меня даже эта цифра пугает! Чё, в пендосии внезапно окуклилось 13 миллионов погромиздов?! Не верю! Это 100% индусня, понаехавшая через всякие InfoSys.

     
  • 2.51, Брат Анон (ok), 17:58, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты вычитаешь из пользователей в которых нет США и удивляешься, почему на США приходится 0%?..

     

  • 1.20, Анончик (?), 17:01, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Я извиняюсь но какой-то странный топ проектов.
     
     
  • 2.42, Аноним (27), 17:43, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дак гитхаб же... там нормальные разработчики не тусуются.
     
     
  • 3.44, Аноним (43), 17:45, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где тусуются?
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 18:21, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставят для себя и своих ребят гитбакет или что-нибудь другое селф хостед по вкусу. Наслаждаются жизнью.
     
     
  • 5.71, Аноним (43), 19:51, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как стать своим парнем и получить доступ к этому селф хостед по вкусу? Тоже хочу жизнью наслаждаться.
     
  • 4.66, Всем Анонимам Аноним (?), 19:12, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нормальные разработчики не кодят, а судят всех в коментах на opennet
     
     
  • 5.68, Аноним (-), 19:28, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже эксперты. Не судят, но проводят экспертизу и выносят вердикт.
     
     
  • 6.70, Аноним (70), 19:34, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперт - это левел ап из лоровских аналитиков.
     
  • 2.62, Аноним (64), 19:01, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не забывай, выигрывает не тот, за кого больше голосовало, а за кого "правильно посчитали". :) Ты не из России шт0ле?? Гитхаб - коммерческий проект, "кто надо - тот и победит".
     

  • 1.22, Аноним (22), 17:03, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Самым популярным языком на GitHub остаётся JavaScript.

    Помойка

     
     
  • 2.58, Аноним (64), 18:54, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну логично же! Это как среди всех "игр на клетчатой доске" побеждает.... "Чапаев"!! :)))
     

  • 1.23, BuildPrice (?), 17:03, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> 04. https://github.com/MicrosoftDocs/azure-docs

    ...проекты, которые мы заслужили

     
  • 1.36, Аноним (43), 17:36, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Анонимные эксперты опеннета нам сейчас конечно же расскажут, что цифры не цифры, методика подсчёта не та, на расте никто не пишет, все языки кроме Си маргинальны, и вообще Гитхабом никто не пользуется, все давно на фоссил сбежали.
     
     
  • 2.45, Аноним (27), 17:45, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в общем, ты подтвердил цифры из статьи.
     
  • 2.57, Аноним (64), 18:53, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты как плебей, считаешь "правыми" только тех, кто больше тебя?
    Тут вообще-то и профессионалов много - они делятся мнением, куда более рациональным, чем... кхе-кхе... "победа Жабоскрипта"(!!!!). Я такую пургу сразу же игнорирую, в коммерческом мэйнстриме JS - никто, просто самозанятая отрасль для му_д_а3вонов, которым заняться не%ером - вот они КУРОЧАТ вебсайт, чтобы там побольше жабоскрипта было (шоп с работы не выгнали).
     
     
  • 3.72, Аноним (43), 19:53, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выборочно посмотрел веб-сайты компаний из Fortune 500, похоже что там js мейнстримнее некуда, а звон тут только от тебя исходит. Ну не мог же ты как плебей повестись на мнение большинства, даже не проверив?
     
     
  • 4.76, Аноним (-), 20:06, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Выборочно посмотрел веб-сайты компаний из Fortune 500, похоже что там js мейнстримнее некуда,

    Так то жс есть практическим в любом сцайте.
    Это не значит, что они на ноде богомерзкой. Да?

    >не мог же ты как плебей повестись на мнение большинства,

    Путаете терминологию. Прогрессивное большинство/95%/плебеи...
    Антипод плебею - патриций.

     

  • 1.38, Аноним (38), 17:40, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Си проиграл шелу... Это победа)))
     
     
  • 2.46, Аноним (3), 17:45, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну на шелле на порядке больше кода пишется. Тебя же не удивляет, что php проиграл c++ и они оба проиграли c#. Что меня удивляет, так это то, что ruby до сих пор существует и даже в топ10.
     
  • 2.48, Аноним (27), 17:46, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а на каком месте раст? а то его не видно на графиках, где-то снизу он, пробивает дно...
     
     
  • 3.63, Аноним (38), 19:03, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты совсем того? При чем тут раст, если я про си и шелл пишу?
     
  • 3.73, Аноним (43), 19:54, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто так не интересуется растом, как растохейтеры. Никто.
     
  • 2.75, n00by (ok), 20:01, 11/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто триумф баш-разработчиков ОС Роза Линукс.
     

  • 1.56, Аноним (64), 18:50, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ...новичков, совершивших первый коммит

    :)) Звучит, как первый секс у подростка! :))

     
  • 1.77, Аноним (-), 20:15, 11/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребятушки, минуточку внимания пжл!
    Сегодня товарищ нуби забанил для себя анонима навсегда.

    В случае если он нарушит свое слово и разбанит, каждый уважающий себя мужчина получит полное право плевать ему в лицо, так как его слово не будет стоить ровным счетом ничего.

    Благодарю за внимание!

     

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